2020 NHL Draft Rankings: Fisher’s Top 186 for November

November is always a key month for my rankings — expanding from 124 to 186, extending my list from four rounds to six, and revealing all the first-time eligible prospects on my radar.

That, in itself, is time consuming, but I also try to hunker down on certain regions and get caught up on the developments outside my wheelhouse, which is Western Canada and the WHL in particular. Eastern Canada, both the OHL and QMJHL, have strong draft classes for 2020, so I spent the bulk of the past month doing a deep dive there.

As a result, I’ve increased the representation for both those leagues and several of the prospects debuted within my top 124 for November — overtaking others that appeared in my preseason and October rankings, bumping them down into the later rounds.

I’ve admittedly been a step behind on the OHL in recent years, as evidenced by 2019 first-rounders Thomas Harley, Philip Tomasino and Connor McMichael being glaring omissions when looking back on my preseason rankings. Glaring because those three were also first-round OHL draft picks, and it’s possible I’ve made the same mistakes this year by overlooking similar prospects until now. Better late than never, always, but I’d like to be better on the OHL from Day 1 next year.

It’s obviously hard – nearly impossible — for one person to follow the entire hockey world at all times. I do trust some of the connections I’ve made over the years and rely on their input, but I still like to get as many of my own viewings as possible over the course of the season.

Another region of weakness for me has been the USHL — though I made improvements there in 2019 — and more so the U.S. high school circuit, which is probably the toughest to scout from afar. I’ll try to make some headway there in the coming months as those leagues ramp up, but feel free to reach out with any insight. Networking is a huge part of scouting and I’m always open to feedback.

Note that there are no overagers in my rankings — or on my radar — since I’m tracking them separately in a project called Undrafted Tracker that I debuted earlier this month. I will update that periodically, as time permits, but my focus remains primarily on the first-time eligibles. I will eventually include overagers in my rankings but likely not until March — as was the case for 2019.

My tiers for November remain much the same as October, with the first round consisting of 1-3, 4-9, 10-16 and 17-26 as near locks to go in the top 31, then 27-45 as legitimate contenders to crack the first round. After that, 46-80 can all be considered second-round candidates for me right now. There isn’t much separating those prospects as of today, but smaller tiers should emerge as the draft year progresses.

At the top, I still have Alexis Lafreniere leading the way, with Lucas Raymond still ahead of Quinton Byfield to round out the top three. I realize Raymond hasn’t been lighting it up in Sweden and that Byfield has been a beast in the OHL, but I still lean towards Raymond based on their performances in best-on-best showcases.

For those needing a reminder, Raymond was dominant at the world under-18 tournament in April — scoring a hat trick in the gold-medal game, including the overtime winner on a highlight-reel goal. Byfield was quite good, but not great at the summer under-18 tourney, the Hlinka Gretzky Cup in August.

Lucas Raymond of the Frolunda Indians possesses incredible puck skills. (Photo: Tommy Holl TT)

Don’t get me wrong, I love Byfield’s package of size and skill and believe he’s got all the tools to be a terrific NHLer, but I saw something special in Raymond and I hope to see more of the same from him at the World Juniors this winter. Assuming Byfield makes the cut for Canada, that will be a chance to evaluate them on the same stage and hopefully get to see a head-to-head matchup in the medal round since Sweden is in the other pool.

I also realize Byfield is a centre and almost five months younger — born in August 2002, while Raymond, a right-winger, has a March birthdate. Lafreniere, a left-winger, is the oldest of the three — more than five months older than Raymond and 10 months older than Byfield with an October 2001 birthdate — but he’s been the most consistent force to date and should play a starring role for Canada as a returnee at the World Juniors.

Alexis Lafreniere captained Canada in winning the 2018 Hlinka Gretzky Cup and is still the consensus top prospect for 2020.

(THE CANADIAN PRESS/Codie McLachlan)

It’s important to remember that these are rankings, not a mock draft. In a mock, I would agree that most teams would take Byfield over Raymond at second overall if the draft was taking place tomorrow, and some teams might even have Byfield over Lafreniere for first overall based on positional preference and that age discrepancy.

However, my rankings are projecting career potential and prime impact, with Raymond holding off Byfield heading into the World Juniors. I knew Byfield would rip up the OHL this season — that should be a surprise to no one — and though I expected Raymond to be more productive and to have more of a role at the pro level, I’m giving him the benefit of the doubt that he’ll still be a step ahead of his peers at the WJC, including Byfield. Time will tell, but I’m committed to keeping Raymond ahead of Byfield until that next best-on-best event. That 1-3 order has stayed the same from my preseason rankings and won’t be changing until January at the earliest.

Quinton Byfield is a specimen with a high ceiling as a centre. He’s No. 2 in the majority of rankings. (Photo courtesy CHL Images)

I do have a new No. 4, another new name in my top 10, and several risers throughout my first round, but no more spoilers.

Without further ado, here are my November rankings — my updated top 186, followed by 516 additional first-time eligibles on my radar, totalling 702 prospects for the 2020 NHL draft:

First Round

1) Alexis Lafreniere (LW, Canada, Rimouski QMJHL)

2) Lucas Raymond (RW, Sweden, Frolunda J20)

3) Quinton Byfield (LC, Canada, Sudbury OHL)

4) Tim Stutzle (LW/LC, Germany, Adler Mannheim DEL)

5) Anton Lundell (LC, Finland, HIFK Liiga)

6) Yaroslav Askarov (G, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

7) Jamie Drysdale (RD, Canada, Erie OHL)

8) Alexander Holtz (LW/RW, Sweden, Djurgardens J20)

9) Cole Perfetti (LW/LC, Canada, Saginaw OHL)

10) Marco Rossi (LC, Austria/Switzerland, Ottawa OHL)

11) Hendrix Lapierre (LC, Canada, Chicoutimi QMJHL)

12) Dylan Holloway (LC, Canada, Wisconsin NCAA)

13) Rodion Amirov (LW, Russia, Tolpar Ufa MHL)

14) Noel Gunler (RW/LW, Sweden, Lulea SHL)

15) Justin Barron (RD, Canada, Halifax QMJHL)

16) Connor Zary (LC, Canada, Kamloops WHL)

17) Zion Nybeck (RW, Sweden, HV71 J20)

18) Jan Mysak (LW, Czech Republic, Litvinov Czech)

19) Kasper Simontaival (RW, Finland, Tappara Liiga)

20) Alexander Pashin (RW, Russia, Tolpar Ufa MHL)

21) Kaiden Guhle (LD, Canada, Prince Albert WHL)

22) Braden Schneider (RD, Canada, Brandon WHL)

23) Lukas Cormier (LD, Canada, Charlottetown QMJHL)

24) Jeremie Poirier (LD, Canada, Saint John QMJHL)

25) Dawson Mercer (RW, Canada, Drummondville QMJHL)

26) Antonio Stranges (LC/LW, USA, London OHL)

27) Roni Hirvonen (LC, Finland, Assat Liiga)

