2019 NHL Draft: Fisher’s Top 217 for January

Kaapo Kakko got the golden goal, but Jack Hughes did enough to stay one step ahead, while Vasili Podkolzin solidified his status as the third-best prospect for this year’s NHL draft with his performance at the 2019 IIHF World Junior Championship.

Those three have been 1-2-3 in the same order — Hughes, Kakko, Podkolzin — in each of my five rankings to date, including January, and I don’t foresee that changing between now and June when the draft takes place in Vancouver.

Not even with Kakko netting the winner in the gold-medal game there, nor with his recent shift to centre back in Finland. He’s a stud prospect drawing comparisons to Auston Matthews — more so than fellow Finn Patrik Laine, who went second behind Matthews in 2016 — but Hughes is looking like he’ll be the wire-to-wire favourite to go first overall as a faster version of Patrick Kane with a dash of Connor McDavid.

Podkolzin has a real edge to his game, a feisty yet clutch scorer who rises to the occasion and who earned a bigger role for Russia than last year’s No. 2 pick Andrei Svechnikov. Podkolzin emerged as a go-to guy, taking a regular shift late in games — a rarity under Valeri Bragin — and coming close to getting the equalizer as the extra attacker in a semifinal loss to the Americans.

Podkolzin was a dominant force at the under-18 Hlinka Gretzky Cup in August and a standout again at the World Junior A Challenge in December, shining at the three biggest international scouting showcases and managing to separate himself from the rest of the pack despite the Russian factor. There is a slight concern since he didn’t report to WHL Medicine Hat as an import draft pick, but that shouldn’t scare off the NHL team picking third overall and certainly won’t impact his spot at No. 3 in my draft rankings.

As for fourth overall, that’s where the debating really begins for me. There are at least five prospects with a legitimate chance of being taken No. 4. The rest of the top 10 is wide open right now and will become the focus — or one of the main focuses — for me in the second half.

Expect some more movement in that range — from No. 4 to No. 10 — and throughout the remainder of the first round as the draft year continues to play out.

Next week’s CHL Top Prospects Game could shuffle that order to some degree, as could playoff performances and the April under-18 tournament. Those decisions won’t be finalized until after the draft combine, but I’m feeling like my top three are already locked in.

The further down you go in my draft rankings, the more they remain a work in progress, and I still haven’t incorporated any overagers despite deciding to go the full seven rounds for January. I’m working on a separate list of overagers that I may publish later this month before working them into my draft rankings, perhaps as soon as February.

I’m noncommittal on that front — on that timeline — but here are my top 217 first-time eligible prospects for January:

First Round

1) Jack Hughes (LC, USA, NTDP U18)

2) Kaapo Kakko (RW/LC, Finland, TPS Liiga)

3) Vasili Podkolzin (RW, Russia, SKA St. Petersburg MHL)

4) Bowen Byram (LD, Canada, Vancouver WHL)

5) Philip Broberg (LD, Sweden, AIK J20)

6) Trevor Zegras (LC, USA, NTDP U18)

7) Dylan Cozens (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

8) Kirby Dach (RC/RW, Canada, Saskatoon WHL)

9) Peyton Krebs (LW/LC, Canada, Kootenay WHL)

10) Alex Turcotte (LC, USA, NTDP U18)

11) Matthew Boldy (LW, USA, NTDP U18)

12) Ryan Suzuki (LC, Canada, Barrie OHL)

13) Alex Newhook (LC/LW, Canada, Victoria BCHL)

14) Cam York (LD, USA, NTDP U18)

15) Ville Heinola (LD, Finland, Lukko Liiga)

16) Victor Söderström (RD, Sweden, Brynas J20)

17) Cole Caufield (RW, USA, NTDP U18)

18) Connor McMichael (LC, Canada, London OHL)

19) Arthur Kaliyev (LW, USA, Hamilton OHL)

20) Pavel Dorofeyev (LW/RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

21) Moritz Seider (RD, Germany, Adler Mannheim DEL)

22) Mikko Kokkonen (LD, Finland, Jukurit Liiga)

23) Anttoni Honka (RD, Finland, JYP Liiga)

