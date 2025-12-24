NHL Morning Recap – December 24, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap. 

Today, we will be looking at the scores of the 13 NHL games that were played on Dec. 23, 2025. Which saw the Toronto Maple Leafs host the Pittsburgh Penguins. As well as the Calgary Flames and the Edmonton Oilers in the Battle of Alberta. 

All that and more in the Morning Recap.

PENGUINS 3 at MAPLE LEAFS 6

Nylander’s 4-Point Night Lifts Maple Leafs Past Penguins 6-3

Toronto Maple Leafs Scoring Summary

P1 9:07 – William Nylander (12) – Unassisted
P1 13:34 – Matias Maccelli (5) from Nylander (26), Philippe Myers (2)
P2 7:38 – Steven Lorentz (4) – Unassisted
P3 11:35 – Max Domi (4) from Oliver Ekman-Larsson (17), Nylander (27)
P3 17:57 – Bobby McMann (10) from Domi (10) – Empty Net
P3 18:36 – Nylander (13) from John Tavares (18), Matthew Knies (23) – Empty Net

Pittsburgh Penguins Scoring Summary

P1 9:51 – Bryan Rust (13) from Sidney Crosby (18), Kris Letang (16)
P2 11:43 – Rutger McGroarty (2) – Unassisted
P3 1:00 – Anthony Mantha (11) from Parker Wotherspoon (9), Justin Brazeau (7)

STARS 3 at RED WINGS 4 – OT

Detroit Red Wings Scoring Summary

P1 9:23 – James van Riemsdyk (9) from Michael Rasmussen (6), Simon Edvinsson (9)
P3 3:02 – Emmett Finnie (9) from Lucas Raymond (28), Moritz Seider (22)
P3 15:57 – Dylan Larkin (19) from van Riemsdyk (2), Raymond (29)
OT 0:34 – Larkin (20) from Seider (23), Raymond (30)

Dallas Stars Scoring Summary

P2 10:47 – Roope Hintz (12), unassisted
P2 19:16 – Jamie Benn (7) from Matt Duchene (3), Justin Hryckowian (7)
P3 11:18 – Wyatt Johnson (20), from Miro Heiskanen (27), Mikko Rantanen (37)

PANTHERS 5 at HURRICANES 2

Panthers Complete Comeback Again Against Hurricanes, Winning 5-2

Carolina Hurricanes Scoring Summary

P1 4:11 – Eric Robinson (8) from Sebastian Aho (19), Joel Nystrom (6)
P2 1:58 – Andrei Svechnikov (9) from Jordan Staal (6)

Florida Panthers Scoring Summary

P3 3:53 – Niko Mikkola (1) from Eetu Luostarinen (11), Sam Reinhart (17)
P3 6:17 – Luke Kunin (2) from Noah Gregor (2), Aaron Ekblad (11)
P3 7:00 – Anton Lundell (12) from Reinhart (18), Luostarinen (12)
P3 9:57 – Sam Bennett (13) from A.J. Greer (8), Ekblad (12)
P3 15:21 – Seth Jones (6) from Reinhart (19), Brad Marchand (21(

CANADIENS 6 at BRUINS 2

Montreal Canadiens Scoring Summary

P1 11:08 – Sammy Blais (2) from Lane Hutson (28), Noah Dobson (15)
P2 1:58 – Ivan Demidov (9) – Unassisted
P3 7:04 – Zack Bolduc (10) from Nick Suzuki (31), Hutson (29)
P3 8:43 – Cole Caufield (18) from Dobson (16), Demidov (21)
P3 10:09 – Suzuki (11) from Juraj Slafkovsky (14), Dobson (17)
P3 12:22 – Slafkovsky (11) from Hutson (30)

Juraj Slafkovsky Ivan Demidov Lane Hutson Montreal Canadiens
Montreal Canadiens forward Juraj Slafkovsky and forward Ivan Demidov and defenseman Lane Hutson celebrate Slafkovsky’s goal against the Vancouver Canucks (Bob Frid-Imagn Images)

Boston Bruins Scoring Summary

P1 12:25 – Marat Khusnutdinov (5) from Mason Lohrei (12)
P1 19:42 – Alex Steeves (8) from David Pastrnak (26), Viktor Arvidsson (8)

RANGERS 7 at CAPITALS 3

Rangers Score 5 Unanswered Goals in 7-3 Rout Over Capitals  

Washington Capitals Scoring Summary

P2 0:23 – John Carlson (8) from Aliaksei Protas (11), Ryan Leonard (12)
P2 8:40 – Dylan Strome (7) from Connor McMichael (14), Leonard (13)
P2 12:11 – Protas (13) from Sonny Milano (3), Hendrix Lapierre (6)

New York Rangers Scoring Summary

P1 14:57 – Taylor Raddysh (6) from Jonny Brodzinski (4), Braden Schneider (6)
P2 11:14 – Will Cuylle (10) from Mika Zibanejad (16), Vincent Trocheck (12)
P3 8:10 – Raddysh (7) from Cuylle (12), Noah Laba (7)
P3 9:18 – Alexis Lafreniere (8) from Artemi Panarin (24), Scott Morrow (3)
P3 13:43 – Trocheck (7) from Brodzinski (5), Gabe Perreault (3)
P3 17:44 – Panarin (14) from Zibanejad (17), Lafreniere (12) – Empty Net
P3 18:09 – Trocheck (8) from Cuylle (13), Raddysh (4)

