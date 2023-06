2023 NHL Offseason: List of Unrestricted Free Agents

NHL free agency begins at 12 pm ET on July 1. On that date, we are set to see several unrestricted free agents (UFA) find their new homes. There are a plethora of players who are set to hit the market, so here is a full list of them. Down below, you will see the player’s age, stats, team, and previous average annual value (AAV) from the 2022-23 season.

Here is the complete list, separated by position.

Forwards

Name : Noel Acciari, Age : 32, 2022-23 Stats : 77 Games Played (GP), 14 Goals (G), 9 Assists (A), 23 Points (PTS), 2022-23 Team : Toronto Maple Leafs, Previous AAV : $1.25 Million

: Noel Acciari, : 32, 2022-23 : 77 Games Played (GP), 14 Goals (G), 9 Assists (A), 23 Points (PTS), : Toronto Maple Leafs, : $1.25 Million Josh Archibald, 30, 62 GP, 6 G, 6 A, 12 PTS, Pittsburgh Penguins, $900,000

Ivan Barbashev, 27, 82 GP, 16 G, 29 A, 45 P, Vegas Golden Knights, $2.25 Million

Pierre-Edouard Bellemare, 38, 73 GP, 4 G, 9 A, 13 PTS, Tampa Bay Lightning, $1 Million

Alex Belzile, 31, 31 GP, 6 G, 8 A, 14 PTS, Montreal Canadiens, $750,000

Patrice Bergeron, 37, 78 GP, 27 G, 31 A, 58 PTS, Boston Bruins, $2.5 Million

Tyler Bertuzzi, 28, 50 GP, 8 G, 22 A, 30 PTS, Boston Bruins, $4.75 Million

Nick Bjugstad, 30, 78 GP, 17 G, 12 A, 29 PTS, Edmonton Oilers, $900,000

Teddy Blueger, 28, 63 GP, 4 G, 12 A, 16 PTS, Vegas Golden Knights, $2.2 Million

Nick Bonino, 35, 62 GP, 10 G, 9 A, 19 PTS, Pittsburgh Penguins, $2.05 Million

Derick Brassard, 36, 62 GP, 13 G, 10 A, 23 PTS, Ottawa Senators, $750,000

Connor Brown, 29, 4 GP, 0 PTS, Washington Capitals, $3.6 Million

Patrick Brown, 31, 61 GP, 4 G, 8 A, 12 PTS, Ottawa Senators, $750,000

Michael Bunting, 27, 82 GP, 23 G, 26 A, 49 PTS, Toronto Maple Leafs, $950,000

Drake Caggiula, 29, 4 GP, 0 PTS, Pittsburgh Penguins, $750,000

Ryan Carpenter, 32, 22 GP, 1 G, 2 A, 3 PTS, New York Rangers, $750,000

Alex Chiasson, 32, 20 GP, 6 G, 3 A, 9 PTS, Detroit Red Wings, $750,000

Andrew Cogliano, 36, 79 GP, 10 G, 9 A, 19 PTS, Colorado Avalanche, $1.25 Million

J.T Compher, 28, 82 GP, 17 G, 35 A, 52 PTS, Colorado Avalanche, $3.5 Million

Laurent Dauphin, 28, 21 GP, 1 G, 1 A, 2 PTS, Arizona Coyotes, $750,000

Max Domi, 28, 80 GP, 20 G, 36, 56 PTS, Dallas Stars, $3 Million

Ryan Donato, 27, 71 GP, 14 G, 13 A, 27 PTS, Seattle Kraken $1.2 Million

Jonathan Drouin, 28, 58 GP, 2 G, 27 A, 29 PTS, Montreal Canadiens, $5.5 Million

Lars Eller, 34, 84 Games, 10 G, 13 A, 23 PTS, Colorado Avalanche, $3.5 Million

Pierre Engvall, 27 LW, 76 GP, 17 G, 13 A, 30 PTS, New York Islanders, $2.25 million

