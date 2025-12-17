NHL Morning Recap – December 17, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Dec. 16, 2025. Which included the Toronto Maple Leafs taking on the Chicago Blackhawks. As well as the Colorado Avalanche and the Seattle Kraken battling it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
DUCKS 3 at BLUE JACKETS 4 – OT
Blue Jackets Down Ducks in Overtime to End Losing Streak
Anaheim Ducks Scoring Summary
P2 3:35 – Ryan Strome (2) from Ryan Poehling (9), Ian Moore (3)
P2 5:29 – Mikael Granlund (4) from Frank Vatrano (2)
P3 16:44 – Jackson LaCombe (6) from Poehling (10), Granlund (7)
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 8:21 – Zach Werenski (10) from Boone Jenner (9), Yegor Chinakhov (3)
P2 3:59 – Werenski (11) from Brendan Gaunce (3), Kent Johnson (6)
P2 4:18 – Jenner (5) from Ivan Provorov (8)
OT 3:32 – Adam Fantilli (12) from Johnson (7), Werenski (25)
BLACKHAWKS 2 at MAPLE LEAFS 3
Maple Leafs Score 2 Goals in 8 Seconds Late to Steal a 3-2 Win Over Blackhawks
ISLANDERS 2 at RED WINGS 3
New York Islanders Scoring Summary
P1 4:27 – Emil Heineman (11) from Mathew Barzal (17), Jonathan Drouin (13)
P3 11:26 – Scott Mayfield (1) from Jean-Gabriel Pageau (8), Anders Lee (13)
Detroit Red Wings Scoring Summary
P3 2:03 – Axel Sandin-Pellikka (4) from Lucas Raymond (25)
P3 3:55 – Alex DeBrincat (19) from Moritz Seider (19), Raymond (26)
P3 17:43 – DeBrincat (20) from Seider (20), Raymond (27)
FLYERS 4 at CANADIENS 1
Flyers Score Four Unanswered to Beat Host Canadiens 4-1
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P1 19:39 – Carl Grundstrom (3) from Owen Tippett (11), Sean Couturier (13)
P2 6:26 – Trevor Zegras (14) from Travis Konecny (20), Emil Andrae (7)
P2 19:10 – Bobby Brink (9) from Matvei Michkov (10)
P3 18:25 – Konecny (9) from Christian Dvorak (16), Couturier (14)
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 19:00 – Alexandre Texier (3) from Jake Evans (5), Josh Anderson (4)
MAMMOTH 1 at BRUINS 4
Utah Mammoth Scoring Summary
P1 8:34 – Barrett Hayton (4) from Sean Durzi (4), Daniil But (2)
Boston Bruins Scoring Summary
P1 16:01 – Morgan Geekie (23) from David Pastrnak (24), Elias Lindholm (16)
P2 0:23 – Geekie (24) from Pastrnak (25), Nikita Zadorov (11)
P3 10:16 – Casey Mittelstadt (8) from Pavel Zacha (15), Marat Khusnutdinov (5)
P3 16:02 – Michael Eyssimont (6)
CANUCKS 3 at RANGERS 0
Canucks Take Down Rangers With a 3-0 Win
Vancouver Canucks Scoring Summary
P1 1:46 – Evander Kane (6) from Brock Boeser (8), Elias N. Pettersson (4)
P2 3:24 – Liam Ohgren (1) from Linus Karlsson (6)
P3 16:52 – Conor Garland (7) from Filip Hronek (15)
OILERS 6 at PENGUINS 4
Draisaitl Records 1,000th Career Point as Oilers Defeat Penguins 6-4
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 11:38 – Zach Hyman (8) from Connor McDavid (35), Leon Draisaitl (27)
P1 11:52 – Connor McDavid (19) from Leon Draisaitl (28), Evan Bouchard (26)
P2 4:35 – Matt Savoie (7) from Alec Regula (2), Mattias Janmark (5)
P2 9:36 – Evan Bouchard (6) from McDavid (36), Draisaitl (29)
P3 6:47 – Vasily Podkolzin (9) from Draisaitl (30), Mattias Ekholm (14)
P3 18:41 – McDavid (20) from Hyman (5)
Pittsburgh Penguins Scoring Summary
P1 19:15 – Tommy Novak (6) from Anthony Mantha (11)
P2 6:24 – Erik Karlsson (3) from Sidney Crosby (16), Rickard Rakell (7)
P3 16:51 – Bryan Rust (12) from Mantha (12), Karlsson (22)
P3 19:46 – Danton Heinen (1) from Novak (11), Ryan Shea (11)
CAPITALS 0 at WILD 5
Wild’s Tarasenko Scores Twice in 5-0 Win Over the Capitals
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 2:09 – Vladimir Tarasenko (4) from Danila Yurov (6), Brock Faber (12)
P2 12:51 – Kirill Kaprizov (21) from Joel Eriksson Ek (17), Quinn Hughes (22)
P3 4:23 – Tarasenko (5) from Yurov (7)
P3 8:53 – Yurov (4) from Tarasenko (11)
P3 14:12 – Matt Boldy (19) from Matt Kiersted (1)
FLAMES 3 at SHARKS 6
Sharks Get Offense From Multiple Sources in Win Over Flames
San Jose Sharks Scoring Summary
P1 1:02 – John Klingberg (8) from Macklin Celebrini (32)
P1 6:00 – Barclay Goodrow (2) from Zack Ostapchuk (1), Vincent Iorio (1)
P1 19:41 – Goodrow (3) from Celebrini (33), Ty Dellandrea (8)
P3 2:46 – Celebrini (17) from Collin Graf (10), Igor Chernyshov (1)
P3 12:53 – Tyler Toffoli (10) from William Eklund (14), Alexander Wennberg (15)
P3 18:50 – Celebrini (18) from Dmitry Orlov (17), Goodrow (3) – Empty Net
Calgary Flames Scoring Summary
P1 11:01 – Blake Coleman (10) from MacKenzie Weegar (6), Connor Zary (3)
P1 14:23 – Ryan Lomberg (1) from Adam Klapka (4)
P3 13:31 – Nazem Kadri (7) from Jonathan Huberdeau (11)
AVALANCHE 5 at KRAKEN 3
MacKinnon Scores Twice as Avalanche Top Kraken 5-3
Colorado Avalanche Scoring Summary
P1 12:19 – Artturi Lehkonen (13) from Martin Necas (30), Josh Manson (8)
P2 13:29 – Samuel Girard (1) from Valeri Nichushkin (9), Brent Burns (14)
P3 2:40 – Nathan MacKinnon (27) from Cale Makar (29), Necas (31)
P3 8:25 – Brock Nelson (13) from MacKinnon (30), Makar (30)
P3 19:36 – MacKinnon (28) from Nichushkin (10), Gabriel Landeskog (10) – Empty Net
Seattle Kraken Scoring Summary
P2 3:03 – Shane Wright (6) from Jani Nyman (1), Kaapo Kakko (3)
P2 5:48 – Jordan Eberle (10) from Adam Larsson (6), Matty Beniers (14)
P2 19:24 – Chandler Stephenson (7) from Eeli Tolvanen (12), Vince Dunn (14)