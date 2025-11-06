NHL Morning Recap – November 6, 2025

Welcome to the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking the five NHL games that were played on Nov. 5, 2025. That includes William Nylander and the Toronto Maple Leafs hosting the Utah Mammoth. As well as Macklin Celebrini and the San Jose Sharks taking on the Seattle Kraken.
All that and more in the Morning Recap.
MAMMOTH 3 at MAPLE LEAFS 5
Utah Mammoth Summary:
P1 18:49 – Michael Carcone (3) from Lawson Crouse (2)
P2 16:27 – Mikhail Sergachev (3) from Dmitri Simashev (1)
P3 18:53 – Dylan Guenther (6) from Nate Schmidt (3), John Marino (6)
Toronto Maple Leafs Summary:
P2 4:46 – William Nylander (6) from Matthew Knies (13), John Tavares (11)
P2 8:56 – Auston Matthews (8) from Maccelli (4), Jake McCabe (5)
P3 8:06 – John Tavares (7) from Bobby McMann (2), Oliver Ekman-Larsson (8)
P3 15:40 – Maccelli (3) from Dakota Joshua (3), Morgan Rielly (8)
P3 17:01 – Knies (5) EN from Nylander (14), McCabe (6)
BLUES 1 at CAPITALS 6
St. Louis Blues Summary:
P3 0:37 – Alexey Toropchenko (1) from Pius Suter (4), Cam Fowler (5)
Washington Capitals Summary:
P1 9:50 – Tom Wilson (7) from John Carlson (6), Jakob Chychrun (5)
P2 2:39 – Alex Ovechkin (3) from Chychrun (6)
P2 4:33 – Anthony Beauvillier (2) from Chychrun (7)
P2 9:28 – Carlson (3) from Ryan Leonard (4), Martin Fehervary (5)
P2 16:20 – Beauvillier (3) Unassisted
P3 9:00 – Wilson (8) from Rasmus Sandin (3), Trevor van Riemsdyk (1)
BLUE JACKETS 1 at FLAMES 5
Columbus Blue Jackets Goal Summary:
P1 6:57 – Kirill Marchenko (6) from Boone Jenner (6)
Calgary Flames Goal Summary:
P1 0:56 – Morgan Frost (3) from Jonathan Huberdeau (4), Matt Coronato (3)
P1 1:32 – Blake Coleman (6) from Joel Hanley (3), Samuel Honzek (2)
P2 7:47 – Nazem Kadri (4) from Joel Farabee (5), Rasmus Andersson (3)
P2 8:24 – Adam Klapka (2) from Yan Kuznetsov (1)
P3 19:11 – Mikael Backlund (3) Unassisted – Empty Net
SHARKS 6 at KRAKEN 1
P1 1:08 – Macklin Celebrini (8) from Tyler Toffoli (4), John Klingberg (3)
P1 18:42 – Ethan Cardwell (1) from Alexander Wennberg (6), Jeff Skinner (3)
P2 11:21 – Klingberg (2) PP from Will Smith (8), Celebrini (12)
P3 1:02 – Smith (5) from Mario Ferraro (3), Celebrini (13)
P3 3:24 – Ty Dellandrea (1) from Collin Graf (3)
P3 3:54 – Toffoli (5) from Shakir Mukhamadullin (4)
Seattle Kraken Goal Summary:
P1 16:30 – Ryan Winterton (1) from Ryan Lindgren (2), Shane Wright (4)
BLACKHAWKS 5 at CANUCKS 2
Chicago Blackhawks Goal Summary:
P3 3:06 – Tyler Bertuzzi (4) from Matt Grzelcyk (3), Connor Murphy (3)
P3 6:46 – Bertuzzi (5) PP from Connor Bedard (11), Artyom Levshunov (6)
P3 7:39 – Ilya Mikheyev (4) from Ryan Donato (3), Oliver Moore (1)
P3 11:37 – Bertuzzi (6) from Louis Crevier (3), Donato (4)
P3 19:00 – Bedard (7) from Spencer Knight (1) – Empty Net
Vancouver Canucks Goal Summary:
P3 16:49 – Aatu Raty (1) from Pierre-Olivier Joseph (1)
P3 18:00 – Evander Kane (3) from Quinn Hughes (7), Tom Willander (2)