24) Bobby Brink (RW, USA, Sioux City USHL)

25) Jakob Pelletier (LW/RW, Canada, Moncton QMJHL)

26) Raphaël Lavoie (C/RW, Canada, Halifax QMJHL)

27) Nathan Légaré (RW, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

28) Nolan Foote (LC/LW, Canada/USA, Kelowna WHL)

29) Lassi Thomson (RD, Finland, Kelowna WHL)

30) Kaedan Korczak (RD, Canada, Kelowna WHL)

31) Matthew Robertson (LD, Canada, Edmonton WHL)

Second Round

32) Nick Robertson (LC/LW, USA, Peterborough OHL)

33) Thomas Harley (LD, Canada/USA, Mississauga OHL)

34) Ilya Nikolayev (F, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

35) Spencer Knight (G, USA, NTDP U18)

36) Nils Hoglander (LW, Sweden, Rogle SHL)

37) Albin Grewe (LC, Sweden, Djurgardens J20)

38) John Beecher (LC, USA, NTDP U18)

39) Robert Mastrosimone (LC, USA, Chicago USHL)

40) Dustin Wolf (G, USA, Everett WHL)

41) Ben Brinkman (LD, USA, Minnesota NCAA)

42) Antti Tuomisto (RD, Finland, Assat U20)

43) Artemi Knyazev (LD, Russia, Chicoutimi QMJHL)

44) Henry Thrun (LD, USA, NTDP U18)

45) Alex Vlasic (LD, USA, NTDP U18)

46) Valentin Nussbaumer (LC/LW, Switzerland, Shawinigan QMJHL)

47) Michal Teply (RW, Czech Republic, Bili Tygri Liberec)

48) Maxim Cajkovic (RW/LW, Slovakia, Saint John QMJHL)

49) Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

50) Yegor Spiridonov (LW, Russia, Magnitogorsk MHL)

51) Yegor Afanasyev (F, Russia, Muskegon USHL)

52) Yaroslav Likhachyov (RW, Russia, Gatineau QMJHL)

53) Simon Holmstrom (RW/LW, Sweden, HV71 J20)

54) Tobias Bjornfot (LD, Sweden, Djurgardens J20)

55) Drew Helleson (RD, USA, NTDP U18)

56) Ryan Johnson (LD, USA, Sioux Falls USHL)

57) Billy Constantinou (RD, Canada, Kingston OHL)

58) Phillip Tomasino (RC, Canada, Niagara OHL)

59) Blake Murray (LC, Canada, Sudbury OHL)

60) Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL)

61) John Farinacci (RC, USA, NTDP U18)

62) Martin Has (RD, Czech Republic, Tappara Liiga)

Third Round

63) Vladislav Kolyachonok (LD, Belarus, Flint OHL)

64) Matvei Guskov (LC, Russia, London OHL)

65) Vladislav Firstov (F, Russia, Waterloo USHL)

66) Marcus Kallionkieli (F, Finland, Sioux City USHL)

67) Matias Maccelli (LW, Finland, Dubuque USHL)

68) Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL)

69) Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

70) Jordan Spence (RD, Canada, Moncton QMJHL)

71) Jamieson Rees (LC, Canada, Sarnia OHL)

72) Samuel Poulin (LW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

73) Sasha Mutala (RW, Canada, Tri-City WHL)

74) Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL)

75) Oleg Zaytsev (LC, Russia, Red Deer WHL)

76) Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Kometa Brno)

77) Kim Nousiainen (LD, Finland, KalPa Liiga)

78) Marshall Warren (LD, USA, NTDP U18)

79) Isaiah Saville (G, USA, Tri-City USHL)

80) Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

81) Hugo Alnefelt (G, Sweden, HV71 J20)

82) Hunter Jones (G, Canada, Peterborough OHL)

83) Cameron Rowe (G, USA, NTDP U18)

84) Shane Pinto (RW, USA, Lincoln USHL)

85) Brady Meyer (LC, USA, Des Moines USHL)

86) Patrik Puistola (LW, Finland, Tappara U20)

87) Henri Nikkanen (LC, Finland, Jukurit Liiga)

