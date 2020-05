This all started with The Hockey Writers’ writers coming together to mock draft Round 1 of the 2020 NHL Draft.

For writers and readers, it wasn’t enough.

We decided to do a Round 2 as well.

Once again, it wasn’t enough.

So, we decided to do a full-blown, seven-round mock draft. Rounds 1 and 2 include comments from the writers that drafted that player and my take on their selections. For Rounds 3-7, we just have them in a list as you’ll see below, followed by a team-by-team recap of the entire mock draft. But, if you have any questions about a certain pick, drop a comment at the bottom of the page and we’ll answer it.

Before we dive in, let’s remind ourselves about the one rule around THW’s annual mock draft: no trading picks.

Of course, in the middle of our drafting, the NHL decided to announce how the lottery process will be working this year, so this mock draft will very likely be in the wrong order. But, it was a ton of fun and it deserved to be published anyway. If nothing else, we hope that it will give you a few extra names to keep on your radar when your team is drafting in the later rounds.

Rounds 1 and 2 are already published, with about 14,000 total words explaining the selections. Before diving into Rounds 3 to 7, you might want to check them out first:

You’re all caught up? Great. Now, let’s find out where the rest of the players hear their names called:

Round 3

63. Detroit Red Wings: Sean Farrell, F, Chicago Steel (USHL)

64. Ottawa Senators: Daniel Torgersson, LW/RW, Frölunda HC J20 (SuperElit)

65. Detroit Red Wings (via SJS): Antonio Stranges, LW, London Knights (OHL)

66. Los Angeles Kings: Eemil Viro, D, TPS (Liiga)

67. Anaheim Ducks: Michael Benning, RD, Sherwood Park Crusaders (AJHL)

68. Vegas Golden Knights (via NJD): Pavel Novak, RW, Kelowna Rockets (WHL)

69. Carolina Hurricanes (via BUF): Anton Johannesson, LD, HV71 J20 (SuperElit)

70. Montreal Canadiens: Egor Sokolov, RW/LW, Cape Breton Eagles (QMJHL)

71. Chicago Blackhawks: Alex Cotton, RD, Lethbridge Hurricanes (WHL)

72. Washington Capitals (via ARI): Louis Crevier, RD, Chicoutimi Saguenéens

73. Nashville Predators (via MIN): Connor McClennan, RW, Winnipeg Ice (WHL)

74. Ottawa Senators (via WPG): Tyler Kleven, D, U.S. U18 (NTDP)

75. New York Rangers: Blake Biondi, RW, Hermantown U.S. High School (USHS-MN)

76. Florida Panthers: Brett Berard, F, U.S. U18 (NTDP)

77. Los Angeles Kings (via CBJ): Roby Järventie, LW, KOOVVEE (Mestis)

78. Chicago Blackhawks (via CGY): Bogdan Trineyev, F, MHK Dynamo Moskva (MHL)

79. Vancouver Canucks: Veeti Miettinen, RW, Blues U20 (Jr. A SM-liiga)

80. Nashville Predators: Daemon Hunt, LD, Moose Jaw Warriors (WHL)

Daemon Hunt of the Moose Jaw Warriors (Nick Pettigrew)

81. Colorado Avalanche (via TOR): Brandon Coe, RW, North Bay Battalion (OHL)

82. Edmonton Oilers: Luke Evangelista, RW, London Knights (OHL)

83. New York Islanders: Jack Finley, C, Spokane Chiefs (WHL)

84. New York Rangers (via DAL): Eamon Powell, D, U.S. U18 (NTDP)

85. Carolina Hurricanes: Nick Malik, G, Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL)

86. Vegas Golden Knights: Tyler Tullio, C, Oshawa Generals (OHL)

87. Pittsburgh Penguins: Emil Heineman, LW, Leksands IF J20 (SuperElit)

88. Tampa Bay Lightning (via PHI): Samuel Knazko, LD, TPS U20 (Jr. A SM-liiga)

89.Montreal Canadiens (via WSH): Dimitri Ovchinnikov, F, Sibirskie Snaipery Novosibirsk (MHL)

