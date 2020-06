2020 NHL Draft: Fisher’s Top 500 Final Rankings

I promised I wouldn’t publish my final rankings until the month of the draft.

Then, it sure looked like we were heading towards a June 5 draft, so I hunkered down all of May and prepared for these to be my final rankings.

Alas, the draft won’t be held in June — and we still don’t know when it will take place, presumably sometime in the fall — so now the question becomes: Are these my final rankings? I don’t have a definitive answer. It depends on whether draft-eligible prospects are playing again before the draft is held. If that happens, I’ll do a final rankings 2.0 in the month of the draft — whenever that might be. But, as of today, I’m calling these my final rankings and I’m fully confident in letting them stand the test of time — providing no more hockey is played by draft eligibles prior to hearing their names called.

I dug deep over the last month and really went all out, so I feel as comfortable as ever in publishing my final rankings for 2020. Maybe even more so than years past — when I’ve had less time to scout the rest of the world, with my focus primarily in Western Canada and the WHL. So, despite this draft year being cut short — missing out on playoff hockey and the under-18 worlds — I strangely feel more prepared than usual from broadening my horizons during all this down time.

In normal times, I would be fresh off covering the Memorial Cup here in Kelowna. That would have given me tunnel vision, in a sense, and I wouldn’t have been watching archived footage and highlight reels from the Russian junior league to U.S. high schools and everything in between. Don’t get me wrong, I miss live hockey as much as anybody and film has its limitations, but I was able to get eyes on a lot more prospects in general — and hopefully got a good read on them.

I wanted to get my final rankings out before Bob McKenzie released his list at TSN. Mainly because I have always considered his rankings to be the gold standard and I didn’t want mine to be influenced by outside sources. I typically publish my final rankings before McKenzie for that reason and I try not to make changes based on anyone else’s lists either.

This year — more than any year before — my rankings are truly mine and mine alone. In previous years, I have collaborated on some regions and have had other scouts send me their lists for consideration. I still did plenty of networking, but I ultimately drew my own conclusions on the 2020 draft class.

I’m very happy with my efforts — knowing I put in the time, as much as physically possible while eating, sleeping and breathing hockey — so I can’t wait to see the results come draft day and a decade from now when these prospects are in their prime.

Alexis Lafreniere, right, and Quinton Byfield pose together as captains at the 2020 Kubota CHL/NHL Top Prospects Game. (CHL Images)

Treating this past month as crunch time, I wound up tweaking the back half of my first round — which I also said I wouldn’t do, suggesting my top 31 were locked in last month — but now I’m totally content after making a few swaps from 21 to 41. There was much agonizing over that tier of first-round contenders, which I’ve tightened up to 21-45 — from 21-53, though I still consider the prospects from 46-53 as possible options for the top 31.

That 21-45 tier was the toughest to finalize and remains extremely tight with very little separation — almost interchangeable in a lot of cases — but I’m thrilled with the finished product for my top 31.

As for the rest of my final tiers, Alexis Lafreniere went wire to wire at No. 1 to no surprise, followed by 2-5, 6-8 and 9-20 as my first-round locks. Then 21-45 are first-round contenders, with 46-80 as second-round candidates and 81-97 as potential third-rounders. Beyond that, 98-157 is essentially a giant tier in consideration for filling out the fourth and fifth rounds.

Those tiers are important for putting my rankings into perspective. I tried to articulate that during a recent appearance on a Draft Debaters episode of the Cost Per Point Podcast, when discussing Mavrik Bourque in particular. I noted that although Bourque (21) was only three spots behind Seth Jarvis (18) for May, they were in two different tiers and, in reality, Bourque was closer to Jacob Perreault (39) despite an 18-spot gap between them. As you’ll see, my final rankings better reflect that. However, that is nothing against Bourque — I’m still a big fan of his game — but he became a faller of sorts when I began breaking up league blocks within my tiers in the process of putting on the finishing touches.

Mavrik Bourque of the Shawinigan Cataractes. (Olivier Croteau)

That podcast also stressed the importance of projection as it pertains to scouting — projecting how these prospects will develop over the next five years rather than ranking them based on their draft year production. That topic came up during the debate on Dylan Peterson, who didn’t put up impressive stats and perhaps fell too far in my rankings as a result.

Looking back to my preseason rankings, Peterson (37) was among the biggest fallers over the course of the draft year — along with Antonio Stranges (14), Connor McClennon (28), Will Cuylle (35) and Ryder Rolston (48). None of those five finished in my top 80 — in my tier of second-round candidates — and three of them wound up outside my top 100, but it is entirely possible that I’m too low on them in the present and put too much stock in their draft year struggles. Just looking at those five names, they can still be projected as NHLers in the future.

With these serving as my final rankings — at least for now — I decided to extend my honourable mentions from 400 to 500 since I had a lot of leftover prospects that I felt were worthy of being ranked with the potential to be drafted. That included several overagers from the WHL that I am fond of or found intriguing through my live viewings.

I realize I’m ranking more than double the number of prospects that will be drafted (217 x 2 = 434), but there were still difficult decisions in rounding out my top 500. Believe it or not. Partly because I wanted to go 50-50 between overagers and first-time eligibles for those 100 additions.

For those interested — and for the record — my final cuts among overagers were three Russian goaltenders in Gleb Nosov, Arseni Akhmetov and Daniil Isayev, plus Czech forward Matej Svoboda and OHL netminder Kai Edmonds. My final five among first-time eligibles were Russian forward Ilya Ovchinnikov (aka the other Ovchinnikov), OHL forward Aidan Prueter and Latvian import forward Raimonds Vitolins, plus BCHL defenceman Talon Zakall and OHL goaltender Tye Austin. So if any of those 10 get drafted, you know they were next on my list and just missed my top 500.

I ranked some long shots towards the end and really went with my gut on a handful of guys, which is why Holden Katzalay and Michael Horon made the cut over Brett Kemp and Josh Tarzwell among WHL overagers despite their statistical discrepancies.

Nevertheless, the hope is that I will have ranked at least 175 of the 217 drafted prospects among my top 500 — and the goal is to get all 217 among the more than 1,200 prospects on my radar for 2020. Looking back to 2019, I ranked 350 prospects and 182 of them were drafted. I had 1,492 prospects on my radar last year and 209 of them were drafted — meaning only eight of the drafted prospects from 2019 weren’t on my radar. I’d like to beat that record this year.

Without further ado, here are my final rankings for June — my top 500, plus 728 additional prospects on my radar (450 first-time eligibles and 278 overagers), totalling 1,228 prospects for the 2020 NHL draft:

First Round

1) Alexis Lafreniere (LW, Canada, Rimouski QMJHL)

2) Lucas Raymond (RW, Sweden, Frolunda SHL)

3) Tim Stutzle (LC/LW, Germany, Adler Mannheim DEL)

4) Quinton Byfield (LC, Canada, Sudbury OHL)

5) Jamie Drysdale (RD, Canada, Erie OHL)

6) Alexander Holtz (LW/RW, Sweden, Djurgardens SHL)

7) Cole Perfetti (LW/LC, Canada, Saginaw OHL)

8) Marco Rossi (LC, Austria/Switzerland, Ottawa OHL)

9) Jake Sanderson (LD, USA, NTDP U18)

10) Yaroslav Askarov (G, Russia, SKA-Neva St. Petersburg VHL)

11) Anton Lundell (LC, Finland, HIFK Liiga)

12) Rodion Amirov (LW, Russia, Salavat Yulaev Ufa KHL)

13) Noel Gunler (RW/LW, Sweden, Lulea SHL)

14) Jan Mysak (LW, Czech Republic, Hamilton OHL)

15) Jack Quinn (RW, Canada, Ottawa OHL)

16) Dylan Holloway (LC, Canada, Wisconsin NCAA)

17) Connor Zary (LC, Canada, Kamloops WHL)

18) Seth Jarvis (RW, Canada, Portland WHL)

19) Hendrix Lapierre (LC, Canada, Chicoutimi QMJHL)

20) Dawson Mercer (RW, Canada, Chicoutimi QMJHL)

21) Justin Barron (RD, Canada, Halifax QMJHL)

22) Kaiden Guhle (LD, Canada, Prince Albert WHL)

23) Ryan O’Rourke (LD, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

24) Lukas Cormier (LD, Canada, Charlottetown QMJHL)

25) Braden Schneider (RD, Canada, Brandon WHL)

26) John-Jason Peterka (LW, Germany, Munchen DEL)

27) Alexander Pashin (RW, Russia, Tolpar Ufa MHL)

28) Brendan Brisson (LC/LW, USA/Canada, Chicago USHL)

29) Tyson Foerster (RW, Canada, Barrie OHL)

30) Joni Jurmo (LD, Finland, Jokerit U20)

31) William Wallinder (LD, Sweden, MODO J20)

Second Round

32) Martin Chromiak (LW, Slovakia, Kingston OHL)

33) Mavrik Bourque (RC, Canada, Shawinigan QMJHL)

34) Jacob Perreault (RW/RC, Canada/USA, Sarnia OHL)

35) Thomas Bordeleau (LC, USA/Canada, NTDP U18)

36) Vasily Ponomarev (LC, Russia, Shawinigan QMJHL)

37) Kasper Simontaival (RW, Finland, Tappara Liiga)

38) Emil Andrae (LD, Sweden, HV71 J20)

39) Helge Grans (RD, Sweden, Malmo J20)

40) Marat Khusnutdinov (LC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

41) Zion Nybeck (RW, Sweden, HV71 J20)

42) Roni Hirvonen (LC, Finland, Assat Liiga)

43) Lukas Reichel (LW/RW, Germany, Berlin DEL)

44) Sam Colangelo (RW, USA, Chicago USHL)

45) Jeremie Poirier (LD, Canada, Saint John QMJHL)

46) Theodor Niederbach (RC, Sweden, Frolunda J20)

47) Anton Johannesson (LD, Sweden, HV71 J20)

48) Shakir Mukhamadullin (LD, Russia, Tolpar Ufa MHL)

49) Carter Savoie (LW, Canada, Sherwood Park AJHL)

50) Jake Neighbours (LW, Canada, Edmonton WHL)

51) Ridly Greig (LC/LW, Canada, Brandon WHL)

52) Topi Niemela (RD, Finland, Karpat Liiga)

53) Luke Tuch (LW, USA, NTDP U18)

54) Roby Jarventie (RW, Finland, Ilves Liiga)

55) Veeti Miettinen (RW, Finland, Kiekko-Espoo U20)

56) Daniil Gushchin (RW, Russia, Muskegon USHL)

57) Sean Farrell (RW/LC, USA, Chicago USHL)

58) Ty Smilanic (LW/LC, USA, NTDP U18)

59) Pavel Novak (RW, Czech Republic, Kelowna WHL)

60) Ozzy Wiesblatt (RC/RW, Canada, Prince Albert WHL)

61) Tristen Robins (RC, Canada, Saskatoon WHL)

62) William Villeneuve (RD, Canada, Saint John QMJHL)

Third Round

63) Jean-Luc Foudy (RC, Canada, Windsor OHL)

64) Jaromir Pytlik (RC, Czech Republic, Sault Ste. Marie OHL)

65) Luke Evangelista (RW, Canada, London OHL)

66) Brandon Coe (RW, Canada, North Bay OHL)

67) Justin Sourdif (RW, Canada, Vancouver WHL)

68) Jack Finley (RC, Canada, Spokane WHL)

69) Michael Benning (RD, Canada, Sherwood Park AJHL)

70) Yan Kuznetsov (LD, Russia, Connecticut NCAA)

71) Eemil Viro (LD, Finland, TPS Liiga)

72) Daniel Ljungman (LC, Sweden, Linkoping J20)

73) Emil Heineman (LW, Sweden, Leksands J20)

74) Daniel Torgersson (RW, Sweden, Frolunda J20)