28) Topi Niemela (RD, Finland, Karpat Liiga)

29) Vasili Ponomarev (LC, Russia, Shawinigan QMJHL)

30) Jaromir Pytlik (RC, Czech Republic, Sault Ste. Marie OHL)

31) Martin Chromiak (LW, Slovakia, Dukla Trencin)

Second Round

32) Helge Grans (RD, Sweden, Malmo J20)

33) William Wallinder (LD, Sweden, MODO J20)

34) Jake Sanderson (LD, USA, NTDP U18)

35) Ty Smilanic (LW/LC, USA, NTDP U18)

36) Thomas Bordeleau (LC, USA/Canada, NTDP U18)

37) Luke Tuch (LW, USA, NTDP U18)

38) Jake Neighbours (LW, Canada, Edmonton WHL)

39) Justin Sourdif (RC, Canada, Vancouver WHL)

40) Seth Jarvis (RW, Canada, Portland WHL)

41) Carter Savoie (LW, Canada, Sherwood Park AJHL)

42) Mavrik Bourque (RC, Canada, Shawinigan QMJHL)

43) Jacob Perreault (RC, Canada/USA, Sarnia OHL)

44) Emil Andrae (LD, Sweden, HV71 J20)

45) Shakir Mukhamadullin (LD, Russia, Tolpar Ufa MHL)

46) Pavel Novak (RW, Czech Republic, Kelowna WHL)

47) John-Jason Peterka (LW, Germany, EHC Munchen DEL)

48) Daniil Gushchin (RW, Russia, Muskegon USHL)

49) Oliver Suni (RW, Finland, Oshawa OHL)

50) Daniel Ljungman (LC, Sweden, Linkoping J20)

51) Emil Heineman (LW, Sweden, Leksands J20)

52) Samuel Knazko (LD, Slovakia, TPS U20)

53) Michael Benning (RD, Canada, Sherwood Park AJHL)

54) Tyler Kleven (LD, USA, NTDP U18)

55) Sean Farrell (LC, USA, Chicago USHL)

56) Adam Raska (LW, Czech Republic, Rimouski QMJHL)

57) Michal Gut (LC, Czech Republic, Everett WHL)

58) Connor McClennon (RW, Canada, Winnipeg WHL)

59) Jean-Luc Foudy (RC, Canada, Windsor OHL)

60) Will Cuylle (LW, Canada, Windsor OHL)

61) Ryan O’Rourke (LD, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

62) Lleyton Moore (LD, Canada, Oshawa OHL)

Third Round

63) Veeti Miettinen (RW, Finland, Kiekko-Espoo U20)

64) Joel Blomqvist (G, Finland, Karpat U20)

65) Ruben Rafkin (RD, Finland, Windsor OHL)

66) Jack Quinn (RW, Canada, Ottawa OHL)

67) Ozzy Wiesblatt (RW, Canada, Prince Albert WHL)

68) Ridly Greig (LC/LW, Canada, Brandon WHL)

69) Daemon Hunt (LD, Canada, Moose Jaw WHL)

70) Kasper Puutio (RD, Finland, Swift Current WHL)

71) Juuso Maenpaa (LC, Finland, Jokerit U20)

72) Eemil Viro (LD, Finland, TPS U20)

73) Joni Jurmo (LD, Finland, Jokerit U20)

74) Leo Loof (LD, Sweden, Farjestad J20)

75) Alexander Nikishin (D, Russia, Krylia Sovetov Moskva MHL)

76) Jan Bednar (G, Czech Republic, Karlovy Vary Czech)

77) Lukas Reichel (LW/RW, Germany, Berlin DEL)

78) Ryder Rolston (RW, USA, Waterloo USHL)

79) Jack Finley (RC, Canada, Spokane WHL)

80) Theo Rochette (LC, Canada/Switzerland, Chicoutimi QMJHL)

81) Simon Knak (RW, Switzerland, Portland WHL)

82) William Villeneuve (RD, Canada, Saint John QMJHL)

83) Charlie Desroches (RD, Canada, Saint John QMJHL)

84) Dylan Peterson (RC, USA/Canada, NTDP U18)

85) Landon Slaggert (RW/LC, USA, NTDP U18)

86) Ben Schoen (RC/RW, USA, Youngstown USHL)

87) Ethan Bowen (LC, Canada, Chilliwack BCHL)

88) Tristen Robins (RC, Canada, Saskatoon WHL)

89) Cross Hanas (LW, USA/Canada, Portland WHL)

90) Alex Gaffney (LC, USA, Muskegon USHL)

91) Alex Laferriere (RW, USA, Des Moines USHL)

92) Nick Malik (G, Czech Republic, Ocelari Trinec Czech)

93) Matej Kaslik (LC, Slovakia, Malmo J20)

Fourth Round

94) Maxim Groshev (RW, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

95) Marat Khusnutdinov (LC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

96) Sergei Safin-Tregubov (LD, Russia/Portugal, Tolpar Ufa MHL)

97) Roby Jarventie (RW, Finland, Ilves Liiga)

98) Tyler Tullio (RC, Canada/USA, Oshawa OHL)

99) Hayden Fowler (RW, Canada, Erie OHL)

100) Evan Vierling (LC, Canada, Flint OHL)

101) Donovan Sebrango (LD, Canada, Kitchener OHL)

102) Blake Biondi (RC, USA, Sioux City USHL)

103) Brock Faber (RD, USA, NTDP U18)

104) Noah Ellis (RD, USA, Des Moines USHL)

105) Marek Blaha (RD, Czech Republic, Sparta Praha U19)

106) Ronan Seeley (LD, Canada, Everett WHL)

107) Christoffer Sedoff (LD, Finland, Red Deer WHL)

108) Simon Kubicek (RD, Czech Republic, Seattle WHL)

109) Dylan Garand (G, Canada, Kamloops WHL)

110) Lukas Svejkovsky (RC/RW, USA/Czech Republic, Vancouver WHL)

111) Kyle Crnkovic (LW, Canada, Saskatoon WHL)

112) Aidan Campbell (G, USA/Canada, Erie OHL)

113) Luke Evangelista (RW, Canada, London OHL)

114) Tyson Foerster (RC, Canada, Barrie OHL)

115) Tucker Tynan (G, USA, Niagara OHL)

116) Antoine Coulombe (G, Canada, Shawinigan QMJHL)

117) Patrick Guay (LW/LC, Canada, Sherbrooke QMJHL)

118) Ryan Francis (RW, Canada, Cape Breton QMJHL)

119) Brady Burns (LC, Canada, Saint John QMJHL)

120) Bogdan Trineyev (RW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

121) Pavel Tyutnev (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

122) Vsevolod Skotnikov (G, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

123) Calle Clang (G, Sweden, Rogle SHL)

124) Lucas Ramberg (LD, Sweden, Lulea SHL)

Fifth Round

125) Marko Stacha (LD, Slovakia, Dukla Trencin)