90. Tampa Bay Lightning: Daniel Ljungman, C, Linköping J20 (SuperElit)

91. Florida Panthers (via COL): Brock Faber, D, U.S. U18 (NTDP)

92. St. Louis Blues: Oliver Suni, RW, Oshawa Generals (OHL)

93. Boston Bruins: Ruben Rafkin, RD, Windsor Spitfires (OHL)

Round 4

94. Tampa Bay Lightning (via DET): Adam Raska, LW, HC Ocelari Trinec (Czech)

95. Ottawa Senators: Samuel Hlavaj, G, Sherbrooke Phoenix (QMJHL)

96. Calgary Flames (via SJ): Nico Daws, G, Guelph Storm (OHL)

97. Los Angeles Kings: Joel Blomqvist, G, Karpat U20 (Jr. A SM-liiga)

98. Montreal Canadiens (via ANA): Jacob Dion, LD, Drummondville Voltigeurs (QMJHL)

99. New Jersey Devils: Jan Bednar, G, HC Karlovy Vary (Czech)

100. Buffalo Sabres: Evgeniy Oksentyuk, RW/LW, Flint Firebirds (OHL)

101. Montreal Canadiens: Juuso Mäenpää, C, Jokerit U20 (Jr. A SM-liiga)

102. Chicago Blackhawks: Ryan Francis, RW, Cape Breton Eagles (QMJHL)

103. Arizona Coyotes: Zayde Wisdom, C, Kingston Frontenacs (OHL)

104. Minnesota Wild: Cross Hanas, LW, Portland Winterhawks (WHL)

105. Montreal Canadiens (via WPG): Ronan Seeley, LD, Everett Silvertips (WHL)

106. New York Rangers: Kasper Puutio, RD, Swift Current Broncos (WHL)

107. Florida Panthers: Adam Wilsby, LD, Södertälje SK (Allsvenskan)

108. Columbus Blue Jackets: Will Cuylle, LW, Windsor Spitfires (OHL)

109. Los Angeles Kings (via CGY): Thimo Nickl, RD, Dummondville Voltigeurs (QMJHL)

110. Vancouver Canucks: Evan Vierling, C, Barrie Colts (OHL)

111. Anaheim Ducks (via NSH): Oscar Magnusson, C/RW, Malmö Redhawks J20 (SuperElit)

112. Toronto Maple Leafs: James Hardie, LW, Mississauga Steelheads (OHL)

James Hardie of the Mississauga Steelheads (Terry Wilson / OHL Images)