75) Dmitri Ovchinnikov (LW, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

76) Tyler Kleven (LD, USA, NTDP U18)

77) Brett Berard (LW, USA, NTDP U18)

78) Mitch Miller (RD, USA, Tri-City USHL)

79) Ty Tullio (RC, Canada/USA, Oshawa OHL)

80) Daemon Hunt (LD, Canada, Moose Jaw WHL)

81) Connor McClennon (RW, Canada, Winnipeg WHL)

82) Samuel Knazko (LD, Slovakia, TPS U20)

83) Joel Blomqvist (G, Finland, Karpat U20)

84) Drew Commesso (G, USA, NTDP U18)

85) Eamon Powell (RD, USA, NTDP U18)

86) Blake Biondi (RC, USA, Hermantown U.S. High School)

87) Evan Vierling (LC, Canada, Barrie OHL)

88) Antonio Stranges (LW/LC, USA, London OHL)

89) Evgeniy Oksentyuk (RW/LC, Belarus, Flint OHL, overager)

90) Adam Raska (LW, Czech Republic, Rimouski QMJHL)

91) Nick Malik (G, Czech Republic, Sault Ste. Marie OHL)

92) Nico Daws (G, Canada, Guelph OHL, overager)

93) Ruben Rafkin (RD, Finland, Windsor OHL)

Fourth Round

94) Alex Cotton (RD, Canada, Lethbridge WHL, overager)

95) Alexander Nikishin (LD, Russia, Spartak Moskva KHL)

96) Egor Sokolov (RW, Russia, Cape Breton QMJHL, overager)

97) Juuso Maenpaa (LC, Finland, Jokerit U20)

98) Oliver Suni (RW, Finland, Oshawa OHL)

99) Thimo Nickl (RD, Austria, Drummondville QMJHL)

100) Kasper Puutio (RD, Finland, Everett WHL)

101) Ronan Seeley (LD, Canada, Everett WHL)

102) Zayde Wisdom (RC, Canada, Kingston OHL)

103) James Hardie (LW, Canada, Mississauga OHL)

104) William Dufour (RW, Canada, Drummondville QMJHL)

105) Dylan Peterson (RC, USA/Canada, NTDP U18)

106) Landon Slaggert (RW/LC, USA, NTDP U18)

107) Brock Faber (RD, USA, NTDP U18)

108) Cross Hanas (LW, USA/Canada, Portland WHL)

109) Oskar Magnusson (LC/RW, Sweden, Malmo J20)

110) Bogdan Trineyev (RW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

111) Pavel Tyutnev (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

112) Iaroslav Likhachev (RW, Russia, Blainville-Boisbriand QMJHL, overager)

113) Ryan Francis (RC/RW, Canada, Cape Breton QMJHL)

114) Theo Rochette (LC, Canada/Switzerland, Quebec QMJHL)

115) Will Cuylle (LW, Canada, Windsor OHL)

116) Rory Kerins (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

117) Ethan Cardwell (RC, Canada/USA, Barrie OHL)

118) Jack Thompson (RD, Canada, Sudbury OHL)

119) Wyatt Kaiser (LD, USA, Andover U.S. High School)

120) Ian Moore (RD, USA, St. Mark’s U.S. High School)

121) Luke Reid (RD, USA/Canada, Chicago USHL)

122) Carson Bantle (LW, USA, Madison USHL)

123) Christoffer Sedoff (LD, Finland, Red Deer WHL)

124) Marko Stacha (LD, Slovakia, Dukla Trencin)

Fifth Round

125) Jan Bednar (G, Czech Republic, Karlovy Vary Czech)

126) Calle Clang (G, Sweden, Rogle J20)

127) Dylan Garand (G, Canada, Kamloops WHL)

128) Samuel Hlavaj (G, Slovakia, Sherbrooke QMJHL, overager)

129) Amir Miftakhov (G, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

130) Maxim Groshev (RW, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

131) Gunnarwolfe Fontaine (LW, USA, Chicago USHL, overager)

132) Trevor Kuntar (LW/LC, USA, Youngstown USHL, overager)

133) Jacob Truscott (LD, USA, NTDP U18)

134) Axel Rindell (RD, Finland, Jukurit Liiga, overager)

135) Adam Wilsby (LD, Sweden, Sodertalje Allsvenskan, overager)

136) Hugo Styf (LD, Sweden, MODO J20)

137) Victor Mancini (RD, USA, Frolunda J20)

138) Simon Kubicek (RD, Czech Republic, Seattle WHL)

139) Luke Prokop (RD, Canada, Calgary WHL)

140) Ethan Edwards (LD, Canada, Spruce Grove AJHL)

141) Lleyton Moore (LD, Canada, Oshawa OHL)

142) Donovan Sebrango (LD, Canada, Kitchener OHL)

143) Charlie Desroches (RD, Canada, Saint John QMJHL)

144) Jacob Dion (LD, Canada, Drummondville QMJHL)

145) Patrick Guay (LW/LC, Canada, Sherbrooke QMJHL)

146) Brady Burns (LC, Canada, Saint John QMJHL)

147) Colby Ambrosio (RC, Canada, Tri-City USHL)

148) Alex Laferriere (RW, USA, Des Moines USHL)

149) Ryder Rolston (RW, USA, Waterloo USHL)

150) Joe Miller (RW, USA, Blake U.S. High School)

151) Grant Slukynsky (LC, USA/Canada, Warroad U.S. High School)

152) Artem Shlaine (LC, USA/Russia, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

153) Mark Hillier (LC, Canada, St. Andrew’s College High School)

154) Elliot Ekmark (LC, Sweden, Linkoping J20)

155) Oliver Tarnstrom (LC, Sweden, AIK J20)

Sixth Round

156) Artyom Galimov (LC, Russia, Ak Bars Kazan KHL, overager)

157) Pavel Gogolev (LW, Russia, Guelph OHL, overager)

158) Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL, overager)

159) Billy Constantinou (RD, Canada, Sault Ste. Marie OHL, overager)

160) Aidan Campbell (G, USA/Canada, Erie OHL)

161) Hayden Fowler (RW, Canada, Erie OHL)

162) Ben Schoen (RC/RW, USA, Youngstown USHL)

163) Alex Gaffney (LC, USA, Muskegon USHL)

164) Noah Ellis (RD, USA, Des Moines USHL)

165) Marek Blaha (RD, Czech Republic, Sparta Praha U19)

166) Matej Kaslik (LC, Slovakia, Malmo J20)

167) Mikael Pyyhtia (LC, Finland, TPS U20)

168) Ivan Didkovsky (LW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

169) Dmitriy Zlodeev (LC/LW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

170) Maxim Beryozkin (LW/RW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

171) Sergei Safin-Tregubov (LD, Russia/Portugal, Tolpar Ufa MHL)

172) Egor Smirnov (RD, Russia, Dynamo Moskva MHL)

173) Leo Loof (LD, Sweden, Farjestad J20)

174) Lucas Ramberg (LD, Sweden, Lulea SHL)

175) Axel Kumlin (RD, Sweden, Frolunda J20)

176) Kristian Tanus (LC/LW, Finland, Jukurit Liiga, overager)

177) Joonas Oden (LW/RW, Finland/USA, KooKoo Liiga, overager)

178) Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL, overager)

179) Yegor Chinakhov (RW, Russia, Omskie Yastreby MHL, overager)

180) Nikolai Mayorov (LW, Russia, Cedar Rapids USHL, overager)

181) Mathieu De St. Phalle (RW, USA, Chicago USHL, overager)

182) Lucas Mercuri (RC, Canada, Salisbury U.S. High School)

183) Jack Smith (LC, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

184) Simon Knak (RW, Switzerland, Portland WHL)

185) Michal Gut (LC, Czech Republic, Everett WHL)

186) Kyle Crnkovic (LW, Canada, Saskatoon WHL)

Seventh Round

187) Valentin Demchenko (RW, Belarus, Baie-Comeau QMJHL)

188) Raivis Ansons (LW, Latvia, Baie-Comeau QMJHL)

189) Senna Peeters (RW/LW, Belgium, Halifax QMJHL)

190) Josh Lawrence (RC, Canada, Saint John QMJHL)

191) Logan Morrison (RC, Canada, Hamilton OHL)

192) Isaak Phillips (LD, Canada/Jamaica, Sudbury OHL)

193) Ilya Solovyov (LD, Belarus, Saginaw OHL, overager)

194) Ville Ottavainen (RD, Finland, Kitchener OHL)

195) Matias Rajaniemi (LD, Finland, Pelicans Liiga)

196) Lukas Svejkovsky (RW/RC, USA/Czech Republic, Medicine Hat WHL)

197) Cole Shepard (LW/LC, Canada, Vancouver WHL)

198) Landon Kosior (RD, Canada, Prince Albert WHL)

199) Jake Ratzlaff (RD, USA, Rosemount U.S. High School)

200) Mike Vorlicky (RD, USA, Wisconsin NCAA, overager)

201) Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Stadion Litomerice Czech2, overager)

202) Benjamin Baumgartner (LC, Austria, Davos NLA, overager)

203) Maxim Musorov (RW/LW, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL, overager)

204) Vsevolod Skotnikov (G, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

205) Artur Akhtyamov (G, Russia, Irbis Kazan MHL)

206) Tomas Chlubna (RW, Czech Republic, Dukla Jihlava Czech2)

207) Karel Klikorka (LD, Czech Republic, Mlada Boleslav)

208) Michael Krutil (RD, Czech Republic, Sparta Praha U20)

209) Isak Garfve (RC/LW, Sweden, Mora J20)

210) Pontus Johansson (LD, Sweden, Djurgardens J20)

211) Samuel Johannesson (RD, Sweden, Rogle SHL, overager)

212) Parker Ford (RC, USA, Providence College NCAA, overager)

213) Zach Uens (LD, Canada, Merrimack College NCAA, overager)

214) Declan Carlile (LD, USA/Canada, Merrimack College NCAA, overager)

215) Daniel Baker (LD, Canada, Medicine Hat WHL, overager)

216) Gage Goncalves (LC, Canada, Everett WHL, overager)

217) Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL, overager)

Honourable Mentions

218) Victor Ostman (G, Sweden, Chicago USHL, overager)

219) Jakub Dobes (G, Czech Republic, Omaha USHL, overager)

220) Alexei Tsyplakov (LW, Russia, St. Petersburg MHL, overager)

221) Alexander Gordin (RW/LW, Russia, St. Petersburg MHL, overager)

222) Vladimir Mashkov (RW, Russia, Omskie Yastreby MHL)

223) Jackson Kunz (LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

224) Winter Wallace (LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

225) Riley Duran (RC, USA, Lawrence Academy U.S. High School)

226) Alex Jefferies (RW, USA, The Gunnery U.S. High School)

227) Maximilian Glotzl (LD, Germany, Kolner Haie DEL)

228) Mans Forsfjall (LD, Sweden, Skelleftea J20)

229) Karri Aho (LD, Finland, Ilves U20)

230) Danila Palivko (LD, Belarus, Lethbridge WHL)

231) Oliver Okuliar (LW, Slovakia, Lethbridge WHL, overager)

232) Brock Gould (G, USA, Moose Jaw WHL)

233) Devon Levi (G, Canada, Carleton Place CCHL)

234) Alex Young (RC, Canada, Canmore AJHL, overager)

235) Danny Weight (LC/LW, USA, Penticton BCHL, overager)

236) Ethan Bowen (LC, Canada, Chilliwack BCHL)

237) Wyatt Schingoethe (LC, USA, Waterloo USHL)

238) Chase Yoder (LW/LC, USA, NTDP U18)

239) Josh Pillar (RC/RW, Canada, Kamloops WHL)

240) Ben King (RC/RW, Canada, Red Deer WHL)