126) Noah Delemont (LD, Switzerland, Acadie-Bathurst QMJHL)

127) Joona Lehmus (LD, Finland, Saint John QMJHL)

128) Ville Ottavainen (RD, Finland, Kitchener OHL)

129) Jack Thompson (RD, Canada, Sudbury OHL)

130) Logan Morrison (RC, Canada, Hamilton OHL)

131) Cole Shepard (LW/LC, Canada, Vancouver WHL)

132) Joona Kiviniemi (LW, Finland, Vancouver WHL)

133) Ben King (RC/RW, Canada, Red Deer WHL)

134) Payton Mount (RW, Canada, Seattle WHL)

135) Luke Prokop (RD, Canada, Calgary WHL)

136) Landon Kosior (RD, Canada, Prince Albert WHL)

137) Ryan Helliwell (LD, Canada, Langley BCHL)

138) Eamon Powell (RD, USA, NTDP U18)

139) Drew Commesso (G, USA, NTDP U18)

140) Carson Bantle (LW, USA, Madison USHL)

141) Winter Wallace (LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

142) Jack Smith (LC, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

143) Brendan Brisson (LC/LW, USA/Canada, Chicago USHL)

144) Sam Colangelo (RW, USA, Chicago USHL)

145) Luke Reid (RD, USA/Canada, Chicago USHL)

146) Gerard Keane (RD, USA, London OHL)

147) Brandon Coe (RW, Canada, North Bay OHL)

148) Rory Kerins (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

149) Ivan Ivan (LC, Czech Republic, Cape Breton QMJHL)

150) Senna Peeters (RC, Belgium, Halifax QMJHL)

151) Keanu Derungs (LW, Switzerland, Victoria WHL)

152) Isak Garfve (RC/LW, Sweden, Mora J20)

153) Oliver Tarnstrom (LC, Sweden, AIK J20)

154) Hugo Styf (LD, Sweden, MODO J20)

155) Maximilian Glotzl (LD, Germany, Kolner Haie DEL)

Sixth Round

156) Mark Estapa (LW, USA, Tri-City USHL)

157) Jack Williams (RW, USA, Muskegon USHL)

158) Wyatt Schingoethe (LC, USA, Waterloo USHL)

159) Ryan Kirwan (LW, USA, Madison USHL)

160) Brett Berard (LW, USA, NTDP U18)

161) Owen Gallatin (LD, USA, NTDP U18)

162) Rhett Rhinehart (RD, Canada, Prince George WHL)

163) Tyrel Bauer (RD, Canada, Seattle WHL)

164) Carter Souch (LW, Canada, Edmonton WHL)

165) Ivan Didkovsky (LW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

166) Yan Kuznetsov (LD, Russia, Connecticut NCAA)

167) Luka Nyman (LD, Finland, RB Hockey Akademie Czech U19)

168) Mikael Pyyhtia (LC, Finland, TPS U20)

169) Veeti Korkalainen (RW, Finland, KooKoo U20)

170) Jesse Seppala (LW, Finland, Edmonton WHL)

171) Anton Johannesson (LD, Sweden, HV71 J20)

172) Elliot Ekmark (LC, Sweden, Linkoping J20)

173) Theodor Niederbach (RC, Sweden, Frolunda J20)

174) Miguel Tourigny (RD, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

175) Jacob Dion (LD, Canada, Drummondville QMJHL)

176) Josh Lawrence (RC, Canada, Saint John QMJHL)

177) Kyle McDonald (RW, Canada, Windsor OHL)

178) Andrei Bakanov (LW, Russia, Guelph OHL)

179) Ilya Rychkov (RW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

180) Stanislav Rangayev (F, Russia, Ladia Togliatti MHL)

181) Maxim Beryozkin (LW/RW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

182) Roman Faith (LW, Slovakia, Sport U20)

183) Samuel Krajc (RW/LW, Slovakia, Dukla Trencin)

184) Calle Spaberg Olsen (LW, Norway, Rogle J20)

185) Jakub Lewandowski (RW, Poland, Sioux Falls USHL)

186) Stephen Halliday (LW, Canada/USA, Dubuque USHL)

November Swaps

Added (62)

66) Jack Quinn (RW, Canada, Ottawa OHL)

73) Joni Jurmo (LD, Finland, Jokerit U20)

77) Lukas Reichel (LW/RW, Germany, Berlin DEL)

91) Alex Laferriere (RW, USA, Des Moines USHL)

96) Sergei Safin-Tregubov (LD, Russia/Portugal, Tolpar Ufa MHL)

98) Tyler Tullio (RC, Canada/USA, Oshawa OHL)

99) Hayden Fowler (RW, Canada, Erie OHL)

109) Dylan Garand (G, Canada, Kamloops WHL)

110) Lukas Svejkovsky (RC/RW, USA/Czech Republic, Vancouver WHL)

112) Aidan Campbell (G, USA/Canada, Erie OHL)

113) Luke Evangelista (RW, Canada, London OHL)

114) Tyson Foerster (RC, Canada, Barrie OHL)

115) Tucker Tynan (G, USA, Niagara OHL)

116) Antoine Coulombe (G, Canada, Shawinigan QMJHL)

117) Patrick Guay (LW/LC, Canada, Sherbrooke QMJHL)

118) Ryan Francis (RW, Canada, Cape Breton QMJHL)

119) Brady Burns (LC, Canada, Saint John QMJHL)

120) Bogdan Trineyev (RW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

129) Jack Thompson (RD, Canada, Sudbury OHL)

131) Cole Shepard (LW/LC, Canada, Vancouver WHL)

134) Payton Mount (RW, Canada, Seattle WHL)

135) Luke Prokop (RD, Canada, Calgary WHL)

136) Landon Kosior (RD, Canada, Prince Albert WHL)

137) Ryan Helliwell (LD, Canada, Langley BCHL)

138) Eamon Powell (RD, USA, NTDP U18)

139) Drew Commesso (G, USA, NTDP U18)

140) Carson Bantle (LW, USA, Madison USHL)

141) Winter Wallace (LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

145) Luke Reid (RD, USA/Canada, Chicago USHL)

146) Gerard Keane (RD, USA, London OHL)

147) Brandon Coe (RW, Canada, North Bay OHL)

148) Rory Kerins (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

153) Oliver Tarnstrom (LC, Sweden, AIK J20)

154) Hugo Styf (LD, Sweden, MODO J20)

155) Maximilian Glotzl (LD, Germany, Kolner Haie DEL)

158) Wyatt Schingoethe (LC, USA, Waterloo USHL)

159) Ryan Kirwan (LW, USA, Madison USHL)

160) Brett Berard (LW, USA, NTDP U18)

161) Owen Gallatin (LD, USA, NTDP U18)

162) Rhett Rhinehart (RD, Canada, Prince George WHL)

163) Tyrel Bauer (RD, Canada, Seattle WHL)

164) Carter Souch (LW, Canada, Edmonton WHL)

