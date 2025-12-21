NHL Morning Recap – December 21, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap. 

Today, we will be looking at the scores of the 13 NHL games that were played on Dec. 20, 2025. Which saw the Nashville Predators host the Toronto Maple Leafs. As well as the Seattle Kraken and the San Jose Sharks battling it out in the late game. 

All that and more in the Morning Recap.

FLYERS 4 at RANGERS 5 – SO

Philadelphia Flyers Scoring Summary

P2 6:42 – Travis Sanheim (3) from Denver Barkey (1), Matvei Michkov (11)
P2 7:05 – Owen Tippett (10) from Barkey (2), Cam York (12)
P2 10:18 – Trevor Zegras (15) from Jamie Drysdale (13), Noah Cates (10)
P2 14:36 – Rodrigo Abols (2) from Sanheim (13)

New York Rangers Scoring Summary

P1 19:24 – Artemi Panarin (12) from Mika Zibanejad (15)?
P2 12:23 – Artemi Panarin (13) – Unassisted
P3 9:13 – Vincent Trocheck (6) from J.T. Miller (12), Gabe Perreault (2)
P3 17:26 – Mika Zibanejad (12) from Scott Morrow (2), Will Cuylle (11)

Shoutout Summary:

NYR: Panarin – Goal
NYR: Trocheck – Winner

RED WINGS 5 at CAPITALS 2

Detroit Red Wings Scoring Summary

P1 1:05 – John Leonard (1) from Simon Edvinsson (7), Andrew Copp (14)
P2 1:37 – James van Riemsdyk (8) from Moritz Seider (21), Copp (15)
P2 5:55 – Elmer Soderblom (2) from Marco Kasper (2), Albert Johansson (4)
P2 10:05 – Seider (5) – Unassisted
P3 17:10 – Dylan Larkin (18) from Edvinsson (8) – Empty Net

Washington Capitals Scoring Summary:

P2 10:36 – Aliaksei Protas (12) from Tom Wilson (17), Rasmus Sandin (8)
P3 8:30 – Martin Fehervary (3) from Declan Chisholm (3), Dylan Strome (18)

OILERS 2 at WILD 5

Edmonton Oilers Scoring Summary

P1 13:35 – Andrew Mangiapane (5) from Evan Bouchard (27), Leon Draisaitl (32)
P1 18:44 – Connor McDavid (22) from Draisaitl (33), Zach Hyman (6)

Minnesota Wild Scoring Summary

P1 3:42 – Matt Boldy (21) – Unassisted
P1 10:56 – Boldy (22) from Quinn Hughes (23), Mats Zuccarello (11)
P1 19:52 – Ryan Hartman (8) from Jake Middleton (7), Zuccarello (12)
P3 9:08 – Vladimir Tarasenko (7) from Yakov Trenin (9)
P3 18:35 – Nico Sturm (2) from Tarasenko (12), Marcus Johansson (16) – Empty Net

BLACKHAWKS 4 at SENATORS 6

Chicago Blackhawks Scoring Summary

P2 1:53 – Ilya Mikheyev (5) from Wyatt Kaiser (5), Ryan Greene (7)
P2 9:55 – Andre Burakovsky (9) from Greene (8), Artyom Levshunov (14)
P2 18:32 – Mikheyev (6) from Ryan Donato (6), Oliver Moore (6)
P3 7:17 – Nick Lardis (1) from Alex Vlasic (4)

Ottawa Senators Scoring Summary

P1 6:36 – Brady Tkachuk (5) from Tyler Kleven (5), Tim Stutzle (20)
P2 8:02 – Tim Stutzle (16)
P2 14:07 – Brady Tkachuk (6) from Thomas Chabot (9)
P3 1:45 – David Perron (6) from Claude Giroux (15), Fabian Zetterlund (6)
P3 5:31 – Perron (7) from Stutzle (21), Olle Lycksell (1)
P3 16:10 – Fabian Zetterlund (7) from Ridly Greig (9), Giroux (16)

