Projected Lineups for Predators vs Golden Knights – 12/31/25

The Nashville Predators take on the Vegas Golden Knights at T-Mobile Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
PREDATORS (17-17-4) at GOLDEN KNIGHTS (17-9-11)
3 p.m. ET; FDSNSO, SCRIPPS, SN, TVAS
Predators projected lineup
Filip Forsberg — Ryan O’Reilly — Steven Stamkos
Michael Bunting — Erik Haula — Luke Evangelista
Tyson Jost — Fedor Svechkov — Matthew Wood
Reid Schaefer — Michael McCarron — Cole Smith
Roman Josi — Nick Perbix
Brady Skjei — Adam Wilsby
Nicolas Hague — Nick Blankenburg
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: None
Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)
Status report
Marchessault, a forward, did not practice Tuesday; he has been out since Dec. 17.
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev — Mitch Marner — Mark Stone
Pavel Dorofeyev — Tomas Hertl — Alexander Holtz
Reilly Smith — Brett Howden — Branden Bowman
Brandon Saad — Colton Sissons — Keegan Kolesar
Brayden McNabb – Kaedan Korczak
Noah Hanifin — Ben Hutton
Jeremy Lauzon — Zach Whitecloud
Akira Schmid
Carter Hart
Scratched: Cole Reinhardt
Injured: Jack Eichel (undisclosed), Adin Hill (lower body), William Karlsson (lower body), Shea Theodore (upper body)
Status report
Golden Knights coach Bruce Cassidy confirmed Schmid will start after Hart was pulled in a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Monday.
