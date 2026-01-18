NHL Morning Recap – January 18, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking at the scores of the 13 NHL games that were played on Jan. 17, 2026. Which saw the Winnipeg Jets host the Toronto Maple Leafs. As well as the Anaheim Ducks and Los Angeles Kings battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
WILD 5 at SABRES 4 – OT
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 9:19 – Marcus Foligno (3) from Vladimir Tarasenko (14), Ben Jones (1)
P1 19:52 – Ryan Hartman (13) from Quinn Hughes (37), Kirill Kaprizov (28)
P2 1:08 – Tarasenko (9) from Jared Spurgeon (10), Danila Yurov (11)
P2 17:04 – Hughes (4) from Kaprizov (29), Mats Zuccarello (17)
OT 1:46 – Zuccarello (6) from Kaprizov (30), Filip Gustavsson (1)
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 10:05 – Ryan McLeod (11) from Jack Quinn (16), Jason Zucker (12)
P2 10:07 – Peyton Krebs (4) from Mattias Samuelsson (16)
P2 11:34 – Quinn (11) from Rasmus Dahlin (28), Zucker (13)
P2 16:07 – Alex Tuch (17) from Tage Thompson (25), McLeod (20)
RANGERS 6 at FLYERS 3
New York Rangers Scoring Summary
P1 7:05 – Artemi Panarin (17) from Vincent Trocheck (17), Alexis Lafreniere (17)
P1 7:26 – Mika Zibanejad (19) from J.T. Miller (16), Braden Schneider (7)
P1 8:25 – Brennan Othmann (1) from Will Cuylle (14)
P2 5:38 – Zibanejad (20) from Panarin (36), Trocheck (18)
P2 8:25 – Zibanejad (21) from Miller (17), Scott Morrow (5)
P2 14:31 – Panarin (18) from Lafreniere (18)
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P1 6:22 – Travis Konecny (15) from Trevor Zegras (25), Travis Sanheim (15)
P2 16:48 – Sanheim (6) from Konecny (26)
P3 8:01 – Zegras (19) from Denver Barkey (5), Owen Tippett (14)
ISLANDERS 2 at FLAMES 4
Calgary Flames Scoring Summary
P1 11:51 – Yegor Sharangovich (10) from Rasmus Andersson (20), Kevin Bahl (6)
P2 3:04 – Adam Klapka (5) from Bahl (7), Morgan Frost (14)
P2 9:50 – Justin Kirkland (1) from Ryan Lomberg (4), Klapka (6)
P2 11:49 – Yan Kuznetsov (4) from Nazem Kadri (25), Connor Zary (11)
New York Islanders Scoring Summary
P2 12:21 – Jean-Gabriel Pageau (8) from Matthew Schaefer (18), Simon Holmstrom (12)
P3 17:04 – Anders Lee (11) from Calum Ritchie (6), Schaefer (19)
KRAKEN 3 at MAMMOTH 6
Seattle Kraken Scoring Summary
P1 1:09 – Jordan Eberle (17) from Kaapo Kakko (13), Matty Beniers (21)
P2 15:11 – Beniers (10) from Vince Dunn (23), Berkly Catton (6)
P2 17:43 – Chandler Stephenson (13) from Frederick Gaudreau (9), Eeli Tolvanen (19)
Utah Mammoth Scoring Summary
P1 2:47 – Kevin Stenlund (4) from Lawson Crouse (12), Ian Cole (14)
P2 0:28 – Nate Schmidt (3) from Jack McBain (10), Dylan Guenther (18)
P2 4:31 – Nick Schmaltz (18) from Crouse (13), Schmidt (13)
P3 14:30 – Schmidt (4) from Clayton Keller (32)
P3 15:12 – Crouse (12) from Keller (33), Schmidt (14)
P3 19:09 – Barrett Hayton (5) – Empty Net from John Marino (20), Karel Vejmelka (2)
CANADIENS 6 at SENATORS 5 – OT
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 3:06 – Juraj Slafkovsky (18) from Cole Caufield (24), Nick Suzuki (38)
P1 17:50 – Caufield (23) from Suzuki (39), Lane Hutson (40)
P2 4:26 – Josh Anderson (11) from Mike Matheson (17), Noah Dobson (22)
P3 15:36 – Slafkovsky (19) from Hutson (41), Phillip Danault (10)
P3 16:41 – Alexandre Carrier (4) from Ivan Demidov (30), Anderson (5)
OT 0:33 – Caufield (24) from Hutson (42)
Ottawa Senators Scoring Summary
P2 0:42 – Brady Tkachuk (10) from Claude Giroux (24), Jake Sanderson (27)
P2 3:07 – Tim Stutzle (21) from Nick Cousins (7), Lars Eller (5)
P2 15:31 – Dylan Cozens (14) from Stutzle (28), Sanderson (28)
P2 18:24 – David Perron (10) from Artem Zub (12), Sanderson (29)
P3 7:55 – Sanderson (10) from Ridly Greig (14)
BLUE JACKETS 4 at PENGUINS 3 – SO
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 2:42 – Zachary Aston-Reese (1) from Zach Werenski (34), Brendan Gaunce (4)