165) Ivan Didkovsky (LW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

166) Yan Kuznetsov (LD, Russia, Connecticut NCAA)

167) Luka Nyman (LD, Finland, RB Hockey Akademie Czech U19)

168) Mikael Pyyhtia (LC, Finland, TPS U20)

169) Veeti Korkalainen (RW, Finland, KooKoo U20)

171) Anton Johannesson (LD, Sweden, HV71 J20)

172) Elliot Ekmark (LC, Sweden, Linkoping J20)

173) Theodor Niederbach (RC, Sweden, Frolunda J20)

174) Miguel Tourigny (RD, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

175) Jacob Dion (LD, Canada, Drummondville QMJHL)

176) Josh Lawrence (RC, Canada, Saint John QMJHL)

177) Kyle McDonald (RW, Canada, Windsor OHL)

178) Andrei Bakanov (LW, Russia, Guelph OHL)

179) Ilya Rychkov (RW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

181) Maxim Beryozkin (LW/RW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

182) Roman Faith (LW, Slovakia, Sport U20)

183) Samuel Krajc (RW/LW, Slovakia, Dukla Trencin)

184) Calle Spaberg Olsen (LW, Norway, Rogle J20)

185) Jakub Lewandowski (RW, Poland, Sioux Falls USHL)

186) Stephen Halliday (LW, Canada/USA, Dubuque USHL)

On My Radar (516)

NOTE: Listed alphabetically by position, several of these prospects came onto my radar by combing through three invaluable draft resources — Colin Cudmore’s consolidated rankings, NHL Central Scouting’s updated watch list from November, and Steve Kournianos’ preliminary rankings.

Forwards (308)

Juuso Aaltonen (RW, Finland, Assat U20)

Jerry Abraham (LW, USA, Hotchkiss U.S. High School)

Timur Akhunov (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Mason Alderson (LC, England, Berwick Academy U.S. High School)

Ryan Alexander (LC, Canada, St. Michael’s OJHL)

Stanislav Alexandrov (RC/RW, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL)

Vyacheslav Alexeyev (LC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Ben Allison (LW, Canada, Gatineau QMJHL)

Colby Ambrosio (RC, Canada, Tri-City USHL)

Logan Anderson (LC, USA, Des Moines USHL)

Simon Andersson (LC, Sweden, MODO J20)

Raivis Ansons (LW, Latvia, Baie-Comeau QMJHL)

Daniil Avershin (LW, Russia, Spartak Moskva MHL)

Jacob Badal (LW, USA, Powell River BCHL)

Denis Baranov (LW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Filip Barklund (LC/LW, Sweden, Orebro J20)

Charles Beaudoin (RW, Canada, Shawinigan QMJHL)

Ryan Beck (LC, USA/Canada, Dubuque USHL)

Alexis Belisle (RW, Canada, Saint John QMJHL)

Jackson Berezowski (RW, Canada, Everett WHL)

Cameron Berg (LW, USA, Omaha USHL)

Stepan Borisov (LW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Jordan Borysiuk (RC, Canada, Swift Current WHL)

Noah Boyko (RC, Canada, Lethbridge WHL)

Chase Bradley (LC, USA/Canada, Omaha USHL)

Jakob Brook (LW, Canada, Prince Albert WHL)

Barrett Brooks (RW, USA, Austin NAHL)

Sebastian Bulovs (LW, Canada, Saginaw OHL)

Cameron Butler (RW, Canada, Peterborough OHL)

Maxim Bykov (LW/RC, Russia, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Nick Cafarelli (RC/RW, USA, Wenatchee BCHL)

Mike Cameron (LC, USA, Omaha USHL)

Nick Capone (RC/RW, USA, Tri-City USHL)

Ethan Cardwell (RC, Canada/USA, Saginaw OHL)

Frankie Carogioiello (LC, Canada/USA, Toronto Jr. Canadiens OJHL)

Kadyn Chabot (LC/RW, Canada, Drayton Valley AJHL)

Tomas Chlubna (RW, Czech Republic, Dukla Jihlava Czech2)

Matt Choupani (RC, Canada, Des Moines USHL)

Jan Cikhart (LW, Czech Republic, Tri-City WHL)

Anthony Cipollone (LW, USA, The Loomis Chaffee U.S. High School)

Michael Citara (RW, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Aidan Cobb (LC, USA, Kent U.S. High School)

Elias Cohen (RC, Canada, Erie OHL)

Ty Collins (RW, Canada, Mississauga OHL)

Stanley Cooley (RC, Canada, Spruce Grove AJHL)

Cole Cormier (LC, Canada, Rimouski QMJHL)

Yanic Crete (LC/LW, Canada, Ottawa OHL)

Victor Czerneckianair (LC, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Philippe Daoust (LW, Canada, Moncton QMJHL)

Justin Dauphinais (LC, Canada, Rockland CCHL)

Alexandre David (RC, Canada, Campbellton MJAHL)

Matthew DeBoer (RW, USA/Canada, Salisbury U.S. High School)

Valentin Demchenko (RW, Belarus, Baie-Comeau QMJHL)

Brandon Dent (LW, Canada, West Kelowna BCHL)

Nick DeSantis (RC, USA, Sioux Falls USHL)

Jonah De Simone (RW, Canada, Niagara OHL)

Elliot Desnoyers (LW, Canada, Moncton QMJHL)

Tanner Dickinson (LC, USA, Sault Ste. Marier OHL)

Josh Doan (RC/RW, USA/Canada, Chicago USHL)

Alexandre Doucet (LC, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Dane Dowiak (LC/LW, USA, Kent U.S. High School)

James Doyle (RW, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Kienan Draper (RW, Canada/USA, St. Andrew’s College)

Luke Drewitt (LW, Canada, Kingston OHL)

Alex Drover (RC, Canada, Saint John QMJHL)

Alexis Dube (LC, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Samuel Dube (LC, Germany/Canada, Halifax QMJHL)

William Dufour (RW, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Nikolai Dulak (LC, USA, Team Northeast U.S. High School)

Jake Dunlap (LC, USA, Janesville NAHL)

Riley Duran (RC, USA, Cape Cod Whalers U18)

Daniyal Dzhaniyev (LW, USA, NTDP U18)

Josef Eham (LW, Germany, RB Hockey Academy)

Gabriel Eklund (LC/RW, Sweden, Linkoping J20)

Florian Elias (LW, Germany, Mannheim U20)

Juraj Elias (LC/LW, Slovakia, Kosice U20)

Charlie Erickson (LW, USA, Team North U.S. High School)

Samuel Eriksson (LW/RW, Sweden, Farjestad J20)

Ethan Ernst (RW, Canada, Kelowna WHL)

Alexander Farmer (LC, Canada/USA, New Jersey Rockets U.S. High School)

Riley Fiddler-Schultz (LC/LW, Canada, Calgary WHL)

Xavier Fortin (LW, Canada, Charlottetown QMJHL)

Owen Fowler (LW, USA, Des Moines USHL)

