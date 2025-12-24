NHL Morning Recap – December 24, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 13 NHL games that were played on Dec. 23, 2025. Which saw the Toronto Maple Leafs host the Pittsburgh Penguins. As well as the Calgary Flames and the Edmonton Oilers in the Battle of Alberta.
All that and more in the Morning Recap.
PENGUINS 3 at MAPLE LEAFS 6
Nylander’s 4-Point Night Lifts Maple Leafs Past Penguins 6-3
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P1 9:07 – William Nylander (12) – Unassisted
P1 13:34 – Matias Maccelli (5) from Nylander (26), Philippe Myers (2)
P2 7:38 – Steven Lorentz (4) – Unassisted
P3 11:35 – Max Domi (4) from Oliver Ekman-Larsson (17), Nylander (27)
P3 17:57 – Bobby McMann (10) from Domi (10) – Empty Net
P3 18:36 – Nylander (13) from John Tavares (18), Matthew Knies (23) – Empty Net
Pittsburgh Penguins Scoring Summary
P1 9:51 – Bryan Rust (13) from Sidney Crosby (18), Kris Letang (16)
P2 11:43 – Rutger McGroarty (2) – Unassisted
P3 1:00 – Anthony Mantha (11) from Parker Wotherspoon (9), Justin Brazeau (7)
STARS 3 at RED WINGS 4 – OT
Detroit Red Wings Scoring Summary
P1 9:23 – James van Riemsdyk (9) from Michael Rasmussen (6), Simon Edvinsson (9)
P3 3:02 – Emmett Finnie (9) from Lucas Raymond (28), Moritz Seider (22)
P3 15:57 – Dylan Larkin (19) from van Riemsdyk (2), Raymond (29)
OT 0:34 – Larkin (20) from Seider (23), Raymond (30)
Dallas Stars Scoring Summary
P2 10:47 – Roope Hintz (12), unassisted
P2 19:16 – Jamie Benn (7) from Matt Duchene (3), Justin Hryckowian (7)
P3 11:18 – Wyatt Johnson (20), from Miro Heiskanen (27), Mikko Rantanen (37)
PANTHERS 5 at HURRICANES 2
Panthers Complete Comeback Again Against Hurricanes, Winning 5-2
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P1 4:11 – Eric Robinson (8) from Sebastian Aho (19), Joel Nystrom (6)
P2 1:58 – Andrei Svechnikov (9) from Jordan Staal (6)
Florida Panthers Scoring Summary
P3 3:53 – Niko Mikkola (1) from Eetu Luostarinen (11), Sam Reinhart (17)
P3 6:17 – Luke Kunin (2) from Noah Gregor (2), Aaron Ekblad (11)
P3 7:00 – Anton Lundell (12) from Reinhart (18), Luostarinen (12)
P3 9:57 – Sam Bennett (13) from A.J. Greer (8), Ekblad (12)
P3 15:21 – Seth Jones (6) from Reinhart (19), Brad Marchand (21(
CANADIENS 6 at BRUINS 2
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 11:08 – Sammy Blais (2) from Lane Hutson (28), Noah Dobson (15)
P2 1:58 – Ivan Demidov (9) – Unassisted
P3 7:04 – Zack Bolduc (10) from Nick Suzuki (31), Hutson (29)
P3 8:43 – Cole Caufield (18) from Dobson (16), Demidov (21)
P3 10:09 – Suzuki (11) from Juraj Slafkovsky (14), Dobson (17)
P3 12:22 – Slafkovsky (11) from Hutson (30)
Boston Bruins Scoring Summary
P1 12:25 – Marat Khusnutdinov (5) from Mason Lohrei (12)
P1 19:42 – Alex Steeves (8) from David Pastrnak (26), Viktor Arvidsson (8)
RANGERS 7 at CAPITALS 3
Rangers Score 5 Unanswered Goals in 7-3 Rout Over Capitals
Washington Capitals Scoring Summary
P2 0:23 – John Carlson (8) from Aliaksei Protas (11), Ryan Leonard (12)
P2 8:40 – Dylan Strome (7) from Connor McMichael (14), Leonard (13)
P2 12:11 – Protas (13) from Sonny Milano (3), Hendrix Lapierre (6)
New York Rangers Scoring Summary
P1 14:57 – Taylor Raddysh (6) from Jonny Brodzinski (4), Braden Schneider (6)
P2 11:14 – Will Cuylle (10) from Mika Zibanejad (16), Vincent Trocheck (12)
P3 8:10 – Raddysh (7) from Cuylle (12), Noah Laba (7)
P3 9:18 – Alexis Lafreniere (8) from Artemi Panarin (24), Scott Morrow (3)
P3 13:43 – Trocheck (7) from Brodzinski (5), Gabe Perreault (3)
