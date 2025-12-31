Projected Lineups for Predators vs Golden Knights – 12/31/25

by

The Nashville Predators take on the Vegas Golden Knights at T-Mobile Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

PREDATORS (17-17-4) at GOLDEN KNIGHTS (17-9-11)

3 p.m. ET; FDSNSO, SCRIPPS, SN, TVAS

Predators projected lineup

Filip Forsberg — Ryan O’Reilly — Steven Stamkos
Michael Bunting — Erik Haula — Luke Evangelista
Tyson Jost — Fedor Svechkov — Matthew Wood
Reid Schaefer — Michael McCarron — Cole Smith

Roman Josi — Nick Perbix
Brady Skjei — Adam Wilsby
Nicolas Hague — Nick Blankenburg

Juuse Saros
Justus Annunen

Scratched: None

Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)

Status report

Marchessault, a forward, did not practice Tuesday; he has been out since Dec. 17.

Latest for THW:

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev — Mitch Marner — Mark Stone
Pavel Dorofeyev — Tomas Hertl — Alexander Holtz
Reilly Smith — Brett Howden — Branden Bowman
Brandon Saad — Colton Sissons — Keegan Kolesar

Brayden McNabb – Kaedan Korczak
Noah Hanifin — Ben Hutton
Jeremy Lauzon — Zach Whitecloud

Akira Schmid
Carter Hart

Scratched: Cole Reinhardt

Injured: Jack Eichel (undisclosed), Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)

Status report

Golden Knights coach Bruce Cassidy confirmed Schmid will start after Hart was pulled in a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Monday.

Latest for THW:

Substack Subscribe to the THW Daily and never miss the best of The Hockey Writers Banner