113. Detroit Red Wings (via EDM): Calle Clang, G, Rögle BK J20 (SuperElit)

114. New York Islanders: Dylan Peterson, C, U.S. U18 (NTDP)

115. Dallas Stars: Mitchell Miller, LD, Tri-City Storm (USHL)

116. Carolina Hurricanes: William Dufour, RW, Drummondville Voltigeurs (QMJHL)

117. Toronto Maple Leafs (via VGK): Ian Moore, RD, St. Mark’s School (USHS)

118. Pittsburgh Penguins: Théo Rochette, C, Québec Remparts (QMJHL)

119. Philadelphia Flyers: Carson Bantle, LW, Madison Capitols (USHL)

120. Washington Capitals: Gunnarwolfe Fontaine, F, Chicacgo Steel (USHL)

121. Tampa Bay Lightning: Charlie Desroches, RD, Saint John Sea Dogs (QMJHL)

122. Colorado Avalanche: Pavel Tyutnev, C, Loko Yaroslavl (MHL)

123. St. Louis Blues: Alexander Nikishin, D, MHK Spartak Moskva (MHL)

124. New Jersey Devils (via BOS): Wyatt Kaiser, LD, Andover Huskies

Round 5

125. Detroit Red Wings: Alex Laferriere, RW, Des Moines Buccaneers (USHL)

126. San Jose Sharks (via OTT): Amir Miftakov, G, Bars Kazan (VHL)

127. San Jose Sharks: Christoffer Sedoff, D, Red Deer Rebels (WHL)

128. Los Angeles Kings: Donovan Sebrango, D, Kitchener Rangers (OHL)

129. Anaheim Ducks: Colby Ambrosio, C, Tri-City Storm (USHL)

130. New Jersey Devils: Jack Thompson, D, Sudbury Wolves (OHL)

131. Buffalo Sabres: Rory Kerins, C, Soo Greyhounds (OHL)

132. Montreal Canadiens: Luke Reid, D, Chicago Steel (USHL)

133. Chicago Blackhawks: Cade McNelly, D, Seattle Thunderbirds (WHL)

134. Arizona Coyotes: Trevor Kuntar, C, Youngstown Phantoms (USHL)

135. Minnesota Wild: Maxim Groshev, W, Neftekhimik Nizhnekamsk (KHL)

136. Winnipeg Jets: Lleyton Moore, D, Oshawa Generals (OHL)

Lleyton Moore of the Oshawa Generals (Photo by Terry Wilson / OHL Images)

137.New York Rangers: Oliver Okuliar, LW, Lethbridge Hurricanes (WHL)

