NHL Morning Recap – November 19, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking the eight NHL games that were played on Nov. 18, 2025. Which includes William Nylander and an injury-ridden Toronto Maple Leafs take on the St. Louis. As well as Mitch Marner and the Vegas Golden Knights host J.T. Miller and the New York Rangers.
All that and more in the Morning Recap.
BLUES 2 at MAPLE LEAFS 3 – OT
Nylander’s OT Winner Lifts Maple Leafs Over Blues 3-2
Toronto Maple Leafs Goal Summary:
P1 5:36 – Jake McCabe (3) Unassisted
P2 9:32 – Steven Lorentz (2) from Sammy Blais (2), Oliver Ekman-Larsson (12)
OT 4:06 – William Nylander (9) from Morgan Rielly (13), John Tavares (14)
St. Louis Blues Goal Summary:
P1 1:50 – Nathan Walker (3) Unassisted
P2 13:18 – Dalibor Dvorsky (3) from Robert Thomas (10), Cam Fowler (9)
KRAKEN 2 at RED WINGS 4
Danielson Scores First NHL Goal, Red Wings Beat Kraken 4-2
Seattle Kraken Goal Summary:
P1 19:02 – Jordan Eberle (8) from Matty Beniers (11), Eeli Tolvanen (7)
P2 2:04 – Ryker Evans (2) from Tolvanen (8), Shane Wright (5)
Detroit Red Wings Goal Summary:
P2 1:19 – Lucas Raymond (6) from Alex DeBrincat (13), Moritz Seider (10)
P2 2:04 – Nate Danielson (1) from Mason Appleton (5), Axel Sandin Pellikka (4)
P2 10:56 – Emmitt Finnie (5) from Danielson (1), Andrew Copp (7)
P3 19:30 – Dylan Larkin (12) from Raymond (16), DeBrincat (14)
DEVILS 1 at LIGHTNING 5
Guentzel Picks Up Hat Trick as Lightning Rout Devils
New Jersey Devils Goal Summary:
P2 17:47 – Nico Hischier (4) from Arseny Gritsyuk (6), Jesper Bratt (13)
P3 4:49 – Darren Raddysh (2) from Brayden Point (8), J.J. Moser (4)
Tampa Bay Lightning Goal Summary:
P1 11:40 – Jake Guentzel (9) Unassisted
P1 19:38 – Nikita Kucherov (9) from Anthony Cirelli (5)
P2 10:38 – Guentzel (10) from Darren Raddysh (4), Oliver Bjorkstrand (6)
P3 7:48 – Guentzel (11) from Kucherov (9), Raddysh (5)
BLUE JACKETS 2 at JETS 5
Jets Defeat Blue Jackets 5-2 For 2nd-Straight Win
Columbus Blue Jackets Goal Summary:
P1 18:27 – Miles Wood (5) from Damon Severson (5), Elvis Merzlikins (1)
P3 4:04 – Zach Werenski (6) from Cole Sillinger (6), Charlie Coyle (11)
Winnipeg Jets Goal Summary:
P2 1:12 – Josh Morrissey (4) from Mark Scheifele (14), Kyle Connor (13)
P1 7:35 – Adam Lowry (1) from Nino Niederreiter (8), Neal Pionk (4)
P2 15:30 – Pionk (1) from Gustav Nyquist (6), Niederreiter (9)
P3 2:45 – Connor (11) from Scheifele (15), Morrissey (17)
P3 6:23 – Logan Stanley (3) from Scheifele (16), Luke Schenn (2)
ISLANDERS 3 at STARS 2
2-Goal 3rd Period Gives Islanders 3-2 Win Over Stars
New York Islanders Goal Summary:
P2 10:31 – Calum Ritchie (1) from Anthony Duclair (4), Ryan Pulock (8)
P3 3:12 – Bo Horvat (13) from Kyle Palmieri (10), Emil Heineman (5)
P3 7:38 – Palmieri (6) Unassisted
Dallas Stars Goal Summary:
P2 12:26 – Jason Robertson (10) from Tyler Seguin (4), Miro Heiskanen (15)
P3 18:01 – Robertson (11) from Seguin (5), Mikko Rantanen (18)
FLAMES 5 at BLACKHAWKS 2
Bedard’s Second Hat Trick Leads Blackhawks to 5-2 Win Over Flames
Calgary Flames Goal Summary:
P2 19:32 – Matt Coronato (6) from Nazem Kadri (8), Rasmus Andersson (5)
P3 3:02 – Andersson (4) from Mikael Backlund (7), Adam Klapka (3)
Chicago Blackhawks Goal Summary:
P1 15:05 – Ryan Donato (7) from Louis Crevier (8), Oliver Moore (3)
P2 15:11 – Connor Bedard (11) from Sam Rinzel (3)
P3 4:57 – Bedard (12) from Ryan Greene (3), Andre Burakovsky (8)
P3 13:04 – Moore (2) from Frank Nazar (8)
P3 19:19 – Bedard (13) Unassisted
MAMMOTH 2 at SHARKS 3 – OT
Macklin Celebrini Hat Trick Carries Sharks Past Mammoth
Utah Mammoth Goal Summary:
P3 9:25 – JJ Peterka (7) from Lawson Crouse (4), Logan Cooley (7)
P3 17:09 – Peterka (8) from Nate Schmidt (6)
San Jose Sharks Goal Summary:
P1 1:47 – Macklin Celebrini (11) from Will Smith (11), Philipp Kurashev (6)
P1 5:58 – Celebrini (12) from Collin Graf (5)
OT 2:52 – Celebrini (13) from William Eklund (8), Smith (12)
RANGERS 2 at GOLDEN KNIGHTS 3
New York Rangers Goal Summary:
P2 8:56 – Brodzinski (2) from Will Cuylle (6)
P3 17:17 – Trocheck (3) from Artemi Panarin (14), J.T. Miller (6)
Vegas Golden Knights Goal Summary:
P1 11:40 – Braeden Bowman (2) from Tomas Hertl (8), Mitch Marner (17)
P2 3:23 – Ben Hutton (1) from Pavel Dorofeyev (4), Hertl (9)
P3 7:18 – Shea Theodore (2) from Noah Hanifin (3), Colton Sissons (2)