2018 NHL Draft: Consensus Mock, Team Results

So how did your favourite team make out in my revised “consensus” mock? Ask and you shall receive the results, which differ quite drastically from my original mock.

Buffalo Sabres

1) Rasmus Dahlin (LHD, Sweden, Frolunda SHL)

32) Jake Wise (C, USA, NTDP U18)

94) Justus Annunen (G, Finland, Karpat Jr.)

117) Patrick Giles (RW, USA, NTDP U18)

125) Nando Eggenberger (RW, Switzerland, Davos)

156) Jasper Weatherby (F, USA, Wenatchee BCHL, over-ager)

187) Cooper Zech (LHD, USA, Wenatchee BCHL, over-ager)

TOTAL: 7 (2 LHD, 2 RW, 1 C, 1 G, 1 F)

Carolina Hurricanes

2) Andrei Svechnikov (RW, Russia, Barrie OHL)

42) Jesse Ylonen (RW, Finland/USA, Espoo United)

96) Libor Zabransky (RHD, Czech Republic, Kelowna WHL)

104) Kristian Reichel (C, Czech Republic, Red Deer WHL, over-ager)

166) Filip Lindberg (G, Finland, TUTO U20, over-ager)

197) Nicolas Mattinen (RHD, Canada, Hamilton OHL, unsigned re-entry)

216) Benjamin Gleason (LHD, USA, Hamilton OHL, over-ager)

TOTAL: 7 (2 RW, 2 RHD, 1 C, 1 G, 1 LHD)

Montreal Canadiens

3) Jesperi Kotkaniemi (C/LW, Finland, Assat)

35) Nicolas Beaudin (LHD, Canada, Drummondville QMJHL)

38) Kevin Bahl (LHD, Canada, Ottawa OHL)

56) Niklas Nordgren (RW, Finland, HIFK Liiga)

62) Philipp Kurashev (C, Switzerland, Quebec QMJHL)

66) Olivier Rodrigue (G, Canada, Drummondville QMJHL)

97) Curtis Douglas (C, Canada, Windsor OHL)

102) Ryan O’Reilly (C, USA, Madison USHL)

122) Gabriel Fortier (C/W, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

128) Justin Ducharme (LW, Acadie-Bathurst QMJHL)

TOTAL: 10 (5 C, 2 LHD, 1 RW, 1 G, 1 LW)

Ottawa Senators

4) Filip Zadina (LW, Czech Republic, Halifax QMJHL)

22) Martin Kaut (RW, Czech Republic, Pardubice)

95) Martin Fehervary (LHD, Slovakia, Oskarshamn Sweden)

126) Olof Lindbom (G, Sweden, Djugardens J20)

157) Einar Emanuelsson (RW, Sweden, Lulea SHL, over-ager)

188) Nicolas Guay (RHD/RW, Canada, Drummondville QMJHL, over-ager)

194) Radim Salda (LHD, Czech Republic, Saint John QMJHL, over-ager)

TOTAL: 7 (2 RW, 2 LHD, 1 LW, 1 G, 1 RHD)

Arizona Coyotes

5) Quinn Hughes (LHD, USA, Michigan NCAA)

55) Filip Johansson (RHD, Sweden, Leksands J20)

65) Blake McLaughlin (C, USA, Chicago USHL)

73) Tyler Madden (C, USA, Tri-City USHL)

74) Johnny Gruden (LW, USA, NTDP U18)

158) Tristen Nielsen (LW/C, Canada, Calgary WHL)

189) Keegan Karki (G, USA, Muskegon USHL)

TOTAL: 7 (2 C, 2 LW, 1 LHD, 1 RHD, 1 G)

Detroit Red Wings

6) Evan Bouchard (RHD, Canada, London OHL)

30) Mattias Samuelsson (LHD, USA/Sweden, NTDP U18)

33) Jett Woo (RHD, Canada, Moose Jaw WHL)

36) Calen Addison (RHD, Canada, Lethbridge WHL)

67) Jakub Skarek (G, Czech Republic, Dukla Jihlava)

81) Matej Pekar (C/RW, Czech Republic, Muskegon USHL)

84) Albin Eriksson (LW, Sweden, Skelleftea J20)

98) Lukas Dostal (G, Czech Republic, Kometa Brno U20)

159) Peetro Seppala (LHD, Finland, KooKoo U20)

160) Santeri Salmela (LHD, Finland, KooKoo U20)

191) Johan Sodergran (C/W, Sweden, Linkoping J20)

TOTAL: 11 (3 RHD, 3 LHD, 2 G, 2 C, 1 LW)

Vancouver Canucks

7) Noah Dobson (RHD, Canada, Acadie Bathurst QMJHL)

37) Jonny Tychonick (LHD, Canada, Penticton BCHL)

68) Milos Roman (C, Slovakia, Vancouver WHL)

130) Samuel Fagemo (LW, Sweden, Frolunda J20)

161) Jack Lagerstrom (RHD, USA, Shattuck St. Mary’s High School)

192) Jack St. Ivany (RHD, USA, Sioux Falls USHL, over-ager)

TOTAL: 6 (3 RHD, 1 LHD, 1 C, 1 LW)

Chicago Blackhawks

8) Brady Tkachuk (LW, USA, Boston University NCAA)

