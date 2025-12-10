NHL Morning Recap – December 10, 2025

by

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap. 

All the Latest NHL Daily Recaps

Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Dec. 9, 2025. Which included the Montreal Canadiens taking on the Tampa Bay Lightning. As well as the Edmonton Oilers and Buffalo Sabres battling it out in the late game. 

All that and more in the Morning Recap

LIGHTNING 6 at CANADIENS 1

Shorthanded Lightning Blow Out Suddenly Slumping Canadiens 6-1

Lightning Scoring Summary

P1 2:27 – Brayden Point (4) from Jake Guentzel (15), Oliver Bjorkstrand (8)
P1 6:03 – Pontus Holmberg (2)
P1 17:12 – Nikita Kucherov (13) from Maxwell Crozier (4)
P2 2:43 – Charle-Edouard D’Astous (3), Kucherov (23)
P3 1:22 – Darren Raddysh (4) from Anthony Cirelli (9)
P3 8:41 – Raddysh (5) from Point (9)

Canadiens Scoring Summary

P2 19:06 – Oliver Kapanen (9) from Nick Suzuki (25), Ivan Demidov (17)

DEVILS 4 at SENATORS 3

Devils Snap Losing Streak With 4-3 Victory Over Senators

Senators Scoring Summary

P1 1:36 – Drake Batherson (11) from Brady Tkachuk (7), Jake Sanderson (18)
P1 12:59 – Tim Stutzle (12) from Tkachuk (8), Dylan Cozens (9)
P2 10:35 – Batherson (12) from Cozens (10), Stutzle (14)

Devils Scoring Summary

P1 5:09 – Simon Nemec (7) from Connor Brown (4), Arseny Gritsyuk (8)
P1 17:59 – Arseny Gritsyuk (7) from Connor Brown (5), Cody Glass (1)
P2 4:21 – Paul Cotter (3) unassisted
P3 12:24 – Cody Glass (5) from Gritsyuk (9), Brown (6)

DUCKS 4 at PENGUINS 3 – SO

Penguins Scoring Summary

P1 9:49 – Noel Acciari (1) from Connor Dewar (4)
P2 19:41 – Tommy Novak (5) from Erik Karlsson (18), Ryan Shea (9)
P3 16:05 – Anthony Mantha (9) from Sidney Crosby (13), Karlsson (19)

Pittsburgh Penguins Celebrate
Pittsburgh Penguins right wing Anthony Mantha celebrates his goal with right wing Justin Brazeau and defenseman Kris Letang against the Vancouver Canucks (Charles LeClaire-Imagn Images)

Ducks Scoring Summary

P2 5:19 – Jackson LaCombe (4) from Beckett Sennecke (16), Cutter Gauthier (18)
P2 14:10 – Troy Terry (8) unassisted
P3 19:59 – Sennecke (10) unassisted

Shootout Summary

ANA: Leo Carlsson – Winner

GOLDEN KNIGHTS 4 at ISLANDERS 5 – SO

Islanders Sweep Season Series with 5-4 Shootout Victory Over Golden Knights

Golden Knights Scoring Summary

P1 12:02 – Noah Hanifin (2) from Jack Eichel (25), Shea Theodore (15)
P1 16:01 – Mitch Marner (6) from Kaedan Korczak (2), Mark Stone (17)
P3 1:27 – Ivan Barbashev (11) from Braeden Bowman (5), Eichel (26)
P3 19:46 – Pavel Dorofeyev (12) from Marner (23), Stone (18)

Islanders Scoring Summary

P1 19:33 – Bo Horvat (18) from Ryan Pulock (15), Matthew Schaefer (14)
P2 3:56 – Marc Gatcomb (1) from Casey Cizikas (5), Kyle MacLean (2)
P2 13:30 – Simon Holmstrom (5) from Calum Ritchie (3), Anthony Duclair (6)
P3 10:15 – Horvat (19) from Mathew Barzal (14), Maxim Shabanov (7)

Shoutout Summary

NYI: Emil Heineman – Winner

SHARKS 1 at FLYERS 4

Flyers’ Travis Konecny Records 500th Career Point in 4–1 Win vs. Sharks

Sharks Scoring Summary

P1 11:33 – Collin Graf (6) from John Klingberg (6), Will Smith (17)