Robbie Fromm-Delorme (RW, Canada, Portland WHL)

Ryan Gagnier (LC, Canada, Oshawa OHL)

Nico Geidl (LC/LW, Czech Republic, Ocelari Trinec U20)

Brendan Gibbons (RC, USA, Boston Little Bruins U18)

Alexis Giguere (RW, Canada, Andre-Laurendeau QCHL)

Matthew Gleason (LC, USA, Team Southeast U.S. High School)

Jaden Grant (LC/LW, USA, Chippewa NAHL)

Patrick Guzzo (LC/LW, USA, Waterloo USHL)

William Hallen (LC/LW, Sweden, Frolunda J20)

Jackson Hallum (LW, USA, Team Southeast U.S. High School)

Tobias Handl (LW, Czech Republic, Olomouc Czech)

Nate Hanley (RC, USA, Cedar Rapids USHL)

Cole Hansen (RW, USA, Team Northeast U.S. High School)

Mathias Borring Hansen (RW/LW, Denmark, SonderjyskE)

James Hardie (LW, Canada, Mississauga OHL)

Petr Hasek (LW, Czech Republic, Rytiri Kladno U20)

McKay Hayes (LC, Canada, Milton OJHL)

Tabor Heaslip (LC, USA, Neponset Valley River Rats U18)

Erik Hedlund (RW, Sweden, Leksands J20)

Fabian Herrmann (LW, Germany, Regensburg U20)

Brendan Hoffman (RW/RC, Canada/USA, Erie OHL)

Drew Holt (RW, USA, Team Northwest U.S. High School)

Lyncoln Howarth (LC/LW, USA, Minnesota Blades U18)

Stephane Huard (LC, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Blake Humphrey (RC, USA, Lawrence Academy U.S. High School)

Ilya Ignatov (LW, Russia, Sarmaty Orenburg MHL)

Dominic James (LC, USA, Lincoln USHL)

Alex Jefferies (RW, USA, The Gunnery U.S. High School)

Alex Johnston (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Hunter Jones (LW, USA, Team Southeast U.S. High School)

Eric Juhlin (LW, Sweden, Vasteras Allsvenskan)

Zakary Karpa (LC, USA, NTDP U18)

Topias Kaski (RW, Finland, TPS U20)

Ivan Kechkin (F, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Tanner Kelly (RC, USA/Canada, Muskegon USHL)

Timofei Khokhlachev (LW, Russia, Shreveport NAHL)

Daniil Khristanov (F, Russia, Irbis Kazan MHL)

Nicolas Kingsbury-Fournier (RW, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Nikita Kiryanov (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Kaden Kohle (RW/RC, Canada, Tri-City WHL)

Jakub Kolenic (RW, Slovakia, Zvolen)

Kirill Kondyrev (LC, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

Jakub Konecny (LC, Czech Republic, Sparta Praha U20)

Viljami Korpela (RW, Finland, HPK U20)

Niki Korpialho (LW, Finland, North Bay OHL)

Anton Kosolapov (RW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Kyler Kovich (LC, Canada, Nanaimo BCHL)

Joe Kramer (RW, USA, Cape Cod Whalers U18)

Peter Kramer (LC/LW, USA, Cape Cod Whalers U18)

Luke Kron (LC, USA, Team Northeast U.S. High School)

Maxim Krovyakov (RC, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Jackson Kunz (LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

Savely Kuvardin (LC, Russia, Irbis Kazan MHL)

Yegor Kuzminov (LW/RW, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Jakub Kylnar (LC, Czech Republic, Vitkovice U20)

Peter Lajoy (LC/LW, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

Isaac Langdon (LC, Canada, Kitchener OHL)

Jeremy Lapointe (LW, Canada, Drummondville QMJHL)

Georgi Larshin (LC, Russia, Bradford Rattlers GMHL)

Jan Lasak (RW, Slovakia, Muskegon USHL)

Tanner Latsch (RC, USA, NTDP U18)

Patrick LeBlanc (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

Cy LeClerc (LC/LW, USA, Islanders Hockey Club)

Maximilien Ledoux (LW, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Ethan Leyer (RC/RW, Canada, Whitecourt AJHL)

Kevin Lindemann (LC, Switzerland, Leksands J20)

Alexander Ljungkrantz (LW, Sweden, Brynas J20)

Carter Loney (RC/RW, Canada/USA, Steinbach MJHL)

Hunter Longhi (LW, USA, Springfield NAHL)

Linus Loof (LC, Sweden, Farjestad J20)

Brody Lucas (RW, USA, Northstar Christian Academy U.S. High School)

Ben Luedtke (LC, USA, Wayzata U.S. High School)

Oskari Luoto (LC/LW, Finland, Tappara U20)

Jalen Luypen (LW, Canada, Edmonton WHL)

Dominik Luza (LC, Czech Republic, Berani Zlin U20)

Joel Maatta (LC, Finland, Sioux City USHL)

Matt MacDonald (RW, USA, Fargo USHL)

Oskar Magnusson (LC/RW, Sweden, Malmo J20)

Sebastian Malat (LC, Czech Republic, Plzen U20)

Jakub Maly (LC, Czech Republic, Kometa Brno U20)

Nathan Mann (LW, USA, Buffalo Jr. Sabres OJHL)

Pavel Matej (LC, Czech Republic, Ocelari Trinec U20)

Carter Mazur (LW, USA, Tri-City USHL)

Ryan McAllister (LW, Canada, Prince George BCHL)

Declan McDonnell (RC/RW, USA, Kitchener OHL)

Ryan McGuire (RC, USA, Madison USHL)

Sean McGurn (RC, Canada, London OHL)

Hunter McKown (RW, USA, NTDP U18)

Johnny Meiers (LC, USA, Team Southeast U.S. High School)

Dallon Melin (LW, Canada, Red Deer WHL)

Erik Meluzin (RW, Czech Republic, Lukko U20)

Lucas Mercuri (RC, Canada, Salisbury U.S. High School)

Blake Mesenburg (LC, USA, Team Southwest U.S. High School)

Zach Michaelis (LW, USA, Minnesota Wilderness NAHL)

Owen Michaels (RC/RW, USA, Lincoln USHL)

Joe Miller (RW, USA, Team Southwest U.S. High School)

Rowan Miller (RW, USA, Powell River BCHL)

John Mittelstadt (LW, USA, Team Southeast U.S. High School)

Joey Moffatt (RW, Canada, Portage MJHL)

Dane Montgomery (RW, USA, Waterloo USHL)

Dominic Mufarreh (RC, USA, Sault Ste. Marie OHL)

Ryan Mulrenin (RC, USA, Des Moines U18)

Vili Munkki (LW, Finland, TPS U20)

Antti Myllyaho (LW, Finland, Karpat U20)

Luke Mylymok (LC, USA/Canada, Green Bay USHL)

Richard Nemec (LC/RW, Slovakia, Skalica Slovakia2)

Maxim Nevolin (RW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Viljami Nieminen (LC, Finland/USA, Tappara U20)

