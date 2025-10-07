Projected Lineups for the Blackhawks vs Panthers – 10/07/25

The Chicago Blackhawks take on the Florida Panthers at the Amerant Bank Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
BLACKHAWKS (0-0-0) at PANTHERS (0-0-0)
5 p.m. ET; ESPN, SN1, TVAS
Blackhawks projected lineup
Andre Burakovsky — Connor Bedard — Ryan Donato
Tyler Bertuzzi — Frank Nazar — Teuvo Teravainen
Ilya Mikheyev — Jason Dickinson — Colton Dach
Nick Foligno — Ryan Greene — Sam Lafferty
Matt Grzelcyk — Sam Rinzel
Wyatt Kaiser — Artyom Levshunov
Ethan Del Mastro — Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Alex Vlasic, Louis Crevier, Lukas Reichel
Injured: Landon Slaggert (lower body), Joey Anderson (lower body)
Status report
Neither team will hold a morning skate. … Knight is expected to face his former team for the first time since being traded from Florida to Chicago on March 1. … Vlasic, a defenseman, is not expected to play after sustaining a deep cut on the back of his leg on Sept. 26.
Panthers projected lineup
Eetu Luostarinen — Anton Lundell — Sam Reinhart
Carter Verhaeghe — Sam Bennett — Brad Marchand
Mackie Samoskevich — Evan Rodrigues — Jesper Boqvist
A.J. Greer — Luke Kunin — Jonah Gadjovich
Gustav Forsling — Aaron Ekblad
Niko Mikkola — Seth Jones
Dmitry Kulikov — Jeff Petry
Sergei Bobrovsky
Danill Tarasov
Scratched: Uvis Balinskis, Cole Schwindt
Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee)
Status report
Barkov, a center, is expected to miss 7-9 months after being injured at practice on Sept. 25; Tkachuk, a forward, is likely out until December. Panthers general manager Bill Zito said Noesek, a forward, is also expected to miss significant time.