138. Montreal Canadiens (via FLA): Artur Akhtyamov, G, Irbis Kazan (MHL)

139. Columbus Blue Jackets: Robert Calisti, D, Soo Greyhounds (OHL)

140. Calgary Flames: Marko Stacha, D, HK Dukla Trencin (Slovakia)

141. Vancouver Canucks: Landon Slaggert, C, U.S. U18 (NTDP)

142. Nashville Predators: Lucas Ramberg, D, Luleä HF J20 (SuperElit)

143. Florida Panthers (via TOR): Chase Yoder, F, U.S. U18 (NTDP)

144. Edmonton Oilers: Šimon Kubíček, Seattle Thunderbirds (WHL)

145. New York Islanders: Yaroslav Likhachyov, W, Blainville-Boisbriand Armada (QMJHL)

146. Dallas Stars: Mathieu De St. Phalle, F, Chicago Steel (USHL)

147. St. Louis Blues (via CAR): Ethan Cardwell, C, Barrie Colts (OHL)

148. Toronto Maple Leafs (via VGK): Ryder Rolston, F, Waterloo Black Hawks (USHL)

149. Pittsburgh Penguins: Joonas Oden, W, KooKoo (Liiga)

150. Philadelphia Flyers: Alex Gaffney, C, Muskegon Lumberjacks (USHL)

151. Washington Capitals: Samuel Johannesson, D, Rögle BK (SHL)

152. Ottawa Senators (via TB): Dmitri Zlodeyev, C, MHK Dynamo Moskva (MHL)

153. Colorado Avalanche: Benjamin Baumgartner, C, HC Davos (NLA)

154. St. Louis Blues: Hayden Fowler, C, Erie Otters (OHL)

155. Boston Bruins: Hugo Styf, D, MODO Hockey (Allsvenskan)

Round 6

156. Detroit Red Wings: Maxim Beryozkin, W, Loko Yaroslavl (HL)

157. Tampa Bay Lightning (via OTT): Garin Bjorklund, G, Medicine Hat Tigers (WHL)

158. Ottawa Senators (via SJ): Will Cranley, G, Ottawa 67’s (OHL)

159. Los Angeles Kings: Maxim Musorov, F, Snezhnye Barsy Astana (MHL)

160. Anaheim Ducks: Ethan Edwards, D, Spruce Grove Saints (AJHL)

161. New Jersey Devils: Jacob Truscott, D, U.S. U18 (NTDP)

162. Dallas Stars (via BUF): Leo Lööf, D, Färjestad BK J20 (SuperElit)

163. Montreal Canadiens: Ben Schoen, F, Youngstown Phantoms (USHL)

164. Chicago Blackhawks: Ilya Usov, C, Prince Albert Raiders (WHL)

165. Arizona Coyotes: Talon Zakall, D, Merritt Cententials (BCHL)

166. Minnesota Wild: Hank Kempf, D, Muskegon Lumberjacks (USHL)

167. Winnipeg Jets: Noah Ellis, D, Des Moines Buccaneers (USHL)

168. New York Rangers: Patrick Guay, LW/C, Sherbrooke Phoenix (QMJHL)

169. Colorado Avalanche (via FLA): Joel Määtä, C, Sioux City Musketeers (USHL)

170. Columbus Blue Jackets: Ivan Ivan, C, Cape Breton Eagles (QMJHL)

171. Calgary Flames: Luke Prokop, D, Calgary Hitmen (WHL)

Luke Prokop of the Calgary Hitmen (Photo by Candice Ward/Calgary Hitmen)

172. Vancouver Canucks: Axel Rindell, D, Jukurit (Liiga)

173. Nashville Predators: Isak Garfvé, C/LW, Mora IK J20 (SuperElit)

174. Toronto Maple Leafs: Dylan Garand, G, Kamloops Blazers (WHL)

175. Edmonton Oilers: Lukas Svejkovsky, C/RW, Medicine Hat Tigers (WHL)

176. New York Islanders: Aiden Campbell, G, Erie Otters (OHL)

177. Dallas Stars: Simon Knak, RW, Portland Winterhawks (WHL)

178. Toronto Maple Leafs (via CAR): Zach Uens, D, Merrimack College (NCAA)

179. Vegas Golden Knights: Ville Ottavainen, RD, Kitchener Rangers (OHL)

180. Pittsburgh Penguins: Joe Miller, F, Blake School (USHS)

181. Philadelphia Flyers: Owen Pederson, LW, Winnipeg Ice (WHL)

182. Washington Capitals: Stefano Bottini, W, Penticton Vees (BCHL)

183. Tampa Bay Lightning: Sergei Safin-Tregubov, D, Tolpar Ufa (MHL)

184. Toronto Maple Leafs (via COL): Grant Slukynsky, F, Warroad High (USHS)

185. Ottawa Senators (via STL): Oliver Fatul, D, HKM Zvolen (Slovakia)

186. Boston Bruins: Ivan Didkovsky, F, MHK Dynamo Moskva (MHL)

Round 7

187. Detroit Red Wings: Oliver Tärnström, C, AIK J20 (SuperElit)

188. Montreal Canadiens (via OTT): Matej Kaslik, C, Malmö Redhawks J20 (SuperElit)

189. Toronto Maple Leafs (via SJ): Axel Kumlin, D, Frölunda HC J20 (SuperElit)

190. Los Angeles Kings: Artem Shlaine, C, Muskegon Lumberjacks (USHL)

191. Vancouver Canucks (via ANA): Senna Peeters, C, Halifax Mooseheads (QMJHL)

192. New Jersey Devils: Pavel Gogolev, LW, Guelph Storm (OHL)

193. Buffalo Sabres: Linus Öberg, F, Örbro HK (SHL)

194. Philadelphia Flyers (via MTL): Michael Krutil, D, HC Sparta Praha U20 (DHL)

195. Montreal Canadiens (via CHI): Xavier Simoneau, C, Drummondville Voltiguers (QMJHL)

196. Arizona Coyotes: Mason Alderson, F, Berwick Academy (USHS)

197. Minnesota Wild: Theo Nordlund, D, Frölunda HC J20 (SuperElit)

198. Toronto Maple Leafs (via WPG): Landon Kosior, D, Prince Albert Raiders (WHL)

199. New York Rangers: Mike Vorlicky, D, University of Wisconsin (NCAA)

200. Florida Panthers: Danil Alalykin, F, Tolpar Ufa (MHL)

201. Columbus Blue Jackets: Tye Austin, G, Peterborough Petes (OHL)

202. Calgary Flames: Kristian Tanus, F, Jurkurit (Liiga)

203. New York Rangers (via VAN): Mason Langenbrunner, D, Eden Prairie High (USHS)

204. Nashville Predators: Robbie Fromm-Delorme, RW, Portland Winterhawks (WHL)

205. Carolina Hurricanes (via TOR): Cole Sheperd, LW, Vancouver Giants (WHL)

206. Edmonton Oilers: Taylor Gauthier, G, Prince George Cougars (WHL)

Taylor Gauthier of the Prince George Cougars (James Doyle/Prince George Cougars)