Jackson Nieuwendyk (LC, USA/Canada, Sioux City USHL)

Oscar Nilsson (LW/RW, Sweden, Skelleftea J20)

Isaac Novak (LW, USA, Janesville NAHL)

Devlin O’Brien (LW, Canada, St. Andrew’s College)

Cole O’Hara (RW, Canada, North York OJHL)

Sergei Odinokov (LW, Russia, Krylia Sovetov Moskva MHL)

Dmitri Ovchinnikov (LW, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

Ilya Ovchinnikov (LW/RW, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Sahil Panwar (LW, USA/Canada, London OHL)

Samy Pare (LC, Canada, Victoriaville QMJHL)

Owen Pederson (LW, Canada, Winnipeg WHL)

Blake Perbix (LC/LW, USA, Team Great Plains U.S. High School)

Cameron Peters (LC, Canada, North Bay OHL)

Roberts Petrovics (LW, Latvia, Riga)

Riley Piercey (RW, Canada, Barrie OHL)

Josh Pillar (RC, Canada, Kamloops WHL)

Vitali Pinchuk (LC, Belarus, Kingston OHL)

Braden Plaschewsky (LC, Canada, Saskatoon WHL)

Jake Poole (RW, Canada, Kelowna WHL)

William Portokalis (LC, Canada, Mississauga OHL)

Brendan Poshak (RC, USA, Team Wisconsin U.S. High School)

Mike Posma (LC/LW, USA, Cedar Rapids USHL)

Jaroslav Pouzar (RW, Czech Republic, Motor Ceske Budejovice U20)

Andrei Proskurnin (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

William Provost (LC, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Aidan Prueter (LC, Canada, Mississauga OHL)

Jacob Quillan (LC, Canada, Salisbury U.S. High School)

Samuel Rehak (RC, Slovakia, Team Slovakia U18)

Filip Reisnecker (LW, Germany/Czech Republic, Deggendorfer Germany3)

Carsen Richels (LW, USA, Team Northeast U.S. High School)

John Riggins (LW, USA, Boston Little Bruins U18)

Leo Ring (LC/LW, Finland, Lukko U20)

Hayden Riva (LC, USA, Mid-Fairfield Rangers U18)

Dylan Robinson (RC, Canada/USA, Ottawa OHL)

Ryan Robinson (LW, USA, Des Moines USHL)

Matthew Romer (RC/RW, USA, Chicago Mission U18)

Michal Rouha (LC/LW, Czech Republic, Dynamo Pardubice U20)

Pier-Olivier Roy (LW, Canada, Gatineau QMJHL)

Zachary Roy (RW, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Daniel Russell (LW, USA, Minot NAHL)

Eric Russell (LW, Canada, Georgetown OJHL)

David Sacco (RW, USA, Cape Cod Whalers U18)

Cohner Saleski (RW, Canada, Swift Current WHL)

Gabriel Sall (LW, Sweden, Skelleftea J20)

Brandon Santa Juana (LW, Canada, Surrey BCHL)

Yu Sato (LC/LW, Japan, Quebec QMJHL)

Tyler Schleppe (RC, Canada, Coquitlam BCHL)

Patrick Schmiedlin (LC, USA, Des Moines USHL)

Primo Self (RW, USA, Cowichan Valley BCHL)

Alexander Servagno (LC/LW, USA, Green Bay USHL)

Artem Shlaine (LC, USA/Russia, Muskegon USHL)

Tiernan Shoudy (LC, USA, Austin NAHL)

Nikita Shuidin (RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Petr Sima (LW, Czech Republic, Mlada Boleslav U20)

Jakub Simko (RW, Slovakia, Team Slovakia U18)

Braidan Simmons-Fischer (RW, USA/Czech Republic, Green Bay USHL)

Michal Simon (LW, Czech Republic, Mlada Boleslav U20)

Vadim Sivchuk (RW, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Kristaps Skrastins (RC, Latvia, Riga MHL)

Lukas Skvarek (LC/LW, Slovakia/Czech Republic, Twin City Thunder U.S. High School)

Jacob Slipec (RW, Canada, Powell River BCHL)

Spencer Smith (LC, Canada, Lincoln USHL)

Kyrell Sopotyk (LW, Canada, Kamloops WHL)

Austin Spiridakis (RW, Canada, Alberni Valley BCHL)

Timofei Spitserov (LC, Russia, Culver Military Academy U.S. High School)

Dawson Stairs (LC, Canada, Saint John QMJHL)

Ben Steeves (LW, USA, Team Southwest U.S. High School)

Lukas Stehlik (LC, Czech Republic, Litvinov U20)

Ryan Stepien (RC, Canada, Kitchener OHL)

Christian Stevens (RC, Canada, Whitby OJHL)

Julian Straub (F, Germany, Augsburger DEL)

Mateusz Szurowski (RC/RW, Sweden, Linkoping J20)

Garrett Szydlowski (RW, USA, Maryland NAHL)

Anthony Tabak (LW, Canada, Sarnia OHL)

Kirill Tankov (LC, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Matt Taylor (LW, USA, St. John’s Prep U.S. High School)

Oscar Tellstrom (LW, Sweden, Vannas Division 1)

Lucas Thaler (RW/RC, Austria, Mora J20)

Aidan Thompson (LC/LW, USA, Berkshire U.S. High School)

Gunnar Thoreson (LC, USA, Team Northeast U.S. High School)

Ty Thorpe (RW, Canada, Brandon WHL)

Erik Thorwalls (LC/RW, Sweden, HV71 J20)

Cameron Tolnai (LC, Canada, Ottawa OHL)

Jonas Torbensen (RW/LC, Denmark, Esbjerg)

Daniel Torgersson (RW, Sweden, Frolunda J20)

Philip Tresca (RW/RC, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Ben Troumbly (RW, USA, Greenway U.S. High School)

Noah Tussey (LW, USA, Team Northeast U.S. High School)

Ryan Tverberg (RC, Canada/USA, Toronto Jr. Canadiens OJHL)

Jake Uberti (RC, Canada, Niagara OHL)

Artyom Udot (LW, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Tyson Upper (LW, Canada, Prince George WHL)

Zach Urdahl (LW, USA, Lincoln USHL)

Reid Valade (RW, Canada, Kitchener OHL)

Cole Vallese (LC, USA, Salisbury U.S. High School)

Kyle Van Compernolle (RW, USA, Fox Motors U18)

Harrison VanderMey (RW, USA, Team CCM U.S. High School)

William Veillette (LC, Canada, Shawinigan QMJHL)

Justin Volek (LC, Germany, Ravensburg DEL2)

Remy von Allmen (LW, Switzerland, Linkoping J20)

Ronan Walsh (RC/RW, USA, Top Gun/NE Prep U18)

Brody Waters (LW, Canada, Elmira GOJHL)

Ty Whitford (LC, Canada, Drayton Valley AJHL)

Filip Wiberg (RC/RW, Sweden, Karlskrona J20)

