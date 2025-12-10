NHL Morning Recap – December 10, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Dec. 9, 2025. Which included the Montreal Canadiens taking on the Tampa Bay Lightning. As well as the Edmonton Oilers and Buffalo Sabres battling it out in the late game.
LIGHTNING 6 at CANADIENS 1
Shorthanded Lightning Blow Out Suddenly Slumping Canadiens 6-1
Lightning Scoring Summary
P1 2:27 – Brayden Point (4) from Jake Guentzel (15), Oliver Bjorkstrand (8)
P1 6:03 – Pontus Holmberg (2)
P1 17:12 – Nikita Kucherov (13) from Maxwell Crozier (4)
P2 2:43 – Charle-Edouard D’Astous (3), Kucherov (23)
P3 1:22 – Darren Raddysh (4) from Anthony Cirelli (9)
P3 8:41 – Raddysh (5) from Point (9)
Canadiens Scoring Summary
P2 19:06 – Oliver Kapanen (9) from Nick Suzuki (25), Ivan Demidov (17)
DEVILS 4 at SENATORS 3
Devils Snap Losing Streak With 4-3 Victory Over Senators
Senators Scoring Summary
P1 1:36 – Drake Batherson (11) from Brady Tkachuk (7), Jake Sanderson (18)
P1 12:59 – Tim Stutzle (12) from Tkachuk (8), Dylan Cozens (9)
P2 10:35 – Batherson (12) from Cozens (10), Stutzle (14)
Devils Scoring Summary
P1 5:09 – Simon Nemec (7) from Connor Brown (4), Arseny Gritsyuk (8)
P1 17:59 – Arseny Gritsyuk (7) from Connor Brown (5), Cody Glass (1)
P2 4:21 – Paul Cotter (3) unassisted
P3 12:24 – Cody Glass (5) from Gritsyuk (9), Brown (6)
DUCKS 4 at PENGUINS 3 – SO
Penguins Scoring Summary
P1 9:49 – Noel Acciari (1) from Connor Dewar (4)
P2 19:41 – Tommy Novak (5) from Erik Karlsson (18), Ryan Shea (9)
P3 16:05 – Anthony Mantha (9) from Sidney Crosby (13), Karlsson (19)
Ducks Scoring Summary
P2 5:19 – Jackson LaCombe (4) from Beckett Sennecke (16), Cutter Gauthier (18)
P2 14:10 – Troy Terry (8) unassisted
P3 19:59 – Sennecke (10) unassisted
Shootout Summary
ANA: Leo Carlsson – Winner
GOLDEN KNIGHTS 4 at ISLANDERS 5 – SO
Islanders Sweep Season Series with 5-4 Shootout Victory Over Golden Knights
Golden Knights Scoring Summary
P1 12:02 – Noah Hanifin (2) from Jack Eichel (25), Shea Theodore (15)
P1 16:01 – Mitch Marner (6) from Kaedan Korczak (2), Mark Stone (17)
P3 1:27 – Ivan Barbashev (11) from Braeden Bowman (5), Eichel (26)
P3 19:46 – Pavel Dorofeyev (12) from Marner (23), Stone (18)
Islanders Scoring Summary
P1 19:33 – Bo Horvat (18) from Ryan Pulock (15), Matthew Schaefer (14)
P2 3:56 – Marc Gatcomb (1) from Casey Cizikas (5), Kyle MacLean (2)
P2 13:30 – Simon Holmstrom (5) from Calum Ritchie (3), Anthony Duclair (6)
P3 10:15 – Horvat (19) from Mathew Barzal (14), Maxim Shabanov (7)
Shoutout Summary
NYI: Emil Heineman – Winner
SHARKS 1 at FLYERS 4
Flyers’ Travis Konecny Records 500th Career Point in 4–1 Win vs. Sharks
Sharks Scoring Summary
P1 11:33 – Collin Graf (6) from John Klingberg (6), Will Smith (17)
Flyers Scoring Summary