Adam Erne, 28, 61 GP, 8 G, 10 A, 18 PTS, Detroit Red Wings, $2.1 Million

Jesper Fast, 31, 80 GP, 10 G,19 A, 29 PTS, Carolina Hurricanes, $2 Million

Sam Gagner, 33, 48 GP, 8 G, 6 A, 14 PTS, Winnipeg Jets, $750,000

Alex Galchenyuk, 29, 11 GP, 0 PTS, Nashville Predators $750,000

Luke Glendening, 34, 70 GP, 3 G, 3 A, 6 PTS, Dallas Stars, $1.5 Million

Derek Grant, 33, 46 GP, 5 G, 13 A,18 PTS, Anaheim Ducks, $1.5 Million

Garnet Hathaway, 31, 84 GP, 13 G, 9 A, 22 PTS, Boston Bruins, $1.5 million

John Hayden, 28, 7 GP, 2 G, 0 A, 2 PTS, Seattle Kraken, $750,000

Danton Heinen, 27, 65 GP, 8 G, 14 A, 22 PTS, Pittsburgh Penguins, $1 Million

Darren Helm, 36, 11 GP, 0 PTS, Colorado Avalanche, $1.25 Million

Vincent Hinostroza, 29, 26 GP 2 G, 9 A, 11 PTS, Buffalo Sabres, $1.7 Million

Patric Hornqvist, 36, 22 GP, 1 G, 2 A, 3 PTS, Florida Panthers, $5.3 Million

Dryden Hunt, 27, 37 GP, 3 G, 0 A, 3 PTS, Calgary Flames, $762,500

Mattias Janmark, 30, 66 GP, 10 G, 15 A, 25 PTS, Edmonton Oilers, $1.25 Million

Andreas Johnsson, 28,13 GP, 0 G, 3 A, 3 PTS, San Jose Sharks, $3.4 Million

David Kampf, 28, 82 GP, 7 G, 20 A, 27 PTS, Toronto Maple Leafs $1.5 Million

Patrick Kane, 34, 73 GP, 21 G, 36 A, 57 PTS, New York Rangers, $10.5 Million

Zack Kassian, 32, 51 GP, 2 G, 0 A, 2 PTS, Arizona Coyotes, $3.2 Million

Alex Kerfoot, 28, 82 GP, 10 G, 22 A, 32 PTS, Toronto Maple Leafs $3.5 Million

Phil Kessel, 35, 82 GP, 14 G, 22 A, 36 PTS, Vegas Golden Knights, $1.5 Million

Jujhar Khaira, 28, 51 GP, 6 G, 8 A, 14 PTS, Chicago Blackhawks, $975,000

Alexander Killorn, 33, 82 GP, 27 G, 37 A, 64 PTS, Tampa Bay Lightning, $4.45 Million