241) Owen Pederson (LW, Canada, Winnipeg WHL)

242) Reid Valade (RW, Canada, Kitchener OHL)

243) Tanner Dickinson (LC, USA, Sault Ste. Marie OHL)

244) Robert Calisti (LD, Canada, Sault Ste. Marie OHL, overager)

245) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL, overager)

246) Miguel Tourigny (RD, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

247) Jakub Kolenic (RW, Slovakia, Zvolen)

248) Veeti Korkalainen (RW, Finland, KooKoo U20)

249) Florian Elias (LW, Germany, Mannheim U20)

250) Maxim Krovyakov (RC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

251) Anton Kosolapov (RW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

252) Jackson Hallum (LW, USA, St. Thomas Academy U.S. High School)

253) Carsen Richels (LW, USA, Blaine U.S. High School)

254) Jake Boltmann (RD, USA, Edina U.S. High School)

255) David Ma (LD, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

256) Ryan Kirwan (LW, USA, Madison USHL)

257) Adam Klapka (RW, Czech Republic, Tri-City USHL, overager)

258) Hank Kempf (LD, USA, Muskegon USHL)

259) Jimmy Dowd Jr. (RD, USA, Chicago USHL, overager)

260) Robbie Fromm-Delorme (RW, Canada, Portland WHL)

261) Ryan Helliwell (LD, Canada, Langley BCHL)

262) Kabore Dunn (RD, Canada/Ghana, Fort McMurray AJHL)

263) Jeremie Biakabutuka (RD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

264) Charles Beaudoin (RW, Canada, Shawinigan QMJHL)

265) Elliot Desnoyers (LW, Canada, Moncton QMJHL)

266) Jake Uberti (RC, Canada, Niagara OHL)

267) Gerard Keane (RD, USA, London OHL)

268) Mitchell Smith (LD, USA, Saginaw OHL)

269) Alec Belanger (LD, Canada, Ottawa OHL)

270) Will Cranley (G, Canada, Ottawa OHL)

271) Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL, overager)

272) Danil Alalykin (LW, Russia, Tolpar Ufa MHL, overager)

273) Danil Aimurzin (RC, Russia, Tolpar Ufa MHL)

274) Pavel Yelizarov (LD, Russia, Tolpar Ufa MHL, overager)

275) Nikita Yefremov (LD, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

276) Adam Liska (LW, Slovakia, Severstal Cherepovets KHL, overager)

277) Robert Dzugan (LW/LC, Slovakia, Cedar Rapids USHL, overager)

278) Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea SHL, overager)

279) Nils Aman (LC, Sweden, Leksands J20, overager)

280) Viktor Persson (RD, Sweden, Brynas J20)

281) Albin Thyni Johansson (LD, Sweden, Lulea J20)

282) Theo Nordlund (LD, Sweden, Frolunda J20)

283) Tomi Niku (LD, Finland, JYP U20)

284) Aleks Haatanen (LW/RW, Finland, Pelicans Mestis, overager)

285) Lassi Lehtinen (G, Finland, Lukko Liiga, overager)

286) Noah Delemont (LD, Switzerland, Acadie-Bathurst QMJHL)

287) Joona Lehmus (LD, Finland, Saint John QMJHL)

288) Ivan Ivan (LC/LW, Czech Republic, Cape Breton QMJHL)

289) Jakub Konecny (LC, Czech Republic, Sparta Praha U20)

290) Tobias Handl (LW, Czech Republic, Olomouc Czech)

291) Michael Gildon (LW, USA, Ohio State NCAA, overager)

292) Sam Stange (RW, USA, Sioux City USHL, overager)

293) Lynden Breen (LC, Canada, Fargo USHL, overager)

294) Stephen Halliday (LW, Canada/USA, Dubuque USHL)

295) Cameron Berg (LW, USA, Muskegon USHL)

296) Joel Maatta (LC, Finland, Sioux City USHL)

297) Josh Doan (RC/RW, USA/Canada, Chicago USHL)

298) Mason Lohrei (LD, USA, Green Bay USHL, overager)

299) Jordan Power (LD, Canada, Lincoln USHL, overager)

300) Ryan Alexander (LC, Canada, St. Michael’s OJHL)

301) Ryan Tverberg (RC, Canada/USA, Toronto Jr. Canadiens OJHL)

302) Matteo Costantini (LC, Canada, Buffalo Jr. Sabres OJHL)

303) Cole Hansen (RW, USA, Blaine U.S. High School)

304) Aidan Thompson (LC/LW, USA, Berkshire U.S. High School)

305) Luke Gramer (LD, USA, Moorhead U.S. High School)

306) Nate Schweitzer (RD, USA, Benilde-St. Margaret’s U.S. High School)

307) Mason Langenbrunner (RD, USA, Eden Prairie U.S. High School)

308) Danila Galenyuk (LD, Russia, St. Petersburg KHL, overager)

309) Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

310) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL, overager)

311) Daniil Pylenkov (LD, Russia, Vityaz Podolsk KHL, overager)

312) Maxim Nevolin (RW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

313) Kirill Kondyrev (LC, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

314) Nikolai Smirnov (RW, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

315) Ilya Rychkov (RW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

316) Andrei Gusev (RD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

317) Yegor Guskov (G, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

318) Ilya Usau (LC, Belarus/USA, Prince Albert WHL, overager)

319) Bear Hughes (RC, USA, Spokane WHL, overager)

320) Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL, overager)

321) Garin Bjorklund (G, Canada, Medicine Hat WHL)

322) Carter Souch (LW, Canada, Edmonton WHL)

323) Logan Dowhaniuk (LD, Canada, Edmonton WHL)

324) Benjamin Zloty (LD, Canada, Winnipeg WHL)

325) Ryker Evans (LD, Canada, Regina WHL)

326) Conner Hutchison (LD, USA, Penticton BCHL, overager)

327) Dylan Jackson (RW, Canada, Dubuque USHL, overager)

328) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL, overager)

329) Garrett Pinoniemi (LC, USA, Sioux Falls USHL, overager)

330) Ben Meehan (LD, USA, Cedar Rapids USHL, overager)

331) Jacob Flynn (RD, USA, University of Connecticut NCAA, overager)

332) Ryan Siedem (RD, USA, Harvard NCAA, overager)

333) Jeremie Bucheler (RD, Canada, Northeastern NCAA, overager)

334) Justin Lee (LD, Canada, Denver NCAA, overager)

335) Brady Meyer (LD/LC, USA, Minnesota-Duluth NCAA, overager)

336) Thomas Schweighardt (RD, USA, Cedar Rapids USHL, overager)

337) Iivari Rasanen (LD, Finland, Muskegon USHL, overager)

338) Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linkoping J20, overager)

339) Ludvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgardens J20, overager)

340) Oscar Tellstrom (LW, Sweden, Vannas Division 1)

341) Alexander Ljungkrantz (LW, Sweden, Brynas J20)

342) Oscar Lawner (LW/RW, Sweden, Farjestad J20, overager)

343) Petteri Puhakka (LW, Finland, Karpat U20, overager)

344) Aleksi Matinmikko (RD, Finland, Assat Liiga, overager)

345) Otto Latvala (RD, Finland, HPK Liiga, overager)

346) Louis Crevier (RD, Canada, Chicoutimi QMJHL, overager)

347) Justin Bergeron (LD, Canada, Rimouski QMJHL, overager)

348) Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL, overager)

349) Max Golod (LW, Canada, Erie OHL, overager)

350) Chad Yetman (RW, Canada, Erie OHL, overager)

351) Brett Brochu (G, Canada, London OHL)

352) Tucker Tynan (G, USA, Niagara OHL)

353) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL, overager)

354) Cameron Rowe (G, USA, Des Moines USHL, overager)

355) Antoine Coulombe (G, Canada, Shawinigan QMJHL)

356) Fabio Iacobo (G, Canada, Victoriaville QMJHL)

357) Creed Jones (G, Canada, Rimouski QMJHL, overager)

358) Cole McLaren (G, Canada, Halifax QMJHL, overager)

359) Jesper Vikman (G, Sweden/Finland, AIK J20)

360) Hugo Ollas (G, Sweden, Linkoping J20)

361) Isak Posch (G, Sweden, Leksands J20)

362) Juho Markkanen (G, Finland, SaiPa U20)

363) Jere Huhtamaa (G, Finland, Merrimack College NCAA, overager)

364) David Mudrak (RD, Slovakia, TPS U20, overager)

365) Alex Brannstam (LD, Sweden, Djurgardens J20, overager)

366) Oleg Boiko (LC/LW, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL, overager)

367) Jan Sir (LC, Czech Republic, Benatky nad Jizerou Czech2, overager)

368) Jakub Rychlovsky (LW, Czech Republic, Benatky nad Jizerou Czech2, overager)

369) Dmitri Rashevsky (LW/RW, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL, overager)

370) Stanislav Rangayev (LW/RW, Russia, Ladia Togliatti MHL)

371) Stepan Steshenko (RW/LW, Russia, Ladia Togliatti MHL)

372) Nikita Shuidin (RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

373) Grigori Ponkratov (RW, Russia, Kapitan Stupino MHL)

374) Semyon Demidov (LW, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

375) Ignat Kokhanin (RW/LW, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

376) Simon Gnyp (LD, Germany, Kolner Haie DEL, overager)

377) Samuel Eriksson (LW/RW, Sweden, Farjestad J20)

378) Calle Spaberg Olsen (LW, Norway, Rogle J20)

379) Stefano Bottini (LW/RW, Switzerland/Canada, Lugano U20)

380) Jay Huisman (LW, Netherlands, Zoetermeer Panters BeNeLiga)

381) Xavier Parent (LW, Canada, Sherbrooke QMJHL, overager)

382) Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL, overager)

383) Louka Henault (LD, Canada, Windsor OHL, overager)

384) Riley McCourt (LD, Canada, Flint OHL, overager)

385) Spencer Kersten (RW, Canada, Princeton NCAA, overager)

386) Matt Verboon (RW/LC, Switzerland/Canada, Colgate NCAA, overager)

387) Keanu Derungs (LW, Switzerland, Victoria WHL)

388) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL, overager)

389) Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL, overager)

390) Tristen Nielsen (LW/LC, Canada, Vancouver WHL, overager)

391) Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL, overager)

392) Ben McCartney (LW, Canada, Brandon WHL, overager)

393) Eli Zummack (RW/RC, Canada, Spokane WHL, overager)

394) Jaydon Dureau (LW, Canada, Portland WHL, overager)

395) Jonas Brondberg (LD, Denmark, Portland WHL, overager)

396) Noah Grannan (G, USA, NTDP U18)

397) Jack Williams (RW, USA, Muskegon USHL)

398) Matt Choupani (RC, Canada, Des Moines USHL)

399) Cole Cormier (LC, Canada, Quebec QMJHL)

400) Alexandre Doucet (LC, Canada, Val-d’Or QMJHL)

401) Cameron Butler (RW, Canada, Peterborough OHL)

402) Cameron Tolnai (LC, Canada, Ottawa OHL)

403) Riley Piercey (RW, Canada, Flint OHL)

404) Eric Uba (RW, Canada, Guelph OHL, overager)

405) Declan McDonnell (RW/RC, USA, Kitchener OHL)

406) Vitali Pinchuk (LC, Belarus, Kingston OHL)

407) Sergei Popov (LW, Canada/Russia, Owen Sound OHL, overager)

408) Kirill Steklov (LD, Russia/Estonia, London OHL)

409) Ole Bjorgvik Holm (LD, Norway, Mississauga OHL)

410) Justin Nolet (LD, Canada, Sarnia OHL, overager)

411) Tucker McIntosh (LD, Canada, Ottawa Jr. Senators CCHL, overager)

412) Rhett Rhinehart (RD, Canada, Saskatoon WHL)

413) Tyrel Bauer (RD, Canada, Seattle WHL)