DEVILS 1 at ISLANDERS 2

Islanders Snap Losing Streak With 2-1 Victory Over Devils

New Jersey Devils Scoring Summary

P1 15:35 – Brett Pesce (1) from Nico Hischier (19), Dawson Mercer (14)

New York Islanders Scoring Summary

P2 12:10 – Simon Holmstrom (7) – Unassisted
P3 18:45 – Adam Pelech (2) from Anders Lee (15), Holmstrom (9)

SABRES 3 at SENATORS 2 – OT

Buffalo Sabres Scoring Summary

P1 15:22 – Bowen Byram (7) from Jordan Greenway (3), Josh Dunne (3)
P2 6:11 – Noah Ostlund (6) from Byram (9), Alex Tuch (19)
OT 0:31 – Byram (8) from Ryan McLeod (14), Mattias Samuelsson (10)

Ottawa Senators Scoring Summary

P1 17:13 – Ridly Greig (3) from Claude Giroux (18)
P2 9:27 – Tim Stutzle (18) from Drake Batherson (22), Dylan Cozens (17)

PREDATORS 3 at WILD 2 – OT

Stamkos’ Goal Lifts Predators Over Wild in Overtime

Minnesota Wild Scoring Summary

P1 7:00 – Brock Faber (7) from Quinn Hughes (24), Nico Sturm (4)
P2 0:52 – Joel Eriksson Ek (9) from Marcus Johansson (17), Kirill Kaprizov (21)

Nashville Predators Scoring Summary

P1 14:28 – Ryan O’Reilly (11) from Luke Evangelista (20), Steven Stamkos (7)
P1 17:07 – Roman Josi (3) from O’Reilly (21), Filip Forsberg (13)
OT 0:53 – Stamkos (15) from Erik Haula (14), Nick Blankenburg (11)

FLYERS 3 at BLACKHAWKS 1

Flyers Defeat Blackhawks 3-1 In Pre-Holiday Matchup

Philadelphia Flyers Scoring Summary

P1 10:17 – Travis Konecny (11) from Trevor Zegras (22), Sean Couturier (15)
P2 11:13 – Noah Cates (9) from Konecny (22), Jamie Drysdale (14)
P3 17:52 – Carl Grundstrom (5) from Couturier (16), Rasmus Ristolainen (1) – Empty Net

Chicago Blackhawks Scoring Summary

P2 18:30 – Ryan Donato (9) from Matt Grzelcyk (7), Artyom Levshunov (15)

MAMMOTH 0 at AVALANCHE 1

Colorado Avalanche Scoring Summary

P2 7:57 – Samuel Girard (2), unassisted

FLAMES 1 at OILERS 5

Oilers’ Power Play Explodes in Dominant 5-1 Victory Over Flames

Edmonton Oilers Scoring Summary

P1 6:48 – Ryan Nugent-Hopkins (11) from Evan Bouchard (28), Connor McDavid (40)
P1 19:43 – Leon Draisaitl (18) from Zach Hyman (8), McDavid (41)
P2 1:59 – Draisaitl (19) from McDavid (42), Bouchard (29)
P2 11:56 – Hyman (10) from McDavid (43)
P3 5:38 – Draisaitl (20) from Hyman (9), McDavid (44)

Calgary Flames Scoring Summary

P1 15:58 – MacKenzie Weegar (3) from Mikael Backlund (13)

KRAKEN 3 at KINGS 2

Seattle Kraken Scoring Summary

P2 1:10 – Jordan Eberle (13) from Matty Beniers (16), Chandler Stephenson (13)
P2 7:26 – Frederick Gaudreau (3) from Eeli Tolvanen (16), Joshua Mahura (2)
P2 16:02 – Ben Meyers (2) from Jamie Oleksiak (4), Tolvanen (17)

Los Angeles Kings Scoring Summary

P2 16:13 – Kevin Fiala (13) – Unassisted
P3 8:45 – Andrei Kuzmenko (7) from Brandt Clarke (11), Drew Doughty (10)

SHARKS 2 at GOLDEN KNIGHTS 7

Golden Knights Dominate Sharks in 7–2 Rout

Vegas Golden Knights Scoring Summary

P1 1:46 – Brett Howden (6) from Braeden Bowman (7), Reilly Smith (4)
P1 9:07 – Mitch Marner (8) from Noah Hanifin (9), Pavel Dorofeyev (9)
P1 11:37 – Colton Sissons (2) from Keegan Kolesar (5), Brandon Saad (4)
P1 14:57 – Tomas Hertl (15) from Dorofeyev (10)
P1 18:34 – Mark Stone (8) from Ivan Barbashev (15), Kaedan Korczak (4)
P2 18:50 – Reilly Smith (5) from Korczak (5), Bowman (8)
P3 5:22 – Marner (9) from Stone (21), Barbashev (16)

San Jose Sharks Scoring Summary

P2 6:49 – Macklin Celebrini (19) from Tyler Toffoli (14)
P3 8:04 – Collin Graf (10) from Toffoli (15), Alexander Wennberg (16)