27) Nils Lundkvist (RHD, Sweden, Lulea SHL)

69) Cole Fonstad (RW, Canada, Prince Albert WHL)

87) Nikolai Kovalenko (RW, Russia/USA, Loko Yaroslavl MHL)

120) Bulat Shafigullin (F, Russia, Nizhnekamsk MHL)

142) Sean Comrie (RHD, Canada, Spruce Grove AJHL)

162) Danila Galenyuk (LHD, Russia, SKA St. Petersburg KHL)

193) Alexei Polodyan (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg, over-ager)

TOTAL: 8 (2 LW, 2 RHD, 2 RW, 1 F, 1 LHD)

New York Rangers

9) Oliver Wahlstrom (RW/C, USA, NTDP U18)

26) Jonatan Berggren (C/W, Sweden, Skelleftea J20)

28) Dominik Bokk (RW, Germany, Vaxjo J20)

39) Kirill Marchenko (F, Russia, Mamonty MHL)

48) Ivan Morozov (C, Russia, Mamonty Yugry, MHL)

70) Spencer Stastney (LHD, USA, NTDP U18)

88) Jordan Harris (LHD, USA, Kimball Union High School)

101) Alexander Romanov (LHD, Russia, Krasnaya Armiya MHL)

132) Dmitry Semykin (RHD, Russia, Kapitan Stupino MHL)

163) Angus Crookshank (F, Canada, Langley BCHL)

TOTAL: 10 (3 LHD, 2 RW, 2 C, 2 F, 1 RHD)

Edmonton Oilers

10) Ty Smith (LHD, Canada, Spokane WHL)

40) Akil Thomas (RW/C, Canada, Niagara OHL)

71) Pavel Gogolev (RW, Russia, Peterborough OHL)

133) Kirill Nizhnikov (RW, Russia, Sudbury OHL)

164) Billy Moskal (C, Canada, London OHL)

195) Jordan Sambrook (RHD, Canada, Sault Ste. Marie OHL, unsigned re-entry)

TOTAL: 6 (3 RW, 1 LHD, 1 C, 1 RHD)

New York Islanders

11) Adam Boqvist (RHD, Sweden, Brynas J20)

12) Barrett Hayton (C, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

41) Ryan Merkley (RHD, Canada, Guelph OHL)

43) Adam Ginning (LHD, Sweden, Linkoping J20)

72) Riley Sutter (C/RW, Canada, Everett WHL)

103) Toni Utunen (LHD, Finland, Tappara Liiga)

134) Simon Johansson (RHD, Sweden, Djurgardens J20, over-ager)

196) Nikita Rtishchev (RW, Russia, Krasnaya MHL)

TOTAL: 8 (3 RHD, 2 C, 2 LHD, 1 RW)

Dallas Stars

13) Vitali Kravtsov (RW, Russia, Chelyabinsk KHL)

44) David Gustafsson (C, Sweden, HV71 J20)

75) Axel Andersson (RHD, Sweden, Djugardens J20)

100) Amir Miftakhov (G, Russia, Irbis Kazan MHL)

106) Chase Wouters (C, Canada, Saskatoon WHL)

137) Linus Karlsson (C/RW, Sweden, Karlskrona J20)

168) Brodi Stuart (LW, Canada, Kamloops WHL)

199) Montana Onyebuchi (RHD, Canada, Kamloops WHL)

TOTAL: 8 (3 C, 2 RHD, 1 RW, 1 G, 1 LW)

Philadelphia Flyers

14) Joel Farabee (LW, USA, NTDP U18)

19) Serron Noel (RW, Canada, Oshawa OHL)

50) Allan McShane (C, Canada, Oshawa OHL)

112) Tyler Tucker (LHD, Canada, Barrie OHL)

127) Kyle Topping (C, Canada, Kelowna WHL)

143) Eric Florchuk (C/LW, Canada, Saskatoon WHL)

174) Paul Cotter (F, USA, Lincoln USHL)

190) Isaac Johnson (LW, Tri-City, WHL, over-ager)

205) Ivan Kosorenkov (RW, Russia, Victoriaville QMJHL, over-ager)

TOTAL: 9 (3 C, 2 LW, 2 RW, 1 LHD, 1 F)

Florida Panthers

15) Bode Wilde (RHD, USA/Canada, NTDP U18)

34) Alexander Alexeyev (LHD, Russia, Red Deer WHL)

123) Jachym Kondelik (C/W, Czech Republic, Muskegon USHL)

139) Jake Pivonka (C, USA/Czech Republic, NTDP U18)

170) Samuel Harvey (G, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, over-ager)

201) Connor Dewar (RW, Canada, Everett WHL, over-ager)

TOTAL: 6 (2 C, 1 RHD, 1 LHD, 1 G, 1 RW)

Colorado Avalanche

16) Joe Veleno (C, Canada, Drummondville QMJHL)

47) Jacob Bernard-Docker (RHD, Canada, Okotoks AJHL)

58) Jack Drury (C, USA, Waterloo USHL)

78) Slava Demin (LHD, USA, Wenatchee BCHL)

109) Nathan Dunkley (C, Canada, London OHL)

140) Anderson MacDonald (LW, Canada, Moncton QMJHL)

171) Arttu Nevasaari (RW, Finland, Karpat U20)