414) Casper Gillberg (RD, Sweden, Malmo J20)

415) Simon Andersson (LC, Sweden, MODO J20)

416) Erik Noren (LD, Sweden, Orebro J20)

417) Luka Nyman (LD, Finland, RB Hockey Akademie Czech U19)

418) Daniil Zaitsev (LD, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

419) Lukas Stehlik (LC, Czech Republic, Litvinov U20)

420) Samuel Krajc (RW/LW, Slovakia, Dukla Trencin)

421) Roman Faith (LW, Slovakia, Sport U20)

422) Oliver Fatul (LD, Slovakia, Zvolen)

423) Harijs Brants (LD, Latvia, Acadie-Bathurst QMJHL)

424) Zachary Paputsakis (G, Canada, Oshawa OHL)

425) Mack Guzda (G, USA/Canada, Owen Sound OHL, overager)

426) Oleg Zaitsev (LC, Russia, Dynamo Tver VHL, overager)

427) Nikita Rtischev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL, overager)

428) Valeri Orekhov (LD, Kazakhstan, Barys Nur-Sultan KHL, overager)

429) Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA, overager)

430) Linus Oberg (RW/RC, Sweden, Orebro SHL, overager)

431) Martin Lang (LW, Czech Republic, Moose Jaw WHL, overager)

432) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL, overager)

433) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Medicine Hat WHL, overager)

434) Phillip Schultz (LC/LW, Denmark, Victoria WHL, overager)

435) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL, overager)

436) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Victoriaville QMJHL, overager)

437) Felix Lafrance (LW, Canada, Cape Breton QMJHL, overager)

438) Dawson Stairs (LW/RW, Canada, Saint John QMJHL)

439) Pier-Olivier Roy (LW, Canada, Gatineau QMJHL)

440) Payton Mount (RW, Canada, Seattle WHL)

441) Matthew Rempe (RC, Canada, Seattle WHL)

442) Joona Kiviniemi (LW, Finland, Karpat U20)

443) Eemil Erholtz (RW/LW, Finland, Sport Liiga, overager)

444) Jami Krannila (LC, Finland, St. Cloud State NCAA, overager)

445) Seth Bernard-Docker (RD, Canada, Okotoks AJHL)

446) Brayden Krieger (LW/LC, Canada, Brooks AJHL, overager)

447) Cody Monds (RW, Canada, Victoria BCHL, overager)

448) Owen Gallatin (LD, USA, NTDP U18)

449) Christian Jimenez (LD, USA, Sioux City USHL)

450) Colin Purcell (G, USA, Youngstown USHL)

451) Grant Riley (G, USA, Janesville NAHL)

452) Owen Parker (G, USA, Nichols U.S. High School)

453) Lassi Lehti (G, Finland, St. Andrew’s College High School)

454) Hudson Hodges (G, USA, Moorhead U.S. High School)

455) Blake Perbix (RW, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

456) Matt Gleason (LC, USA, Cretin-Derham Hall U.S. High School)

457) Cy LeClerc (LC/LW, USA, Islanders Hockey Club U.S. High School)

458) Jimmy Mettler (D, USA, Harvey Prep U.S. High School)

459) Will Svenddal (LD, USA, Blake U.S. High School)

460) Reid Bogenholm (LD, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

461) Eric Van Impe (RD, Canada, Medicine Hat WHL)

462) Aidan De La Gorgendiere (LD, Canada, Saskatoon WHL)

463) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL, overager)

464) Bryan Thomson (G, Canada, Lethbridge WHL)

465) Brayden Peters (G, Canada, Calgary WHL)

466) Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino MHL, overager)

467) Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, St. Petersburg MHL, overager)

468) Stas Petrosyan (RW, Russia, Altay Ust-Kamenogorsk MHL, overager)

469) Ilya Safonov (LC, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

470) Denis Pochivalov (RC, Russia, Torpedo-Gorky VHL, overager)

471) Maxim Marushev (RC, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

472) Yegor Chizhikov (RW/LW, Russia, Almaz Cherepovets MHL, overager)

473) Ivan Zinchenko (LC, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

474) Timur Zakirov (LW/RW, Russia, Sputnik Almetievsk MHL)

475) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL, overager)

476) Vladimir Galkin (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL, overager)

477) Jesper Myrenberg (G, Sweden, Vasteras Allsvenskan, overager)

478) Kari Piiroinen (G, Finland, Windsor OHL, overager)

479) Austen Swankler (LW/LC, USA, Erie OHL, overager)

480) Kyen Sopa (RW, Switzerland, Erie OHL, overager)

481) Andrei Bakanov (LW, Russia, Guelph OHL)

482) Kyle McDonald (RW, Canada, Windsor OHL)

483) Mark Woolley (LD, Canada, Owen Sound OHL)

484) Jake Murray (LD, Canada, Kingston OHL)

485) Cade McNelly (LD, Canada, Seattle WHL)

486) Chad Nychuk (LD, Canada, Brandon WHL, overager)

487) Orrin Centazzo (LW/LC, Canada, Kamloops WHL, overager)

488) Ryan Chyzowski (LW, Canada, Medicine Hat WHL, overager)

489) David Kope (RW, Canada, Edmonton/Kelowna WHL, overager)

490) Holden Katzalay (RC, Canada, Vancouver WHL, overager)

491) Michael Horon (LW, Canada, Prince Albert WHL, overager)

492) Noah Boyko (RC, Canada, Lethbridge WHL)

493) Jakob Brook (RW/LW, Canada, Regina WHL)

494) Kyrell Sopotyk (LW, Canada, Kamloops WHL)

495) Luke Mylymok (LW/LC, USA/Canada, Salmon Arm BCHL)

496) Brett Chorske (RC, USA, Wenatchee BCHL, overager)

497) Nick Cafarelli (RC/RW, USA, Wenatchee BCHL)

498) Primo Self (RW, USA, Cowichan Valley BCHL)

499) Elis Hede (LC, Finland, Chicago USHL, overager)

500) Timo Bakos (LC, Germany, Sioux Falls USHL, overager)

June Swaps

Added (100)

First-Time Eligibles (50 — 30 F, 15 D, 5 G)

182) Lucas Mercuri (RC, Canada, Salisbury U.S. High School)

250) Maxim Krovyakov (RC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

264) Charles Beaudoin (RW, Canada, Shawinigan QMJHL)

265) Elliot Desnoyers (LW, Canada, Moncton QMJHL)

266) Jake Uberti (RC, Canada, Niagara OHL)

280) Viktor Persson (RD, Sweden, Brynas J20)

281) Albin Thyni Johansson (LD, Sweden, Lulea J20)

297) Josh Doan (RC/RW, USA/Canada, Chicago USHL)

341) Alexander Ljungkrantz (LW, Sweden, Brynas J20)

374) Semyon Demidov (LW, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

375) Ignat Kokhanin (RW/LW, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

377) Samuel Eriksson (LW/RW, Sweden, Farjestad J20)

379) Stefano Bottini (LW/RW, Switzerland/Canada, Lugano U20)

380) Jay Huisman (LW, Netherlands, Zoetermeer Panters BeNeLiga)

403) Riley Piercey (RW, Canada, Flint OHL)

405) Declan McDonnell (RW/RC, USA, Kitchener OHL)

406) Vitali Pinchuk (LC, Belarus, Kingston OHL)

408) Kirill Steklov (LD, Russia/Estonia, London OHL)

409) Ole Bjorgvik Holm (LD, Norway, Mississauga OHL)

414) Casper Gillberg (RD, Sweden, Malmo J20)

418) Daniil Zaitsev (LD, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

420) Samuel Krajc (RW/LW, Slovakia, Dukla Trencin)

421) Roman Faith (LW, Slovakia, Sport U20)

422) Oliver Fatul (LD, Slovakia, Zvolen)

423) Harijs Brants (LD, Latvia, Acadie-Bathurst QMJHL)

424) Zachary Paputsakis (G, Canada, Oshawa OHL)

438) Dawson Stairs (LW/RW, Canada, Saint John QMJHL)

439) Pier-Olivier Roy (LW, Canada, Gatineau QMJHL)

441) Matthew Rempe (RC, Canada, Seattle WHL)

442) Joona Kiviniemi (LW, Finland, Karpat U20)

445) Seth Bernard-Docker (RD, Canada, Okotoks AJHL)

450) Colin Purcell (G, USA, Youngstown USHL)

451) Grant Riley (G, USA, Janesville NAHL)

457) Cy LeClerc (LC/LW, USA, Islanders Hockey Club U.S. High School)

458) Jimmy Mettler (D, USA, Harvey Prep U.S. High School)

461) Eric Van Impe (RD, Canada, Medicine Hat WHL)

462) Aidan De La Gorgendiere (LD, Canada, Saskatoon WHL)

464) Bryan Thomson (G, Canada, Lethbridge WHL)

465) Brayden Peters (G, Canada, Calgary WHL)

481) Andrei Bakanov (LW, Russia, Guelph OHL)

482) Kyle McDonald (RW, Canada, Windsor OHL)

483) Mark Woolley (LD, Canada, Owen Sound OHL)

484) Jake Murray (LD, Canada, Kingston OHL)

485) Cade McNelly (LD, Canada, Seattle WHL)

492) Noah Boyko (RC, Canada, Lethbridge WHL)

493) Jakob Brook (RW/LW, Canada, Regina WHL)

494) Kyrell Sopotyk (LW, Canada, Kamloops WHL)

495) Luke Mylymok (LW/LC, USA/Canada, Salmon Arm BCHL)

497) Nick Cafarelli (RC/RW, USA, Wenatchee BCHL)

498) Primo Self (RW, USA, Cowichan Valley BCHL)

Overagers (50 — 36 F, 7 D, 7 G)

272) Danil Alalykin (LW, Russia, Tolpar Ufa MHL)

310) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

327) Dylan Jackson (RW, Canada, Dubuque USHL)

328) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

363) Jere Huhtamaa (G, Finland, Merrimack College NCAA)

369) Dmitri Rashevsky (LW/RW, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

383) Louka Henault (LD, Canada, Windsor OHL)

394) Jaydon Dureau (LW, Canada, Portland WHL)

395) Jonas Brondberg (LD, Denmark, Portland WHL)

404) Eric Uba (RW, Canada, Guelph OHL)

407) Sergei Popov (LW, Canada/Russia, Owen Sound OHL)

410) Justin Nolet (LD, Canada, Sarnia OHL)

411) Tucker McIntosh (LD, Canada, Ottawa Jr. Senators CCHL)

425) Mack Guzda (G, USA/Canada, Owen Sound OHL)

426) Oleg Zaitsev (LC, Russia, Dynamo Tver VHL)

427) Nikita Rtischev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL)

428) Valeri Orekhov (LD, Kazakhstan, Barys Nur-Sultan KHL)

429) Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA)

430) Linus Oberg (RW/RC, Sweden, Orebro SHL)

431) Martin Lang (LW, Czech Republic, Moose Jaw WHL)

432) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

433) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Medicine Hat WHL)

434) Phillip Schultz (LC/LW, Denmark, Victoria WHL)

435) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

436) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Victoriaville QMJHL)

437) Felix Lafrance (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

443) Eemil Erholtz (RW/LW, Finland, Sport Liiga)

444) Jami Krannila (LC, Finland, St. Cloud State NCAA)

446) Brayden Krieger (LW/LC, Canada, Brooks AJHL)

447) Cody Monds (RW, Canada, Victoria BCHL)

463) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

469) Ilya Safonov (LC, Russia, Bars Kazan VHL)

470) Denis Pochivalov (RC, Russia, Torpedo-Gorky VHL)

471) Maxim Marushev (RC, Russia, Bars Kazan VHL)

472) Yegor Chizhikov (RW/LW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

475) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

476) Vladimir Galkin (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

477) Jesper Myrenberg (G, Sweden, Vasteras Allsvenskan)

478) Kari Piiroinen (G, Finland, Windsor OHL)

479) Austen Swankler (LW/LC, USA, Erie OHL)

480) Kyen Sopa (RW, Switzerland, Erie OHL)

486) Chad Nychuk (LD, Canada, Brandon WHL)

487) Orrin Centazzo (LW/LC, Canada, Kamloops WHL)

488) Ryan Chyzowski (LW, Canada, Medicine Hat WHL)

489) David Kope (RW, Canada, Edmonton/Kelowna WHL)

490) Holden Katzalay (RC, Canada, Vancouver WHL)

491) Michael Horon (LW, Canada, Prince Albert WHL)

496) Brett Chorske (RC, USA, Wenatchee BCHL)

499) Elis Hede (LC, Finland, Chicago USHL)

500) Timo Bakos (LC, Germany, Sioux Falls USHL)

On My Radar (728)

NOTE: Listed alphabetically by position, several of these prospects came onto my radar by combing through three invaluable draft resources — Colin Cudmore’s consolidated rankings, NHL Central Scouting’s final rankings, and Steve Kournianos’ midseason Top 300.

