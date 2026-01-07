NHL Morning Recap – January 7, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Jan. 6, 2026. Which saw the Toronto Maple Leafs host the Florida Panthers. As well as the Columbus Blue Jackets and San Jose Sharks battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
DUCKS 2 at FLYERS 5
Zegras One-Ups Gauthier As Flyers Blitz Ducks, 5-2
Anaheim Ducks Scoring Summary
P1 4:15 – Cutter Gauthier (20) from Jackson LaCombe (19), Troy Terry (28)
P3 1:25 – Alex Killorn (4) from Terry (29), LaCombe (20)
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P1 10:22 – Trevor Zegras (16) from Christian Dvorak (17), Travis Konecny (24)
P1 14:23 – Zegras (17) from Cam York (15), Sean Couturier (19)
P2 1:15 – York (3) from Nikita Grebenkin (7), Noah Cates (13)
P2 14:40 – Travis Sanheim (5) from Cates (14)
P3 18:46 – Grebenkin (3) – Empty Net
CANUCKS 3 at SABRES 5
Vancouver Canucks Scoring Summary
P3 10:17 – Jake DeBrusk (11) from Kiefer Sherwood (5), Brock Boeser (10)
P3 15:16 – Elias Pettersson (11) from Boeser (11), Filip Hronek (23)
P3 15:55 – Liam Ohgren (3) from Marcus Pettersson (8), Linus Karlsson (9)
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 2:01 – Tage Thompson (21) from Bowen Byram (12), Owen Power (10)
P1 11:24 – Ryan McLeod (8) from Alex Tuch (13), Mattias Samuelsson (14)
P2 9:37 – Tuch (13) from Byram (13), Josh Norris (9)
P3 6:13 – Zach Metsa (1) from Beck Malenstyn (4), Jordan Greenway (4)
P3 18:36 – Josh Doan (13) unassisted – Empty Net
AVALANCHE 2 at LIGHTNING 4
Colorado Avalanche Scoring Summary
P2 3:22 – Parker Kelly (8) from Zakhar Bardakov (5), Ilya Solovyov (1)
P2 9:31 – Brock Nelson (19) from Cale Makar (36)
Tampa Bay Lightning Scoring Summary
P1 19:48 – Jake Guentzel (19) from Nikita Kucherov (40), Darren Raddysh (23)
P2 17:22 – Zemgus Girgensons (6) from Yanni Gourde (9), Pontus Holmberg (7)
P3 8:31 – Brandon Hagel (20) from Maxwell Crozier (9), Kucherov (41)
P3 18:35 – Anthony Cirelli (12) from Hagel (18), Raddysh (24) – Empty Net
STARS 3 at HURRICANES 6
Hurricanes Defeat Stars 6-3 to Split Regular Season Series
Dallas Stars Scoring Summary
P1 11:53 – Jason Robertson (25) – Unassisted
P3 0:36 – Mikko Rantanen (17) from Robertson (26)
P3 18:11 – Wyatt Johnston (23) from Rantanen (42), Robertson (27)
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P1 7:19 – K’Andre Miller (3) from Andrei Svechnikov (20), Sebastian Aho (26)
P1 13:32 – Shayne Gostisbehere (5) from Seth Jarvis (11), Andrei Svechnikov (21)
P1 18:56 – Logan Stankoven (8) from Miller (15), Jalen Chatfield (8)
P2 5:17 – Miller (4) from Svechnikov (22), Ehlers (21)
P2 6:59 – Jarvis (20) from Svechnikov (23), Ehlers (22)
P3 8:18 – William Carrier (4) from Nikolaj Ehlers (23)
DEVILS 0 at ISLANDERS 9
Duclair’s Hat Trick Propels Islanders to 9-0 Victory Over Devils
New York Islanders Scoring Summary
P1 1:08 – Mathew Barzal (11) from Ryan Pulock (17), Matthew Schaefer (17)
P1 4:01 – Anthony Duclair (5) from Adam Pelech (4)
P1 13:31 – Duclair (6) from Casey Cizikas (6)
P2 3:29 – Duclair (7) from Barzal (23), Tony DeAngelo (14)
P2 11:12 – Simon Holmstrom (9) from Barzal (24), Pulock (18)
P3 1:34 – Casey Cizikas (4) – Unassisted
P3 11:28 – DeAngelo (2) from Duclair (10), Maxim Shabanov (11)
