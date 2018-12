2019 NHL Draft: Fisher’s Rankings Through November

I started working on my December rankings and then I stopped.

Reason being, not much — or not enough — has changed since I published my November rankings on Nov. 16.

That, and so much at this time of the year is dependent on the upcoming World Junior Hockey Championship. You never want to put too much stock in a short tournament, but that showcase is as big as it gets and it’ll definitely impact my first round with several top draft-eligible prospects for 2019 expected to be on display.

There would be some movement and tweaking as of today — based on recent results and additional feedback over the past couple weeks — but by and large I’m still content with my November rankings.

So I decided to hold off and ultimately skip December, with my next rankings to be released in January — following the World Juniors but prior to the CHL Top Prospects Game and NHL Central Scouting’s mid-term list. That’s the plan since I’ll be focusing on the WJC this month, gearing up to cover the Vancouver portion of the tournament with live viewings.

Instead, for December, I took the time to document my rankings to date in a chart format that draft junkies will hopefully find interesting, if not enlightening. The chart features three columns of rankings — November (Nov. 16), Previous (Oct. 9) and Original (Aug. 24) — and note that the first two editions were 124 deep before expanding to 186 for my latest list, thus all the NR (not ranked) towards the end.

Also note that I’ve omitted overagers from my rankings to this stage — no Brett Leason, nor Samuel Fagemo, amongst a bunch of others — but I’ll be integrating them in the new year in the lead up to my eighth annual mock draft in June.

Exciting times ahead, but here is a recap of my rankings through November.

First Round

November Ranking Previous Ranking Original Ranking Prospect Position Nationality Team 1 1 1 Jack Hughes LC USA NTDP U18 2 2 2 Kaapo Kakko RW Finland TPS Liiga 3 3 3 Vasili Podkolzin RW Russia SKA St. Petersburg MHL 4 4 7 Kirby Dach RC/RW Canada Saskatoon WHL 5 5 8 Dylan Cozens RW/RC Canada Lethbridge WHL 6 8 6 Bowen Byram LD Canada Vancouver WHL 7 9 11 Matthew Boldy LW USA NTDP U18 8 14 20 Trevor Zegras LC USA NTDP U18 9 15 10 Ryan Suzuki LC Canada Barrie OHL 10 12 9 Peyton Krebs LC/LW Canada Kootenay WHL 11 16 15 Cam York LD USA NTDP U18 12 13 18 Alex Newhook LC/LW Canada Victoria BCHL 13 10 12 Alex Turcotte LC USA NTDP U18 14 6 4 Philip Broberg LD Sweden AIK Allsvenskan 15 7 5 Anttoni Honka RD Finland JYP Liiga 16 21 17 Mikko Kokkonen LD Finland Jukurit Liiga 17 26 19 Cole Caufield RW USA NTDP U18 18 50 32 Arthur Kaliyev LW USA Hamilton OHL 19 11 13 Raphaël Lavoie RW/RC Canada Halifax QMJHL 20 29 31 Nolan Foote LW/LC Canada/USA Kelowna WHL 21 31 52 Moritz Seider RD Germany Adler Mannheim DEL 22 20 16 Victor Söderström RD Sweden Brynas SHL 23 33 40 Lassi Thomson RD Finland Kelowna WHL 24 17 48 Pavel Dorofeyev LW/RW Russia Magnitogorsk MHL 25 19 36 Nils Hoglander LW Sweden Rogle SHL 26 25 28 Jakob Pelletier LW/RW Canada Moncton QMJHL 27 47 55 John Beecher LC USA NTDP U18 28 NR NR Bobby Brink RW USA Sioux City USHL 29 52 39 Spencer Knight G USA NTDP U18 30 22 30 Matthew Robertson LD Canada Edmonton WHL 31 23 24 Kaedan Korczak RD Canada Kelowna WHL