First-Time Eligibles (450)

Forwards (284)

Juuso Aaltonen (RW, Finland, Assat U20)

Jerry Abraham (LW, USA, Hotchkiss U.S. High School)

Alexander Agapov (F, Russia, Dizel Penza VHL)

Timur Akhunov (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Mason Alderson (LC, England, Berwick Academy U.S. High School)

Stanislav Alexandrov (RC/RW, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL)

Vyacheslav Alexeyev (LC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Dario Allenspach (LC, Switzerland, Zug U20)

Ben Allison (LW, Canada, Gatineau QMJHL)

Logan Anderson (LC, USA, Des Moines USHL)

Noah Andersson (LC/RW, Sweden, Farjestad J20)

Daniil Avershin (LW, Russia, Spartak Moskva MHL)

Jacob Badal (LW, USA, Powell River BCHL)

Denis Baranov (LW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Filip Barklund (LC/LW, Sweden, Orebro J20)

Jeremie Bartschi (RW, Switzerland, Biel-Bienne NLA)

Ryan Beck (LC, USA/Canada, Dubuque USHL)

Alexis Belisle (RW, Canada, Saint John QMJHL)

Jackson Berezowski (RW, Canada, Everett WHL)

Dominik Binias (RW, Czech Republic, Gotteron U20)

Stepan Borisov (LW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Nikita Borodayenko (LC, Russia, Spartak Moskva MHL)

Jordan Borysiuk (RC, Canada, Swift Current WHL)

Jakub Borzecki (RW, Germany/Poland, RB Hockey Akademie Czech U19)

Chase Bradley (LC, USA/Canada, Omaha USHL)

Barrett Brooks (RW, USA, Austin NAHL)

Finn Brown (LW, Canada, St. Michael’s OJHL)

Sebastian Bulovs (LW, Canada, Saginaw OHL)

Maxim Bykov (LW/RC, Russia, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Mike Cameron (LC, USA, Omaha USHL)

Seamus Campbell (RW, USA, St. Louis Jr. Blues NA3HL)

Nick Capone (RC/RW, USA, Tri-City USHL)

Frankie Carogioiello (LC, Canada/USA, St. Andrew’s College High School)

Kadyn Chabot (LC/RW, Canada, Drayton Valley AJHL)

Jan Cikhart (LW, Czech Republic, Tri-City WHL)

Anthony Cipollone (LW, USA, The Loomis Chaffee U.S. High School)

Michael Citara (RW, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Aidan Cobb (LC, USA, Kent U.S. High School)

Elias Cohen (RC, Canada, Erie OHL)

Ty Collins (RW, Canada, Mississauga OHL)

Stanley Cooley (RC, Canada, Spruce Grove AJHL)

Yanic Crete (LC/LW, Canada, Ottawa OHL)

Tyler Cristall (F, Canada, West Kelowna BCHL)

Victor Czerneckianair (LC, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Noah Danielson (RW/RC, Canada, Medicine Hat WHL)

Philippe Daoust (LW, Canada, Moncton QMJHL)

Justin Dauphinais (LC, Canada, Rockland CCHL)

Alexandre David (RC, Canada, Campbellton MJAHL)

Matthew DeBoer (RW, USA/Canada, Salisbury U.S. High School)

Brandon Dent (LW, Canada, West Kelowna BCHL)

Nick DeSantis (RC, USA, Sioux Falls USHL)

Jonah De Simone (RW, Canada, Niagara OHL)

Paul Dore (LW, Canada, Kimball Union Academy U.S. High School)

Dane Dowiak (LC/LW, USA, Kent U.S. High School)

James Doyle (RW, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Kienan Draper (RW, Canada/USA, St. Andrew’s College High School)

Luke Drewitt (LW, Canada, Kingston OHL)

Alex Drover (RC, Canada, Saint John QMJHL)

Alexis Dube (LC, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Samuel Dube (LC, Germany/Canada, Halifax QMJHL)

Nikolai Dulak (LC, USA, Mahtomedi U.S. High School)

Jake Dunlap (LC, USA, Janesville NAHL)

Daniyal Dzhaniyev (LW, USA, NTDP U18)

Josef Eham (LW, Germany, RB Hockey Academy)

Gabriel Eklund (LC/RW, Sweden, Linkoping J20)

Juraj Elias (LC/LW, Slovakia, Kosice U20)

Charlie Erickson (LW, USA, Duluth East U.S. High School)

Ethan Ernst (RW, Canada, Kelowna WHL)

Mark Estapa (LW, USA, Tri-City USHL)

John Evans (RW, Canada, West Kelowna BCHL)

Alexander Farmer (LC, Canada/USA, New Jersey Rockets U.S. High School)

Riley Fiddler-Schultz (LC/LW, Canada, Calgary WHL)

Xavier Fortin (LW, Canada, Charlottetown QMJHL)

Owen Fowler (LW, USA, Des Moines USHL)

Ryan Gagnier (LC, Canada, Oshawa OHL)

Cole Galata (F, Canada, St. Andrew’s College High School)

Graham Gamache (F, Canada, Spruce Grove AJHL)

Nico Geidl (LC/LW, Czech Republic, Ocelari Trinec U20)

Brendan Gibbons (RC, USA, Boston Little Bruins U18)

Alexis Giguere (RW, Canada, Andre-Laurendeau QCHL)

Jaden Grant (LC/LW, USA, Chippewa NAHL)

Patrick Guzzo (LC/LW, USA, Waterloo USHL)

Noah Hackett (F, Canada, Olds AJHL)

Colin Hagstrom (RW, USA, Mahtomedi U.S. High School)

William Hallen (LC/LW, Sweden, Frolunda J20)

Nate Hanley (RC, USA, Cedar Rapids USHL)

Mathias Borring Hansen (RW/LW, Denmark, SonderjyskE)

Petr Hasek (LW, Czech Republic, Rytiri Kladno U20)

McKay Hayes (LC, Canada, Milton OJHL)

Tabor Heaslip (LC, USA, Neponset Valley River Rats U18)

Erik Hedlund (RW, Sweden, Leksands J20)

Adam Hellden (LW/RW, Sweden, Mora J20)

Evan Herman (LW, Canada, Prince Albert WHL)

Fabian Herrmann (LW, Germany, Regensburg U20)

Valentin Hofer (RW, Switzerland, Zug U20)

Brendan Hoffman (RW/RC, Canada/USA, Erie OHL)

Drew Holt (RW, USA, Eden Prairie U.S. High School)

Lyncoln Howarth (LC/LW, USA, Minnesota Blades U18)

Stephane Huard (LC, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

T.J. Hughes (F, Canada, Brooks AJHL)

Blake Humphrey (RC, USA, Lawrence Academy U.S. High School)

Ilya Ignatov (LW, Russia, Sarmaty Orenburg MHL)

Dominic James (LC, USA, Lincoln USHL)

Vojtech Jirus (LW, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Alex Johnston (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Hunter Jones (LW, USA, Andover U.S. High School)

Jett Jones (LC, Canada, Lethbridge WHL)

Eric Juhlin (LW, Sweden, Vasteras Allsvenskan)

Justus Juntunen (F, Finland, Kiekko-Vantaa U18)

Zakary Karpa (LC, USA, NTDP U18)

Topias Kaski (RW, Finland, TPS U20)

Ivan Kechkin (F, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Tanner Kelly (RC, USA/Canada, Muskegon USHL)

Levente Keresztes (F, Hungary, Twin City Thunder U.S. High School)

Timofei Khokhlachev (LW, Russia, Shreveport NAHL)

Daniil Khristanov (F, Russia, Irbis Kazan MHL)

Nicolas Kingsbury-Fournier (RW, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Nikita Kiryanov (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Kaden Kohle (RW/RC, Canada, Tri-City WHL)

Dmitri Konstantinov (RW, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Viljami Korpela (RW, Finland, HPK U20)

Niki Korpialho (LW, Finland, North Bay OHL)

Kyler Kovich (LC, Canada, Nanaimo BCHL)

Joe Kramer (RW, USA, Cape Cod Whalers U18)

Peter Kramer (LC/LW, USA, Cape Cod Whalers U18)

Luke Kron (LC, USA, Andover U.S. High School)

Savely Kuvardin (LC, Russia, Irbis Kazan MHL)

Yegor Kuzminov (LW/RW, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Jakub Kylnar (LC, Czech Republic, Vitkovice U20)

Peter Lajoy (LC/LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

Isaac Langdon (LC, Canada, Kitchener OHL)

Jeremy Lapointe (LW, Canada, Drummondville QMJHL)

Georgi Larshin (LC, Russia, Bradford Rattlers GMHL)

Jan Lasak (RW, Slovakia, Muskegon USHL)

Tanner Latsch (RC, USA, NTDP U18)

Patrick LeBlanc (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

Maximilien Ledoux (LW, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Jakub Lewandowski (RW, Poland, Sioux Falls USHL)

Ethan Leyer (RC/RW, Canada, Whitecourt AJHL)

Kevin Lindemann (LC, Switzerland, Leksands J20)

Carter Loney (RC/RW, Canada/USA, Steinbach MJHL)

Hunter Longhi (LW, USA, Springfield NAHL)

Linus Loof (LC, Sweden, Farjestad J20)

Brody Lucas (RW, USA, Northstar Christian Academy U.S. High School)

Ben Luedtke (LC, USA, Wayzata U.S. High School)

Oskari Luoto (LC/LW, Finland, Tappara U20)

Jalen Luypen (LW, Canada, Edmonton WHL)

Dominik Luza (LC, Czech Republic, Berani Zlin U20)

Colby MacArthur (RW, Canada, Summerside MJAHL)

Matt MacDonald (RW, USA, Fargo USHL)

Sebastian Malat (LC, Czech Republic, Plzen U20)

Jakub Maly (LC, Czech Republic, Kometa Brno U20)

Nathan Mann (LW, USA, Buffalo Jr. Sabres OJHL)

Pavel Matej (LC, Czech Republic, Ocelari Trinec U20)

Carter Mazur (LW, USA, Tri-City USHL)

Ryan McAllister (LW, Canada, Prince George BCHL)

Ryan McGuire (RC, USA, Madison USHL)

Sean McGurn (RC, Canada, London OHL)

Hunter McKown (RW, USA, NTDP U18)

Johnny Meiers (LC, USA, Eagan U.S. High School)

Dallon Melin (LW, Canada, Red Deer WHL)

Erik Meluzin (RW, Czech Republic, Lukko U20)

Niklas Merilainen (F, Finland, KalPa U20)

Blake Mesenburg (LC, USA, Benilde-St. Margaret’s U.S. High School)

Zach Michaelis (LW, USA, Minnesota Wilderness NAHL)

