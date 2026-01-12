Sweden Announces 2026 Women’s Olympics Roster

On Monday, Jan. 12, Sweden announced their women’s roster ahead of the 2026 Olympics. They are set to begin in just under a month in Milan, Italy. Sweden’s roster is comprised of players from all over, a mix of Professional Women’s Hockey League (PWHL) players, NCAA players, and international players. Sweden’s roster is as follows:

Forwards

Lina Ljungblom (Montréal Victorie)

Sara Hjalmarsson (Toronto Sceptres)

Hanna Thuvik (Brynäs IF, SWE)

Sofie Lundin (Frölunda HC, SWE)

Hanna Olsson (Frölunda HC, SWE)

Felizia Wikner-Zienkiewicz (Frölunda HC, SWE)

Mira Hallin (MoDo Hockey, SWE)

Ebba Hedqvist (MoDo Hockey, SWE)

Lisa Johansson (SDE HF, SWE)

Hilda Svensson (Ohio State University)

Josefin Bouveng (University of Minnesota)

Thea Johansson (University of Minnesota-Duluth)

Nicole Hall (Penn State University)

Defense

Maja Nylén-Persson (New York Sirens)

Anna Kjellbin (Toronto Sceptres)

Linnéa Andersson (MoDo Hockey, SWE)

Jessica Adolfsson (SDE HF, SWE)

Ida Karlsson (University of Minnesota-Duluth)

Mira Jungåker (Ohio State University)

Jenna Raunio (Ohio State University)

Goaltenders

Ebba Träff Svensson (Linköping HC, SWE)

Tindra Holm (MoDo Hockey, SWE)

Emma Söderberg (SDE HF, SWE)

With a mix of both collegiate and professional athletes, Team Sweden has a mix of veterans and young guns on their side. They will be a team to watch out for.

Sweden will play their preliminary game against Germany on Feb. 5. This is also the first match of the women’s hockey tournament in the Olympics. This is sure to be a game to watch.