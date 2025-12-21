NHL Morning Recap – December 21, 2025

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
All the Latest NHL Daily Recaps
Today, we will be looking at the scores of the 13 NHL games that were played on Dec. 20, 2025. Which saw the Nashville Predators host the Toronto Maple Leafs. As well as the Seattle Kraken and the San Jose Sharks battling it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
FLYERS 4 at RANGERS 5 – SO
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P2 6:42 – Travis Sanheim (3) from Denver Barkey (1), Matvei Michkov (11)
P2 7:05 – Owen Tippett (10) from Barkey (2), Cam York (12)
P2 10:18 – Trevor Zegras (15) from Jamie Drysdale (13), Noah Cates (10)
P2 14:36 – Rodrigo Abols (2) from Sanheim (13)
New York Rangers Scoring Summary
P1 19:24 – Artemi Panarin (12) from Mika Zibanejad (15)?
P2 12:23 – Artemi Panarin (13) – Unassisted
P3 9:13 – Vincent Trocheck (6) from J.T. Miller (12), Gabe Perreault (2)
P3 17:26 – Mika Zibanejad (12) from Scott Morrow (2), Will Cuylle (11)
Shoutout Summary:
NYR: Panarin – Goal
NYR: Trocheck – Winner
RED WINGS 5 at CAPITALS 2
Detroit Red Wings Scoring Summary
P1 1:05 – John Leonard (1) from Simon Edvinsson (7), Andrew Copp (14)
P2 1:37 – James van Riemsdyk (8) from Moritz Seider (21), Copp (15)
P2 5:55 – Elmer Soderblom (2) from Marco Kasper (2), Albert Johansson (4)
P2 10:05 – Seider (5) – Unassisted
P3 17:10 – Dylan Larkin (18) from Edvinsson (8) – Empty Net
Washington Capitals Scoring Summary:
P2 10:36 – Aliaksei Protas (12) from Tom Wilson (17), Rasmus Sandin (8)
P3 8:30 – Martin Fehervary (3) from Declan Chisholm (3), Dylan Strome (18)
OILERS 2 at WILD 5
Wild Hang On, Defeat Oilers 5-2
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 13:35 – Andrew Mangiapane (5) from Evan Bouchard (27), Leon Draisaitl (32)
P1 18:44 – Connor McDavid (22) from Draisaitl (33), Zach Hyman (6)
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 3:42 – Matt Boldy (21) – Unassisted
P1 10:56 – Boldy (22) from Quinn Hughes (23), Mats Zuccarello (11)
P1 19:52 – Ryan Hartman (8) from Jake Middleton (7), Zuccarello (12)
P3 9:08 – Vladimir Tarasenko (7) from Yakov Trenin (9)
P3 18:35 – Nico Sturm (2) from Tarasenko (12), Marcus Johansson (16) – Empty Net
BLACKHAWKS 4 at SENATORS 6
Chicago Blackhawks Scoring Summary
P2 1:53 – Ilya Mikheyev (5) from Wyatt Kaiser (5), Ryan Greene (7)
P2 9:55 – Andre Burakovsky (9) from Greene (8), Artyom Levshunov (14)
P2 18:32 – Mikheyev (6) from Ryan Donato (6), Oliver Moore (6)
P3 7:17 – Nick Lardis (1) from Alex Vlasic (4)
Ottawa Senators Scoring Summary
P1 6:36 – Brady Tkachuk (5) from Tyler Kleven (5), Tim Stutzle (20)
P2 8:02 – Tim Stutzle (16)
P2 14:07 – Brady Tkachuk (6) from Thomas Chabot (9)