Luc Wilson (LW, Canada, Cowichan Valley BCHL)

Morgan Winters (LW, USA, Neponset Valley River Rats U18)

Zayde Wisdom (RC, Canada, Kingston OHL)

Nick Wong (RC, Canada, Kingston OHL)

Dalton Wright (LC, USA, Green Bay USHL)

Chase Yoder (LW/LC, USA, NTDP U18)

Davis Young (LC, Canada, Hamilton OHL)

Sergei Yudin (RW/RC, Russia, Kuznetskie Medvedi MHL)

Zakhar Zakharov (LW/RW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Timur Zakirov (F, Russia, Sputnik Almetievsk MHL)

Josh Zary (LC, Canada, Alberni Valley BCHL)

Ivan Zinchenko (LC, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

Dmitri Zlodeyev (LC/LW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Defencemen (169)

Dylan Abbott (LD, USA, Fairbanks NAHL)

Jack Agnew (RD, Canada, Chilliwack BCHL)

Samuel Ahlstrom (LD, Sweden, Malmo J18)

Karri Aho (LD, Finland, Ilves U20)

Stepan Anisimov (RD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Nicolas Ardanaz (LD, Canada, West Kelowna BCHL)

Kyle Aucoin (LD, Canada, Tri-City USHL)

Cayde Augustine (LD, Canada, Kelowna WHL)

Matt Basgall (RD, USA, Omaha USHL)

Tyler Bates (LD, Canada, Brooks AJHL)

Jacob Bauer (RD, USA, Lincoln USHL)

Alec Belanger (LD, Canada, Ottawa OHL)

Michal Beno (LD, Slovakia, St. Cloud NAHL)

Jeremie Biakabutuka (RD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Michael Bianconi (LD, Canada, Guelph OHL)

Jake Boltmann (RD, USA, Lincoln USHL)

Pierre-Olivier Bourgeois (LD, Canada, Shawinigan QMJHL)

Harijs Brants (LD, Latvia, Acadie-Bathurst QMJHL)

Filip Bratt (RD, Sweden, AIK J20)

Ben Brunette (LD, Canada, Carleton Place CCHL)

Semyon Buivan (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Evan Bushy (LD, USA, Sioux Falls USHL)

Tom Cadieux (RD, Canada, Tri-City WHL)

Charlie Callaghan (LD, Canada, Mississauga OHL)

Cael Cavallin (RD, Canada, Aurora OJHL)

Brandon Chabrier (RD, USA, Sioux Falls USHL)

Igor Chibrikov (LD, Russia, Owen Sound OHL)

Austin Cook (RD, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Jarod Crespo (RD, USA, Green Bay USHL)

Cole Crusberg-Roseen (RD, USA, Mount St. Charles U.S. High School)

Austin D’Orazio (LD, Canada, Markham OJHL)

Steven Davis (RD, USA, Madison USHL)

Aidan De La Gorgendiere (LD, Canada, Saskatoon WHL)

Tyler Deline (LD, Canada, Flint OHL)

Zane Demsey (LD, USA, Chippewa NAHL)

Ben Dexheimer (RD, USA, Team Southwest U.S. High School)

Nicholas Donato (RD, USA, Tri-City USHL)

Logan Dowhaniuk (LD, Canada, Edmonton WHL)

Kabore Dunn (RD, Canada/Ghana, Fort McMurray AJHL)

Ethan Edwards (LD, Canada, Spruce Grove AJHL)

Philip Eriksen (LD, Sweden, Lulea J20)

William Eriksson (LD, Sweden, Brynas J20)

Spencer Evans (LD, USA, Wilkes-Barre/Scranton NAHL)

Oliver Fatul (LD, Slovakia, Zvolen)

Ian Ferguson (LD, USA/Canada, Tri-City WHL)

Dylan Finlay (LD, Canada, Powell River BCHL)

Mans Forsfjall (LD, Sweden, Skelleftea J20)

Kyle Furey (RD, USA, Cape Cod Whalers U18)

Alex Gagne (LD, USA, Cedar Rapids USHL)

Marcus Gillard (LD, Canada, Erie OHL)

Justin Gosselin (LD, Canada, Gatineau QMJHL)

Luke Gramer (LD, USA, Team Great Plains U.S. High School)

Marcus Gretz (LD, USA, Flint OHL)

Andrei Gusev (RD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Jan Hampl (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Jakub Hamsik (RD, Czech Republic, Lidingo J18)

Jack Harper (LD, Canada, Flint OHL)

D.J. Hart (RD, USA, Madison USHL)

Viktor Hatina (RD/RW, Slovakia/Czech Republic, Culver Military Academy U.S. High School)

Jonas Haughom (LD, Norway, Stavanger)

Nolan Hayes (RD, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Grant Hindman (LD, USA, Janesville NAHL)

Ole Bjorgvik Holm (LD, Norway, Mississauga OHL)

David Homola (LD, Czech Republic, Moose Jaw WHL)

Michal Hradek (RD, Czech Republic, Dynamo Pardubice U20)

Greg Japchen (LD, USA, Brooks AJHL)

Christian Jimenez (LD, USA, Sioux City USHL)

Pontus Johansson (LD, Sweden, Djurgardens J20)

Wyatt Kaiser (LD, USA, Dubuque USHL)

Colton Kamerrer (RD, Canada, Sarnia OHL)

Anthony Kehrer (RD, Canada/USA, Sioux City USHL)

Connor Kelley (RD, USA, NTDP U18)

Hank Kempf (LD, USA, Muskegon USHL)

Tyler Kennedy (LD, USA, Pittsburgh Penguins Elite U18)

Zenas Kennedy (LD, USA, Pomfret U.S. High School)

Nikolas Ketonen (LD, Finland, TPS U18)

Robert Kincaid (LD, Canada, Camrose AJHL)

Karel Klikorka (LD, Czech Republic, Mlada Boleslav)

Filip Kovar (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U20)

Michael Krutil (RD, Czech Republic, Sparta Praha U20)

Radek Kucerik (LD, Czech Republic, Saskatoon WHL)

Axel Kumlin (RD, Sweden, Frolunda J20)

Daniil Kuzmin (LD, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Mike Kwiecinski (LD, USA, New Jersey River Rats U18)

Daniel Laatsch (LD, USA, NTDP U18)

Mason Langenbrunner (RD, USA, Team North U.S. High School)

Cole Larkin (RD, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Viktor Larsson (RD, Sweden, Mora J20)

Joaquim Lemay (LD, Canada, Mount St. Charles U.S. High School)

Tim Lovell (LD, USA, Boston Advantage U18)

David Ma (LD, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

Rami Maatta (LD, Finland, Assat U20)

Ryan MacDermott (RD, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Daniel Malak (LD, Czech Republic, Plzen U20)

Victor Mancini (RD, USA, Frolunda J20)

Noah Marino (RD, USA, Springfield NAHL)

Anson McMaster (RD, Canada, Winnipeg WHL)