207. New York Islanders: Yegor Smirnov, D, MHK Dynamo Moskva (MHL)

208. Buffalo Sabres (via DAL): Nikolai Mayorov, LW, Cedar Rapids RoughRiders (USHL)

209. Carolina Hurricanes: Mikael Pyyhtiä, C, TPS U20 (Liiga)

210. Vegas Golden Knights: Ethan Bowen, C, Chilliwack Chiefs (BCHL)

211. San Jose Sharks (via PIT): Victor Mancini, D, Frölunda HC J20 (SuperElit)

212. Philadelphia Flyers: Davis Pennington, D, Powell River Kings (BCHL)

213. San Jose Sharks (via WSH): Logan Morrison, C, Hamilton Bulldogs (OHL)

214. Tampa Bay Lightning: Brock Gould, G, Moose Jaw Warriors (WHL)

215. Colorado Avalanche: Daniel Baker, D, Medicine Hat Tigers (WHL)

216. Toronto Maple Leafs (via STL): Michal Gut, F, Everett Silvertips (WHL)

217. Boston Bruins: Pontus Johansson, D, Djurgårdens J20 (SuperElit)

Bell’s Thoughts on Rounds 3-7

I won’t go too in-depth in this, as we could be here for a while. But feel free to drop a question or comment below and I’ll do my best at answering. Here are a few of my main takeaways though:

First, let’s talk about the talent left on the board. The most notable ones for me are (in no particular order):

Devon Levi, G, Carleton Place Canadians (CCHL)

Elliot Ekmark, C, Linkoping J20 (SuperElit)

Parker Ford C, Providence College (NCAA)

Billy Constantinou, D, Soo Greyhounds (OHL)

Dmitri Sheshin, RW, Stalnye Lisy Magnitogorsk (MHL)

Josh Lawrence, C, Saint John Sea Dogs (QMJHL)

Alexei Tsyplakov, LW, SKA-1946 St. Petersburg (MHL)

There are likely a few others that could very well hear their name called at the NHL Draft. Every mock draft that goes for a full seven rounds will see some different names left off the board, but I think there’s a good chance that a few of these guys that I’ve mentioned won’t be among the names actually left off come draft day.

Now, there are quite a few players that I think went too low or too high. Let’s start with the too low. I’ll keep it to one per round:

Round 3: Luke Evangelista (82)

Round 4: Zayde Wisdom (103)

Round 5: Maxim Groshev (135)

Round 6: Ivan Didkovsky (186)

Round 7: Xavier Simoneau (195)

For each of these players, I wouldn’t be surprised to see each of them go at least one round higher than where they were taken. Other than Evangelista, I’d be happy to take these players about two rounds higher (I’d use a second-round pick on Evangelista, but not a first). Simoneau could very well be a mid-round pick after his impressive performance this year.

Zayde Wisdom of the Kingston Frontenacs (Terry Wilson/OHL Images)

Now, let’s look at a few players that I think were taken too high. Again, I’ll keep it to one per round:

Round 3: Louis Crevier (72)

Round 4: Adam Wilsby (107)

Round 5: Cade McNelly (133)

Round 6: Talon Zakall (165)

Round 7: Michael Vorlicky (199)

In my honest opinion, other than Crevier, I think there’s a very good chance that most of these players go undrafted. These are players that I’d take at least one round later. Of course, everyone values different things and you never know – they could all go higher. This is just my personal opinion.