Owen Michaels (RC/RW, USA, Lincoln USHL)

Rowan Miller (RW, USA, Powell River BCHL)

John Mittelstadt (LW, USA, Eden Prairie U.S. High School)

Joey Moffatt (RW, Canada, Portage MJHL)

Dane Montgomery (RW, USA, Waterloo USHL)

Nathan Morgan (F, Canada, Grande Prairie AJHL)

Brayden Morrison (LC, Canada, Okotoks AJHL)

Dominic Mufarreh (RC, USA, Sault Ste. Marie OHL)

Ryan Mulrenin (RC, USA, Des Moines U18)

Vili Munkki (LW, Finland, TPS U20)

Antti Myllyaho (LW, Finland, Karpat U20)

Richard Nemec (LC/RW, Slovakia, Skalica Slovakia2)

Viljami Nieminen (LC, Finland/USA, Tappara U20)

Jackson Nieuwendyk (LC, USA/Canada, Sioux City USHL)

Oscar Nilsson (LW/RW, Sweden, Skelleftea J20)

Isaac Novak (LW, USA, Janesville NAHL)

Devlin O’Brien (LW, Canada, St. Andrew’s College High School)

Cole O’Hara (RW, Canada, North York OJHL)

Sergei Odinokov (LW, Russia, Krylia Sovetov Moskva MHL)

Ilya Ovchinnikov (LW/RW, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Reid Pabich (RW, USA, Madison USHL)

Sahil Panwar (LW, USA/Canada, London OHL)

Samy Pare (LC, Canada, Victoriaville QMJHL)

Cameron Peters (LC, Canada, North Bay OHL)

Roberts Petrovics (LW, Latvia, Riga)

Braden Plaschewsky (LC, Canada, Saskatoon WHL)

Jake Poole (RW, Canada, Kelowna WHL)

William Portokalis (LC, Canada, Mississauga OHL)

Brendan Poshak (RC, USA, Notre Dame Academy U.S. High School)

Mike Posma (LC/LW, USA, Cedar Rapids USHL)

Jaroslav Pouzar (RW, Czech Republic, Motor Ceske Budejovice U20)

Andrei Proskurnin (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

William Provost (LC, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Aidan Prueter (LC, Canada, Mississauga OHL)

Jacob Quillan (LC, Canada, Salisbury U.S. High School)

Samuel Rehak (RC, Slovakia, Team Slovakia U18)

Filip Reisnecker (LW, Germany/Czech Republic, Deggendorfer Germany3)

John Riggins (LW, USA, Boston Little Bruins U18)

Leo Ring (LC/LW, Finland, Lukko U20)

Hayden Riva (LC, USA, Mid-Fairfield Rangers U18)

Dylan Robinson (RC, Canada/USA, Ottawa OHL)

Ryan Robinson (LW, USA, Des Moines USHL)

Matthew Romer (RC/RW, USA, Chicago Mission U18)

Michal Rouha (LC/LW, Czech Republic, Dynamo Pardubice U20)

David Routa (LW, Czech Republic, Sparta Praha U20)

Zachary Roy (RW, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Daniel Russell (LW, USA, Minot NAHL)

Eric Russell (LW, Canada, Georgetown OJHL)

Jack Sabre (RW, USA, Blake U.S. High School)

David Sacco (RW, USA, Cape Cod Whalers U18)

Cohner Saleski (RW, Canada, Swift Current WHL)

Gabriel Sall (LW, Sweden, Skelleftea J20)

Brandon Santa Juana (LW, Canada, Surrey BCHL)

Yu Sato (LC/LW, Japan, Quebec QMJHL)

Nikita Savelyev (LW, Russia, Sarmaty Orenburg MHL)

Tyler Schleppe (RC, Canada, Coquitlam BCHL)

Patrick Schmiedlin (LC, USA, Des Moines USHL)

Jesse Seppala (LW, Finland, Edmonton WHL)

Alexander Servagno (LC/LW, USA, Green Bay USHL)

Nikita Shavin (LW/LC, Russia, Chaika Nizhny Novgorod MHL)

Tiernan Shoudy (LC, USA, Austin NAHL)

Petr Sima (LW, Czech Republic, Mlada Boleslav U20)

Jakub Simko (RW, Slovakia, Team Slovakia U18)

Braidan Simmons-Fischer (RW, USA/Czech Republic, Green Bay USHL)

Michal Simon (LW, Czech Republic, Mlada Boleslav U20)

Vadim Sivchuk (RW, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Kristaps Skrastins (RC, Latvia, Riga MHL)

Lukas Skvarek (LC/LW, Slovakia/Czech Republic, Twin City Thunder U.S. High School)

Josef Slavicek (RW, Czech Republic, Sparta Praha U20)

Jacob Slipec (RW, Canada, Powell River BCHL)

Spencer Smith (LC, Canada, Lincoln USHL)

Nasser Sobhy (LC, Belarus, Gomel)

Austin Spiridakis (RW, Canada, Alberni Valley BCHL)

Timofei Spitserov (LC, Russia, Culver Military Academy U.S. High School)

Ake Stakkestad (LC, Sweden, BIK Karlskoga J20)

Ben Steeves (LW, USA, Eden Prairie U.S. High School)

Ryan Stepien (RC, Canada, Kitchener OHL)

Christian Stevens (RC, Canada, Whitby OJHL)

Julian Straub (F, Germany, Augsburger DEL)

Mateusz Szurowski (RC/RW, Sweden, Linkoping J20)

Garrett Szydlowski (RW, USA, Maryland NAHL)

Anthony Tabak (LW, Canada, Barrie OHL)

Kirill Tankov (LC, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Matt Taylor (LW, USA, St. John’s Prep U.S. High School)

Lucas Thaler (RW/RC, Austria, Mora J20)

Gunnar Thoreson (LC, USA, Andover U.S. High School)

Ty Thorpe (RW, Canada, Brandon WHL)

Erik Thorwalls (LC/RW, Sweden, HV71 J20)

Jonas Torbensen (RW/LC, Denmark, Esbjerg)

Philip Tresca (RW/RC, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Ben Troumbly (RW, USA, Greenway U.S. High School)

Noah Tussey (LW, USA, Stillwater U.S. High School)

Artyom Udot (LW, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Tyson Upper (LW, Canada, Prince George WHL)

Tomas Urban (LC, Czech Republic, Rytiri Kladno U20)

Zach Urdahl (LW, USA, Lincoln USHL)

Daniel Usmanov (RW, Russia, Atlant Mytishchi MHL)

Cole Vallese (LC, USA, Salisbury U.S. High School)

Kyle Van Compernolle (RW, USA, Fox Motors U18)

Harrison VanderMey (RW, USA, Andover U.S. High School)

William Veillette (LC, Canada, Shawinigan QMJHL)

Raimonds Vitolins (F, Latvia, Sioux Falls USHL)

Justin Volek (LC, Germany, Ravensburg DEL2)

Remy von Allmen (LW, Switzerland, Linkoping J20)

Leon Wallner (LW, Austria, Sodertalje J20)

Ronan Walsh (RC/RW, USA, Top Gun/NE Prep U18)

Brody Waters (LW, Canada, Elmira GOJHL)

Chase Wheatcroft (RW/RC, Canada, Lethbridge WHL)

Ty Whitford (LC, Canada, Drayton Valley AJHL)

Filip Wiberg (RC/RW, Sweden, Karlskrona J20)

Caleb Willms (LW, Canada, Medicine Hat WHL)

Luc Wilson (LW, Canada, Cowichan Valley BCHL)

Morgan Winters (LW, USA, Neponset Valley River Rats U18)

Nick Wong (RC, Canada, Kingston OHL)

Dalton Wright (LC, USA, Green Bay USHL)

Davis Young (LC, Canada, Hamilton OHL)

Sergei Yudin (RW/RC, Russia, Kuznetskie Medvedi MHL)

Zakhar Zakharov (LW/RW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Josh Zary (LC, Canada, Alberni Valley BCHL)

Defencemen (138)

Dylan Abbott (LD, USA, Fairbanks NAHL)

Jack Agnew (RD, Canada, Chilliwack BCHL)

Samuel Ahlstrom (LD, Sweden, Malmo J18)

Stepan Anisimov (RD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Nicolas Ardanaz (LD, Canada, West Kelowna BCHL)

Kyle Aucoin (LD, Canada, Tri-City USHL)

Cayde Augustine (LD, Canada, Moose Jaw WHL)

Matt Basgall (RD, USA, Omaha USHL)

Tyler Bates (LD, Canada, Brooks AJHL)

Jacob Bauer (RD, USA, Lincoln USHL)

Jon Bell (LD, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

Michal Beno (LD, Slovakia, St. Cloud NAHL)

Michael Bianconi (LD, Canada, Guelph OHL)

Pierre-Olivier Bourgeois (LD, Canada, Shawinigan QMJHL)

Filip Bratt (RD, Sweden, AIK J20)

Ben Brunette (LD, Canada, Carleton Place CCHL)

Semyon Buivan (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Evan Bushy (LD, USA, Thief River Falls U.S. High School)

Tom Cadieux (RD, Canada, Tri-City WHL)

Charlie Callaghan (LD, Canada, Mississauga OHL)

Cael Cavallin (RD, Canada, Aurora OJHL)

Brandon Chabrier (RD, USA, Sioux Falls USHL)

Igor Chibrikov (LD, Russia, Owen Sound OHL)

Austin Cook (RD, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Jarod Crespo (RD, USA, Green Bay USHL)

Cole Crusberg-Roseen (RD, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Austin D’Orazio (LD, Canada, Markham OJHL)

Steven Davis (RD, USA, Madison USHL)

Tyler Deline (LD, Canada, Flint OHL)

Zane Demsey (LD, USA, Chippewa NAHL)

Ben Dexheimer (RD, USA, Blake U.S. High School)

Nicholas Donato (RD, USA, Tri-City USHL)

Philip Eriksen (LD, Sweden, Lulea J20)

William Eriksson (LD, Sweden, Brynas J20)

Spencer Evans (LD, USA, Wilkes-Barre/Scranton NAHL)

Ian Ferguson (LD, USA/Canada, Tri-City WHL)

Dylan Finlay (LD, Canada, Powell River BCHL)

Kyle Furey (RD, USA, Cape Cod Whalers U18)

Alex Gagne (LD, USA, Cedar Rapids USHL)

Marcus Gillard (LD, Canada, Erie OHL)

Alexei Goryachev (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Justin Gosselin (LD, Canada, Gatineau QMJHL)

Marcus Gretz (LD, USA, Flint OHL)

Bayard Hall (RD, USA, Salisbury U.S. High School)

Jan Hampl (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Jakub Hamsik (RD, Czech Republic, Lidingo J18)

Jack Harper (LD, Canada, Flint OHL)

D.J. Hart (RD, USA, Madison USHL)

Viktor Hatina (RD/RW, Slovakia/Czech Republic, Culver Military Academy U.S. High School)

Jonas Haughom (LD, Norway, Stavanger)

Nolan Hayes (RD, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Grant Hindman (LD, USA, Janesville NAHL)

David Homola (LD, Czech Republic, Moose Jaw WHL)

Michal Hradek (RD, Czech Republic, Dynamo Pardubice U20)

Greg Japchen (LD, USA, Brooks AJHL)

Colton Kamerrer (RD, Canada, Sarnia OHL)

Anthony Kehrer (RD, Canada/USA, Sioux City USHL)

Connor Kelley (RD, USA, NTDP U18)

Tyler Kennedy (LD, USA, Pittsburgh Penguins Elite U18)

Zenas Kennedy (LD, USA, Pomfret U.S. High School)

Brendan Kennette (LD, Canada, Burlington OJHL)

Nikolas Ketonen (LD, Finland, TPS U18)