P3 1:45 – David Perron (6) from Claude Giroux (15), Fabian Zetterlund (6)
P3 5:31 – Perron (7) from Stutzle (21), Olle Lycksell (1)
P3 16:10 – Fabian Zetterlund (7) from Ridly Greig (9), Giroux (16)
ISLANDERS 2 at SABRES 3 – SO
New York Islanders Scoring Summary
P2 19:37 – Mathew Barzal (10) from Anders Lee (14), Simon Holmstrom (8)
P3 19:31 – Emil Heineman (12) from Barzal (19), Matthew Schaefer (15)
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 1:47 – Rasmus Dahlin (4) from Alex Lyon (1)
P2 8:55 – Tage Thompson (18) from Josh Doan (14), Peyton Krebs (10)
Shootout Summary:
NYI: Barzal – Goal
BUF: Jack Quinn – Goal
BUF: Josh Norris – Winner
BLUES 6 at PANTHERS 2
Jake Neighbours’ 2-Goal Game Helps Blues in 6-2 Victory Over the Panthers
St. Louis Blues Scoring Summary
P1 9:59 – Jake Neighbours (9) from Cam Fowler (12), Otto Stenberg (1)
P2 1:55 – Jonatan Berggren (4) from Pavel Buchnevich (13), Robert Thomas (18)
P2 19:59 – Justin Faulk (9) from Berggren (5)
P3 12:02 – Neighbours (10) from Stenberg (2), Brayden Schenn (8)
P3 12:53 – Thomas (8) from Buchnevich (14), Berggren (6)
P3 16:28 – Thomas (9) – Empty Net
Florida Panthers Scoring Summary
P2 7:35 – A.J. Greer (7) from Jesper Boqvist (4), Seth Jones (15)
P2 12:45 – Sam Reinhart (19) from Brad Marchand (20), Sam Bennett (13)
MAPLE LEAFS 3 at PREDATORS 5
Predators Score 2 Empty Net Goals to Beat the Maple Leafs 5-3
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P1 1:32 – Nicolas Roy (3) from Bobby McMann (7), Nicholas Robertson (7)
P2 11:57 – John Tavares (14) from Matias Maccelli (6), Jake McCabe (12)
P3 19:06 – McMann (9) from Robertson (8), Easton Cowan (7)
Nashville Predators Scoring Summary
P2 4:56 – Erik Haula (5) from Roman Josi (13), Steven Stamkos (6)
P2 19:26 – Adam Wilsby (1) from Ryan O’Reilly (18)
P3 9:18 – Luke Evangelista (5) from Brady Skjei (10)
P3 18:25 – Stamkos (13) from Filip Forsberg (12) – Empty Net
P3 19:51 – Cole Smith (4) from Skjei (11), Michael McCarron (5) – Empty Net
HURRICANES 4 at LIGHTNING 6
Lightning Rally to Take Down Hurricanes 6-4
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P1 2:42 – Eric Robinson (7) from Jordan Staal (5)
P1 4:00 – Jackson Blake (10) from Nikolaj Ehlers (16), Shayne Gostisbehere (23)
P1 12:27 – Bradly Nadeau (2) from Logan Stankoven (10)
P3 2:47 – Andrei Svechnikov (8) from Mark Jankowski (4), Jesperi Kotkaniemi (4)
Tampa Bay Lightning Scoring Summary
P2 0:30 – Gage Goncalves (3) from Dominic James (4), Maxwell Crozier (5)
P2 1:20 – Brayden Point (6) from Charle-Edouard D’Astous (7), Nikita Kucherov (30)
P2 16:36 – Jack Finley (2) from Dominic James (5), Yanni Gourde (7)
P3 3:13 – Ryan McDonagh (4) from Pontus Holmberg (6), D’Astous (8)
P3 6:38 – Jake Guentzel (16) from J.J. Moser (9), Nick Paul (5)
P3 19:33 – Guentzel (17) from McDonagh (4) – Empty Net
PENGUINS 0 at CANADIENS 4