202) Kevin Mandolese (G, Canada, Cape Breton QMJHL)

TOTAL: 8 (3 C, 1 RHD, 1 LHD, 1 LW, 1 RW, 1 G)

New Jersey Devils

17) K’Andre Miller (LHD, USA, NTDP U18)

110) Joey Keane (RHD, USA, Barrie OHL, over-ager)

136) Giovanni Vallati (LHD, Canada, Kitchener OHL)

141) Xavier Bouchard (RHD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

172) Carl Wassenius (C/LW, Sweden, Orebro J20)

203) Jacob Ingham (G, Canada, Mississauga OHL)

TOTAL: 6 (2 LHD, 2 RHD, 1 C, 1 G)

Columbus Blue Jackets

18) Grigori Denisenko (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

49) Jay O’Brien (C, USA, Thayer High School)

80) Dmitry Zavgorodniy (RW, Russia, Rimouski QMJHL)

173) Ville Petman (C, Finland, Lukko U20)

204) Akira Schmid (G, Switzerland, Langnau U20)

TOTAL: 5 (2 C, 1 LW, 1 RW, 1 G)

Los Angeles Kings

20) Isac Lundestrom (C/LW, Sweden, Lulea SHL)

51) Adam Mascherin (LW, Canada, Kitchener OHL, unsigned re-entry)

82) Blade Jenkins (LW/C, Canada, Saginaw OHL)

113) Brandon Saigeon (C, Canada, Hamilton, OHL, over-ager)

144) Michal Kvasnica (C/RW, Czech Republic, Trinec U20)

165) Samuel Bucek (LW/RW, Slovakia, Chicago USHL, over-ager)

175) Eli Zummack (RW/C, Canada, Spokane WHL)

TOTAL: 7 (3 C, 3 LW, 1 RW)

San Jose Sharks

21) Ryan McLeod (C/LW, Canada, Mississauga OHL)

114) Logan Hutsko (C/RW, USA, Boston College, over-ager)

145) Nico Gross (LHD, Switzerland, Oshawa OHL)

176) Gavin Hain (C, USA, NTDP U18)

182) Jack DeBoer (C/RW, USA, NTDP U18)

207) Martin Pospisil (RW, Slovakia, Sioux City USHL)

TOTAL: 6 (4 C, 1 LHD, 1 RW)

Anaheim Ducks

23) Ty Dellandrea (C, Canada, Flint OHL)

54) Bo Groulx (C, Canada, Halifax QMJHL)

79) Alec Regula (RHD, USA, London OHL)

85) Oskar Back (C/W, Sweden, Farjestad J20)

116) Luke Henman (C, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

147) Marcus Westfalt (C/LW, Sweden, Brynas SHL)

178) Cole Krygier (LHD, USA, Lincoln USHL)

TOTAL: 7 (5 C, 1 RHD, 1 LHD)

Minnesota Wild

24) Rasmus Kupari (C, Finland, Karpat)

63) Scott Perunovich (LHD, USA, Minnesota-Duluth NCAA, over-ager)

86) Tyler Weiss (C/LW, USA, NTDP U18)

92) Xavier Bernard (LHD, Canada, Drummondville QMJHL)

148) Linus Nyman (LW/RW, Finland, Kingston OHL, over-ager)

155) Alexander Zhabreyev (C/W, Russia, Dynamo SPB MHL)

179) Jack Perbix (RW, USA, Elk River USHS)

210) Nathan Smith (F, USA, Cedar Rapids USHL, over-ager)

TOTAL: 8 (3 C, 2 LHD, 1 LW, 1 RW, 1 F)

Toronto Maple Leafs

25) Rasmus Sandin (LHD, Sweden, Sault Ste. Marie OHL)

52) Filip Hallander (C/W, Sweden, Timra)

83) Sean Durzi (RHD, Canada, Owen Sound OHL, over-ager)

118) Dennis Busby (RHD, Canada, Flint OHL)

149) Jacob Tortora (LW, USA, Boston College NCAA, over-ager)

209) Jerry Turkulainen (LW, Finland, JYP, over-ager)

211) Jesper Sellgren (LHD, Sweden, MODO, over-ager)

TOTAL: 7 (2 LHD, 2 RHD, 2 LW, 1 C)

St. Louis Blues

29) Jared McIsaac (LHD, Canada, Halifax QMJHL)

45) Liam Foudy (C, Canada, London OHL)

76) Aidan Dudas (C, Canada, Owen Sound OHL)

107) Michael Callahan (LHD, USA, Youngstown USHL)

138) Riley Damiani (C/RW, Canada, Kitchener OHL)

169) Brendan Budy (F, Canada, Langley BCHL)

200) Jordan Kooy (G, Canada, London OHL)

TOTAL: 7 (3 C, 2 LHD, 1 F, 1 G)

Washington Capitals

31) Jacob Olofsson (C, Sweden, Timra)

46) Jakub Lauko (C, Czech Republic, Chomutov)

93) Ruslan Iskhakov (C/W, Russia, Krasnaya Armiya MHL)

124) Egor Sokolov (LW, Russia, Cape Breton QMJHL)

186) Danil Zhuravlyov (LHD, Russia, Kazan MHL)

217) Anton Malyshev (RHD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

TOTAL: 6 (3 C, 1 LW, 1 LHD, 1 RHD)