P3 17:44 – Panarin (14) from Zibanejad (17), Lafreniere (12) – Empty Net
P3 18:09 – Trocheck (8) from Cuylle (13), Raddysh (4)
DEVILS 1 at ISLANDERS 2
Islanders Snap Losing Streak With 2-1 Victory Over Devils
New Jersey Devils Scoring Summary
P1 15:35 – Brett Pesce (1) from Nico Hischier (19), Dawson Mercer (14)
New York Islanders Scoring Summary
P2 12:10 – Simon Holmstrom (7) – Unassisted
P3 18:45 – Adam Pelech (2) from Anders Lee (15), Holmstrom (9)
SABRES 3 at SENATORS 2 – OT
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 15:22 – Bowen Byram (7) from Jordan Greenway (3), Josh Dunne (3)
P2 6:11 – Noah Ostlund (6) from Byram (9), Alex Tuch (19)
OT 0:31 – Byram (8) from Ryan McLeod (14), Mattias Samuelsson (10)
Ottawa Senators Scoring Summary
P1 17:13 – Ridly Greig (3) from Claude Giroux (18)
P2 9:27 – Tim Stutzle (18) from Drake Batherson (22), Dylan Cozens (17)
PREDATORS 3 at WILD 2 – OT
Stamkos’ Goal Lifts Predators Over Wild in Overtime
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 7:00 – Brock Faber (7) from Quinn Hughes (24), Nico Sturm (4)
P2 0:52 – Joel Eriksson Ek (9) from Marcus Johansson (17), Kirill Kaprizov (21)
Nashville Predators Scoring Summary
P1 14:28 – Ryan O’Reilly (11) from Luke Evangelista (20), Steven Stamkos (7)
P1 17:07 – Roman Josi (3) from O’Reilly (21), Filip Forsberg (13)
OT 0:53 – Stamkos (15) from Erik Haula (14), Nick Blankenburg (11)
FLYERS 3 at BLACKHAWKS 1
Flyers Defeat Blackhawks 3-1 In Pre-Holiday Matchup
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P1 10:17 – Travis Konecny (11) from Trevor Zegras (22), Sean Couturier (15)
P2 11:13 – Noah Cates (9) from Konecny (22), Jamie Drysdale (14)
P3 17:52 – Carl Grundstrom (5) from Couturier (16), Rasmus Ristolainen (1) – Empty Net
Chicago Blackhawks Scoring Summary
P2 18:30 – Ryan Donato (9) from Matt Grzelcyk (7), Artyom Levshunov (15)
MAMMOTH 0 at AVALANCHE 1
Colorado Avalanche Scoring Summary
P2 7:57 – Samuel Girard (2), unassisted
FLAMES 1 at OILERS 5
Oilers’ Power Play Explodes in Dominant 5-1 Victory Over Flames
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 6:48 – Ryan Nugent-Hopkins (11) from Evan Bouchard (28), Connor McDavid (40)
P1 19:43 – Leon Draisaitl (18) from Zach Hyman (8), McDavid (41)
P2 1:59 – Draisaitl (19) from McDavid (42), Bouchard (29)
P2 11:56 – Hyman (10) from McDavid (43)
P3 5:38 – Draisaitl (20) from Hyman (9), McDavid (44)
Calgary Flames Scoring Summary
P1 15:58 – MacKenzie Weegar (3) from Mikael Backlund (13)
KRAKEN 3 at KINGS 2
Seattle Kraken Scoring Summary
P2 1:10 – Jordan Eberle (13) from Matty Beniers (16), Chandler Stephenson (13)
P2 7:26 – Frederick Gaudreau (3) from Eeli Tolvanen (16), Joshua Mahura (2)
P2 16:02 – Ben Meyers (2) from Jamie Oleksiak (4), Tolvanen (17)
Los Angeles Kings Scoring Summary
P2 16:13 – Kevin Fiala (13) – Unassisted
P3 8:45 – Andrei Kuzmenko (7) from Brandt Clarke (11), Drew Doughty (10)
SHARKS 2 at GOLDEN KNIGHTS 7
Golden Knights Dominate Sharks in 7–2 Rout
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P1 1:46 – Brett Howden (6) from Braeden Bowman (7), Reilly Smith (4)
P1 9:07 – Mitch Marner (8) from Noah Hanifin (9), Pavel Dorofeyev (9)
P1 11:37 – Colton Sissons (2) from Keegan Kolesar (5), Brandon Saad (4)
P1 14:57 – Tomas Hertl (15) from Dorofeyev (10)
P1 18:34 – Mark Stone (8) from Ivan Barbashev (15), Kaedan Korczak (4)
P2 18:50 – Reilly Smith (5) from Korczak (5), Bowman (8)
P3 5:22 – Marner (9) from Stone (21), Barbashev (16)
San Jose Sharks Scoring Summary
P2 6:49 – Macklin Celebrini (19) from Tyler Toffoli (14)
P3 8:04 – Collin Graf (10) from Toffoli (15), Alexander Wennberg (16)