88) Alex Beaucage (RW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

89) Xavier Parent (LW, Canada, Halifax QMJHL)

90) Harrison Blaisdell (LW, Canada, Chilliwack BCHL)

91) Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

92) Dillon Hamaliuk (LW, Canada, Seattle WHL)

93) Reece Newkirk (LC, Canada, Portland WHL)

Fourth Round

94) Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL)

95) Mads Sogaard (G, Denmark, Medicine Hat WHL)

96) Trent Miner (G, Canada, Vancouver WHL)

97) Yegor Serdyuk (RW, Russia, Victoriaville QMJHL)

98) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

99) Martin Lang (LW, Czech Republic, Kamloops WHL)

100) Ethan Phillips (RC, Canada, Sioux Falls USHL)

101) Alex Campbell (LW/LC, Canada, Victoria BCHL)

102) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

103) Mikhail Abramov (RW, Russia, Victoriaville QMJHL)

104) Nikita Alexandrov (LC, Germany/Russia, Charlottetown QMJHL)

105) Marcel Barinka (F, Czech Republic, Halifax QMJHL)

106) Leevi Aaltonen (LW, Finland, KalPa Liiga)

107) Antti Saarela (LC/LW, Finland, Lukko Liiga)

108) Matias Mäntykivi (LC, Finland, SaiPa U20)

109) Nikola Pasic (LC, Sweden, Linkoping J20)

110) Lucas Feuk (LC/LW, Sweden, Sodertalje J20)

111) Travis Treloar (RC, Sweden, Chicago USHL)

112) Trevor Janicke (RW, USA, Central Illinois USHL)

113) Michael Gildon (F, USA, NTDP U18)

114) Anthony Romano (RW, Canada, Sioux Falls USHL)

115) Massimo Rizzo (LC/LW, Canada, Penticton BCHL)

116) Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL)

117) Michael Vukojevic (LD, Canada, Kitchener OHL)

118) Elmer Soderblom (LW, Sweden, Frolunda J20)

119) Karl Henriksson (LC/LW, Sweden, Frolunda J20)

120) Simon Lundmark (RD, Sweden, Linkoping J20)

121) Jake Lee (LD, Canada, Seattle WHL)

122) Roman Bychkov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

123) Semyon Chistyakov (LD, Russia, Tolpar Ufa MHL)

124) Yegor Chinakhov (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Fifth Round

125) Samuel Hlavaj (G, Slovakia, Team Slovakia U20)

126) Colten Ellis (G, Canada, Rimouski QMJHL)

127) Case McCarthy (RD, USA, NTDP U18)

128) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

129) Nikita Okhotyuk (LD, Russia, Ottawa OHL)

130) Andrei Pribylskiy (RD, Russia, Dynamo Moskva KHL)

131) Daniil Misyul (LD, Russia/Belarus, Loko Yaroslavl MHL)

132) Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

133) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

134) Albert Johansson (LD, Sweden, Farjestad SHL)

135) Kalle Loponen (RD, Finland, Kärpät U20)

136) Iivari Rasanen (LD, Finland, Tappara U20)

137) Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

138) Arvid Costmar (RC, Sweden, Linköping J20)

139) Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

140) Victor Ostman (G, Sweden, HV71 J20)

141) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

142) Alex Aslanidis (G, USA, NTDP U18)

143) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL)

144) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

145) Grant Silianoff (F, USA, Cedar Rapids USHL)

146) Ryder Donovan (RC, USA, Team North High School)

147) Judd Caulfield (RW, USA, NTDP U18)

148) Ethan Keppen (LW, Canada, Flint OHL)

149) Nick Porco (LW, Canada, Saginaw OHL)

150) Graeme Clarke (RW, Canada, Ottawa OHL)

151) Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhstan, Oshawa OHL)

152) Brayden Tracey (LW, Canada, Moose Jaw WHL)

153) Quinn Schmiemann (LD, Canada, Kamloops WHL)

154) Gianni Fairbrother (LD, Canada, Everett WHL)

155) Cole Moberg (LD, Canada, Prince George WHL)

Sixth Round

156) Dominick Fensore (LD, USA, NTDP U18)

157) Zac Jones (LD, USA, Tri-City USHL)

