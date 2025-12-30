NHL Morning Recap – December 30, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 11 NHL games that were played on Dec. 29, 2025. Which saw the Ottawa Senators take on the Columbus Blue Jackets. As well as the Vancouver Canucks and the Seattle Kraken in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
BLUE JACKETS 4 at SENATORS 1
Blue Jackets Overcome Travel Nightmares to Handily Defeat Senators
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 15:58 – Boone Jenner (6) from Cole Sillinger (13), Charlie Coyle (18)
P2 1:21 – Damon Severson (3) from Dmitri Voronkov (12), Sillinger (14)
P3 1:57 – Denton Mateychuk (7) from Severson (12), Coyle (19)
P3 15:54 – Kirill Marchenko (14) from Mason Marchment (11), Adam Fantilli (13)
Ottawa Senators Scoring Summary
P2 8:16 – Jake Sanderson (8) from Tim Stutzle (22), Brady Tkachuk (12)
CAPITALS 3 at PANTHERS 5
Washington Capitals Scoring Summary
P1 3:53 – Tom Wilson (18) from Martin Fehervary (9), Dylan Strome (22)
P1 19:17 – Wilson (19) from Strome (23), Jakob Chychrun (15)
P3 3:11 – Strome (8) from Wilson (18), Aliaksei Protas (14)
Florida Panthers Scoring Summary
P1 4:35 – Anton Lundell (13) from Jeff Petry (8)
P1 12:45 – Sam Reinhart (20) from Seth Jones (16), Brad Marchand (22)
P3 6:16 – Marchand (22) from Sam Bennett (15), Jones (17)
P3 13:12 – Aaron Ekblad (2) from Reinhart (21), Lundell (17)
P3 19:25 – Reinhart (21) from Eetu Luostarinen (13), Ekblad (13) – Empty Net
RANGERS 2 at HURRICANES 3 – OT
Hurricanes’ 3-2 Win in Overtime Completes Comeback Over Rangers
New York Rangers Scoring Summary
P1 1:39 – Vladislav Gavrikov (7) from Artemi Panarin (25), Vincent Trocheck (13)
P2 13:00 – Jonny Brodzinski (4) from Sam Carrick (6), Matthew Robertson (5)
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P1 15:57 – Sebastian Aho (14) from Alexander Nikishin (10), Nikolaj Ehlers (17)
P3 9:11 – Jordan Martinook (6) from Jalen Chatfield (7), K’Andre Miller (12)
OT 4:47 – Jackson Blake (12) from Aho (21), Ehlers (18)
OILERS 3 at JETS 1
Pickard Stands Tall as Oilers Down Jets 3-1
Edmonton Oilers Scoring Summary
P2 8:00 – Max Jones (1), unassisted
P2 12:49 – Jack Roslovic (11) from Adam Henrique (8), Matt Savoie (6)
P3 18:37 – Zach Hyman (11) from Connor McDavid (45) – Empty Net
Winnipeg Jets Scoring Summary
P3 5:46 – Adam Lowry (2) from Morgan Barron (6)
SABRES 4 at BLUES 2
Sabres Beat Blues to Win 9th-Straight Game
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 2:19 – Noah Ostlund (7) from Josh Norris (7)
P2 15:17 – Alex Tuch (12) from Mattias Samuelsson (13)
P3 1:46 – Zach Benson (4) from Jack Quinn (15), Ryan McLeod (15)
P3 18:44 – Peyton Krebs (3) from Beck Malenstyn (3) – Empty Net
St. Louis Blues Scoring Summary
P1 5:08 – Brayden Schenn (8) from Otto Stenberg (4), Jordan Kyrou (9)
P1 8:09 – Jimmy Snuggerud (6) from Robby Fabbri (3), Colton Parayko (11)
KINGS 2 at AVALANCHE 5
Colorado Avalanche Scoring Summary
P1 9:24 – Jack Drury (6) from Ross Colton (10)