Pittsburgh Penguins

53) Alexander Khovanov (C, Russia, Moncton QMJHL)

64) Ty Emberson (RHD, USA, NTDP U18)

129) Adam Samuelsson (LHD, USA/Sweden, NTDP U18)

146) Vladislav Kotkov (LW/RW, Russia, Chicoutimi QMJHL)

177) Jack Gorniak (F, USA, West Salem High School, over-ager)

208) Michael Kesselring (RHD, USA, Des Moines USHL)

TOTAL: 6 (2 RHD, 1 C, 1 LHD, 1 LW, 1 F)

Boston Bruins

57) Jack McBain (C, Canada, Toronto OJHL)

77) Curtis Hall (C, USA, Youngstown USHL)

119) Kody Clark (RW, Canada, Ottawa OHL)

150) Karel Plasek (LW/RW, Czech Republic, Kometa Brno)

212) Riley Hughes (RW, USA, St. Sebastian’s High School)

TOTAL: 5 (2 C, 2 RW, 1 LW)

Tampa Bay Lightning

59) Semyon Der-Arguchintsev (C/RW, Russia, Peterborough OHL)

90) Jan Jenik (LW, Czech Republic, Liberec U20)

121) Matthew Struthers (C/LW, Canada, North Bay OHL)

152) Alexis Gravel (G, Canada, Halifax QMJHL)

183) Mikhail Bitsadze (C, Russia, HK MVD MHL)

206) Nikita Anokhovsky (C/W, Russia, Loko Yaroslavl MHL, over-ager)

214) Pavel Shen (C, Russia, Yugra Khanty-Mansiysk KHL, over-ager)

TOTAL: 7 (5 C, 1 LW, 1 G)

Winnipeg Jets

60) Sampo Ranta (RW, Finland, Sioux City USHL)

91) Filip Kral (LHD, Czech Republic, Spokane WHL)

153) Kristian Tanus (C, Finland, Tappara U20)

181) Lenni Killinen (RW, Finland, Blues U20)

184) Ivan Prosvetov (G, Russia, Youngstown USHL, over-ager)

215) Vojtech Budik (LHD, Czech Republic, Prince Albert WHL, unsigned re-entry)

TOTAL: 6 (2 RW, 2 LHD, 1 C, 1 G)

Vegas Golden Knights

61) Cam Hillis (C, Canada, Guelph OHL)

99) Luka Burzan (C, Canada, Brandon WHL)

115) Liam Kirk (F, England, Sheffield EIHL)

135) Mathias-Emilio Pettersen (C, Norway, Muskegon USHL)

154) Shamil Shmakov (G, Russia, Sibirskie MHL, over-ager)

180) Austin Wong (C/RW, Canada, Okotoks AJHL)

185) Justin Almeida (C/LW, Canada, Moose Jaw WHL, over-ager)

TOTAL: 7 (5 C, 1 F, 1 G)

Nashville Predators

89) Adam McCormick (LHD, Canada, Cape Breton QMJHL)

111) Alex Steeves (F, USA, Dubuque USHL)

131) Lukas Wernblom (C/W, Sweden, MoDo)

151) Veini Vehvilainen (G, Finland, Karpat Liiga, over-ager)

213) Jacob Ragnarsson (LHD, USA/Sweden, Altmtuna)

TOTAL: 5 (2 LHD, 1 F, 1 C, 1 G)

Calgary Flames

105) Riley Stotts (LW, Canada, Calgary WHL)

108) Ryan Chyzowski (LW, Canada, Medicine Hat WHL)

167) Marcus Karlberg (RW/LW, Sweden, Leksands J20)

198) Marc Del Gaizo (LHD, USA, Muskegon USHL)

TOTAL: 4 (2 LW, 1 RW, 1 LHD)

Recapping 2018 Consensus Mock Draft

First Round

1) Buffalo Sabres — Rasmus Dahlin (LHD, Sweden, Frolunda SHL)

2) Carolina Hurricanes — Andrei Svechnikov (RW, Russia, Barrie OHL)

3) Montreal Canadiens — Jesperi Kotkaniemi (C/LW, Finland, Assat)

4) Ottawa Senators — Filip Zadina (LW, Czech Republic, Halifax QMJHL)

5) Arizona Coyotes — Quinn Hughes (LHD, USA, Michigan NCAA)

6) Detroit Red Wings — Evan Bouchard (RHD, Canada, London OHL)

7) Vancouver Canucks — Noah Dobson (RHD, Canada, Acadie Bathurst QMJHL)

8) Chicago Blackhawks — Brady Tkachuk (LW, USA, Boston University NCAA)

9) New York Rangers — Oliver Wahlstrom (RW/C, USA, NTDP U18)

10) Edmonton Oilers — Ty Smith (LHD, Canada, Spokane WHL)

11) New York Islanders — Adam Boqvist (RHD, Sweden, Brynas J20)

12) New York Islanders (from Calgary) — Barrett Hayton (C, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

13) Dallas Stars — Vitali Kravtsov (RW, Russia, Chelyabinsk KHL)

14) Philadelphia Flyers (from St. Louis) — Joel Farabee (LW, USA, NTDP U18)

15) Florida Panthers — Bode Wilde (RHD, USA/Canada, NTDP U18)

