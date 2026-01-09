NHL Morning Recap – January 9, 2026

Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 12 NHL games that were played on Jan. 8, 2026. Which saw the Philadelphia Flyers host the Toronto Maple Leafs. As well as the Columbus Blue Jackets and Vegas Golden Knights battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
SABRES 5 at RANGERS 2
Buffalo Sabres Scoring Summary
P1 4:07 – Josh Doan (14) from Mattias Samuelsson (15), Jason Zucker (10)
P2 6:58 – Alex Tuch (14) from Bowen Byram (14), Josh Norris (10)
P2 12:34 – Zucker (10) from Rasmus Dahlin (25), Tage Thompson (18)
P3 14:38 – Samuelsson (7) from Ryan McLeod (16)
P3 18:30 – McLeod (9) – Empty Net
New York Rangers Scoring Summary
P2 9:34 – Mika Zibanejad (16) from Artemi Panarin (31)
P3 0:51 – Vincent Trocheck (11) from J.T. Miller (13), Artemi Panarin (32)
FLAMES 1 at BRUINS 4
Calgary Flames Scoring Summary
P2 18:44 – Connor Zary (7) from Morgan Frost (12), Kevin Bahl (5)
Boston Bruins Scoring Summary
P1 9:48 – Sean Kuraly (4) from Tanner Jeannot (12), Charlie McAvoy (22)
P1 12:06 – Elias Lindholm (8) from David Pastrnak (30), Marat Khusnutdinov (10)
P2 14:02 – Mason Lohrei (4) from Kuraly (9), Jeannot (13)
P2 17:59 – Casey Mittelstadt (10) from Viktor Arvidsson (12), Pavel Zacha (18)
CANUCKS 1 at RED WINGS 5
Patrick Kane’s Two Goals Help Push Red Wings to 5-1 Win Over the Canucks
Vancouver Canucks Scoring Summary
P2 7:03 – Jake DeBrusk (12) from Kiefer Sherwood (6), Brock Boeser (12)
Detroit Red Wings Scoring Summary
P1 19:31 – Patrick Kane (7) from Lucas Raymond (34), Dylan Larkin (18)
P2 5:09 – Axel Sandin-Pellikka (5) from van Riemsdyk (5), Compher (11)
P2 10:10 – J.T. Compher (5) from James van Riemsdyk (6), Axel Sandin-Pellikka (12)
P3 16:07 – Kane (8) from Andrew Copp (18) – Empty Net
P3 18:10 – Raymond (13) – Unassisted
DEVILS 1 at PENGUINS 4
Malkin Scores in First Game Back From Injury as Penguins Take Down Devils 4-1
New Jersey Devils Scoring Summary
P3 2:55 – Luke Hughes (5) from Dougie Hamilton (5), Jack Hughes (14)
Pittsburgh Penguins Scoring Summary
P1 6:39 – Erik Karlsson (4) from Rickard Rakell (10), Sidney Crosby (24)
P2 5:23 – Connor Dewar (8) from Rakell (11), Kris Letang (19)
P2 19:07 – Evgeni Malkin (9) from Crosby (25), Karlsson (29)
P3 13:26 – Blake Lizotte (5) from Noel Acciari (6), Dewar (8)
DUCKS 2 at HURRICANES 5
Hurricanes Defeat the Ducks 5-2 to Complete Regular Season Sweep
Anaheim Ducks Scoring Summary
P1 13:18 – Ryan Poehling (3) from Jackson LaCombe (21), Chris Kreider (10)
P2 12:04 – Mikael Granlund (8) from Mason McTavish (17), Beckett Sennecke (19)
Carolina Hurricanes Scoring Summary
P2 8:56 – Mark Jankowski (3) from Eric Robinson (5)
P2 14:05 – Logan Stankoven (9) from Taylor Hall (13), Jalen Chatfield (9)
P2 16:08 – Jalen Chatfield (1) from Jordan Staal (7), Shayne Gostisbehere (26)
P3 10:39 – Jackson Blake (13) from Alexander Nikishin (12), Stankoven (12)
P3 17:11 – Taylor Hall (9) from Sean Walker (8), K’Andre Miller (16) – Empty Net
MAPLE LEAFS 2 at FLYERS 1 – OT
Laughton Propels Maple Leafs to Comeback in Philadelphia
Toronto Maple Leafs Scoring Summary
P3 14:04 – Scott Laughton (5) – Unassisted
OT 2:48 – Easton Cowan (6) from John Tavares (24)
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P2 0:55 – Travis Konecny (14) from Christian Dvorak (18), Rasmus Ristolainen (3)