Robert Kincaid (LD, Canada, Camrose AJHL)

Blake Kondor (D, Canada, Camrose AJHL)

Artyom Korolyov (LD, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL)

Filip Kovar (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Radek Kucerik (LD, Czech Republic, Saskatoon WHL)

Daniil Kuzmin (LD, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Mike Kwiecinski (LD, USA, New Jersey River Rats U18)

Daniel Laatsch (LD, USA, NTDP U18)

Cole Larkin (RD, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Viktor Larsson (RD, Sweden, Mora J20)

Joaquim Lemay (LD, Canada, Mount St. Charles U.S. High School)

Tim Lovell (LD, USA, Boston Advantage U18)

Rami Maatta (LD, Finland, Assat U20)

Ryan MacDermott (RD, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Daniel Malak (LD, Czech Republic, Plzen U20)

Noah Marino (RD, USA, Springfield NAHL)

Anson McMaster (RD, Canada, Winnipeg WHL)

Thomas Messineo (LD, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Christian Miller (LD, USA, Greenway U.S. High School)

William Minville (LD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Kyle Mortenson (LD, USA, Minnesota Magicians U18)

Artyom Murylev (LD, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Stepan Myslyayev (LD, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Nils Nordh (LD, Sweden, Mora J20)

Hannes Nordstrom (LD, Sweden, Brynas J20)

Dalton Norris (LD, USA, Lincoln USHL)

Nick O’Hanisain (RD, USA, Oakland Jr. Grizzlies U18)

Brett Oberle (LD, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Connor Olson (LD, Canada, Pickering OJHL)

Cole Oravitz (RD, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Arttu Paaso (LD, Finland, Karpat U20)

Kobe Pane (RD, USA, Anaheim Jr. Ducks U18)

Jiri Parssinen (RD, Finland, TPS U20)

Tyson Phare (RD/RW, Canada, Everett WHL)

Luka Profaca (RD, Canada, Guelph OHL)

Marek Putala (RD, Slovakia, Team Slovakia U18)

Loris Rafanomezantsoa (LD, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Michael Renwick (RD, Canada, Hamilton OHL)

Ethan Ritchie (LD, Canada, Kingston OHL)

Dylan Robinson (LD, Canada/USA, Windsor OHL)

Romain Rodzinski (LD, Canada, Quebec QMJHL)

Casey Roepke (LD, USA, Green Bay USHL)

Ben Roode (RD, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Nicolas Savoie (LD, Canada, Quebec QMJHL)

Pacey Schlueting (LD, Canada, North Bay OHL)

Sam Schoenfeld (D, Canada, Camrose AJHL)

Nolan Seed (LD, Canada, Owen Sound OHL)

Joel Sexsmith (LD, Canada, Red Deer WHL)

Billy Sowa (RD, Canada, Swift Current WHL)

Shawn Spearing (LD, Canada, Peterborough OHL)

Matthew Sredl (RD, USA, Barrie OHL)

Matvei Startsev (LD, Russia, Minnesota Wilderness NAHL)

Sean Stewart (LD, Canada, Moncton QMJHL)

Mason Streeter (RD, USA, Blaine U.S. High School)

Mike Suda (LD, USA, Cedar Rapids USHL)

Cameron Supryka (LD, Canada, Hamilton OHL)

Vaclav Svach (LD, Czech Republic, Motor Ceske Budejovice)

Ethan Szmagaj (RD, USA, Waterloo USHL)

Maksymilian Szuber (LD, Germany/Poland, RB Hockey Academy)

Trey Taylor (LD, Canada, Vernon BCHL)

Zack Terry (LD, Canada, Guelph OHL)

Felix Tremblay (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Dominik Vacik (RD, Czech Republic, Mlada Boleslav U20)

Sander Vold Engebraten (RD, Norway, Sodertalje J20)

Jesse Vuorela (RD, Finland, Blues U20)

Mason Ward (RD, Canada, Red Deer WHL)

Erik Weiborn (LD, Sweden, Skelleftea J18)

Mason Wheeler (LD, USA, Rosemount U.S. High School)

Philipp Wimmer (LD, Austria, RB Hockey Academy)

Avery Winslow (LD, USA, London OHL)

Alexei Yegorov (LD, Russia, Spartak Moskva MHL)

Talon Zakall (RD, Canada, Merritt BCHL)

Dylan Zitzloff (LD, USA, Minnetonka U.S. High School)

Ivan Zivlak (LD, Sweden, Linkoping J20)

Bennett Zmolek (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

Filat Zotov (LD, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

Goaltenders (28)

Olivier Adam (G, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Campbell Arnold (G, Canada, Spokane WHL)

Tye Austin (G, Canada, Peterborough OHL)

Owen Bennett (G, Canada, Guelph OHL)

Connor Bradford (G, USA, Northeast Generals NAHL)

Kevyn Brassard (G, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

Gustave Bylin (G, USA, Selects Academy U.S. High School)

Carter Clafton (G, USA, Grand Rapids U.S. High School)

Marco Costantini (G, Canada, Hamilton OHL)

Jackson Dylla (G, USA, New Jersey Rockets U.S. High School)

Levi Gho (G, USA, Culver Military Academy U.S. High School)

William Grimard (G, Canada, Cape Breton QMJHL)

Vladislav Guseinov (G, Belarus/Russia, Vityaz Podolsk MHL)

Juha Jatkola (G, Finland, KalPa U20)

Alexei Kolosov (G, Belarus, Team Belarus U20)

Ethan Kruger (G, Canada, Brandon WHL)

Charles-Antoine Lavallee (G, Canada, Moncton QMJHL)

Christian Linton (G, Canada, Brantford OJHL)

Blake Lyda (G, Canada, Seattle WHL)

Koen MacInnes (G, Canada, Saskatoon WHL)

Jakub Malek (G, Czech Republic, Vsetin U20)

Jack McNaughton (G, Canada, Calgary WHL)

Xavier Medina (G, USA, Windsor OHL)

Matt Onuska (G, Canada, St. Thomas GOJHL)

Remi Poirier (G, Canada, Gatineau QMJHL)

Joe Ranger (G, Canada, Mississauga OHL)

Mathias Savoie (G, Canada, Moncton Flyers Midget AAA)

Arno Tiefensee (G, Germany, Mannheim U20)

Overagers (278)

Forwards (167)

Tristan Amonte (F, USA, Penticton BCHL)

Isac Andersson (LC/LW, Sweden, Frolunda J20)

Nikita Anokhovsky (LC, Russia, Buran Voronezh VHL)

Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhstan, Saginaw OHL)

Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov Czech2)

Marcel Barinka (RC/RW, Czech Republic, Halifax QMJHL)

Dan Bartos (RW, Czech Republic, Litvinov U20)

Danil Bashkirov (F, Russia, Tolpar Ufa MHL)

Harrison Bazianos (F, USA, New Jersey Rockets U.S. High School)

Martin Beranek (RW/LW, Czech Republic, Ceske Budejovice Czech2)

Carl Berglund (LC/RW, Sweden, UMass-Lowell NCAA)

Marek Berka (LW, Czech Republic, Litvinov U20)

Jan Bernovsky (RW, Czech Republic, Vitkovice U20)

Fabian Berri (RW, Switzerland, Kusnacht Lions NLB)

Gavin Best (LW, USA, Blake U.S. High School)

Kyle Bettens (RW, Canada/USA, Steinbach MJHL)

Christian Blomquist (F, USA, Twin City Thunder U.S. High School)

Kieran Brown (F, England, Sheffield NIHL)

Brendan Budy (LW, Canada, Langley BCHL)

Vladislav Bukharov (F, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Mickey Burns (LW, USA, New Jersey Hitmen U.S. High School)

Andrei Buyalsky (LC, Kazakhstan, Temirtau Kazakhstan)

Petr Cajka (LC/LW, Czech Republic, Geneve-Servette U20)

Isiah Campbell (LC, Canada, Drummondville QMJHL)

Ian Carpentier (LC, USA, Boston Jr. Bruins U.S. High School)

Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Andrei Chivilev (F, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Corey Cunningham (LW, Canada, Prince George BCHL)

Daniel D’Amico (LW, Canada, Windsor OHL)

Cade DeStefani (RC, USA, Northern Cyclones U.S. High School)

Michael Drabek (LC, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Ryan Drkulec (F, USA, Waterloo USHL)

Ivan Drozdov (RW/LW, Belarus, Dinamo Minsk KHL)

Nathan Dunkley (LC, Canada, London OHL)

Daniel Ebrahim (LW, Canada, New Jersey Hitmen U.S. High School)

Shawn Element (LC, Canada, Cape Breton QMJHL)

Eric Engstrand (LW/RW, Sweden, Malmo J20)

Martin Fasko-Rudas (LW, Slovakia, Saskatoon WHL)

Yegor Filin (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL)

Tim Fleischer (RC, Germany, Iserlohn Roosters DEL)

Seth Fyten (F, Canada, Spruce Grove AJHL)

Artur Gatiyatov (F, Kazakhstan, Nomad Nur-Sultan VHL)

Keighan Gerrie (RC, Canada, Waterloo USHL)

Patrick Giles (RC/RW, USA, Boston College NCAA)

German Grachev (RW, Russia, Severstal Cherepovets KHL)

Josh Groll (F, USA, Lincoln USHL)

Jacob Gronhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

Dias Guseinov (F, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL)

Hugo Gustafsson (LC, Sweden, Sodertalje Allsvenskan)

Santeri Haarala (F, Finland, Sport Liiga)

Lincoln Hatten (F, USA, Wilkes-Barre/Scranton NAHL)

Konsta Hirvonen (LC/LW, Finland, Jokerit KHL)

Samuel Huo (RC, Canada, Tri-City WHL)

Aarne Intonen (LC, Finland, TPS Liiga)

Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Farjestad SHL)

Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Lulea J20)

Jack Jensen (LW, USA, Omaha USHL)

Taro Jentzsch (LW/RC, Germany, Sherbrooke QMJHL)

Jett Jungels (LW, USA, Northern Michigan NCAA)

Jackson Jutting (LC, USA, Cedar Rapids USHL)

Tye Kartye (LC/LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Brett Kemp (RC, Canada, Medicine Hat WHL)

Cal Kiefiuk (LW, USA, UMass-Amherst NCAA)

Nino Kinder (LW, Germany, Winnipeg WHL)

Barret Kirwin (LC, Canada, Owen Sound OHL)

Aleksi Klemetti (LW, Finland, KalPa Liiga)

Filip Koffer (RW, Czech Republic, Prince George WHL)

Lev Komissarov (LC, Russia, Zvezda Moskva VHL)

Kristian Kovacik (LC, Slovakia, Dukla Trencin)

Ilya Kruglov (LC, Russia, Dynamo Moskva KHL)

Andrei Kuznetsov (F, Russia, Tolpar Ufa MHL)

Michal Kvasnica (RW/LW, Czech Republic, Vancouver WHL)

Edge Lambert (RW, Canada, Tri-City WHL)

Xander Lamppa (F, USA, Waterloo USHL)

Greg Lapointe (F, Canada, Coquitlam BCHL)

Philippe Lapointe (F, Canada/USA, Trail BCHL)

Donte Lawson (LC/LW, USA, Cedar Rapids USHL)

Jackson Leppard (LW, Canada, Winnipeg WHL)

Ethan Leyh (LW, Canada, Quinnipiac NCAA)

Alexander Lundman (RW/LW, Sweden, HV71 J20)

Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Liam Malmquist (RW/LW, USA, Penticton BCHL)

Kyle Mandleur (F, USA, Boston Jr. Bandits U.S. High School)

Yegor Manin (RW/LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Demid Mansurov (F, Russia, Traktor Chelyabinsk KHL)

Dominiks Marcinkevics (F, Lavtia, Islanders Hockey Club U.S. High School)