Second Round

November Ranking Previous Ranking Original Ranking Prospect Position Nationality Team 32 18 27 Yaroslav Likhachyov RW Russia Gatineau QMJHL 33 24 14 Blake Murray LC Canada Sudbury OHL 34 32 60 Alex Vlasic LD USA NTDP U18 35 30 23 Tobias Bjornfot LD Sweden Djurgardens J20 36 34 54 Ville Heinola LD Finland Lukko Liiga 37 35 35 Albin Grewe LC Sweden Djurgardens J20 38 36 22 Simon Holmstrom RW/LW Sweden HV71 J20 39 45 97 Michal Teply RW Czech Republic Bili Tygri Liberec 40 37 33 Maxim Cajkovic RW/LW Slovakia Saint John QMJHL 41 38 21 Valentin Nussbaumer LC/LW Switzerland Shawinigan QMJHL 42 44 62 Yegor Spiridonov LW Russia Magnitogorsk MHL 43 42 34 Daniil Gutik LW Russia Loko Yaroslavl MHL 44 43 89 Ilya Nikolayev F Russia Loko Yaroslavl MHL 45 56 45 Artemi Knyazev LD Russia Chicoutimi QMJHL 46 58 44 Ben Brinkman LD USA Minnesota NCAA 47 70 41 Henry Thrun LD USA NTDP U18 48 39 70 Samuel Poulin LW Canada Sherbrooke QMJHL 49 77 NR Nathan Légaré RW Canada Baie-Comeau QMJHL 50 74 NR Connor McMichael LC Canada London OHL 51 40 76 Matvei Guskov LC Russia London OHL 52 NR NR Yegor Afanasyev F Russia Muskegon USHL 53 NR NR Marcus Kallionkieli F Finland Sioux City USHL 54 27 26 Nick Robertson LW/LC USA Peterborough OHL 55 28 25 Josh Williams RW Canada Medicine Hat WHL 56 51 37 Sasha Mutala RW Canada Tri-City WHL 57 53 51 Dustin Wolf G USA Everett WHL 58 59 42 Drew Helleson RD USA NTDP U18 59 57 92 Martin Has RD Czech Republic Tappara Liiga 60 60 43 Michael Vukojevic LD Canada Kitchener OHL 61 62 75 Oleg Zaitsev LC Russia Red Deer WHL 62 41 46 Vladimir Alistrov LW Belarus Edmonton WHL

Third Round

November Ranking Previous Ranking Original Ranking Prospect Position Nationality Team 63 64 64 Nolan Maier G Canada Saskatoon WHL 64 63 50 Hugo Alnefelt G Sweden HV71 J20 65 NR NR Cameron Rowe G USA NTDP U18 66 48 56 John Farinacci RC USA NTDP U18 67 118 120 Dillon Hamaliuk LW Canada Seattle WHL 68 61 49 Luke Toporowski LW USA Spokane WHL 69 46 66 Henri Nikkanen LC Finland Jukurit Liiga 70 72 95 Patrik Puistola LW Finland Tappara U20 71 NR 72 Vojtech Strondala LC Czech Republic Kometa Brno 72 100 61 Mikhail Abramov RW Russia Victoriaville QMJHL 73 79 65 Nikita Alexandrov LC Germany/Russia Charlottetown QMJHL 74 78 47 Dmitri Sheshin RW Russia Magnitogorsk MHL 75 110 NR Billy Constantinou RD Canada Kingston OHL 76 NR NR Thomas Harley LD Canada/USA Mississauga OHL 77 NR NR Vladislav Kolyachonok LD Belarus Flint OHL 78 NR NR Andrei Pribylskiy RD Russia Dynamo Moskva KHL 79 81 94 Marcel Barinka F Czech Republic Halifax QMJHL 80 54 29 Xavier Parent LW Canada Halifax QMJHL 81 NR 118 Xavier Simoneau LW/LC Canada Drummondville QMJHL 82 55 111 Anthony Romano RW Canada Sioux Falls USHL 83 73 57 Robert Mastrosimone LC USA Chicago USHL 84 92 82 Brady Meyer LC USA Des Moines USHL 85 76 71 Logan Barlage RW/LW Canada Lethbridge WHL 86 49 38 Tag Bertuzzi LW Canada Guelph OHL 87 75 NR Phillip Tomasino RC Canada Niagara OHL 88 NR NR Ryan Johnson LD USA Sioux Falls USHL 89 NR NR Jordan Spence RD Canada Moncton QMJHL 90 103 73 Leevi Aaltonen LW Finland KalPa Liiga 91 101 74 Elmer Soderblom LW Sweden Frolunda J20 92 NR NR Arvid Costmar RC Sweden Linköping J20 93 NR NR Albert Johansson LD Sweden Farjestad SHL