16) Colorado Avalanche — Joe Veleno (C, Canada, Drummondville QMJHL)

17) New Jersey Devils — K’Andre Miller (LHD, USA, NTDP U18)

18) Columbus Blue Jackets — Grigori Denisenko (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

19) Philadelphia Flyers — Serron Noel (RW, Canada, Oshawa OHL)

20) Los Angeles Kings — Isac Lundestrom (C/LW, Sweden, Lulea SHL)

21) San Jose Sharks — Ryan McLeod (C/LW, Canada, Mississauga OHL)

22) Ottawa Senators (from Pittsburgh) — Martin Kaut (RW, Czech Republic, Pardubice)

23) Anaheim Ducks — Ty Dellandrea (C, Canada, Flint OHL)

24) Minnesota Wild — Rasmus Kupari (C, Finland, Karpat)

25) Toronto Maple Leafs — Rasmus Sandin (LHD, Sweden, Sault Ste. Marie OHL)

26) New York Rangers (from Boston) — Jonatan Berggren (C/W, Sweden, Skelleftea J20)

27) Chicago Blackhawks (from Nashville) — Nils Lundkvist (RHD, Sweden, Lulea SHL)

28) New York Rangers (from Tampa Bay) — Dominik Bokk (RW, Germany, Vaxjo J20)

29) St. Louis Blues (from Winnipeg) — Jared McIsaac (LHD, Canada, Halifax QMJHL)

30) Detroit Red Wings (from Vegas) — Mattias Samuelsson (LHD, USA/Sweden, NTDP U18)

31) Washington Capitals — Jacob Olofsson (C, Sweden, Timra)

Second Round

32) Buffalo Sabres — Jake Wise (C, USA, NTDP U18)

33) Detroit Red Wings (from Ottawa via N.Y. Rangers) — Jett Woo (RHD, Canada, Moose Jaw WHL)

34) Florida Panthers (from Arizona) — Alexander Alexeyev (LHD, Russia, Red Deer WHL)

35) Montreal Canadiens — Nicolas Beaudin (LHD, Canada, Drummondville QMJHL)

36) Detroit Red Wings — Calen Addison (RHD, Canada, Lethbridge WHL)

37) Vancouver Canucks — Jonny Tychonick (LHD, Canada, Penticton BCHL)

38) Montreal Canadiens (from Chicago) — Kevin Bahl (LHD, Canada, Ottawa OHL)

39) New York Rangers — Kirill Marchenko (F, Russia, Mamonty MHL)

40) Edmonton Oilers — Akil Thomas (RW/C, Canada, Niagara OHL)

41) New York Islanders — Ryan Merkley (RHD, Canada, Guelph OHL)

42) Carolina Hurricanes — Jesse Ylonen (RW, Finland/USA, Espoo United)

43) New York Islanders (from Calgary) — Adam Ginning (LHD, Sweden, Linkoping J20)

44) Dallas Stars — David Gustafsson (C, Sweden, HV71 J20)

45) St. Louis Blues — Liam Foudy (C, Canada, London OHL)

46) Washington Capitals (from Florida via New Jersey) — Jakub Lauko (C, Czech Republic, Chomutov)

47) Colorado Avalanche — Jacob Bernard-Docker (RHD, Canada, Okotoks AJHL)

48) New York Rangers (from New Jersey) — Ivan Morozov (C, Russia, Mamonty Yugry, MHL)

49) Columbus Blue Jackets — Jay O’Brien (C, USA, Thayer High School)

50) Philadelphia Flyers — Allan McShane (C, Canada, Oshawa OHL)

51) Los Angeles Kings — Adam Mascherin (C/LW, Canada, Kitchener OHL, unsigned re-entry)

52) Toronto Maple Leafs (from San Jose) — Filip Hallander (C/W, Sweden, Timra)

53) Pittsburgh Penguins — Alexander Khovanov (C, Russia, Moncton QMJHL)

54) Anaheim Ducks — Bo Groulx (C, Canada, Halifax QMJHL)

55) Arizona Coyotes (from Minnesota) — Filip Johansson (RHD, Sweden, Leksands J20)

56) Montreal Canadiens (from Toronto) — Niklas Nordgren (RW, Finland, HIFK Liiga)

57) Boston Bruins — Jack McBain (C, Canada, Toronto OJHL)

58) Colorado Avalanche (from Nashville) — Jack Drury (C, USA, Waterloo USHL)

59) Tampa Bay Lightning — Semyon Der-Arguchintsev (C/RW, Russia, Peterborough OHL)

60) Winnipeg Jets — Sampo Ranta (RW, Finland, Sioux City USHL)

61) Vegas Golden Knights — Cam Hillis (C, Canada, Guelph OHL)

62) Montreal Canadiens (from Washington) — Philipp Kurashev (C, Switzerland, Quebec QMJHL)

Third Round

63) Minnesota Wild (from Buffalo) — Scott Perunovich (LHD, USA, Minnesota-Duluth NCAA, over-ager)

64) Pittsburgh Penguins (from Ottawa) — Ty Emberson (RHD, USA, NTDP U18)

65) Arizona Coyotes —Blake McLaughlin (C, USA, Chicago USHL)

66) Montreal Canadiens — Olivier Rodrigue (G, Canada, Drummondville QMJHL)