Patriks Marcinkevics (LW, Latvia, Islanders Hockey Club U.S. High School)

Liam McLinskey (F, USA, New Jersey Hitmen U.S. High School)

Arlo Merritt (LC, Canada, Chilliwack BCHL)

Carson Miller (RC, Canada, Victoria WHL)

Takhir Mingachev (LC, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Luke Moncada (LC, Canada, North Bay OHL)

Michal Mrazik (LW, Slovakia, Linkoping J20)

Navrin Mutter (LW, Canada, Hamilton OHL)

Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

Adam Najman (F, Czech Republic, Benatky nad Jizerou Czech2)

Linus Nassen (LC/LW, Sweden, Timra Allsvenskan)

Jaxon Nelson (RC, USA, Minnesota NCAA)

Arttu Nevasaari (RW, Finland, TPS U20)

Mason Nevers (RC, USA, Des Moines USHL)

Jackson Niedermayer (LW, USA/Canada, Penticton BCHL)

Nicky Niemo (F, USA, Islanders Hockey Club U.S. High School)

Jan Nijenhuis (F, Germany/Netherlands, Wolfsburg DEL)

Makar Nikishanin (F, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

Kirill Nizhnikov (RW, Russia, Shawinigan QMJHL)

Valtteri Ojantakanen (LW/RW, Finland, SaiPa Liiga)

Zachary Okabe (RW, Canada/Australia, St. Cloud State NCAA)

Kaid Oliver (LW, Canada, Victoria/Edmonton WHL)

Owen Ozar (RW, Canada, Trail BCHL)

Kristof Papp (F, Hungary, Des Moines USHL)

Ilya Paranin (F, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Kaleb Pearson (RW, Canada, Owen Sound OHL)

Jonas Peterek (RW, Czech Republic, Kelowna WHL)

Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

Ville Petman (LC/LW, Finland, Lukko Liiga)

Gleb Petrov (F, Russia, Chaika Nizhny Novgorod MHL)

Nic Poisson (LW/RW, Canada, Prince George BCHL)

Nick Portz (F, USA, Tri-City USHL)

Filip Prikryl (LC/RW, Czech Republic, Plzen Czech)

Radek Prosek (F, Czech Republic, Utica Jr. Comets U.S. High School)

Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Waterloo USHL)

Artyom Pugachyov (F, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Jack Randl (LW, USA, Omaha USHL)

Cole Reinhardt (LW, Canada, Brandon WHL)

Connor Roberts (RC, Canada, Flint OHL)

Ryan Roth (RW, USA, Sarnia OHL)

Nikita Rozhkov (F, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL)

Christian Sarlo (F, USA, Lincoln USHL)

Mikol Sartor (RC, Canada, Winnipeg Blues MJHL)

Ryan Savage (RW, USA/Canada, Miami-Ohio NCAA)

Hudson Schandor (F, Canada, Surrey BCHL)

Colin Schmidt (RC, USA, Union College NCAA)

Zdenek Sedlak (RW/RC, Czech Republic, Hermes Mestis)

Aleksei Sergeev (LC, Russia, Quebec QMJHL)

Maxim Shabanov (LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

German Shaporev (LW, Russia, Altay Ust-Kamenogorsk MHL)

Otakar Sik (RW/LW, Czech Republic, Karlovy Vary Czech)

Grant Silianoff (F, USA, Cedar Rapids USHL)

Lukas Sillinger (LC, Canada, Penticton BCHL)

Jakin Smallwood (RW, Canada, Winnipeg WHL)

Maxim Sorkin (LC, Russia, Zvezda Moskva VHL)

Stepan Starkov (F, Russia, Sochi KHL)

Keegan Stevenson (RC, Canada, Guelph OHL)

Charlie Strobel (F, USA, Hill-Murray U.S. High School)

Janis Svanenbergs (RW, Latvia, Riga MHL)

Matej Svoboda (F, Czech Republic, Kometa Brno U20)

Premysl Svoboda (LW, Czech Republic, Litvinov U20)

Alex Swetlikoff (LC, Canada, Kelowna WHL)

Benjamin Tardif (LW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Josh Tarzwell (LC, Canada, Red Deer WHL)

Christophe Tellier (LC, Canada, Surrey BCHL)

Travis Treloar (RC, Sweden, Lincoln USHL)

Zack Trott (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Jesse Tucker (LC, Canada, Green Bay USHL)

Yannik Valenti (RW, Germany, Adler Mannheim DEL)

Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo Allsvenskan)

Nate Warner (LW/LC, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

Carl Wassenius (LC/RW, Sweden, AIK Allsvenskan)

Lukas Wernblom (LC/LW, Sweden, Vasterviks Allsvenskan)

Orca Wiesblatt (RW, Canada, Calgary WHL)

Jack Works (F, Canada, Okotoks AJHL)

Chase Wouters (RC/LW, Canada, Saskatoon WHL)

Georgi Yurov (F, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

Dmitri Zaitsev (F, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

Alexander Zhabreyev (LC, Russia, St. Petersburg MHL)

Artyom Zhuk (F, Belarus, St. Petersburg MHL)

Danil Zinovyev (LW/LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Defencemen (75)

Jakub Adamek (LD, Czech Republic, Frydek-Mistek Czech2)

Nathan Allensen (LD, Canada, Barrie OHL)

David Aubrecht (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Jack Babbage (LD, USA, Chicago USHL)

Gleb Babintsev (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Inaki Baragano (RD, Switzerland, Kamloops WHL)

Luke Bast (LD, Canada, Waterloo USHL)

Jaxon Bellamy (LD, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Christian Berger (LD, USA, Omaha USHL)

Artyom Borshyov (LD, Belarus, Youngstown USHL)

Mitchell Brewer (LD, Canada, Oshawa OHL)

Ondrej Buchtela (RD, Czech Republic, Benatky nad Jizerou Czech2)

Martin Bucko (RD, Slovakia, Zilina U20)

Kaleb Bulych (RD, Canada, Swift Current WHL)

Nikolai Burenov (LD, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

Ethan Cap (LD, Canada, Edmonton WHL)

Sean Comrie (RD, Canada, Kelowna WHL)

David Dach (RD, Canada, Olds AJHL)

Alexander Dersch (RD, Germany, Dusseldorfer DEL)

Marcel Dlugos (LD, Slovakia, Liptovsky Mikulas)

Brehdan Engum (LD, USA, Waterloo USHL)

Christian Felton (RD, USA, Vernon BCHL)

Aiden Gallacher (RD, USA, Youngstown USHL)

Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

Jacob Herauf (LD, Canada, Victoria WHL)

Connor Horning (RD, Canada, Vancouver WHL)

Ivan Ivanov (RD, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Roman Kalinichenko (LD, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Patrick Keegan (D, USA, New Jersey Hitmen U.S. High School)

Juuso Ketola (RD, Finland, Hermes Mestis)

Makar Khabarov (LD, Russia, Severstal Cherepovets KHL)

Timur Khairulin (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Alexander Kirpichnikov (LD, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL)

Juho Korhonen (LD, Finland, Hermes Mestis)

Nolan Krenzen (RD, USA, Omaha USHL)

Luke Krys (RD, USA/Canada, Brown NCAA)

David Kvasnicka (LD, Czech Republic, Vitkovice Czech)

Jack Lagerstrom (RD, USA, Tri-City USHL)

Owen Lalonde (RD, Canada, Flint OHL)

Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

Jake Lee (LD, Canada, Kelowna WHL)

Luis Lindner (LD/F, Austria, Boston Jr. Bruins U.S. High School)

Anton Malyshev (RD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Emil Malysjev (LD, Sweden/Russia, Vaxjo Lakers J20)

Adam McCormick (LD, Canada, Cape Breton QMJHL)

Cole McWard (RD, USA, Tri-City USHL)

Janis Jerome Moser (LD, Switzerland, Biel-Bienne NLA)

Montana Onyebuchi (RD, Canada, Kamloops WHL)

Davis Pennington (LD, USA, Powell River BCHL)

Marc-Antoine Pepin (LD, Canada, Shawinigan QMJHL)

Andrew Perrott (RD, USA/Canada, Owen Sound OHL)

Zach Plucinski (RD, USA, Omaha USHL)

Alexander Popovic (LD, Sweden, Ornskoldsvik Division 1)

Rodion Poroshin (LD, Russia, Krylia Sovetov Moskva MHL)

Andrei Pribylsky (RD, Russia, Dynamo Moskva KHL)

Tim Rego (RD, USA, Brooks AJHL)

Merrick Rippon (LD, Canada, Ottawa OHL)

Carter Robertson (LD, Canada, Owen Sound OHL)

Uula Ruikka (LD, Finland, Chicago USHL)

Santeri Salmela (LD, Finland, Jokipojat Mestis)

Adam Samuelsson (LD, USA/Sweden, Sudbury OHL)

Ben Schultheis (RD, USA, Dubuque USHL)

Nikita Sedov (LD, Russia, Regina WHL)

Peetro Seppala (LD, Finland, KooKoo Liiga)

Nathan Staios (LD, Canada/USA, Hamilton OHL)

Lev Starikov (LD, Russia, Des Moines USHL)

Connor Sullivan (D, USA, Boston Jr. Bandits U.S. High School)

Oliver Turan (RD, Slovakia, Detva Slovakia)

Jackson van de Leest (LD, Canada, Calgary WHL)

Nikita Vashchenko (LD, Russia, St. Petersburg MHL)

Nikita Volosenkov (RD, Russia, Altay Ust-Kamenogorsk MHL)

Ondrej Volrab (RD, Czech Republic, Rytiri Kladno U20)

Axel Westlund (LD, Sweden, Brynas J20)

Arber Xhekaj (LD, Canada/Czech Republic, Kitchener OHL)

Libor Zabransky (RD, Czech Republic, Kamloops WHL)

Goaltenders (36)

Adam Ahman (G, Sweden, Vasterviks Allsvenskan)

Daniel Allin (G, Canada, Drumheller AJHL)

Tobias Ancicka (G, Germany, Lukko U20)

Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

Cedrick Andree (G, Canada/Netherlands, Ottawa OHL)

Arseni Akhmetov (G, Russia, Tambov VHL)

Alex Aslanidis (G, USA, Navan Grads CCHL)

Zach Bennett (G, Canada, Nanaimo BCHL)

Gabriel Carriere (G, Canada, Waterloo USHL)

Matthew Davis (G, Canada, Spruce Grove AJHL)

Daniel Dvorak (G, Czech Republic, Jestrabi Prostejov Czech2)

Kai Edmonds (G, Canada, Mississauga OHL)

Davide Fadani (G, Italy, Lugano U20)

Lucas Fitzpatrick (G, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Jackson Glassford (G, USA/Canada, Alberni Valley BCHL)

Hendrik Hane (G, Germany, Dusseldorfer DEL)

Luca Hollenstein (G, Switzerland, Zug NLA)

Daniil Isayev (G, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Ben Kraws (G, USA, Miami-Ohio NCAA)

Ethan Langenegger (G, Canada, Salmon Arm BCHL)

Jonathan Lemieux (G, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

Aidan McCarthy (G, USA, Dubuque USHL)

Derek Mullahy (G, USA, Cedar Rapids USHL)

Gleb Nosov (G, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL)

Max Paddock (G, Canada, Prince Albert WHL)

Jasper Patrikainen (G, Finland, Pelicans Liiga)

Isaac Poulter (G, Canada, Swift Current WHL)

Christian Purboo (G, Canada, Sudbury OHL)

Alexis Shank (G, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Thomas Sigouin (G, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Carl Stankowski (G, Canada, Penticton BCHL)

Christian Stoever (G, USA, Madison USHL)

Roope Taponen (G, Finland, Jokipojat Mestis)

Carl Tetachuk (G, Canada, Lethbridge WHL)

Jack Williams (G, USA, Muskegon USHL)