158) Oliver Turan (RD, Slovakia, Acadie-Bathurst QMJHL)

159) Michal Mrazik (LW, Slovakia, Rögle BK J20)

160) Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Sparta Praha U19)

161) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Aalborg Pirates)

162) Aku Raty (RW, Finland,Kärpät U20)

163) Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

164) Jack Malone (F, USA, Youngstown USHL)

165) Patrick Moynihan (RW, USA, NTDP U18)

166) Mike Koster (LD, USA, Team Northeast High School)

167) Cade Webber (LD, USA, NTDP U18)

168) Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

169) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

170) David Kope (RW, Canada, Edmonton WHL)

171) Adam Beckman (LW/LC, Canada, Spokane WHL)

172) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL)

173) Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

174) Josh Nodler (RC, USA, Fargo USHL)

175) Lynden Breen (F, Canada, Central Illinois USHL)

176) Danny Weight (F, USA, NTDP U18)

177) Rhett Pitlick (LW, USA, Team Southwest High School)

178) Austen Swankler (LC, USA, Waterloo USHL)

179) Konsta Hirvonen (LC/LW, Finland, HIFK U20)

180) Valtteri Ojantakanen (F, Finland, Jokerit U20)

181) Jacob Grönhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

182) Maxence Guenette (RD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

183) Samuel Bolduc (LD, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

184) Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

185) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

186) Filip Prikryl (LC/RW, Czech Republic, Saint John QMJHL)

Seventh Round

187) Roope Taponen (G, Finland, HIFK U20)

188) Henrik Tikkanen (G, Finland, HIFK U20)

189) Kari Piiroinen (G, Finland, Windsor OHL)

190) Mack Guzda (G, USA/Canada, Owen Sound OHL)

191) Matthew Davis (G, Canada, Spruce Grove AJHL)

192) Andrew Perrott (RD, USA/Canada, Owen Sound OHL)

193) Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

194) Layton Ahac (LD, Canada, Prince George BCHL)

195) Luke Bast (LD, Canada, Brooks AJHL)

196) Zachary Okabe (F, Canada/Australia, Grande Prairie AJHL)

197) Jackson Jutting (LC, USA, Minnesota NAHL)

198) Will Francis (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

199) Jackson LaCombe (LD, USA, Chicago USHL)

200) Braden Doyle (LD, USA, Boston Jr. Bruins NCDC)

201) Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linköping J20)

202) Nikita Vashchenko (LD, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

203) Jackson van de Leest (LD, Canada, Calgary WHL)

204) Sergei Alkhimov (F, Russia, Regina WHL)

205) Alexei Protas (LC, Belarus, Prince Albert WHL)

206) Arseni Gritsyuk (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

207) Maxim Denezhkin (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

208) Isac Andersson (LC/LW, Sweden,Frölunda J20)

209) Oscar Bjerselius (LC, Sweden, Djurgardens J20)

210) Emil Malysjev (LD, Sweden/Russia, Saskatoon WHL)

211) Nikita Sedov (LD, Russia, Regina WHL)

212) Lev Starikov (LD, Russia, Des Moines USHL)

213) Mitchell Brewer (LD, Canada, Oshawa OHL)

214) Keean Washkurak (LC, Canada, Mississauga OHL)

215) Daniel D’Amico (LW, Canada, Windsor OHL)

216) Kyen Sopa (RW, Switzerland, Niagara OHL)

217) Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov)

On My Radar (208)

NOTE: All first-time draft-eligibles listed by position in alphabetical order.

Forwards (124)

Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Filiph Åström (LC/LW, Sweden, Frolunda J20)

Dan Bartos (RW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Danil Bashkirov (F, Russia, Tolpar Ufa MHL)

John Beaton (LC, Canada, Kemptville CCHL)

Martin Beranek (RW/LW, Czech Republic, Ceske Budejovice)

Daniil Berestnev (LW, Russia, Val-d’Or QMJHL)

Marek Berka (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Tomas Bernat (RW, Czech Republic, Rytiri Kladno U19)

Jan Bernovsky (RW, Czech Republic, HC Vitkovice U19)

Kyle Bettens (RW/RC, Canada/USA, Fargo USHL)