67) Detroit Red Wings —Jakub Skarek (G, Czech Republic, Dukla Jihlava)

68) Vancouver Canucks — Milos Roman (C, Slovakia, Vancouver WHL)

69) Chicago Blackhawks — Cole Fonstad (RW, Canada, Prince Albert WHL)

70) New York Rangers —Spencer Stastney (LHD, USA, NTDP U18)

71) Edmonton Oilers — Pavel Gogolev (RW, Russia, Peterborough OHL)

72) New York Islanders — Riley Sutter (C/RW, Canada, Everett WHL)

73) Arizona Coyotes (from Carolina) — Tyler Madden (C, USA, Tri-City USHL)

74) Arizona Coyotes (from Calgary) — Johnny Gruden (LW, USA, NTDP U18)

75) Dallas Stars — Axel Andersson (RHD, Sweden, Djugardens J20)

76) St. Louis Blues — Aidan Dudas (C, Canada, Owen Sound OHL)

77) Boston Bruins (from Florida) — Curtis Hall (C, USA, Youngstown USHL)

78) Colorado Avalanche — Slava Demin (LHD, USA, Wenatchee BCHL)

79) Anaheim Ducks (from New Jersey) — Alec Regula (RHD, USA, London OHL)

80) Columbus Blue Jackets — Dmitry Zavgorodniy (RW, Russia, Rimouski QMJHL)

81) Detroit Red Wings (from Philadelphia) — Matej Pekar (C/RW, Czech Republic, Muskegon USHL)

82) Los Angeles Kings — Blade Jenkins (LW/C, Canada, Saginaw OHL)

83) Toronto Maple Leafs (from San Jose) — Sean Durzi (RHD, Canada, Owen Sound OHL, over-ager)

84) Detroit Red Wings (from Pittsburgh) — Albin Eriksson (LW, Sweden, Skelleftea J20)

85) Anaheim Ducks — Oskar Back (C/W, Sweden, Farjestad J20)

86) Minnesota Wild — Tyler Weiss (C/LW, USA, NTDP U18)

87) Chicago Blackhawks (from Toronto via Washington) — Nikolai Kovalenko (RW, Russia/USA, Loko Yaroslavl MHL)

88) New York Rangers (from Boston) — Jordan Harris (LHD, USA, Kimball Union High School)

89) Nashville Predators — Adam McCormick (LHD, Canada, Cape Breton QMJHL)

90) Tampa Bay Lightning — Jan Jenik (LW, Czech Republic, Liberec U20)

91) Winnipeg Jets — Filip Kral (LHD, Czech Republic, Spokane WHL)

92) Minnesota Wild (from Vegas) — Xavier Bernard (LHD, Canada, Drummondville QMJHL)

93) Washington Capitals — Ruslan Iskhakov (C/W, Russia, Krasnaya Armiya MHL)

Fourth Round

94) Buffalo Sabres — Justus Annunen (G, Finland, Karpat Jr.)

95) Ottawa Senators — Martin Fehervary (LHD, Slovakia, Oskarshamn Sweden)

96) Carolina Hurricanes (from Arizona) — Libor Zabransky (RHD, Czech Republic, Kelowna WHL)

97) Montreal Canadiens — Curtis Douglas (C, Canada, Windsor OHL)

98) Detroit Red Wings —Lukas Dostal (G, Czech Republic, Kometa Brno U20)

99) Vegas Golden Knights (from Vancouver via Pittsburgh) — Luka Burzan (C, Canada, Brandon WHL)

100) Dallas Stars (from Chicago) — Amir Miftakhov (G, Russia, Irbis Kazan MHL)

101) New York Rangers — Alexander Romanov (LHD, Russia, Krasnaya Armiya MHL)

102) Montreal Canadiens (from Edmonton) — Ryan O’Reilly (C, USA, Madison USHL)

103) New York Islanders — Toni Utunen (LHD, Finland, Tappara Liiga)

104) Carolina Hurricanes — Kristian Reichel (C, Czech Republic, Red Deer WHL, over-ager)

105) Calgary Flames — Riley Stotts (LW, Canada, Calgary WHL)

106) Dallas Stars — Chase Wouters (C, Canada, Saskatoon WHL)

107) St. Louis Blues — Michael Callahan (LHD, USA, Youngstown USHL)

108) Calgary Flames (from Florida) — Ryan Chyzowski (LW, Canada, Medicine Hat WHL)

109) Colorado Avalanche — Nathan Dunkley (C, Canada, London OHL)

110) New Jersey Devils — Joey Keane (RHD, USA, Barrie OHL, over-ager)

111) Nashville Predators (from Columbus) — Alex Steeves (F, USA, Dubuque USHL)

112) Philadelphia Flyers — Tyler Tucker (LHD, Canada, Barrie OHL)

113) Los Angeles Kings — Brandon Saigeon (C, Canada, Hamilton, OHL, over-ager)

114) San Jose Sharks — Logan Hutsko (C/RW, USA, Boston College, over-ager)

115) Vegas Golden Knights (from Pittsburgh via Tampa Bay) — Liam Kirk (F, England, Sheffield EIHL)

116) Anaheim Ducks — Luke Henman (C, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

117) Buffalo Sabres (from Minnesota) — Patrick Giles (RW, USA, NTDP U18)