Flyers Scoring Summary

P1 18:39 – Christian Dvorak (7) from Trevor Zegras (17), Travis Konecny (17)
P2 3:20 – Carl Grundstrom (1) from Nick Seeler (4), Travis Sanheim (10)
P2 19:48 – Noah Cates (7) from Bobby Brink (6), Jamie Drysdale (10)
P3 18:17 – Konecny (8) from Dvorak (12)

BLUE JACKETS 1 at HURRICANES 4

Blue Jackets Scoring Summary

P1 12:39 – Dmitri Voronkov (11) from Sean Monahan (12), Kirill Marchenko (15)

Hurricanes Scoring Summary

P2 9:42 – Seth Jarvis (17) from Andrei Svechnikov (9)
P3 7:53 – Eric Robinson (6) from Taylor Hall (9), Joel Nystrom (4)
P3 13:38 – Jordan Staal (9) from Svechnikov (10), Shayne Gostisbehere (19)
P3 18:45 – Jordan Martinook (4) from K’Andre Miller (11), Sean Walker (6)

BRUINS 5 at BLUES 2

Minten and Kastelic Score Twice as Bruins Beat Blues 5-2

P2 12:48 – Fraser Minten (5) from Marat Khusnutdinov (4), David Pastrnak (19)
P2 14:34 – Mark Kastelic (5) from Sean Kuraly (5), Victor Soderstrom (1)
P3 8:01 – Kastelic (6) from Kuraly (6), Nikita Zadorov (9)
P3 11:33 – Minten (6) from David Pastrnak (20)
P3 18:19 – Pavel Zacha (8) from Elias Lindholm (14), Pastrnak (21)

Blues Scoring Summary

P1 5:27 – Robert Thomas (5) from Pavel Buchnevich (10), Justin Faulk (9)
P3 4:51 – Thomas (6) from Buchnevich (11)

STARS 4 at JETS 3

DeSmith Stops 30, Stars Hold On for 4-3 Win Over Jets

Stars Scoring Summary

P1 0:44 – Esa Lindell (4) from Wyatt Johnston (19), Mikko Rantanen (27)
P2 1:16 – Roope Hintz (9) from Rantanen (28), Johnston (20)
P2 2:31 – Alexander Petrovic (2) from Mavrik Bourque (6)
P3 4:46 – Jason Robertson (19) from Miro Heiskanen (21), Rantanen (29)

Jets Scoring Summary

P2 11:04 – Mark Scheifele (15) from Kyle Connor (21)
P2 18:52 – Scheifele (16) from Josh Morrissey (20), Connor (22)
P3 5:54 – Logan Stanley (4) from Cole Perfetti (3), Gabriel Vilardi (13)

SABRES 4 at OILERS 3 – OT

Doan & Thompson Propel Sabres to 4-3 Overtime Victory Over Oilers

Sabres Scoring Summary

P1 19:01 – Josh Doan (9) from Rasmus Dahlin (19), Tage Thompson (11)
P2 11:03 – Thompson (14)
P2 11:59 – Doan (10) from Thompson (12), Dahlin (20)
OT 0:33 – Alex Tuch (11) from Ryan McLeod (10), Dahlin (21)

Oilers Scoring Summary

P3 0:10 – Connor McDavid (15) from Mattias Ekholm (13)
P3 1:56 – Vasily Podkolzin (6) from Leon Draisaitl (21), Ty Emberson (6)
P3 19:58 – McDavid (16) from Ryan Nugent-Hopkins (16), Evan Bouchard (23)

AVALANCHE 3 at PREDATORS 4 – SO

Avalanche Scoring Summary

P1 1:12 – Brock Nelson (11) from Josh Manson (5), Brent Burns (11)
P1 10:21 – Artturi Lehkonen (11) from Martin Necas (26), Nathan MacKinnon (26)
P3 19:52 – Cale Makar (10) from Necas (27), MacKinnon (27)

Predators Scoring Summary

P1 4:05 – Jonathan Marchessault (6) from Ryan O’Reilly (13), Filip Forsberg (10)
P1 5:30 – Reid Schaefer (2) from Fedor Svechkov (4)
P3 12:58 – Brady Skjei (1) from Adam Wilsby (4), Luke Evangelista (16)

Shootout Summary

NSH: O’Reilly – Winner

Substack Subscribe to the THW Daily and never miss the best of The Hockey Writers Banner