Luke Bignell (LC, Canada, Barrie OHL)

Mathieu Bizier (LC, Canada, Rimouski QMJHL)

Kaden Bohlsen (RC, USA, Des Moines USHL)

Kieran Brown (F, England, Sheffield EIHL)

Ethan Browne (LC, Canada, Prince George WHL)

Petr Cajka (LC/LW, Czech Republic, Erie OHL)

Filip Cenka (LC, Slovakia, Team Slovakia U20)

Erik Cermak (LW, Czech Republic, Peterborough OHL)

Alexander Cherny (LW/RW, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Rob Christy (LW, USA, Team Southeast High School)

Eric Ciccolini (RW, Canada, Toronto Jr. Canadiens OJHL)

Matous Cmiel (RW, Czech Republic, HC Trinec U19)

Liam Connors (RW, USA, St. Sebastian’s High School)

Gabriel Denis (LC, Canada, Shawinigan QMJHL)

Graham Dickerson (RW, Canada, Kitchener OHL)

Michael Drabek (LC, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Ryan Drkulec (F, USA, Waterloo USHL)

Carson Dyck (F, Canada, Okotoks AJHL)

Lucas Edmonds (RW, Sweden/Canada, Karlskrona J20)

Adam Edström (LC, Sweden, Mora J20)

Charles Eklund (RW/LW, Sweden, Mora SHL)

Nicolas Ferenyi (LW/LC, Slovakia, Dukla Trencin U20)

Garrett Foster (RW, USA, Phillips Exeter Academy)

Jordan Frasca (LC, Canada, Windsor OHL)

Conor Frenette (LC, Canada, Victoriaville QMJHL)

Martin Friden (LW, Sweden, Vaxjo J20)

Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

Ty Glover (LC, Great Britain/Canada, Buffalo Jr. Sabres OJHL)

Andrej Golian (LW, Slovakia, Team Slovakia U20)

Alexander Gordin (F, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

Gustav Green (LC, Denmark, Rungsted Seier Capital)

Robert Griffin (RC, USA, Boston Jr. Bruins NCDC)

Aaron Huglen (F, USA, Fargo USHL)

Aarne Intonen (LC, Finland, TPS U20)

Dylan Jackson (RW, Canada, Dubuque USHL)

Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Luleå J20)

Mikkel Jensen (LC, Denmark, SønderjyskE)

Wilson Johansson (RW, Sweden, Färjestad J20)

Daniel Jouza (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

David Karlstrom (LC/RW, Sweden, AIK J20)

Ivan Kazakov (LW/LC, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

Liam Keeler (LC, Canada, Edmonton WHL)

Nino Kinder (LC, Germany, Eisbären Juniors Berlin U20)

Jami Krannila (LC, Finland, Sioux Falls USHL)

Trevor Kuntar (LC, USA, Youngstown USHL)

Anton Larsson (LC/LW, Sweden, Djurgarden J20)

Ethan Leyh (LW, Canada, Langley BCHL)

Owen Lindmark (RC, USA, NTDP U18)

Josh Lopina (RC, USA, Lincoln USHL)

David Maniacek (LW/RW, Slovakia, Dukla Trencin U20)

Kosta Manikis (RC, Canada, Stouffville OJHL)

Felix-Antoine Marcotty (RW, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Cullen McLean (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Peter Melcher (LW, Slovakia, Everett WHL)

Arlo Merritt (LC, Canada, Kimball Union High School)

Julian Mettler (LW/LC, Switzerland, Kloten NLB)

Vladislav Mikhailov (LC, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Cody Morgan (RC, Canada, Windsor OHL)

Alex Morozoff (LC, Canada, Red Deer WHL)

Koby Morrisseau (LC, Canada, Regina WHL)

Brad Morrissey (RW, Canada, Tri-City USHL)

Gleb Murtazin (F, Russia, Green Bay USHL)

Radek Muzik (RW/LW, Czech Republic, Luleå J20)

Adam Najman (F, Czech Republic, Bili Tygri Liberec)

Vincent Nardone (LW, Canada, Flin Flon SJHL)