118) Toronto Maple Leafs — Dennis Busby (RHD, Canada, Flint OHL)

119) Boston Bruins — Kody Clark (RW, Canada, Ottawa OHL)

120) Chicago Blackhawks (from Nashville) — Bulat Shafigullin (F, Russia, Nizhnekamsk MHL)

121) Tampa Bay Lightning — Matthew Struthers (C/LW, Canada, North Bay OHL)

122) Montreal Canadiens (from Winnipeg) — Gabriel Fortier (C/W, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

123) Florida Panthers (from Vegas) — Jachym Kondelik (C/W, Czech Republic, Muskegon USHL)

124) Washington Capitals — Egor Sokolov (LW, Russia, Cape Breton QMJHL)

Fifth Round

125) Buffalo Sabres — Nando Eggenberger (RW, Switzerland, Davos)

126) Ottawa Senators — Olof Lindbom (G, Sweden, Djugardens J20)

127) Philadelphia Flyers (from Arizona) — Kyle Topping (C, Canada, Kelowna WHL)

128) Montreal Canadiens — Justin Ducharme (LW, Acadie-Bathurst QMJHL)

129) Pittsburgh Penguins (from Detroit) — Adam Samuelsson (LHD, USA/Sweden, NTDP U18)

130) Vancouver Canucks — Samuel Fagemo (LW, Sweden, Frolunda J20)

131) Nashville Predators (from Chicago) — Lukas Wernblom (C/W, Sweden, MoDo)

132) New York Rangers — Dmitry Semykin (RHD, Russia, Kapitan Stupino MHL)

133) Edmonton Oilers — Kirill Nizhnikov (RW, Russia, Sudbury OHL)

134) New York Islanders — Simon Johansson (RHD, Sweden, Djurgardens J20, over-ager)

135) Vegas Golden Knights (from Carolina) — Mathias-Emilio Pettersen (C, Norway, Muskegon USHL)

136) New Jersey Devils (from Calgary via Arizona) — Giovanni Vallati (LHD, Canada, Kitchener OHL)

137) Dallas Stars — Linus Karlsson (C/RW, Sweden, Karlskrona J20)

138) St. Louis Blues — Riley Damiani (C/RW, Canada, Kitchener OHL)

139) Florida Panthers — Jake Pivonka (C, USA/Czech Republic, NTDP U18)

140) Colorado Avalanche — Anderson MacDonald (LW, Canada, Moncton QMJHL)

141) New Jersey Devils — Xavier Bouchard (RHD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

142) Chicago Blackhawks (from Columbus) — Sean Comrie (RHD, Canada, Spruce Grove AJHL)

143) Philadelphia Flyers — Eric Florchuk (C/LW, Canada, Saskatoon WHL)

144) Los Angeles Kings — Michal Kvasnica (C/RW, Czech Republic, Trinec U20)

145) San Jose Sharks — Nico Gross (LHD, Switzerland, Oshawa OHL)

146) Pittsburgh Penguins — Vladislav Kotkov (LW/RW, Russia, Chicoutimi QMJHL)

147) Anaheim Ducks — Marcus Westfalt (C/LW, Sweden, Brynas SHL)

148) Minnesota Wild — Linus Nyman (LW/RW, Finland, Kingston OHL, over-ager)

149) Toronto Maple Leafs — Jacob Tortora (LW, USA, Boston College NCAA, over-ager)

150) Boston Bruins — Karel Plasek (LW/RW, Czech Republic, Kometa Brno)

151) Nashville Predators — Veini Vehvilainen (G, Finland, Karpat Liiga, over-ager)

152) Tampa Bay Lightning — Alexis Gravel (G, Canada, Halifax QMJHL)

153) Winnipeg Jets — Kristian Tanus (C, Finland, Tappara U20)

154) Vegas Golden Knights — Shamil Shmakov (G, Russia, Sibirskie MHL, over-ager)

155) Minnesota Wild (from Washington) — Alexander Zhabreyev (C/W, Russia, Dynamo SPB MHL)

Sixth Round

156) Buffalo Sabres — Jasper Weatherby (F, USA, Wenatchee BCHL, over-ager)

157) Ottawa Senators — Einar Emanuelsson (RW, Sweden, Lulea SHL, over-ager)

158) Arizona Coyotes — Tristen Nielsen (LW/C, Canada, Calgary WHL)

159) Detroit Red Wings (from Montreal) — Peetro Seppala (LHD, Finland, KooKoo U20)

160) Detroit Red Wings — Santeri Salmela (LHD, Finland, KooKoo U20)

161) Vancouver Canucks — Jack Lagerstrom (RHD, USA, Shattuck St. Mary’s High School)

162) Chicago Blackhawks — Danila Galenyuk (LHD, Russia, SKA St. Petersburg KHL)

163) New York Rangers — Angus Crookshank (F, Canada, Langley BCHL)

164) Edmonton Oilers — Billy Moskal (C, Canada, London OHL)

165) Los Angeles Kings (from N.Y. Islanders) — Samuel Bucek (LW/RW, Slovakia, Chicago USHL, over-ager)

166) Carolina Hurricanes — Filip Lindberg (G, Finland, TUTO U20, over-ager)