Finally, let’s talk about the teams. The rich get richer this year, with the Ottawa Senators, Los Angeles Kings, Detroit Red Wings, and Montreal Canadiens coming away like bandits. They already have some of the league’s best prospect pools (maybe not the Red Wings, but Alexis Lafrenière helps that) and add to them in a big way here. Of course, having the large number of draft picks as these teams do certainly helps.

Of the teams with a normal amount of picks, the Buffalo Sabres, New Jersey Devils, Edmonton Oilers, San Jose Sharks, St. Louis Blues, and Vegas Golden Knights come away looking good too. I’d be happy with their hauls with the picks they had. The Devils’ three first-round picks is a very large boost to their prospect pool.

For easy reference, here is every team’s draft class from THW’s full mock draft:

Team-By-Team Recap

Anaheim Ducks: Alexander Holtz (5), Shakir Mukhamadullin (31), Tyson Foerster (36), Michael Benning (66), Oscar Magnusson (111), Colby Ambrosio (129), Ethan Edwards (160)

Arizona Coyotes: Roni Hirvonen (41), Zayde Wisdom (103), Trevor Kuntar (134), Taton Zakall (165), Mason Alderson (196)

Boston Bruins: Justin Sourdif (62), Ruben Rafkin (93), Hugo Styf (155), Ivan Didkovsky (186), Pontus Johansson (217)

Buffalo Sabres: Marco Rossi (7), John-Jason Peterka (38), Evgeniy Oksentyuk (100), Rory Kerins (131), Linus Oberg (193)

Marco Rossi of the Ottawa 67’s (Credit: CHL Images)

Calgary Flames: Jack Quinn (16), Thomas Bordeleau (47), Nico Daws (96), Marko Stacha (140), Luke Proktop (171), Kristian Tanus (202)

Carolina Hurricanes: Dawson Mercer (19), Kasper Simontaival (44), Jean-Luc Foudy (54), Anton Johannesson (69), Nick Malik (85), William Dufor (116), Cole Sheperd (205), Mikael Pyyhtia (209)

Chicago Blackhawks: Yaroslav Askarov (9), Luke Tuch (56), Alex Cotton (71), Bogdan Trineyev (78), Ryan Francis (102), Cade McNelly (133), Ilya Usov (164)

Colorado Avalanche: William Wallinder (29), Brandon Coe (81), Pavel Tyutnev (122), Benjamin Baumgartner (153), Joel Maata (169), Daniel Baker (215)

Columbus Blue Jackets: Jake Sanderson (15), Will Cuylle (108), Robert Calisti (139), Ivan Ivan (170), Tye Austin (201)

Dallas Stars: Mavrik Bourque (22), Mitchell Miller (115), Mathieu De St. Phalle (146), Leo Loof (162), Simon Knak (177)

Detroit Red Wings: Alexi Lafrenière (1), Eemil Andrae (32), Carter Savoie (51), Daniil Gushchin (58), Sean Farrell (63), Antonio Stranges (65), Calle Clang (113), Alex Laferriere (125), Maxim Beryozkin (156), Oliver Tarnstrom (187)

Edmonton Oilers: Jacob Perrault (20), Luke Evangelista (82), Simon Kubicek (144), Lukas Svejkovsky (175), Taylor Gauthier (206)

Florida Panthers: Noel Gunler (14), Topi Niemalä (45), Brett Berard (76), Brock Faber (91), Adam Wilsby (107), Chase Yoder (143), Danil Alalykin (200)

Los Angeles Kings: Tim Stützle (4), Lukas Cormier (35), Ty Smilianic (48), Drew Commesso (55), Emil Viro (66), Roby Järventie (77), Joel Blomqvist (97), Thimo Nickl (109), Donovan Sebrango (128), Maxim Musorov (159), Artem Shlaine (190)

Minnesota Wild: Hendrix Lapierre (11), Marat Khusnutdinov (25), Jérémie Poirer (42), Cross Hanas (104), Maxim Groshev (135), Hank Kempf (166), Theo Nordlund (197)

Maxim Groshev of Team Russia (Russia Hockey/FHR.RU)