Canadiens’ Fowler Gets First Career Shutout as Habs Beat Penguins 4-0
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 16:41 – Juraj Slafkovsky (10) from Cole Caufield (18), Nick Suzuki (30)
P1 18:49 – Owen Beck (1) from Brendan Gallagher (10), Lane Hutson (27)
P2 12:14 – Josh Anderson (7) from Oliver Kapanen (7)
P3 17:02 – Anderson (8) – Empty Net
CANUCKS 5 at BRUINS 4 – SO
Vancouver Canucks Scoring Summary
P1 19:45 – Max Sasson (7) from Liam Ohgren (1), Linus Karlsson (7)
P2 4:22 – Karlsson (6) from Evander Kane (12), Filip Hronek (18)
P3 3:53 – Karlsson (7) from Marco Rossi (10)
P3 7:34 – Ohgren (2) from Marcus Pettersson (6), Jake DeBrusk (8)
Boston Bruins Scoring Summary
P1 8:23 – Morgan Geekie (25) from Charlie McAvoy (17), Elias Lindholm (18)
P2 12:05 – Jeannot (4) from Kastelic (7), Minten (7)
P2 9:41 – Pavel Zacha (10) from Nikita Zadorov (12), Casey Mittelstadt (7)
P3 16:16 – Andrew Peeke (3) from Marat Khusnutdinov (6), Morgan Geekie (14)
Shootout Summary:
VAN: Ohgren – Winner
GOLDEN KNIGHTS 3 at FLAMES 6
Flames Snap Golden Knights’ 8-Game Point Streak With 6-3 Victory
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P1 10:03 – Reilly Smith (4) from Mark Stone (20), Zach Whitecloud (4)
P2 14:34 – Kaedan Korczak (3) from Mitch Marner (27), Tomas Hertl (11)
P3 16:03 – Stone (7) from Noah Hanifin (5), Marner (28)
Calgary Flames Scoring Summary
P1 3:54 – Mikael Backlund (8) from Blake Coleman (6), Connor Zary (4)
P1 8:42 – Adam Klapka (3) from Yan Kuznetsov (4), MacKenzie Weegar (7)
P1 15:45 – Ryan Lomberg (2) from Zary (5), John Beecher (2)
P2 8:38 – Backlund (9) from Weegar (8), Zary (6)
P2 12:21 – Joel Farabee (9) from Weegar (9)
P3 19:15 – Jonathan Huberdeau (7) from Backlund (12), Coleman (7)
BLUE JACKETS 3 at DUCKS 4
Blue Jackets Open California Trip With Loss to Ducks
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 5:54 – Dmitri Voronkov (13) from Charlie Coyle (17), Zach Werenski (26)
P2 3:39 – Mason Marchment (5) from Damon Severson (8), Ivan Provorov (9)
P3 12:44 – Zach Werenski (14) from Denton Mateychuk (7), Kent Johnson (8)
Anaheim Ducks Scoring Summary
P1 2:14 – Mikael Granlund (6) from Olen Zellweger (10), Frank Vatrano (3)
P1 3:00 – Jacob Trouba (6) from Ryan Poehling (11), Alex Killorn (9)
P2 13:36 – Mason McTavish (8) from Ross Johnston (8)
P3 16:31 – Pavel Mintyukov (4) from Granlund (8), Radko Gudas (7)
KRAKEN 4 at SHARKS 2
Kraken Score 3 in the 3rd Period to Beat Sharks 4-2
Seattle Kraken Scoring Summary
P2 6:52 – Eeli Tolvanen (5) – Unassisted
P3 1:55 – Ryker Evans (3) – Unassisted
P3 4:27 – Ryan Lindgren (1) from Chandler Stephenson (12), Frederick Gaudreau (5)
P3 18:36 – Chandler Stephenson (9) from Tolvanen (14), Joey Daccord (2)
San Jose Sharks Scoring Summary
P2 11:22 – Adam Gaudette (8) from Igor Chernyshov (3), Macklin Celebrini (36)
P3 0:36 – Collin Graf (9) – Unassisted