167) Calgary Flames — Marcus Karlberg (RW/LW, Sweden, Leksands J20)

168) Dallas Stars — Brodi Stuart (LW, Canada, Kamloops WHL)

169) St. Louis Blues — Brendan Budy (F, Canada, Langley BCHL)

170) Florida Panthers — Samuel Harvey (G, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, over-ager)

171) Colorado Avalanche — Arttu Nevasaari (RW, Finland, Karpat U20)

172) New Jersey Devils — Carl Wassenius (C/LW, Sweden, Orebro J20)

173) Columbus Blue Jackets — Ville Petman (C, Finland, Lukko U20)

174) Philadelphia Flyers — Paul Cotter (F, USA, Lincoln USHL)

175) Los Angeles Kings — Eli Zummack (RW/C, Canada, Spokane WHL)

176) San Jose Sharks — Gavin Hain (C, USA, NTDP U18)

177) Pittsburgh Penguins — Jack Gorniak (F, USA, West Salem High School, over-ager)

178) Anaheim Ducks — Cole Krygier (LHD, USA, Lincoln USHL)

179) Minnesota Wild — Jack Perbix (RW, USA, Elk River USHS)

180) Vegas Golden Knights (from Toronto) — Austin Wong (C/RW, Canada, Okotoks AJHL)

181) Winnipeg Jets (from Boston) — Lenni Killinen (RW, Finland, Blues U20)

182) San Jose Sharks (from Nashville) — Jack DeBoer (C/RW, USA, NTDP U18)

183) Tampa Bay Lightning — Mikhail Bitsadze (C, Russia, HK MVD MHL)

184) Winnipeg Jets — Ivan Prosvetov (G, Russia, Youngstown USHL, over-ager)

185) Vegas Golden Knights — Justin Almeida (C/LW, Canada, Moose Jaw WHL, over-ager)

186) Washington Capitals — Danil Zhuravlyov (LHD, Russia, Kazan MHL)

Seventh Round

187) Buffalo Sabres — Cooper Zech (LHD, USA, Wenatchee BCHL, over-ager)

188) Ottawa Senators — Nicolas Guay (RHD/RW, Canada, Drummondville QMJHL, over-ager)

189) Arizona Coyotes — Keegan Karki (G, USA, Muskegon USHL)

190) Philadelphia Flyers (from Montreal) — Isaac Johnson (LW, Tri-City, WHL, over-ager)

191) Detroit Red Wings — Johan Sodergran (C/W, Sweden, Linkoping J20)

192) Vancouver Canucks — Jack St. Ivany (RHD, USA, Sioux Falls USHL, over-ager)

193) Chicago Blackhawks — Alexei Polodyan (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg, over-ager)

194) Ottawa Senators (from N.Y. Rangers) — Radim Salda (LHD, Czech Republic, Saint John QMJHL, over-ager)

195) Edmonton Oilers — Jordan Sambrook (RHD, Canada, Sault Ste. Marie OHL, unsigned re-entry)

196) New York Islanders — Nikita Rtishchev (RW, Russia, Krasnaya MHL)

197) Carolina Hurricanes — Nicolas Mattinen (RHD, Canada, Hamilton OHL, unsigned re-entry)

198) Calgary Flames — Marc Del Gaizo (LHD, USA, Muskegon USHL)

199) Dallas Stars — Montana Onyebuchi (RHD, Canada, Kamloops WHL)

200) St. Louis Blues — Jordan Kooy (G, Canada, London OHL)

201) Florida Panthers — Connor Dewar (RW, Canada, Everett WHL, over-ager)

202) Colorado Avalanche — Kevin Mandolese (G, Canada, Cape Breton QMJHL)

203) New Jersey Devils — Jacob Ingham (G, Canada, Mississauga OHL)

204) Columbus Blue Jackets — Akira Schmid (G, Switzerland, Langnau U20)

205) Philadelphia Flyers — Ivan Kosorenkov (RW, Russia, Victoriaville QMJHL, over-ager)

206) Tampa Bay Lightning (from Los Angeles) — Nikita Anokhovsky (C/W, Russia, Loko Yaroslavl MHL, over-ager)

207) San Jose Sharks — Martin Pospisil (RW, Slovakia, Sioux City USHL)

208) Pittsburgh Penguins — Michael Kesselring (RHD, USA, Des Moines USHL)

209) Toronto Maple Leafs (from Anaheim) — Jerry Turkulainen (LW, Finland, JYP, over-ager)

210) Minnesota Wild — Nathan Smith (F, USA, Cedar Rapids USHL, over-ager)

211) Toronto Maple Leafs — Jesper Sellgren (LHD, Sweden, MODO, over-ager)

212) Boston Bruins — Riley Hughes (RW, USA, St. Sebastian’s High School)

213) Nashville Predators — Jacob Ragnarsson (LHD, USA/Sweden, Altmtuna)

214) Tampa Bay Lightning — Pavel Shen (C, Russia, Yugra Khanty-Mansiysk KHL, over-ager)

215) Winnipeg Jets — Vojtech Budik (LHD, Czech Republic, Prince Albert WHL, unsigned re-entry)

216) Carolina Hurricanes (from Vegas) — Benjamin Gleason (LHD, USA, Hamilton OHL, over-ager)

217) Washington Capitals — Anton Malyshev (RHD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)