P2 7:32 – Kirill Marchenko (18) Unassisted
P2 17:38 – Danton Heinen (2) from Erik Gudbranson (1), Egor Zamula (2)
Pittsburgh Penguins Scoring Summary
P1 9:59 – Connor Clifton (1) from Tommy Novak (16)
P1 17:52 – Rickard Rakell (7) from Sidney Crosby (27)
P3 18:59 – Crosby (26) from Kris Letang (22), Evgeni Malkin (25)
Shootout Summary:
CBJ: Johnson – Goal
PIT: Chinakhov – Goal
CBJ: Coyle – Winner
PANTHERS 5 at CAPITALS 2
Florida Panthers Scoring Summary
P1 13:23 – A.J. Greer (10) from Sam Bennett (20), Aaron Ekblad (16)
P2 11:40 – Bennett (17) from Carter Verhaeghe (22), Niko Mikkola (7)
P2 15:16 – Uvis Balinskis (3) from Anton Lundell (20), Sam Reinhart (22)
P3 18:40 – Lundell (15) – Empty Net from Reinhart (23)
P3 19:26 – Verhaeghe (14) – Empty Net from Bennett (21), Greer (9)
Washington Capitals Scoring Summary
P2 2:04 – Jakob Chychrun (16) from Aliaksei Protas (16), John Carlson (28)
P2 10:04 – Chychrun (17) from Carlson (29), Nic Dowd (10)
HURRICANES 4 at DEVILS 1
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P2 13:12 – Andrei Svechnikov (14) from Sebastian Aho (31)
P2 14:09 – Svechnikov (15) from Aho (32), Sean Walker (9)
P3 8:33 – Jackson Blake (15) from Nikolaj Ehlers (25), K’Andre Miller (18)
P3 15:52 – Svechnikov (16) from Aho (33), Seth Jarvis (15)
New Jersey Devils Scoring Summary
P3 4:27 – Timo Meier (13) from Cody Glass (3), Dougie Hamilton (9)
MAPLE LEAFS 4 at JETS 3 – OT
Winnipeg Jets Scoring Summary
P2 2:23 – Alex Iafallo (9) from Logan Stanley (8), Vladislav Namestnikov (4)
P2 8:59 – Kyle Connor (23) from Gabriel Vilardi (25)
P3 2:28 – Nino Niederreiter (7) from Namestnikov (5), Luke Schenn (5)
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P2 9:22 – Auston Matthews (24) from Max Domi (16), Morgan Rielly (22)
P3 5:58 – Oliver Ekman-Larsson (8) from Nicholas Robertson (13), Easton Cowan (8)
P3 15:33 – Bobby McMann (15) from Ekman-Larsson (22), Rielly (23)
OT 3:08 – Domi (6) from Matthews (16), Ekman-Larsson (23)
BRUINS 5 at BLACKHAWKS 2
Chicago Blackhawks Scoring Summary
P1 16:14 – Ryan Greene (6) from Andre Burakovsky (20), Connor Bedard (28)
P1 18:14 – Wyatt Kaiser (5) from Nick Foligno (8)
Boston Bruins Scoring Summary
P2 1:55 – Charlie McAvoy (3) from Elias Lindholm (23), David Pastrnak (38)
P2 14:51 – Mason Lohrei (5) from Hampus Lindholm (12), Pavel Zacha (20)
P2 19:14 – Viktor Arvidsson (11) from Zacha (21), Casey Mittelstadt (12)
P3 9:01 – Lohrei (6) from Fraser Minten (11), Mittelstadt (13)
P3 11:02 – Marat Khusnutdinov (11) from Pastrnak (39), Lindholm (24)
PREDATORS 2 at GOLDEN KNIGHTS 7
Nashville Predators Scoring Summary
P1 14:10 – Luke Evangelista (7) from Roman Josi (19)
P3 19:38 – Filip Forsberg (18) from Ryan O’Reilly (28), Josi (20)
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P2 17:17 – Alexander Holtz (2) from Shea Theodore (18), Cole Reinhardt (4)
P2 18:22 – Theodore (7) from Jeremy Lauzon (8), Keegan Kolesar (8)
P3 5:52 – Pavel Dorofeyev (20) from Mitch Marner (39)
P3 8:52 – Mark Stone (18) from Jack Eichel (39), Zach Whitecloud (5)
P3 12:26 – Reinhardt (2) from Holtz (3), Tanner Laczynski (1)
P3 13:16 – Marner (12) from Reilly Smith (6), Akira Schmid (1)
P3 15:12 – Kolesar (3) from Tomas Hertl (23), Braeden Bowman (11)
OILERS 6 at CANUCKS 0
Edmonton Oilers Scoring Summary
P2 3:11 – Jack Roslovic (13) from Curtis Lazar (1), Jake Walman (8)
P2 6:49 – Zach Hyman (17) from Evan Bouchard (36), Connor McDavid (53)
P2 11:42 – Kasperi Kapanen (2) from Ryan Nugent-Hopkins (27), Ty Emberson (8)
P2 14:31 – Roslovic (14) from Isaac Howard (2), Matt Savoie (8)
P2 15:08 – Kapanen (3) from Nugent-Hopkins (28)
P2 16:34 – Vasily Podkolzin (11) Unassisted
KINGS 1 at DUCKS 2 – OT
Anaheim Ducks Scoring Summary
P1 6:11 – Mason McTavish (12) from Olen Zellweger (12), Ryan Strome (5)
OT 4:02 – Mikael Granlund (9) from Beckett Sennecke (23)
Los Angeles Kings Scoring Summary
P2 5:39 – Adrian Kempe (16) from Kevin Fiala (17), Andrei Kuzmenko (10)