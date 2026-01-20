NHL Morning Recap – January 20, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Jan. 19, 2026. Which saw the Carolina Hurricanes host the Buffalo Sabres. As well as the New York Islanders and Vancouver Canucks battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
SABRES 1 at HURRICANES 2
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 1:33 – Rasmus Dahlin (7) from Jack Quinn (17), Jason Zucker (14)
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P1 7:04 – Andrei Svechnikov (17) from Sebastian Aho (34), Sean Walker (10)
P3 2:10 – Seth Jarvis (22) from Svechnikov (25), Aho (35)
CAPITALS 2 at AVALANCHE 5
Washington Capitals Scoring Summary
P1 7:27 – Jakob Chychrun (18) from Dylan Strome (26), Ethen Frank (9)
P2 16:15 – Frank (11) from Alex Ovechkin (22), Nic Dowd (11)
Colorado Avalanche Scoring Summary
P1 5:54 – Parker Kelly (9) from Cale Makar (40), Alex Barre-Boulet (1)
P2 7:03 – Nathan MacKinnon (37) from Martin Necas (37), Victor Olofsson (14)
P2 15:58 – Olofsson (9) from Josh Manson (17), Brock Nelson (17)
P3 12:32 – Artturi Lehkonen (16) from MacKinnon (47)
P3 16:30 – MacKinnon (38) from Necas (38)
PENGUINS 6 at KRAKEN 3
Pittsburgh Penguins Scoring Summary
P1 5:44 – Parker Wotherspoon (3) from Blake Lizotte (6), Anthony Mantha (17)
P1 7:50 – Connor Dewar (10), Unassisted
P2 14:45 – Brett Kulak (1) from Sidney Crosby (28)
P3 2:21 – Justin Brazeau (14) from Mantha (18), Connor Clifton (1)
P3 16:48 – Rickard Rakell (8) from Crosby (29)
P3 19:30 – Dewar (11) from Lizotte (7) – Empty Net
Seattle Kraken Scoring Summary
P1 16:12 – Ben Meyers (5) from Jaden Schwartz (8), Ryan Winterton (8)
P2 13:55 – Ryan Lindgren (2) from Winterton (9), Meyers (5)
P3 7:47 – Eeli Tolvanen (10) from Brandon Montour (12), Shane Wright (10)
SHARKS 4 at PANTHERS 1
San Jose Sharks Scoring Summary
P2 0:50 – Will Smith (14) from Timothy Liljegren (9), Alexander Wennberg (23)
P2 2:41 – Vincent Desharnais (1) from Igor Chernyshov (7), Michael Misa (3)
P2 6:12 – Mario Ferraro (4) from Chernyshov (8), Misa (4)
P3 17:21 – Barclay Goodrow (4), Unassisted – Empty Net
Florida Panthers Scoring Summary
P3 0:43 – Eetu Luostarinen (5) from Aaron Ekblad (17)
WILD 6 at MAPLE LEAFS 3
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 4:45 – Vladimir Tarasenko (10) from Ryan Hartman (9), Kirill Kaprizov (31)
P1 10:29 – Hartman (14) from Mats Zuccarello (18), Kaprizov (32)
P2 6:53 – Marcus Foligno (4) from Brock Faber (19), Quinn Hughes (38)
P2 8:24 – Tarasenko (11) from Hughes (39)
P2 19:14 – Foligno (5) from Faber (20), Danila Yurov (12)
P3 17:22 – Foligno (6) from Tarasenko (15), Nico Sturm (6) – Empty Net
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P1 18:24 – John Tavares (18) from Matthew Knies (29), Auston Matthews (17)
P3 6:27 – Nicholas Robertson (11) from Nicolas Roy (14), Easton Cowan (9)
P3 15:02 – Matthews (25) from Max Domi (17)
FLYERS 2 at GOLDEN KNIGHTS 1
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P1 3:46 – Travis Konecny (16), Unassisted
P3 7:22 – Konecny (17), Unassisted
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P2 19:28 – Tomas Hertl (20) from Jack Eichel (40), Mark Stone (30)
JETS 0 at BLACKHAWKS 2
Chicago Blackhawks Scoring Summary
P2 13:21 – Jason Dickinson (6) from Ryan Donato (9), Alex Vlasic (9)
P3 18:40 – Connor Bedard (20) from Ilya Mikheyev (7), Vlasic (10) – Empty Net
DEVILS 2 at FLAMES 1
New Jersey Devils Scoring Summary
P2 7:51 – Dawson Mercer (13) from Dougie Hamilton (10), Jonas Siegenthaler (6)
OT 1:18 – Simon Nemec (8) from Jack Hughes (20), Jesper Bratt (26)
Calgary Flames Scoring Summary
P2 9:44 – Nazem Kadri (9) from Kevin Bahl (8), Matvei Gridin (1)
RANGERS 3 at DUCKS 5
New York Rangers Scoring Summary
P1 4:00 – Matthew Robertson (3) from Mika Zibanejad (26), J.T. Miller (18)
P2 4:03 – Artemi Panarin (19) from Vincent Trocheck (19), Miller (19)
P3 7:11 – Vladislav Gavrikov (8) from Panarin (37), Trocheck (20)
Anaheim Ducks Scoring Summary
P1 11:31 – Mason McTavish (13) from Pavel Mintyukov (7)
P2 8:29 – Jeffrey Viel (1) from Ryan Poehling (13)
P2 18:02 – Alex Killorn (5) (Power Play) from Jacob Trouba (13)
P3 1:01 – Cutter Gauthier (21) from Drew Helleson (8)
P3 19:24 – Gauthier (22) from Jackson LaCombe (25) – Empty Net
ISLANDERS 4 at CANUCKS 3
New York Islanders Scoring Summary
P1 10:11 – Anthony Duclair (10) from Tony DeAngelo (18), Matthew Schaefer (20)
P2 14:34 – Duclair (11) from Calum Ritchie (7), Mathew Barzal (28)
P2 15:58 – Ryan Pulock (2) from Schaefer (21), Jean-Gabriel Pageau (11)
P3 10:15 – DeAngelo (3) from Anders Lee (17), Barzal (29)
Vancouver Canucks Scoring Summary
P1 2:49 – Max Sasson (10) from Linus Karlsson (12), Nils Hoglander (1)
P1 14:48 – Evander Kane (8) from Elias N. Pettersson (6), David Kampf (2)
P3 18:09 – Drew O’Connor (11) from Filip Hronek (25)