P2 13:21 – Martin Necas (19) from Gabriel Landeskog (14), Nathan MacKinnon (34)
P2 17:30 – Brock Nelson (15) from Joel Kiviranta (3), Samuel Girard (8)
P3 18:23 – MacKinnon (32) from Artturi Lehkonen (17) – Empty Net
P3 19:15 – Cale Makar (12) from Valeri Nichushkin (15), Nelson (13)
Los Angeles Kings Scoring Summary
P2 5:15 – Corey Perry (8) from Kevin Fiala (12), Joel Edmundson (12)
P3 4:58 – Joel Armia (9) from Adrian Kempe (19)
PREDATORS 4 at MAMMOTH 3
Steven Stamkos Scores Goal No. 599 in Predators Win Over the Mammoth
Utah Mammoth Scoring Summary
P1 5:48 – JJ Peterka (15) from Dylan Guenther (15), Clayton Keller (21)
P2 3:41 – Mikhail Sergachev (5) from Nick Schmaltz (21), Sean Durzi (8)
P3 4:02 – Guenther (17) from Lawson Crouse (7), Barrett Hayton (5)
Nashville Predators Scoring Summary
P1 9:51 – Roman Josi (4) from Filip Forsberg (14), Steven Stamkos (8)
P2 7:51 – Luke Evangelista (6) from Tyson Jost (4), Nick Blankenburg (12)
P3 11:39 – Stamkos (16) from Ryan O’Reilly (22), Evangelista (21)
P3 13:17 – Stamkos (17) from O’Reilly (23), Nick Perbix (5)
BRUINS 1 at FLAMES 2 – OT
Boston Bruins Scoring Summary
P1 18:06 – Andrew Peeke (4) from Mason Lohrei (13), Sean Kuraly (8)
Calgary Flames Scoring Summary
P2 13:32 – Blake Coleman (12) from Mikael Backlund (15), Joel Hanley (6)
OT 1:53 – Connor Zary (5), unassisted
CANUCKS 3 at KRAKEN 2 – SO
Lankinen’s 37 Saves & Shootout Brilliance Lead Canucks to 3-2 Victory Over Kraken
Vancouver Canucks Scoring Summary
P1 15:20 – Linus Karlsson (9) from Liam Ohgren (2)
P2 5:23 – Elias Pettersson (9) from Evander Kane (13), Tom Willander (9)
Seattle Kraken Scoring Summary
P1 8:50 – Jared McCann (6) from Vince Dunn (15), Jordan Eberle (11)
P1 19:40 – Ryan Winterton (3) from Jacob Melanson (1), Joey Daccord (3)
Shootout Summary:
VAN: Ohgren – Winner
WILD 5 at GOLDEN KNIGHTS 2
Wild Dominate in 5-2 Win Over Golden Knights
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 0:26 – Marcus Johansson (12) from Jonas Brodin (8), Jared Spurgeon (8)
P1 14:06 – Matt Boldy (25) from Joel Eriksson Ek (19), Johansson (18)
P2 0:26 – Spurgeon (3) from Johansson (19), Brodin (9)
P2 4:32 – Brock Faber (8) from Yakov Trenin (10), Kirill Kaprizov (24)
P2 6:56 – Eriksson Ek (10) from Boldy (22), Johansson (20)
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P2 16:50 – Brayden McNabb (2) from Ivan Barbashev (17), Pavel Dorofeyev (11)
P3 2:14 – Mark Stone (9) from Barbashev (18), Mitch Marner (31)
SHARKS 5 at DUCKS 4
San Jose Sharks Scoring Summary
P1 10:43 – Mario Ferraro (2) from Alexander Wennberg (18), Adam Gaudette (6)
P1 19:12 – Macklin Celebrini (21) from Wennberg (19), Tyler Toffoli (16)
P2 6:30 – Igor Chernyshov (2) from Celebrini (38), Sam Dickinson (3)
P2 12:17 – William Eklund (10) from Celebrini (39)
P3 13:47 – Zack Ostapchuk (1) from Vincent Iorio (3), Barclay Goodrow (5)
Anaheim Ducks Scoring Summary
P1 15:02 – Troy Terry (11) from Nikita Nesterenko (8)
P2 16:26 – Cutter Gauthier (19) from Terry (26), Ryan Poehling (12)
P3 3:07 – Pavel Mintyukov (5) from Gauthier (19), Ian Moore (4)
P3 15:58 – Terry (12) from Mason McTavish (15), Jackson LaCombe (17)