Nikita Nesterenko (LC, USA, New Jersey Jr. Titans 18U)

Jackson Niedermayer (LW, USA/Canada, Penticton BCHL)

Quinn Olson (LW, Canada, Okotoks AJHL)

Ilya Ovechkin (F, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Tyler Paquette (RW, USA, Des Moines USHL)

Juuso Pärssinen (LC, Finland, TPS U20)

Bailey Peach (RW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Jonas Peterek (RW, Czech Republic, Frydek-Mistek)

Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

Garrett Pinoniemi (LC, USA, Team Northeast High School)

Denis Pochivalov (F, Russia, Torpedo Nizhny Novgorod KHL)

Mason Primeau (LC, Canada, Guelph OHL)

Patrik Prymula (F, Czech Republic, Sparta Praha U18)

Henrik Rybinski (LW/RW, Canada, Seattle WHL)

Jakub Rychlovský (LC, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Ilya Safonov (LC, Russia, Irbis Kazan MHL)

Jan Sarvas (LW/RW, Slovakia, Banska Bystrica U20)

Dean Schwenninger (LC, Switzerland, Zug U20)

Cole Schwindt (RW, Canada, Mississauga OHL)

Maxim Shabanov (LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Vladislav Shutov (RW/RC, Russia, Reaktor Nizhnikamsk MHL)

Carl Sjöberg (RW/LC, Sweden, Örebro J20)

Dominik Sklenar (LW, Czech Republic, Hradec Kralove U19)

Jakin Smallwood (RW, Canada, Kootenay WHL)

Dominik Sojka (LC, Slovakia, Banska Bystrica U20)

Emmett Sproule (LW/LC, Canada, Erie OHL)

Sam Stange (RW, USA, Team Wisconsin High School)

Daniil Stepanov (RC, Belarus, Moose Jaw WHL)

Keegan Stevenson (RC, Canada, Guelph OHL)

Yves Stoffel (RW/LW, Switzerland, Zug U20)

Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea J20)

Matthew Sutton (RW, USA, Gilmour Academy)

Premysl Svoboda (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Alex Swetlikoff (LC, Canada, Kelowna WHL)

Daniil Tesanov (RW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Tuukka Tieksola (F, Finland, Kärpät U20)

Daniel V. Tkac (LC/LW, Slovakia/USA, Merritt BCHL)

Matej Toman (LW, Czech Republic, Prince George WHL)

Alexei Tsyplakov (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Eric Uba (RW, Canada, Flint OHL)

Ilya Usov (LW/LC, Belarus, Salisbury High School)

Yannik Valenti (RW, Germany, Vancouver WHL)

Adrian Valigura (LW, Slovakia, HK Poprad U20)

Joel Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

Jacob Winterton (LW, Canada, Flint OHL)

Alex Young (RC, Canada, Canmore AJHL)

Tyler Young (RW, USA, Lawrence Academy)

Patriks Zabusovs (F, Latvia, Riga MHL)

Danil Zinovyev (LW/LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Defencemen (71)

Cade Alami (LD, USA, Mid-Fairfield Rangers U18)

Yegor Alanov (LD, Germany/Russia, Vaxjo J20)

Jacson Alexander (LD, Canada, Edmonton WHL)

Malik Alishlalov (LD, Russia, Mid-Fairfield Rangers U18)

Nathan Allensen (LD, Canada, Barrie OHL)

Nicklas Andrews (LD, USA, Brookings NAHL)

Vadim Antipin (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Yegor Arbuzov (LD, Russia, Spokane WHL)

Jarrett Baker (LD, Canada, Drummondville QMJHL)

Jonas Brondberg (LD, Denmark, Växjö Lakers J20)

Mitchell Brown (RD, Canada, Tri-City WHL)

Yegor Bryutov (LD, Russia, Tyumenski Legion MHL)

Nikolai Burenov (LD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

Chase Felgueiras (RD, Canada, Humboldt SJHL)

Cedric Fiedler (LD, Switzerland/USA, Fargo USHL)

Joey Foss (LD, USA, Odessa NAHL)

Ethan Frisch (RD, USA, Green Bay USHL)

Chris Giroday (LD, Canada, Green Bay USHL)

