NHL Morning Recap – March 18, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the seven NHL games that were played on March 17, 2026. Which saw the Toronto Maple Leafs host the New York Islanders wearing their St. Pats jerseys. As well as the Buffalo Sabres and Vegas Golden Knights battle it out in the late game.
All that and more, in the Morning Recap.
ISLANDERS 3 at MAPLE LEAFS 1
New York Islanders Scoring Summary:
P1 4:15 – Brayden Schenn (13) from Calum Ritchie (12), Mathew Barzal (43)
P1 9:43 – Ritchie (9) from Barzal (44), Matthew Schaefer (29)
P2 11:57 – Emil Heineman (19) from Tony DeAngelo (27), Barzal (45)
Toronto Maple Leafs Scoring Summary:
P2 4:40 – Steven Lorentz (5) from Bo Groulx (1)
WILD 4 at BLACKHAWKS 3 – OT
Minnesota Wild Scoring Summary:
P1 6:17 – Ryan Hartman (16) from Kirill Kaprizov (42), Brock Faber (30)
P1 7:58 – Marcus Johansson (14) from Michael McCarron (9), Jonas Brodin (13)
P1 18:30 – Vladimir Tarasenko (19) from Johansson (28), Faber (31)
OT 3:09 – Mats Zuccarello (13) from Johansson (29), Faber (32)
Chicago Blackhawks Scoring Summary:
P1 10:47 – Louis Crevier (5) from Frank Nazar (23), Wyatt Kaiser (8)
P2 14:35 – Ryan Greene (9) from Connor Bedard (36), Crevier (12)
P3 18:20 – Nazar (11) from Bedard (37), Artyom Levshunov (22)
PREDATORS 4 at JETS 3 – SO
Nashville Predators Scoring Summary:
P1 13:02 – Erik Haula (11) from Roman Josi (34), Luke Evangelista (39)
P2 10:48 – Filip Forsberg (29) from Jonathan Marchessault (11), Ryan Ufko (3)
P3 14:01 – Matthew Wood (15) from Marchessault (12), Forsberg (26)
Winnipeg Jets Scoring Summary:
P1 19:20 – Josh Morrissey (12) from Gabriel Vilardi (30), Kyle Connor (45)
P2 5:09 – Vilardi (26) from Cole Perfetti (17), Connor (46)
P3 18:59 – Jonathan Toews (8) from Mark Scheifele (52), Connor (47)
Shootout Summary:
NSH – Ryan O’Reilly – Winner
SHARKS 3 at OILERS 5
San Jose Sharks Scoring Summary:
P1 7:24 – Dmitry Orlov (2) from Alexander Wennberg (31), Kiefer Sherwood (8)
P2 8:17 – Pavol Regenda (9) from Mario Ferraro (13), Adam Gaudette (8)
P2 14:36 – Sherwood (21) from Orlov (26)
Edmonton Oilers Scoring Summary:
P1 10:00 – Ryan Nugent-Hopkins (18) from Connor McDavid (78), Evan Bouchard (59)
P1 11:15 – Connor Murphy (5) from Jason Dickinson (8), Jack Roslovic (12)
P1 14:18 – Vasily Podkolzin (16) from Adam Henrique (9)
P3 4:49 – Max Jones (2) from Henrique (10), Trent Frederic (2)
P3 8:12 – Zach Hyman (29) from Matt Savoie (17), Mattias Ekholm (31)
LIGHTNING 6 at KRAKEN 2
Tampa Bay Lightning Scoring Summary:
P1 5:45 – Gage Goncalves (11) from Brayden Point (28), Jake Guentzel (41)
P1 18:49 – Nikita Kucherov (35) from Brandon Hagel (30)
P2 0:57 – Kucherov (36) from Anthony Cirelli (26), Hagel (31)
P3 4:35 – Cirelli (16) from Kucherov (73), Hagel (32)
P3 16:54 – Hagel (31) from Goncalves (15), Kucherov (74)
P3 17:16 – Kucherov (37) from Cirelli (27) – Empty Net
Seattle Kraken Scoring Summary:
P2 1:07 – Bobby McMann (23) from Matty Beniers (26)
P2 9:46 – Jared McCann (18) from Jordan Eberle (27), Philipp Grubauer (2)
PANTHERS 2 at CANUCKS 5
Florida Panthers Scoring Summary:
P1 11:41 – Matthew Tkachuk (9) from Carter Verhaeghe (28)
P2 11:28 – Sam Bennett (25) from Tkachuk (13), Verhaeghe (29)
Vancouver Canucks Scoring Summary:
P1 3:49 – Elias Pettersson (14) from Marco Rossi (15), Brock Boeser (17)
P1 13:40 – Pettersson (15) from Boeser (18), Rossi (16)
P1 17:46 – Rossi (9) from Boeser (19), Liam Ohgren (7)
P2 14:27 – Aatu Raty (4) from Evander Kane (17), Elias N. Pettersson (7)
P3 14:25 – Drew O’Connor (16) from Linus Karlsson (17), Tom Willander (14)
SABRES 2 at GOLDEN KNIGHTS 0
Buffalo Sabres Scoring Summary:
P1 18:02 – Josh Doan (22) unassisted
P3 19:02 – Josh Norris (10) from Peyton Krebs (22), Mattias Samuelsson (25) – Empty Net