Joel Kiviranta, 27, 70 GP, 8 G, 1 A, 9 PTS, Dallas Stars $1.05 Million

David Krejci, 37, 70 GP, 16 G, 40 A, 56 PTS, Boston Bruins $1 Million

Karson Kuhlman, 27, 47 GP, 3 G, 4 A, 7 PTS, Winnipeg Jets, $825,000

Josh Leivo, 30, 51 GP, 4 G, 12 A, 16 PTS, St. Louis Blues, $750,000

Brendan Lemieux, 27, 45 GP, 2 G, 7 A, 9 PTS, Philadelphia Flyers $1.35 Million

Trevor Lewis, 36, 82 GP, 9 G, 11 A, 20 PTS, Calgary Flames, $800,000

Milan Lucic, 35, 77 GP, 7 G, 12 A, 19 PTS, Calgary Flames, $6 Million

Saku Maenalanen, 29, 64 GP, 4 G, 6 A,10 PTS, Winnipeg Jets, $750,000

Jayson Megna, 33, 55 GP, 2 G, 6 A, 8 PTS, Anaheim Ducks, $750,000

Tyler Motte, 28, 62 GP, 8 G, 11 A, 19 PTS, New York Rangers, $1.35 Million

Vladislav Namestnikov, 30, 77 GP, 8 G, 17 A, 25 PTS, Winnipeg Jets ,$2.5 Million

Matt Nieto, 30, 81 GP, 12 G, 12 A, 24 PTS, Colorado Avalanche, $850,000

Tomas Nosek, 30, 66 GP, 7 G, 11 A, 18 PTS, Boston Bruins, $1.75 Million

Gustav Nyquist, 33, 51 GP, 11 G, 16 A, 27 PTS, Minnesota Wild, $5.5 Million

Ryan O’Reilly, 32, 53 GP, 16 G, 14 A, 30 PTS, Toronto Maple Leafs, $7.5 Million

Max Pacioretty, 34, 5 GP, 3 G, 0 A, 3 PTS, Carolina Hurricanes, $7 Million

Zach Parise, 38, 82 GP, 21 G 13 A, 34 PTS, New York Islanders, $750,000

Corey Perry, 38, 81 GP, 12 G, 13 A, 25 PTS, Tampa Bay Lightning, $2 Million

Tyler Pitlick, 31, 61 GP, 7 G, 9 A, 16 PTS, St. Louis Blues, $750,000

Ryan Reaves, 36, 73 GP, 5 G, 10 A, 15 PTS, Minnesota Wild $1.75 Million

Brett Ritchie, 29, 50 GP, 8 G, 5 A, 13 PTS, Arizona Coyotes $750,000

Nick Ritchie, 27, 74 GP, 13 G, 13 A, 26 PTS, Calgary Flames $2.5 Million

Buddy Robinson, 31, 9 GP, 1 G, 2 A, 3 PTS, Chicago Blackhawks $750,000

Evan Rodrigues, 29, 69 GP, 16 G, 23 A, 39 PTS, Colorado Avalanche, $2 Million

Zach Sanford, 28, 16 GP, 2 G, 1 A, 3 PTS, Nashville Predators, $850,000

Conor Sheary, 31, 82 GP, 15 G, 22 A, 37 PTS, Washington Capitals, $1,500,000

Devin Shore, 28, 47 GP, 1 G, 8 A, 9 PTS, Edmonton Oilers $850,000

Wayne Simmonds, 34, RW 6′ 2″ 184 R 18 GP, 0 G, 2 A, 2 PTS, Toronto Maple Leafs, $900,000

Craig Smith, 33, 64 GP, 9 G, 7 A, 16 PTS, Washington Capitals, $3.1 Million

Eric Staal, 38, 72 GP, 14 G, 15 A, 29 PTS, Florida Panthers, $750,000

Paul Stastny, 37, 73 GP, 9 G, 13 A, 22 PTS, Carolina Hurricanes, $1.5 Million

Derek Stepan, 33, 73 GP, 5 G, 6 A, 11 PTS, Carolina Hurricanes, $750,000

Oskar Sundqvist, 29, 67 GP, 10 G, 18 A, 28 PTS, Minnesota Wild, $2.75 Million

Pius Suter, 27, 79 GP, 14 G, 10 A, 24 PTS, Detroit Red Wings, $3.25 Million

Vladimir Tarasenko, 31, 69 GP, 18 G, 32 A, 50 PTS, New York Rangers, $7.5 Million

Tomas Tatar, 32, 82 GP, 20 G, 28 A, 48 PTS, New Jersey Devils, $4.5 Million

Chris Tierney, 28, 36 GP, 3 G, 7 A, 10 PTS, Montreal Canadiens, $750,000

Jonathan Toews, 35, 53 GP, 15 G, 16 A, 31 PTS, Chicago Blackhawks, $10.5 Million

James Van Riemsdyk, 34, 61 GP, 12 G, 17 A, 29 PTS, Philadelphia Flyers, $7.0 Million

Austin Watson, 31, 75 GP, 9 G, 2 A, 11 PTS, Ottawa Senators, $1.5 Million

Miles Wood, 27, 76 GP, 13 G, 15 A, 28 PTS, New Jersey Devils, $3.2 Million

Jason Zucker, 31, 78 GP, 27 G, 21 A, 48 PTS, Pittsburgh Penguins, $5.5 Million

Defensemen

Gavin Bayreuther, 29, 51 GP, 2 G, 12 A, 14 PTS, Columbus Blue Jackets, $750,000

Nathan Beaulieu, 30, 52 GP, 0 G, 4 A, 4 PTS, Anaheim Ducks, $850,000

Jordie Benn TOR UFA 35.9 D 6′ 2″ 201 L 12 1 1 2 $750,000

Kyle Burroughs, 27, 48 GP, 2 G, 3 A, 5 PTS, Vancouver Canucks, $750,000

Connor Clifton, 28, 78 GP, 5 G, 18 A, 23 PTS, $1 Million

Ian Cole, 34, 78 GP, 3 G, 14 A, 17 PTS, Tampa Bay Lightning, $3 Million

Calvin de Haan, 32, 53 GP, 2 G, 10 A, 12 PTS, Carolina Hurricanes, $850,000

Matt Dumba, 28, 79 GP, 4 G, 10 A, 14 PTS, Minnesota Wild, $6 Million

Brian Dumoulin, 31, 82 GP, 1 G, 24 A, 25 PTS, Pittsburgh Penguins, $4.1 Million

Alexander Edler, 37, 64 GP, 2 G, 9 A, 11 PTS, Los Angeles Kings, $750,000

Oliver Ekman-Larsson, 31, 54 GP, 2 G, 20 A, 22 PTS, Vancouver Canucks, $8.25 Million