Fourth Round

November Ranking Previous Ranking Original Ranking Prospect Position Nationality Team 94 NR NR Antti Tuomisto LD Finland Assat U20 95 68 93 Kim Nousiainen LD Finland KalPa Liiga 96 114 NR Iivari Rasanen LD Finland Tappara U20 97 67 83 Ilya Mironov LD Russia Loko Yaroslavl MHL 98 65 63 Taylor Gauthier G Canada Prince George WHL 99 66 86 Colten Ellis G Canada Rimouski QMJHL 100 NR NR Hunter Jones G Canada Peterborough OHL 101 96 NR Victor Ostman G Sweden HV71 J20 102 83 NR Nikola Pasic LC Sweden Linkoping J20 103 82 67 Karl Henriksson LC/LW Sweden Frolunda J20 104 120 88 Yegor Chinakhov F Russia Omskie Yastreby MHL 105 NR NR Yegor Serdyuk RW Russia Victoriaville QMJHL 106 123 116 Brooklyn Kalmikov LW Canada Cape Breton QMJHL 107 90 79 Massimo Rizzo LC Canada Penticton BCHL 108 119 110 Harrison Blaisdell LW Canada Chilliwack BCHL 109 NR NR Alex Campbell LW/LC Canada Victoria BCHL 110 NR NR Reece Newkirk LC Canada Portland WHL 111 80 96 Martin Lang LW Czech Republic Kamloops WHL 112 NR NR Cole Mackay RW Canada Sault Ste. Marie OHL 113 NR 119 Nick Porco LW Canada Saginaw OHL 114 NR 115 Danil Antropov RW Canada/Kazakhstan Oshawa OHL 115 69 91 Case McCarthy RD USA NTDP U18 116 84 85 Marshall Warren LD USA NTDP U18 117 94 81 Trevor Janicke RW USA Central Illinois USHL 118 NR 80 Grant Silianoff F USA Cedar Rapids USHL 119 NR NR Vladislav Firstov F Russia Waterloo USHL 120 109 106 Matias Maccelli LW Finland Dubuque USHL 121 NR NR Shane Pinto RW USA Lincoln USHL 122 93 105 Ryder Donovan RC USA Team North High School 123 NR 123 Jake Lee LD Canada Seattle WHL 124 NR NR Cole Moberg LD Canada Prince George WHL

Fifth Round

November Ranking Previous Ranking Original Ranking Prospect Position Nationality Team 125 115 103 Simon Lundmark RD Sweden Linkoping J20 126 NR NR Kalle Loponen RD Finland Kärpät U20 127 102 77 Antti Saarela LC/LW Finland Lukko Liiga 128 105 NR Konsta Hirvonen LC/LW Finland HIFK U20 129 104 NR Valtteri Ojantakanen F Finland Jokerit U20 130 NR NR Wiljami Myllyla F Finland HIFK U20 131 NR NR Matias Mäntykivi LC Finland SaiPa U20 132 NR NR Aku Raty RW Finland Kärpät U20 133 NR NR Max Wahlgren LC/LW Sweden Modo J20 134 106 NR Jacob Grönhagen LC Sweden HV71 J20 135 88 69 Graeme Clarke RW Canada Ottawa OHL 136 87 68 Jamieson Rees LC Canada Sarnia OHL 137 NR NR Keean Washkurak LC Canada Mississauga OHL 138 NR NR Kyen Sopa RW Switzerland Niagara OHL 139 89 121 David Kope RW Canada Edmonton WHL 140 NR NR Adam Beckman LW/LC Canada Spokane WHL 141 108 NR Alexei Protas LC Belarus Prince Albert WHL 142 107 98 Filip Prikryl LC/RW Czech Republic Saint John QMJHL 143 124 NR Michal Mrazik LW Slovakia Rögle BK J20 144 NR NR Ty Jackson LC Canada Dubuque USHL 145 91 58 Josh Nodler RC USA Fargo USHL 146 NR NR Judd Caulfield RW USA NTDP U18 147 NR NR Cade Webber LD USA NTDP U18 148 NR NR Roman Bychkov LD Russia Loko Yaroslavl MHL 149 NR NR Daniil Misyul LD Belarus/Russia Loko Yaroslavl MHL 150 NR NR Nikita Vashchenko LD Russia SKA-Varyagi Morozova MHL 151 NR 101 Vladimir Sartakov G Russia Avto Yekaterinburg MHL 152 98 NR Mads Sogaard G Denmark Medicine Hat WHL 153 NR NR Trent Miner G Canada Vancouver WHL 154 NR NR Ethan Anders G Canada Red Deer WHL 155 NR NR Isaiah Saville G USA Tri-City USHL

Sixth Round