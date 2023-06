2023 NHL Combine Heights & Weights

The NHL Combine is back in full force after Covid-19 postponed the event for a couple of seasons. Last year’s event had 71 prospects go through the fitness testing. This year that number was scheduled to be 106.

Before a prospect begins their fitness testing, they step on the scale and then get measured. What you see here is what’s posted on the TV screen at the beginning of the course. Heights are recorded to the quarter inch and weights are recorded to the nearest pound. Prospects are weighed and measured without shoes on.

As always, feel free to use the data you see here as needed. All we ask is that you provide a link to the piece and credit the Hockey Writers if this is used. We take the time to manually record this for the benefit of everyone.

We are going to present the figures differently this year than we have in past years. It will be presented in two big tables below for your convenience. The first list has prospects in alphabetical order. The second list has prospects sorted by rankings with North American prospects first and then International prospects after. The listed heights and weights you see are what was realized at the Combine.

List Ranking First Name Last Name Position Feet Inches Weight NA 33 Beau Akey D 6 0 175 NA 46 Cameron Allen D 6 0 192 NA 3G Trey Augustine G 6 1.25 190 NA 79 Denver Barkey C 5 8.75 155 NA 12 Colby Barlow LW 6 0.5 195 NA 1 Connor Bedard C 5 9.75 185 NA 6 Zach Benson LW 5 9.75 170 NA 32 Tristan Bertucci D 6 1.75 175 NA 1G Carson Bjarnason G 6 3.25 190 NA 20 Oliver Bonk D 6 1.5 180 NA 23 Gavin Brindley C 5 8 168 NA 41 Hunter Brzustewicz D 5 11.75 190 NA 35 Luca Cagnoni D 5 9 182 NA 91 Jonathan Castagna C 6 2.25 195 NA 36 Mathieu Cataford C 5 11 190 INT 21 Alex Ciernik LW 5 10.25 174 NA 64 Brady Cleveland D 6 4.75 210 NA 51 Easton Cowan RW 5 10.5 170 NA 15 Andrew Cristall LW 5 9.5 175 NA 7 Nate Danielson C 6 1.5 186 INT 17 Noah Dower Nilsson LW 5 11.75 185 NA 18 Lukas Dragicevic D 6 1 194 INT 15 Jakub Dvorak D 6 5 210 INT 3 Dalibor Dvorsky C 6 1 200 INT 25 David Edstrom C 6 3 185 NA 58 Paul Fischer D 6 1 200 NA 60 Drew Fortescue D 6 1 176 NA 6G Adam Gajan G 6 2.75 180 NA 57 Brad Gardiner C 6 1 184 NA 16 Ethan Gauthier RW 5 11.5 183 NA 31 Andrew Gibson D 6 2.75 202 NA 180 Terrell Goldsmith D 6 4 220 INT 11 Kasper Halttunen RW 6 3.25 215 INT 8 Lenni Hameenaho RW 6 1 185 NA 21 Riley Heidt C 5 10.5 180 NA 67 Beckett Hendrickson C 6 1.5 174 NA 9 Samuel Honzek LW 6 3.25 195 NA 2G Michael Hrabel G 6 6.75 215 NA 73 Larry Keenan D 6 3.25 186 INT 13 Jesse Kiiskinen RW 6 0.25 190 INT 22 Rasmus Kumpulainen C 6 2.75 190 NA 27 Nick Lardis LW 5 11 168 NA 5 Ryan Leonard RW 5 11.75 190 NA 39 Kalan Lind LW 6 0.5 158 INT 14 Theo Lindstein D 6 0 185 NA 49 Jaden Lipinski C 6 3.75 210 NA 61 Dylan MacKinnon D 6 2 190 NA 84 Matteo Mann D 6 5.5 230 NA 52 Gavin McCarthy D 6 1.5 186 NA 50 Ethan Miedema LW 6 4 208 NA 78 Aram Minnetian D 5 11 195 NA 45 Martin Misiak RW 6 1.5 200 NA 28 Tanner Molendyk D 5 11 181 INT 18 Oscar Fisker Molgaard C 5 11.75 166 NA 8 Oliver Moore C 5 11 195 NA 19 Etienne Morin D 6 0 180 NA 8G Carsen Musser G 6 4 212 NA 14 Quentin Musty LW 6 1.5 200 NA 26 Nico Myatovic LW 6 2.5 180 NA 62 Sawyer Mynio D 6 0.5 163 NA 17 Bradly Nadeau LW 5 10.25 160 NA 59 Zach Nehring RW 6 2.75 182 NA 22 Danny Nelson C 6 3 212 INT 24 Felix Nilsson C 6 0.5 187 INT 20 Noel Nordh LW 6 1.5 200 INT 28 Jesse Nurmi LW 5 11 168 NA 76 Tyler Peddle LW 6 1 204 NA 10 Gabriel Perreault RW 5 10.75 163 NA 43 Jayden Perron RW 5 9 166 NA 77 Alex Pharand C 6 2.5 205 INT 31 Emil Pieniniemi D 6 2.25 175 NA 54 Luca Pinelli C 5 8.75 167 NA 117 Aaron Pionk D 6 0.75 173 NA 37 Coulson Pitre RW 6 0.75 170 NA 47 Caden Price D 6 0.5 190 NA 4G Scott Ratzlaff G 6 0.5 175 NA 29 Carson Rehkopf LW 6 2.5 195 INT 5 David Reinbacher D 6 2.25 194 INT 4 Eduard Sale LW 6 1.75 175 INT 7 Axel Sandin-Pellikka D 5 11 180 NA 24 Gracyn Sawchyn C 5 10.75 155 NA 96 Zachary Schulz D 6 1 197 NA 55 Jayson Shaugabay RW 5 9.25 165 NA 3 William Smith C 5 11.75 180 INT 26 Jakub Stancl C 6 3 202 INT 6 Otto Stenberg C 5 11 185 NA 30 Charlie Stramel C 6 3 222 NA 44 Andrew Strathmann D 5 10.75 185 NA 48 Maxim Strbak D 6 1.25 198 NA 40 Aydar Suniev LW 6 1.5 192 NA 66 Brandon Svoboda C 6 3.25 209 NA 38 Carey Terrance C 6 0.25 178 NA 123 Jordan Tourigny D 5 11.25 165 INT 30 Anton Wahlberg C 6 3.25 192 NA 42 William Whitelaw RW 5 8.75 175 INT 12 Tom Willander D 6 1 180 NA 4 Matthew Wood RW 6 4 197 NA 11 Brayden Yager C 5 11 170 NA 25 Koehn Ziemmer RW 6 0.25 210