Andreas Englund, 27, 47 GP, 0 G, 4 A, 4 PTS Colorado Avalanche, $750,000

Shayne Gostisbehere, 30, 75 GP, 13 G, 28 A, 41 PTS, Carolina Hurricanes, $4.5 Million

Ryan Graves, 28, 78 GP, 8 G, 18 A, 26 PTS, New Jersey Devils, $3,166,666

Radko Gudas, 33, 72 GP, 2 G, 15 A, 17 PTS, Florida Panthers, $2.5 Million

Erik Gustafsson, 31, 70 GP, 7 G, 35 A, 42 PTS, Toronto Maple Leafs, $800,000

Robert Hagg, 28, 38 GP, 2 G, 5 A, 7 PTS, Detroit Red Wings, $800,000

Travis Hamonic, 32, 75 GP, 6 G, 15 A, 21 PTS, Ottawa Senators, $3 Million

Joel Hanley, 32, 26 GP, 0 G, 2 A, 2 PTS, Dallas Stars, $750,000

Scott Harrington, 30, 45 GP, 4 G, 7 A, 11 PTS, Anaheim Ducks, $750,000

Nick Holden, 36, 65 GP, 2 G, 14 A, 16 PTS, Ottawa Senators, $1.3 Million

Justin Holl, 31, 80 GP, 2 G, 16 A, 18 PTS, Toronto Maple Leafs, $2 Million

Matt Irwin, 35, 61 GP, 2 G, 3 A, 5 PTS, Washington Capitals, $750,000

Erik Johnson, 35, 63 GP, 0 G, 8 A, 8 PTS, Colorado Avalanche, $6 Million

Jack Johnson, 36, 83 GP, 2 G, 6 A, 8 PTS, Colorado Avalanche, $950,000

John Klingberg, 30, 67 GP, 10 G, 23 A, 33 PTS, Minnesota Wild, $7 Million

Dmitry Kulikov, 32, 67 GP, 3 G, 13 A, 16 PTS, Pittsburgh Penguins, $2.25 Million

Scott Mayfield, 30, 82 GP, 6 G, 18 A, 24 PTS, New York Islanders, $1.45 Million

Niko Mikkola, 24, 81 GP, 1 G, 5 A, 6 PTS, New York Rangers, $1.9 Million

Ryan Murray, 29, 13 GP, 0 G, 3 A, 3 PTS, Edmonton Oilers, $750,000

Patrik Nemeth, 31, 75 GP, 0 G, 5 A, 5 PTS, Arizona Coyotes, $2.5 Million

Jordan Oesterle, 31, 52 GP 2 G, 9 A, 11 PTS, Detroit Red Wings, $1.35 Million

Dmitry Orlov, 31, 66 GP, 7 G, 29 A, 36 PTS, Boston Bruins, $5.1 Million

Lawrence Pilut, 27, 17 GP, 1 G, 2 A, 3 PTS, Buffalo Sabres $750,000

Luke Schenn, 33, 70 GP, 4 G, 18 A, 22 PTS, Toronto Maple Leafs, $850,000

Kevin Shattenkirk 34, 75 GP, 4 G, 23 A, 27 PTS, Anaheim Ducks, $3.9 Million

Carson Soucy, 28, 78 GP, 3 G, 13 A, 16 PTS, Seattle Kraken, $2.75 Million

Marc Staal, 36, 82 GP, 3 G, 12 A, 15 PTS, Florida Panthers, $750,000

Troy Stecher, 29, 81 GP, 3 G, 11 A, 14 PTS, Calgary Flames, $1.25 Million

Michael Stone, 33, 48 GP, 6 G, 5 A, 11 PTS, Calgary Flames, $750,000

Anton Stralman, 36, GP 8, 0 PTS, Boston Bruins, $1 Million

Goalies