Montreal Canadiens: Cole Perfetti (8), Helge Grans (39), Brendan Brisson (40), Yan Kuznetsov (61), Egor Sokolov (70), Dimitri Ovchinnikov (89), Jacob Dion (98), Jusso Maenpaa (101), Ronan Seeley (105), Luke Reid (132), Artur Akhtyamov (138), Ben Schoen (163), Matej Kaslik (188), Xavier Simoneau (195)

Nashville Predators: Connor Zary (18), Joni Jurmo (37), Theodor Niederbach (49), Connor McClennon (73), Daemon Hunt (80), Lucas Ramberg (142), Isak Garfve (173), Robbie Fromm-Delorme (204)

New Jersey Devils: Lucas Raymond (6), Anton Lundell (10), Seth Jarvis (17), Jan Bednar (99), Wyatt Kaiser (124), Jack Thompson (130), Jacob Truscott (161), Pavel Gogolev (192)

New York Islanders: Jack Finley (83), Dylan Peterson (114), Iaroslav Likhachev (145), Aiden Campbell (176), Egor Smirnov (207)

New York Rangers: Rodion Amirov (13), Justin Barron (23), Blake Biondi (75), Eamon Powell (84), Kasper Puutio (106), Oliver Okuliar (137), Patrick Guay (168), Mike Vorlicky (199), Mason Langenbrunner (203)

Ottawa Senators: Quinton Byfield (2), Jamie Drysdale (3), Jan Myšák (21), Kaiden Guhle (33), Lukas Reichel (46), Ozzy Wiesblatt (52), Tristan Robins (53), Daniel Togersson (64), Tyler Kleven (74), Samuel Hlavaj (95), Dmitri Zlodeyev (152), Will Cranley (158), Oliver Fatul (185)

Philadelphia Flyers: Ridley Greig (26), Sam Colangelo (57), Carson Bantle (119), Alex Gaffney (150), Owen Pederson (181), Michael Krutil (194), Davis Pennington (212)

Pittsburgh Penguins: Emil Heineman (87), Theo Rochette (118), Joonas Oden (149), Joe Miller (180)

San Jose Sharks: Vasili Ponomaryov (28), Zion Nybeck (34), William Villeneuve (60), Amir Miftakov (126), Christoffer Sedoff (127), Victor Mancini (211), Logan Morrison (213)

St. Louis Blues: Ryan O’Rourke (30), Oliver Suni (92), Alexander Nikishin (123), Ethan Cardwell (147), Hayden Fowler (154)

Hayden Fowler of the Erie Otters (Terry Wilson/OHL Images)

Tampa Bay Lightning: Alexander Pashin (59), Samuel Knazko (88), Daniel Ljungman (90), Adam Raska (94), Charlie Desroches (121), Garin Bjorklund (157), Sergei Safin-Tregubov (183), Brock Gould (214)

Toronto Maple Leafs: Jaromir Pytlik (50), James Hardie (112), Ian Moore (117), Ryder Rolston (148), Dylan Garand (174), Zach Uens (178), Grant Slukynsky (184), Axel Kumlin (189), Landon Kosior (198), Michal Gut (216)

Vancouver Canucks: Veeti Miettinen (79), Evan Vierling (110), Landon Slaggert (141), Axel Rindell (172), Senna Peeters (191)

Vegas Golden Knights: Braden Schneider (24), Pavel Novak (68), Tyler Tullio (86), Ville Ottavainen (179), Ethan Bowen (210)

Washington Capitals: Martin Chromiak (27), Louis Crevier (72), Gunnarwolfe Fontaine (120), Samuel Johannesson (151), Stefano Bottini (182)

Winnipeg Jets: Dylan Holloway (12), Jake Neighbours (43), Lleyton Moore (136), Noah Ellis (167)

Well there you have it, the 2020 THW Mock Draft, all seven rounds. Now, we’d like to hear from you! What do you think of the selections? Who went too high/low? Which team had the best draft? Which team do you hope drafts better? There are so many questions – leave some answers below!

