NHL Morning Recap – January 14, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Jan. 13, 2026. Which saw the New York Islanders host the Winnipeg Jets. As well as the Toronto Maple Leafs and Utah Mammoth battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
JETS 5 at ISLANDERS 4
Winnipeg Jets Scoring Summary
P1 4:20 – Kyle Connor (22) from Alex Iafallo (9), Mark Scheifele (31)
P2 5:41 – Josh Morrissey (8) from Cole Perfetti (11), Adam Lowry (7)
P2 6:23 – Jonathan Toews (6) from Gabriel Vilardi (23), Connor (32)
P2 12:23 – Dylan DeMelo (3) from Scheifele (32), Vladislav Namestnikov (3)
P2 19:40 – Lowry (4) from Neal Pionk (6), Dylan Samberg (8)
New York Islanders Scoring Summary
P2 7:40 – Anthony Duclair (8) from Anders Lee (16), Ryan Pulock (19)
P2 8:58 – Emil Heineman (14) – Unassisted
P2 10:21 – Kyle MacLean (2) from Casey Cizikas (7)
P3 19:14 – Matthew Schaefer (13) from Mathew Barzal (26), Heineman (8)
PREDATORS 4 at OILERS 3 – OT
Nashville Predators Scoring Summary
P1 2:45 – Steven Stamkos (20) from Michael Bunting (15)
P2 3:03 – Erik Haula (8) from Matthew Wood (7), Adam Wilsby (6)
P2 13:50 – Roman Josi (7) from Nick Blankenburg (14)
OT 3:43 – Josi (8) from Brady Skjei (13), Ryan O’Reilly (26)
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 17:06 – Zach Hyman (15) from Leon Draisaitl (41), Connor McDavid (51)
P2 7:20 – Draisaitl (25) from Kasperi Kapanen (6), Vasily Podkolzin (10)
P2 13:12 – Hyman (16) from Draisaitl (42), McDavid (52)
BLUES 3 at HURRICANES 0
St. Louis Blues Scoring Summary
P2 3:09 – Nick Bjugstad (5) from Otto Stenberg (6), Justin Faulk (11)
P2 9:45 – Dalibor Dvorsky (7) from Jake Neighbours (8), Tyler Tucker (7)
P2 12:49 – Jimmy Snuggerud (7) from Jordan Kyrou (11), Brayden Schenn (10)
BRUINS 3 at RED WINGS 0
Boston Bruins Scoring Summary
P2 10:59 – Pavel Zacha (14) from Mason Lohrei (15), Viktor Arvidsson (14)
P3 3:49 – Fraser Minten (11) from Charlie McAvoy (24), David Pastrnak (37)
P3 16:01 – Mark Kastelic (7) – Empty Net – from Tanner Jeannot (14), Sean Kuraly (10)
BLUE JACKETS 5 at FLAMES 3
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 3:57 – Dante Fabbro (3) from Zach Werenski (32), Charlie Coyle (20)
P1 13:24 – Coyle (8) from Jake Christiansen (2), Dmitri Voronkov (14)
P3 4:46 – Werenski (17) from Adam Fantilli (17), Kirill Marchenko (22)
P3 18:26 – Boone Jenner (8) – Unassisted
P3 19:57 – Coyle (9) – Empty Net – from Jenner (15), Werenski (33)
Calgary Flames Scoring Summary
P2 12:00 – Morgan Frost (9) from Mikael Backlund (18), Yegor Sharangovich (7)
P2 19:18 – Rasmus Andersson (10) from Sharangovich (8), Connor Zary (8)
P3 10:05 – Backlund (11) from Frost (13), Zary (9)
CAPITALS 3 at CANADIENS 2 – OT
Washington Capitals Scoring Summary
P3 5:06 – Ethen Frank (9) from Matt Roy (13), Rasmus Sandin (12)
P3 18:06 – Frank (10) from Sandin (13), Anthony Beauvillier (7)
OT 4:21 – Connor McMichael (7) from Dylan Strome (25), Sandin (14)
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 8:14 – Josh Anderson (10) – Unassisted
P2 7:40 – Brendan Gallagher (4) from Phillip Danault (9), Zack Bolduc (8)
LIGHTNING 2 at PENGUINS 1 – SO
Tampa Bay Lightning Scoring Summary
P3 14:13 – J.J. Moser (5) from Yanni Gourde (11), Zemgus Girgensons (5)
Pittsburgh Penguins Scoring Summary
P3 17:44 – Evgeni Malkin (10) from Kris Letang (20)
Shootout Summary:
TBL: Gage Goncalves – Goal
PIT: Egor Chinakhov – Goal
TBL: Nikita Kucherov – Winner
SENATORS 2 at CANUCKS 1
Ottawa Senators Scoring Summary
P1 15:36 – Artem Zub (4) from Shane Pinto (11), Michael Amadio (10)
P1 15:51 – Jordan Spence (3) from Drake Batherson (24), Tim Stützle (27)
Vancouver Canucks Scoring Summary
P3 1:17 – Elias Pettersson (13) from Linus Karlsson (11)
STARS 1 at DUCKS 3
Anaheim Ducks Scoring Summary
P2 3:36 – Chris Kreider (15) from Mikael Granlund (11), Radko Gudas (8)
P3 12:03 – Beckett Sennecke (15) – Unassisted
P3 19:39 – Jacob Trouba (8) from Jackson LaCombe (23)
Dallas Stars Scoring Summary
P3 17:48 – Roope Hintz (14) from Matt Duchene (7), Wyatt Johnston (27)
MAPLE LEAFS 1 at MAMMOTH 6
Utah Mammoth Scoring Summary
P1 3:22 – Michael Carcone (9) from Nate Schmidt (12), John Marino (18)
P2 5:26 – Dylan Guenther (22) from Jack McBain (8), Ian Cole (12)
P2 6:44 – Guenther (23) from McBain (9)
P2 15:25 – JJ Peterka (16) from Daniil But (3), Cole (13)
P3 13:29 – McBain (6) from Guenther (17), Carcone (8)
P3 16:54 – But (3) from Barrett Hayton (9), Peterka (16)
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P3 3:30 – Calle Jarnkrok (6) from Oliver Ekman-Larsson (21)