Mikhail Gonchar (LD, Russia/USA, Shattuck St. Mary’s Midget Prep)

Santeri Hatakka (LD, Finland, Jokerit U20)

Ludvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

Mathew Hill (LD, Canada, Barrie OHL)

Albin Hjalmarsson (LD, Sweden, Djurgardens J20)

Matej Ilencik (LD, Slovakia, Södertälje J18)

Christopher Inniss (RD, Canada, Rimouski QMJHL)

Samuel Johannesson (RD, Sweden, Rogle J20)

Nolan Jones (LD, Canada, Lethbridge WHL)

Jakub Kleiner (RD, Czech Republic, Pirati Chomutov U19)

Jan Klodner (LD, Czech Republic, Zdar nad Sazavou U19)

Luke Krys (RD, USA/Canada, Salisbury High School)

Noah Laaouan (RD, Canada, Cape Breton QMJHL)

Grayson Ladd (RD, Canada, Windsor OHL)

Nathan Larose (RD, Canada, Saint John QMJHL)

Matus Lukas Lavicka (LD, Slovakia, Team Slovakia U20)

Jacob LeGuerrier (RD, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Jonatan Lundgren (LD, Sweden, Skelleftea J20)

Alexander Lundqvist (LD, Sweden, Leksands J20)

Yegor Martynov (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Evan McIntyre (LD, Canada, Cedar Rapids USHL)

Mason Millman (LD, Canada, Saginaw OHL)

Jan Mlcak (LD, Czech Republic, Kometa Brno U19)

Cooper Moore (LD, USA, Mid-Fairfield Rangers U18)

Tommy Pasanen (RD, Germany/Finland, Sioux City USHL)

Thomas Pelletier (RD, Canada, Drummondville QMJHL)

Lucas Peric (LD, Canada, Ottawa OHL)

Alexander Popovic (LD, Sweden, MODO J20)

Jordan Power (LD, Canada, Lincoln USHL)

Kirby Proctor (LD, Canada, Des Moines USHL)

Moritz Raab (LD, Germany, Jungadler Mannheim U20)

Jasper Rannisto (LD, Finland, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Patrik Rasin (LD, Czech Republic, Dukla Jihlava U19)

Liam Ross (LD, Canada, Sudbury OHL)

Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

Joonas Sillanpaa (LD, Finland, Kamloops WHL)

Brian Silver (RD, USA, Omaha USHL)

Roman Sinitsyn (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Samuel Sjölund (LD, Sweden/USA, AIK J20)

Hunter Skinner (RD, USA, Muskegon USHL)

Nathan Staios (LD, Canada/USA, Windsor OHL)

Mikhail Stikhanovsky (LD, Russia, Mamonty Yugry MHL)

Jayden Struble (LD, USA, St. Sebastian’s High School)

Adam Subrt (LD, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Jiri Suhrada (LD, Czech Republic, Pelicans U20)

David Turecek (RD, Czech Republic, Karlovy Vary U19)

Dmitri Tyuvilin (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Zach Uens (LD, Canada, Wellington OJHL)

Igor Usmanov (LD, Russia, Lada Togliatti VHL)

Ondrej Volrab (RD, Czech Republic, Rytiri Kladno U19)

Jack York (RD, Canada, Kitchener OHL)

Jakub Zurek (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Goaltenders (13)

Tobias Ancicka (G, Germany, Eisbären Juniors Berlin U20)

Boston Bilous (G, Canada, Prince Albert WHL)

Luke Cavallin (G, Canada/England, Flint OHL)

Nicolas Daws (G, Canada, Guelph OHL)

Tomas Keinänen (G, Finland, TPS U20)

Patrik Kozel (G, Slovakia, Liptovsky Mikulas U20)

Derek Mullahy (G, USA, Dexter High School)

Marcus Nygren (G, Sweden, MODO J20)

Lukas Parik (G, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Adam Romancik (G, Slovakia, Skalica U20)

Jan Skorpik (G, Czech Republic, Sparta Praha U19)

Tomas Vlk (G, Czech Republic, Pardubice U19)

Jack Williams (G, USA, Springfield NAHL)