NHL Morning Recap – January 21, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking at the scores of the eight NHL games that were played on Jan. 20, 2026. Which saw the Montreal Canadiens host the Minnesota Wild. As well as the New York Rangers and Los Angeles Kings battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
WILD 3 at CANADIENS 4
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 10:44 – Vladimir Tarasenko (12) from Mats Zuccarello (19), Quinn Hughes (40)
P2 10:16 – Brock Faber (11) from Kirill Kaprizov (33), Vinnie Hinostroza (6)
P3 12:40 – Tarasenko (13) from Kaprizov (34), Zuccarello (20)
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 15:22 – Phillip Danault (1) from Josh Anderson (6), Kaiden Guhle (2)
P1 19:08 – Alexandre Carrier (5) from Mike Matheson (18), Ivan Demidov (31)
P2 12:35 – Lane Hutson (9) from Demidov (32), Jayden Struble (7)
P3 19:45 – Cole Caufield (25) from Nick Suzuki (40), Hutson (43)
SENATORS 4 at BLUE JACKETS 1
Ottawa Senators Scoring Summary
P1 3:34 – Tyler Kleven (1) from Claude Giroux (26), Michael Amadio (11)
P1 10:15 – Tim Stutzle (22) from Thomas Chabot (13), Nick Jensen (10)
P3 6:49 – Ridly Greig (7) from Dylan Cozens (22), Chabot (14)
P3 16:54 – Brady Tkachuk (11) from Stutzle (29), Greig (15) – Empty Net
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 7:46 – Sean Monahan (7) from Boone Jenner (17), Kent Johnson (10)
SHARKS 1 at LIGHTNING 4
San Jose Sharks Scoring Summary
P1 14:37 – Tyler Toffoli (14) from William Eklund (20), Alexander Wennberg (24)
Tampa Bay Lightning Scoring Summary
P1 15:10 – Brandon Hagel (24) from Anthony Cirelli (17), Nikita Kucherov (47)
P2 1:49 – Cirelli (13) from Hagel (21), Kucherov (48)
P2 3:17 – Jake Guentzel (22) from Dominic James (7), Gage Goncalves (10)
P3 17:41 – Hagel (25) from Guentzel (29), Kucherov (49) – Empty Net
BRUINS 2 at STARS 6
Dallas Stars Scoring Summary
P1 16:08 – Wyatt Johnston (26) from Roope Hintz (23), Miro Heiskanen (30)
P1 19:47 – Mavrik Bourque (8) from Thomas Harley (15), Justin Hryckowian (8)
P2 8:26 – Esa Lindell (5) from Heiskanen (31), Hryckowian (9)
P2 19:29 – Hryckowian (8) from Harley (16)
P3 3:15 – Jason Robertson (28) from Heiskanen (32), Hintz (24)
P3 6:37 – Robertson (29) from Bourque (10), Radek Faksa (15)
Boston Bruins Scoring Summary
P3 12:11 – Morgan Geekie (26) from David Pastrnak (40), Elias Lindholm (25)
P3 15:39 – Fraser Minten (12) from Nikita Zadorov (15)
SABRES 5 at PREDATORS 3
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 8:11 – Noah Ostlund (8) from Konsta Helenius (1), Rasmus Dahlin (29)
P1 11:45 – Ostlund (9) from Helenius (2), Owen Power (12)
P1 17:24 – Helenius (1) from Peyton Krebs (14)
P2 4:20 – Tage Thompson (26) from Alex Tuch (24), Josh Doan (20)
P3 18:14 – Krebs (5) from Mattias Samuelsson (17) – Empty Net
Nashville Predators Scoring Summary
P2 10:09 – Ryan O’Reilly (17) from Filip Forsberg (19), Brady Skjei (14)
P2 11:54 – Forsberg (19) from O’Reilly (29)
P3 9:30 – O’Reilly (18) from Luke Evangelista (28), Forsberg (20)
BLUES 1 at JETS 3
Winnipeg Jets Scoring Summary
P1 9:52 – Josh Morrissey (10) from Mark Scheifele (36), Kyle Connor (34)
P1 11:25 – Scheifele (24) from Morrissey (31)
P3 17:37 – Scheifele (25) from Connor (35), Morrissey (32) – Empty Net
St. Louis Blues Scoring Summary
P2 17:23 – Jordan Kyrou (9) from Justin Faulk (12), Dalibor Dvorsky (4)
DEVILS 2 at OILERS 1
New Jersey Devils Scoring Summary
P2 5:23 – Arseny Gritsyuk (9) from Cody Glass (4), Dougie Hamilton (11)
P2 8:32 – Glass (11) from Gritsyuk (11), Connor Brown (9)
Edmonton Oilers Scoring Summary
P2 7:02 – Matt Savoie (8) from Jake Walman (10), Isaac Howard (3)
RANGERS 3 at KINGS 4
Los Angeles Kings Scoring Summary
P1 0:18 – Adrian Kempe (17) from Brandt Clarke (18), Corey Perry (14)
P1 9:00 – Kevin Fiala (18), unassisted
P2 4:23 – Taylor Ward (1) from Jeff Malott (2), Samuel Helenius (1)
P2 12:37 – Andrei Kuzmenko (10) from Fiala (18), Alex Turcotte (9)
New York Rangers Scoring Summary
P1 8:18 – Will Cuylle (11) from Scott Morrow (6), Noah Laba (8)
P1 16:36 – J.T. Miller (12) from Mika Zibanejad (27), Braden Schneider (8)
P3 19:33 – Miller (13) from Vladislav Gavrikov (9), Vincent Trocheck (21)