ISLANDERS 2 at SABRES 3 – SO

New York Islanders Scoring Summary

P2 19:37 – Mathew Barzal (10) from Anders Lee (14), Simon Holmstrom (8)
P3 19:31 – Emil Heineman (12) from Barzal (19), Matthew Schaefer (15)

Buffalo Sabres Scoring Summary

P1 1:47 – Rasmus Dahlin (4) from Alex Lyon (1)
P2 8:55 – Tage Thompson (18) from Josh Doan (14), Peyton Krebs (10)

Shootout Summary:

NYI: Barzal – Goal
BUF: Jack Quinn – Goal
BUF: Josh Norris – Winner

BLUES 6 at PANTHERS 2

St. Louis Blues Scoring Summary

P1 9:59 – Jake Neighbours (9) from Cam Fowler (12), Otto Stenberg (1)
P2 1:55 – Jonatan Berggren (4) from Pavel Buchnevich (13), Robert Thomas (18)
P2 19:59 – Justin Faulk (9) from Berggren (5)
P3 12:02 – Neighbours (10) from Stenberg (2), Brayden Schenn (8)
P3 12:53 – Thomas (8) from Buchnevich (14), Berggren (6)
P3 16:28 – Thomas (9) – Empty Net

Florida Panthers Scoring Summary

P2 7:35 – A.J. Greer (7) from Jesper Boqvist (4), Seth Jones (15)
P2 12:45 – Sam Reinhart (19) from Brad Marchand (20), Sam Bennett (13)

MAPLE LEAFS 3 at PREDATORS 5

Toronto Maple Leafs Scoring Summary

P1 1:32 – Nicolas Roy (3) from Bobby McMann (7), Nicholas Robertson (7)
P2 11:57 – John Tavares (14) from Matias Maccelli (6), Jake McCabe (12)
P3 19:06 – McMann (9) from Robertson (8), Easton Cowan (7)

Nashville Predators Scoring Summary

P2 4:56 – Erik Haula (5) from Roman Josi (13), Steven Stamkos (6)
P2 19:26 – Adam Wilsby (1) from Ryan O’Reilly (18)
P3 9:18 – Luke Evangelista (5) from Brady Skjei (10)
P3 18:25 – Stamkos (13) from Filip Forsberg (12) – Empty Net
P3 19:51 – Cole Smith (4) from Skjei (11), Michael McCarron (5) – Empty Net

HURRICANES 4 at LIGHTNING 6

Carolina Hurricanes Scoring Summary

P1 2:42 – Eric Robinson (7) from Jordan Staal (5)
P1 4:00 – Jackson Blake (10) from Nikolaj Ehlers (16), Shayne Gostisbehere (23)
P1 12:27 – Bradly Nadeau (2) from Logan Stankoven (10)
P3 2:47 – Andrei Svechnikov (8) from Mark Jankowski (4), Jesperi Kotkaniemi (4)

Tampa Bay Lightning Scoring Summary

P2 0:30 – Gage Goncalves (3) from Dominic James (4), Maxwell Crozier (5)
P2 1:20 – Brayden Point (6) from Charle-Edouard D’Astous (7), Nikita Kucherov (30)
P2 16:36 – Jack Finley (2) from Dominic James (5), Yanni Gourde (7)
P3 3:13 – Ryan McDonagh (4) from Pontus Holmberg (6), D’Astous (8)
P3 6:38 – Jake Guentzel (16) from J.J. Moser (9), Nick Paul (5)
P3 19:33 – Guentzel (17) from McDonagh (4) – Empty Net

PENGUINS 0 at CANADIENS 4

Montreal Canadiens Scoring Summary

P1 16:41 – Juraj Slafkovsky (10) from Cole Caufield (18), Nick Suzuki (30)
P1 18:49 – Owen Beck (1) from Brendan Gallagher (10), Lane Hutson (27)
P2 12:14 – Josh Anderson (7) from Oliver Kapanen (7)
P3 17:02 – Anderson (8) – Empty Net