PANTHERS 2 at CANADIENS 6
Texier Scores Hat Trick as Canadiens Beat Panthers 6-2
Florida Panthers Scoring Summary
P2 5:33 – Sam Bennett (15) – Unassisted
P3 11:23 – Bennett (16) from Evan Rodrigues (12), Niko Mikkola (6)
Montreal Canadiens Scoring Summary
P1 2:59 – Noah Dobson (8) from Mike Matheson (15), Oliver Kapanen (10)
P1 17:35 – Kapanen (15) from Juraj Slafkovsky (19)
P2 13:41 – Alexandre Texier (5) from Alexandre Carrier (11), Nick Suzuki (34)
P3 7:26 – Texier (6) from Matheson (16)
P3 17:59 – Slafkovsky (16) from Kapanen (11), Lane Hutson (36)
P3 19:10 – Texier (7) from Sammy Blais (5), Joe Veleno (2)
OILERS 4 at JETS 3
Oilers Complete the Comeback to Defeat Jets 4-3
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 17:02 – Vasily Podkolzin (10) from Kasperi Kapanen (4), Ty Emberson (7)
P2 19:39 – Connor McDavid (29) from Leon Draisaitl (40), Evan Bouchard (32)
P3 8:19 – Zach Hyman (13) from Darnell Nurse (10)
P3 10:37 – Evan Bouchard (9) from Ryan Nugent-Hopkins (24), McDavid (48)
Winnipeg Jets Scoring Summary
P1 11:11 – Kyle Connor (21) from Mark Scheifele (29), Alex Iafallo (8)
P1 18:16 – Tanner Pearson (5) from Cole Koepke (5)
P1 18:56 – Josh Morrissey (7) from Connor (30), Scheifele (30)
ISLANDERS 1 at PREDATORS 2 – SO
New York Islanders Scoring Summary
P2 12:14 – Simon Holmstrom (10) from Scott Mayfield (6), Mathew Barzal (25)
Nashville Predators Scoring Summary
P2 19:19 – Ryan O’Reilly (13) from Cole Smith (2)
Shootout Summary:
NSH: Fillip Forsberg – Winner
SENATORS 2 at AVALANCHE 8
Ottawa Senators Scoring Summary
P2 5:08 – Shane Pinto (13) from Claude Giroux (21), Jake Sanderson (24)
P3 7:03 – Brady Tkachuk (8) from Tyler Kleven (6)
Colorado Avalanche Scoring Summary
P1 10:11 – Josh Manson (3) from Ross Colton (12), Brock Nelson (16)
P1 17:14 – Nathan MacKinnon (36) from Martin Necas (35), Sam Malinski (20)
P2 2:35 – Cale Makar (13) from MacKinnon (40), Manson (14)
P2 11:46 – Martin Necas (20) from MacKinnon (41), Makar (37)
P2 12:03 – Brent Burns (6) from Manson (15), Colton (13)
P2 14:23 – Brock Nelson (20) from MacKinnon (42), Makar (38)
P2 16:48 – Manson (4) from Jack Drury (7), Zakhar Bardakov (6)
P2 18:04 – Nelson (21) from Ilya Solovyov (2), Colton (14)
WILD 3 at KRAKEN 2 – OT
Zuccarello the OT Hero as Wild Beat Kraken 3-2
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 5:00 – Ryan Hartman (11) from Kirill Kaprizov (26)
P1 15:54 – Brock Faber (10) from Quinn Hughes (33), Matt Boldy (23)
OT 2:09 – Mats Zuccarello (5) from Kaprizov (27), Faber (16)
Seattle Kraken Scoring Summary
P3 3:13 – Adam Larsson (3) from Vince Dunn (18)
P3 9:07 – Matty Beniers (8) from Jared McCann (7), Dunn (19)
BLUE JACKETS 3 at GOLDEN KNIGHTS 5
Vegas Golden Knights Top Columbus Blue Jackets 5-3
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 8:24 – Boone Jenner (7) from Zach Werenski (30), Sean Monahan (15)
P1 10:41 – Kent Johnson (4) from Monahan (16), Jenner (14)
P3 14:28 – Kirill Marchenko (16) from Ivan Provorov (12), Adam Fantilli (15)
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P1 12:20 – Reilly Smith (7) from Ben Hutton (7), Marner (34)
P2 5:19 – Reilly Smith (8) from Mitch Marner (35), Mark Stone (22)
P2 13:07 – Jack Eichel (13) from Ivan Barbashev (19), Stone (23)
P2 18:44 – Stone (14) from Tomas Hertl (17), Eichel (32)
P3 16:14 – Brett Howden (9) from Keegan Kolesar (7), Tomas Hertl (18)