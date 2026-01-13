NHL Morning Recap – January 13, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the nine NHL games that were played on Jan. 11, 2026. Which saw the Chicago Blackhawks host the Edmonton Oilers. As well as the Toronto Maple Leafs and Colorado Avalanche battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
OILERS 4 at BLACKHAWKS 1
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 14:41 – Zach Hyman (14) from Evan Bouchard (35), Connor McDavid (49)
P2 0:16 – Bouchard (10) from Ryan Nugent-Hopkins (26), McDavid (50)
P3 19:07 – Bouchard (11) – Empty Net from Hyman (11)
P3 19:15 – Leon Draisaitl (24) – Unassisted
Chicago Blackhawks Scoring Summary
P3 14:46 – Tyler Bertuzzi (24) from Wyatt Kaiser (6)
DEVILS 5 at WILD 2
New Jersey Devils Scoring Summary
P1 10:07 – Dawson Mercer (12) from Nico Hischier (21)
P2 19:52 – Ondrej Palat (3) from Hischier (22), Jonas Siegenthaler (5)
P3 7:28 – Jesper Bratt (10) from Dougie Hamilton (6), Jack Hughes (17)
P3 7:49 – Bratt (11) from Hamilton (7), Brenden Dillon (9)
P3 9:39 – Palat (4) from Mercer (16)
Minnesota Wild Scoring Summary
P2 13:41 – Ryan Hartman (12) from Brock Faber (18), Marcus Johansson (21)
P3 19:41 – Marcus Foligno (2) from Jonas Brodin (12), Vinnie Hinostroza (5)
CANUCKS 3 at CANADIENS 6
Vancouver Canucks Scoring Summary
P1 11:53 – Elias Pettersson (12) from Linus Karlsson (10), Filip Hronek (24)
P2 1:50 – Evander Kane (7) from Aatu Raty (9)
P2 9:42 – Max Sasson (9) from Drew O’Connor (7), Pierre-Olivier Joseph (2)
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 18:13 – Noah Dobson (9) from Nick Suzuki (35)
P2 4:31 – Alexandre Carrier (2) from Suzuki (36), Alexandre Texier (9)
P2 4:51 – Carrier (3) from Juraj Slafkovsky (20), Ivan Demidov (27)
P3 0:29 – Mike Matheson (5) from Cole Caufield (22), Texier (10)
P3 1:07 – Slafkovsky (17) from Demidov (28), Lane Hutson (37)
P3 6:05 – Oliver Kapanen (16) from Demidov (29), Slafkovsky (21)
LIGHTNING 5 at FLYERS 1
Tampa Bay Lightning Scoring Summary
P1 1:10 – Pontus Holmberg (7) from Zemgus Girgensons (4), Yanni Gourde (10)
P2 0:33 – Jake Guentzel (20) from Erik Cernak (5), Brandon Hagel (19)
P2 4:29 – Brayden Point (11) from Oliver Bjorkstrand (15), Guentzel (27)
P2 19:29 – Hagel (22) from Darren Raddysh (26), Nikita Kucherov (44)
P3 16:39 – Kucherov (23) – Empty Net from Raddysh (27), Anthony Cirelli (16)
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P2 5:40 – Christian Dvorak (10) – Unassisted
KRAKEN 4 at RANGERS 2
Seattle Kraken Scoring Summary
P2 1:00 – Eeli Tolvanen (8) from Frederick Gaudreau (8)
P2 4:27 – Jordan Eberle (16) from Kaapo Kakko (11), Matty Beniers (20)
P3 12:02 – Berkly Catton (4) from Shane Wright (9), Ryan Lindgren (6)
P3 19:50 – Jared McCann (9) – Empty Net
New York Rangers Scoring Summary
P1 3:08 – Mika Zibanejad (18) from Artemi Panarin (34), Carson Soucy (4)
P1 5:31 – Sam Carrick (2) – Unassisted
HURRICANES 3 at RED WINGS 4 – OT
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P3 4:44 – Jackson Blake (14) from Taylor Hall (14), Alexander Nikishin (13)
P3 7:56 – Seth Jarvis (21) from Sebastian Aho (27)
P3 16:59 – Shayne Gostisbehere (6) from Aho (28)
Detroit Red Wings Scoring Summary
P1 1:32 – James van Riemsdyk (12) from Moritz Seider (26), Lucas Raymond (35)
P2 1:28 – Alex DeBrincat (24) from Andrew Copp (20), Ben Chiarot (6)
P2 4:54 – Albert Johansson (1) from Patrick Kane (20), DeBrincat (24)
OT 3:27 – Copp (8) from DeBrincat (25)
PANTHERS 4 at SABRES 3
Florida Panthers Scoring Summary
P1 2:35 – Sam Reinhart (24) from Uvis Balinskis (7), Carter Verhaeghe (19)
P1 15:11 – A.J. Greer (8) from Sam Bennett (18), Verhaeghe (20)
P3 11:07 – Anton Lundell (14) from Eetu Luostarinen (15), Gustav Forsling (15)
P3 18:46 – Greer (9) – Empty Net from Verhaeghe (21), Bennett (19)
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 10:19 – Jacob Bryson (2) from Ryan McLeod (18), Zach Metsa (1)
P2 17:57 – Zach Benson (5) from Tage Thompson (20)
P3 19:46 – Alex Tuch (15) from Bowen Byram (15), Rasmus Dahlin (26)
MAPLE LEAFS 4 at AVALANCHE 3 – OT
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P1 11:15 – Easton Cowan (7) – Unassisted
P2 2:12 – Bobby McMann (14) – Unassisted
P3 10:24 – Auston Matthews (22) from William Nylander (30), Oliver Ekman-Larsson (19)
OT 3:59 – Nylander (16) from Ekman-Larsson (20), Matthews (15)
Colorado Avalanche Scoring Summary
P1 16:12 – Cale Makar (14) from Martin Necas (36), Nathan MacKinnon (43)
P1 17:53 – Brock Nelson (22) from MacKinnon (44), Makar (39)
P3 12:55 – Necas (21) from MacKinnon (45)
STARS 3 at KINGS 1
Dallas Stars Scoring Summary
P1 3:44 – Wyatt Johnston (25) from Sam Steel (11), Esa Lindell (15)
P3 16:14 – Jason Robertson (27) from Roope Hintz (22), Lindell (16)
P3 19:42 – Matt Duchene (4) – Empty Net – from Mikko Rantanen (44), Steel (12)
Los Angeles Kings Scoring Summary
P3 8:42 – Quinton Byfield (8) from Corey Perry (13), Brandt Clarke (17)