P1 18:39 – Christian Dvorak (7) from Trevor Zegras (17), Travis Konecny (17)
P2 3:20 – Carl Grundstrom (1) from Nick Seeler (4), Travis Sanheim (10)
P2 19:48 – Noah Cates (7) from Bobby Brink (6), Jamie Drysdale (10)
P3 18:17 – Konecny (8) from Dvorak (12)
BLUE JACKETS 1 at HURRICANES 4
Blue Jackets Scoring Summary
P1 12:39 – Dmitri Voronkov (11) from Sean Monahan (12), Kirill Marchenko (15)
Hurricanes Scoring Summary
P2 9:42 – Seth Jarvis (17) from Andrei Svechnikov (9)
P3 7:53 – Eric Robinson (6) from Taylor Hall (9), Joel Nystrom (4)
P3 13:38 – Jordan Staal (9) from Svechnikov (10), Shayne Gostisbehere (19)
P3 18:45 – Jordan Martinook (4) from K’Andre Miller (11), Sean Walker (6)
BRUINS 5 at BLUES 2
Minten and Kastelic Score Twice as Bruins Beat Blues 5-2
P2 12:48 – Fraser Minten (5) from Marat Khusnutdinov (4), David Pastrnak (19)
P2 14:34 – Mark Kastelic (5) from Sean Kuraly (5), Victor Soderstrom (1)
P3 8:01 – Kastelic (6) from Kuraly (6), Nikita Zadorov (9)
P3 11:33 – Minten (6) from David Pastrnak (20)
P3 18:19 – Pavel Zacha (8) from Elias Lindholm (14), Pastrnak (21)
Blues Scoring Summary
P1 5:27 – Robert Thomas (5) from Pavel Buchnevich (10), Justin Faulk (9)
P3 4:51 – Thomas (6) from Buchnevich (11)
STARS 4 at JETS 3
DeSmith Stops 30, Stars Hold On for 4-3 Win Over Jets
Stars Scoring Summary
P1 0:44 – Esa Lindell (4) from Wyatt Johnston (19), Mikko Rantanen (27)
P2 1:16 – Roope Hintz (9) from Rantanen (28), Johnston (20)
P2 2:31 – Alexander Petrovic (2) from Mavrik Bourque (6)
P3 4:46 – Jason Robertson (19) from Miro Heiskanen (21), Rantanen (29)
Jets Scoring Summary
P2 11:04 – Mark Scheifele (15) from Kyle Connor (21)
P2 18:52 – Scheifele (16) from Josh Morrissey (20), Connor (22)
P3 5:54 – Logan Stanley (4) from Cole Perfetti (3), Gabriel Vilardi (13)
SABRES 4 at OILERS 3 – OT
Doan & Thompson Propel Sabres to 4-3 Overtime Victory Over Oilers
Sabres Scoring Summary
P1 19:01 – Josh Doan (9) from Rasmus Dahlin (19), Tage Thompson (11)
P2 11:03 – Thompson (14)
P2 11:59 – Doan (10) from Thompson (12), Dahlin (20)
OT 0:33 – Alex Tuch (11) from Ryan McLeod (10), Dahlin (21)
Oilers Scoring Summary
P3 0:10 – Connor McDavid (15) from Mattias Ekholm (13)
P3 1:56 – Vasily Podkolzin (6) from Leon Draisaitl (21), Ty Emberson (6)
P3 19:58 – McDavid (16) from Ryan Nugent-Hopkins (16), Evan Bouchard (23)
AVALANCHE 3 at PREDATORS 4 – SO
Avalanche Scoring Summary
P1 1:12 – Brock Nelson (11) from Josh Manson (5), Brent Burns (11)
P1 10:21 – Artturi Lehkonen (11) from Martin Necas (26), Nathan MacKinnon (26)
P3 19:52 – Cale Makar (10) from Necas (27), MacKinnon (27)
Predators Scoring Summary
P1 4:05 – Jonathan Marchessault (6) from Ryan O’Reilly (13), Filip Forsberg (10)
P1 5:30 – Reid Schaefer (2) from Fedor Svechkov (4)
P3 12:58 – Brady Skjei (1) from Adam Wilsby (4), Luke Evangelista (16)
Shootout Summary
NSH: O’Reilly – Winner