P3 18:36 – Calum Ritchie (7) from DeAngelo (15)
P3 19:02 – Cizikas (5) from Duclair (11), Scott Mayfield (5)
PANTHERS 1 at MAPLE LEAFS 4
Maple Leafs Extend Point Streak to 7 Games in 4-1 Win Over Panthers
Florida Panthers Scoring Summary
P3 11:38 – Carter Verhaeghe (12) – Unassisted
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P1 19:36 – Easton Cowan (5) from Nicholas Robertson (12), Nicolas Roy (12)
P2 0:42 – Matthew Knies (12) from Troy Stecher (6), John Tavares (23)
P2 4:01 – Auston Matthews (21) from Knies (26), Matias Maccelli (10)
P3 19:52 – Bobby McMann (13) from Nicolas Roy (13) – Empty Net
GOLDEN KNIGHTS 4 at JETS 3 – OT
Golden Knights Conquer Jets 4-3 in Overtime
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P3 8:13 – Brett Howden (8) from Noah Hanifin (14), Tomas Hertl (16)
P2 19:09 – Mark Stone (13) from Pavel Dorofeyev (14), Marner (32)
P3 15:55 – Reilly Smith (6) from Brandon Saad (5), Ben Hutton (6)
OT 4:47 – Tomas Hertl (16) from Mitch Marner (33), Jack Eichel (31)
Winnipeg Jets Scoring Summary
P1 5:16 – Cole Perfetti (3) from Jonathan Toews (10), Josh Morrissey (27)
P2 12:04 – Luke Schenn (1) from Gabriel Vilardi (19), Adam Lowry (6)
P3 14:56 – Kyle Connor (20) from Gabriel Vilardi (20)
PREDATORS 2 at OILERS 6
McDavid’s Hat Trick Leads Oilers to 6-2 Victory Over Predators
Nashville Predators Scoring Summary
P3 3:48 – Ryan O’Reilly (12) from Nicolas Hague (9), Luke Evangelista (25)
P3 4:03 – Nick Blankenburg (5) from Reid Schaefer (1), Michael Bunting (14)
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 8:53 – Connor McDavid (26) from Evan Bouchard (31), Leon Draisaitl (38)
P2 15:53 – McDavid (27) – Unassisted
P2 16:15 – Curtis Lazar (3) from Matt Savoie (7), Mattias Janmark (6)
P2 18:52 – Kasperi Kapanen (1) from Draisaitl (39), Vasily Podkolzin (8)
P3 13:46 – Draisaitl (21) from Kapanen (3), Podkolzin (9)
P3 19:03 – McDavid (28) from Ryan Nugent-Hopkins (23), Mattias Ekholm (16)
BLUE JACKETS 2 at SHARKS 5
Blue Jackets Open Last Western Trip With Loss to Sharks
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P2 19:15 – Zach Werenski (16) from Dmitri Voronkov (13), Kirill Marchenko (19)
P3 16:05 – Sean Monahan (6) from Ivan Provorov (11)
San Jose Sharks Scoring Summary
P1 19:11 – Pavol Regenda (6) from Alexander Wennberg (20), Tyler Toffoli (17)
P2 4:14 – Wennberg (8) from William Eklund (17), Dmitry Orlov (20)
P3 15:16 – Zack Ostapchuk (2) – Unassisted
P3 17:46 – Mario Ferraro (3) from Wennberg (21) – Empty Net
P3 18:31 – Macklin Celebrini (23) from Collin Graf (11), Ferraro (8) – Empty Net
BRUINS 4 at KRAKEN 7
Boston Bruins Scoring Summary
P1 12:47 – David Pastrnak (18) from Nikita Zadorov (13), Marat Khusnutdinov (9)
P2 6:28 – Pastrnak (19) from Charlie McAvoy (21), Elias Lindholm (20)
P3 14:50 – Mason Lohrei (3) from Pavel Zacha (17), Viktor Arvidsson (11)
P3 17:38 – Arvidsson (8) from Casey Mittelstadt (8), Alex Steeves (5)
Seattle Kraken Scoring Summary
P1 8:50 – Jordan Eberle (15) from Matty Beniers (18), Vince Dunn (16)
P2 2:48 – Berkly Catton (1) from Jared McCann (6), Ryker Evans (7)
P2 18:23 – Ben Meyers (4) from Tye Kartye (5)
P2 19:59 – Jared McCann (8) from Vince Dunn (17), Matty Beniers (19)
P3 10:21 – Kaapo Kakko (3) from Frederick Gaudreau (6), Chandler Stephenson (16)
P3 14:20 – Catton (2) from Gaudreau (7), Kakko (10)
P3 19:48 – Kaapo Kakko (4) – Empty Net