CANUCKS 5 at BRUINS 4 – SO

Vancouver Canucks Scoring Summary

P1 19:45 – Max Sasson (7) from Liam Ohgren (1), Linus Karlsson (7)
P2 4:22 – Karlsson (6) from Evander Kane (12), Filip Hronek (18)
P3 3:53 – Karlsson (7) from Marco Rossi (10)
P3 7:34 – Ohgren (2) from Marcus Pettersson (6), Jake DeBrusk (8)

Kiefer Sherwood Vancouver Canucks Celebration
Vancouver Canucks left wing Kiefer Sherwood celebrates with teammates after scoring a goal against the New York Islanders (John Jones-Imagn Images)

Boston Bruins Scoring Summary

P1 8:23 – Morgan Geekie (25) from Charlie McAvoy (17), Elias Lindholm (18)
P2 12:05 – Jeannot (4) from Kastelic (7), Minten (7)
P2 9:41 – Pavel Zacha (10) from Nikita Zadorov (12), Casey Mittelstadt (7)
P3 16:16 – Andrew Peeke (3) from Marat Khusnutdinov (6), Morgan Geekie (14)

Shootout Summary:

VAN: Ohgren – Winner

GOLDEN KNIGHTS 3 at FLAMES 6

Vegas Golden Knights Scoring Summary

P1 10:03 – Reilly Smith (4) from Mark Stone (20), Zach Whitecloud (4)
P2 14:34 – Kaedan Korczak (3) from Mitch Marner (27), Tomas Hertl (11)
P3 16:03 – Stone (7) from Noah Hanifin (5), Marner (28)

Calgary Flames Scoring Summary

P1 3:54 – Mikael Backlund (8) from Blake Coleman (6), Connor Zary (4)
P1 8:42 – Adam Klapka (3) from Yan Kuznetsov (4), MacKenzie Weegar (7)
P1 15:45 – Ryan Lomberg (2) from Zary (5), John Beecher (2)
P2 8:38 – Backlund (9) from Weegar (8), Zary (6)
P2 12:21 – Joel Farabee (9) from Weegar (9)
P3 19:15 – Jonathan Huberdeau (7) from Backlund (12), Coleman (7)

BLUE JACKETS 3 at DUCKS 4

Columbus Blue Jackets Scoring Summary

P1 5:54 – Dmitri Voronkov (13) from Charlie Coyle (17), Zach Werenski (26)
P2 3:39 – Mason Marchment (5) from Damon Severson (8), Ivan Provorov (9)
P3 12:44 – Zach Werenski (14) from Denton Mateychuk (7), Kent Johnson (8)

Anaheim Ducks Scoring Summary

P1 2:14 – Mikael Granlund (6) from Olen Zellweger (10), Frank Vatrano (3)
P1 3:00 – Jacob Trouba (6) from Ryan Poehling (11), Alex Killorn (9)
P2 13:36 – Mason McTavish (8) from Ross Johnston (8)
P3 16:31 – Pavel Mintyukov (4) from Granlund (8), Radko Gudas (7)

KRAKEN 4 at SHARKS 2

Seattle Kraken Scoring Summary

P2 6:52 – Eeli Tolvanen (5) – Unassisted
P3 1:55 – Ryker Evans (3) – Unassisted
P3 4:27 – Ryan Lindgren (1) from Chandler Stephenson (12), Frederick Gaudreau (5)
P3 18:36 – Chandler Stephenson (9) from Tolvanen (14), Joey Daccord (2)

San Jose Sharks Scoring Summary

P2 11:22 – Adam Gaudette (8) from Igor Chernyshov (3), Macklin Celebrini (36)
P3 0:36 – Collin Graf (9) – Unassisted