Thomas Messineo (LD, USA, Boston Jr. Eagles U18)

Christian Miller (LD, USA, Team Great Plains U.S. High School)

Mitch Miller (LD, USA, Tri-City USHL)

William Minville (LD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Ian Moore (RD, USA, Boston Little Bruins U18)

Kyle Mortenson (LD, USA, Minnesota Magicians U18)

Jake Murray (LD, Canada, Kingston OHL)

Thimo Nickl (RD, Austria, Drummondville QMJHL)

Tomi Niku (LD, Finland, JYP U20)

Theo Nordlund (LD, Sweden, Frolunda J20)

Hannes Nordstrom (LD, Sweden, Brynas J20)

Nick O’Hanisain (RD, USA, Oakland Jr. Grizzlies U18)

Brett Oberle (LD, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Connor Olson (LD, Canada, Pickering OJHL)

Cole Oravitz (RD, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Arttu Paaso (LD, Finland, Karpat U20)

Danila Palivko (LD, Belarus, Lethbridge WHL)

Kobe Pane (RD, USA, Anaheim Jr. Ducks U18)

Jiri Parssinen (RD, Finland, TPS U20)

Viktor Persson (RD, Sweden, Brynas J20)

Tyson Phare (RD/RW, Canada, Everett WHL)

Isaak Phillips (LD, Canada/Jamaica, Sudbury OHL)

Luka Profaca (RD, Canada, Guelph OHL)

Marek Putala (RD, Slovakia, Team Slovakia U18)

Loris Rafanomezantsoa (LD, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Matias Rajaniemi (LD, Finland, Pelicans U20)

Jake Ratzlaff (RD, USA, Rosemount U.S. High School)

Michael Renwick (RD, Canada, Hamilton OHL)

Ethan Ritchie (LD, Canada, Kingston OHL)

Dylan Robinson (LD, Canada/USA, Windsor OHL)

Romain Rodzinski (LD, Canada, Quebec QMJHL)

Casey Roepke (LD, USA, Green Bay USHL)

Ben Roode (RD, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Nicolas Savoie (LD, Canada, Quebec QMJHL)

Pacey Schlueting (LD, Canada, North Bay OHL)

Nate Schweitzer (RD, USA, Benilde-St. Margaret’s U.S. High School)

Nolan Seed (LD, Canada, Owen Sound OHL)

Joel Sexsmith (LD, Canada, Red Deer WHL)

Mitchell Smith (LD, USA, Saginaw OHL)

Billy Sowa (RD, Canada, Swift Current WHL)

Shawn Spearing (LD, Canada, Peterborough OHL)

Matthew Sredl (RD, USA, Barrie OHL)

Matvei Startsev (D, Russia, Spokane WHL)

Kirill Steklov (LD, Russia/Estonia, London OHL)

Mason Streeter (RD, USA, Blaine U.S. High School)

Mike Suda (LD, USA, Cedar Rapids USHL)

Cameron Supryka (LD, Canada, Hamilton OHL)

Vaclav Svach (LD, Czech Republic, Motor Ceske Budejovice)

Ethan Szmagaj (RD, USA, Waterloo USHL)

Maksymilian Szuber (LD, Germany/Poland, RB Hockey Academy)

Trey Taylor (LD, Canada, Vernon BCHL)

Zack Terry (LD, Canada, Guelph OHL)

Felix Tremblay (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Jacob Truscott (LD, USA, NTDP U18)

Dominik Vacik (RD, Czech Republic, Mlada Boleslav U20)

Eric Van Impe (RD, Canada, Medicine Hat WHL)

Sander Vold Engebraten (RD, Norway, Storhamar)

Jesse Vuorela (RD, Finland, Blues U20)

Erik Weiborn (LD, Sweden, Skelleftea J18)

Mason Wheeler (LD, USA, Team Southwest U.S. High School)

Philipp Wimmer (LD, Austria, RB Hockey Academy)

Avery Winslow (LD, USA, London OHL)

Mark Woolley (LD, Canada, Owen Sound OHL)

Nikita Yefremov (LD, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

Alexei Yegorov (LD, Russia, Spartak Moskva MHL)

Daniil Zaitsev (LD, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Talon Zakall (RD, Canada, Merritt BCHL)

Dylan Zitzloff (LD, USA, Team Southeast U.S. High School)

Ivan Zivlak (LD, Sweden, Linkoping J20)

Ben Zloty (LD, Canada, Winnipeg WHL)

Bennett Zmolek (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

Filat Zotov (LD, Russia, Vityazi Chekhov MHL)

Goaltenders (39)

Campbell Arnold (G, Canada, Spokane WHL)

Tye Austin (G, Canada, Peterborough OHL)

Owen Bennett (G, Canada, Guelph OHL)

Garin Bjorklund (G, Canada, Medicine Hat WHL)

Connor Bradford (G, USA, Northeast Generals NAHL)

Kevyn Brassard (G, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

Brett Brochu (G, Canada, London OHL)

Carter Clafton (G, USA, Grand Rapids U.S. High School)

Marco Costantini (G, Canada, Hamilton OHL)

Will Cranley (G, Canada, Ottawa OHL)

Jackson Dylla (G, USA, New Jersey Rockets U.S. High School)

Levi Gho (G, USA, Culver Military Academy U.S. High School)

Brock Gould (G, USA, Victoria WHL)

Noah Grannan (G, USA, NTDP U18)

William Grimard (G, Canada, Cape Breton QMJHL)

Vladislav Guseinov (G, Belarus/Russia, Vityaz Podolsk MHL)

Yegor Guskov (G, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Fabio Iacobo (G, Canada, Victoriaville QMJHL)

Juha Jatkola (G, Finland, KalPa U20)

Ethan Kruger (G, Canada, Brandon WHL)

Charles-Antoine Lavallee (G, Canada, Moncton QMJHL)

Devon Levi (G, Canada, Carleton Place CCHL)

Christian Linton (G, Canada, Brantford OJHL)

Koen MacInnes (G, Canada, Saskatoon WHL)

Jakub Malek (G, Czech Republic, Vsetin U20)

Jack McNaughton (G, Canada, Calgary WHL)

Xavier Medina (G, USA, Windsor OHL)

Hugo Ollas (G, Sweden, Linkoping J20)

Matt Onuska (G, Canada, St. Thomas GOJHL)

Zachary Paputsakis (G, Canada, Oshawa OHL)

Owen Parker (G, USA, Nichols U.S. High School)

Remi Poirier (G, Canada, Gatineau QMJHL)

Colin Purcell (G, USA, Youngstown USHL)

Joe Ranger (G, Canada, Mississauga OHL)

Grant Riley (G, USA, Janesville NAHL)

Mathias Savoie (G, Canada, Moncton Flyers Midget AAA)

Bryan Thomson (G, Canada, Lethbridge WHL)

Arno Tiefensee (G, Germany, Mannheim U20)

Jesper Vikman (G, Sweden/Finland, AIK J20)