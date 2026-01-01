NHL Morning Recap – January 1, 2026

Happy New Year!
Welcome to another edition of the NHL Morning Recap.
Today, we will be looking at the scores of the 10 NHL games that were played on Dec. 31, 2025. Which saw the New York Rangers take on the Washington Capitals. As well as the Boston Bruins and the Edmonton Oilers battle it out in the late game.
All that and more in the Morning Recap.
RANGERS 3 at CAPITALS 6
Capitals’ Tom Wilson Scores Twice Goals in 6-3 win over Rangers
Washington Capitals Scoring Summary
P1 12:27 – Anthony Beauvillier (8) from Ryan Leonard (14), Matt Roy (10)
P2 7:33 – Tom Wilson (20) from Connor McMichael (15), Rasmus Sandin (10)
P2 11:12 – Justin Sourdif (4) from Alex Ovechkin (19)
P3 13:34 – Aliaksei Protas (15) from Sandin (11), Nic Dowd (7)
P3 16:37 – Wilson (21) from McMichael (16)
P3 19:11 – Sourdif (5) from Wilson (19), Protas (15) – Empty Net
New York Rangers Scoring Summary
P1 19:20 – Vincent Trocheck (9) from Artemi Panarin (26), Adam Fox (24)
P2 15:17 – Fox (4) from Mika Zibanejad (18), Panarin (27)
P3 18:16 – Braden Schneider (2) from Gabe Perreault (4)
PREDATORS 4 at GOLDEN KNIGHTS 2
Vegas Golden Knights Scoring Summary
P1 5:35 – Mark Stone (10) from Pavel Dorofeyev (12), Noah Hanifin (12)
P1 9:06 – Ben Hutton (6) from Tomas Hertl (15), Dorofeyev (13)
Nashville Predators Scoring Summary
P1 11:20 – Nick Perbix (3) from Luke Evangelista (22)
P1 15:37 – Steven Stamkos (18) from Filip Forsberg (15), Evangelista (23)
P1 16:21 – Reid Schaefer (4) from Brady Skjei (12), Michael McCarron (6)
P2 11:52 – Michael Bunting (10) from Nick Blankenburg (13), Erik Haula (16)
WILD 3 at SHARKS 4 – SO
Sharks Bounce Back, Defeat Wild 4-3 in Shootout
San Jose Sharks Scoring Summary
P2 1:14 – Igor Chernyshov (3) from Macklin Celebrini (40), William Eklund (16)
P2 16:47 – Jeff Skinner (5) from Dmitry Orlov (19)
P3 4:16 – Celebrini (22) from Chernyshov (5)
Minnesota Wild Scoring Summary
P1 10:38 – Vladimir Tarasenko (8) from Ryan Hartman (7), Vinnie Hinostroza (4)
P3 6:40 – Marcus Foligno (1) from Zach Bogosian (2), Jake Middleton (8)
P3 8:47 – Mats Zuccarello (4) Unassisted
Shootout Summary:
SJS: Celebrini – Goal
SJS: Eklund – Winner
LIGHTNING 4 at DUCKS 3 – OT
Tampa Bay Lightning Scoring Summary
P1 13:30 – J.J. Moser (4) from Darren Raddysh (20), Brandon Hagel (14)
P2 19:11 – Brayden Point (7) from Maxwell Crozier (7), Nikita Kucherov (33)
P3 8:00 – Kucherov (18) from Hagel (15), Charle-Edouard D’Astous (10)
OT 2:47 – Raddysh (9) from Hagel (16), Andrei Vasilevskiy (1)
Anaheim Ducks Scoring Summary
P2 15:17 – Jansen Harkins (3) from Ross Johnston (9)
P3 3:57 – Beckett Sennecke (12) Unassisted
P3 13:02 – Mason McTavish (10) from Pavel Mintyukov (6)
JETS 1 at RED WINGS 2
Red Wings Hold Off the Jets For 2-1 Victory
Detroit Red Wings Scoring Summary
P1 8:22 – Dylan Larkin (21) from Moritz Seider (24), Lucas Raymond (32)
P1 14:48 – Mason Appleton (5) from J.T. Compher (9), Michael Rasmussen (8)
Winnipeg Jets Scoring Summary
P3 7:04 – Logan Stanley (7) from Jonathan Toews (8)
DEVILS 3 at BLUE JACKETS 2
Blue Jackets Two-Minute Lapse In Third Leads Devils to Victory
Columbus Blue Jackets Scoring Summary
P1 6:18 – Mason Marchment (8) from Kirill Marchenko (17), Dysin Mayo (1)
P2 13:41 – Charlie Coyle (6) from Boone Jenner (11), Cole Sillinger (15)
New Jersey Devils Scoring Summary
P3 2:49 – Nico Hischier (11) from Luke Hughes (17), Jack Hughes (11)
P3 3:44 – Arseny Gritsyuk (8) from Timo Meier (13), Jonas Siegenthaler (3)
P3 4:45 – Hughes (4) from Connor Brown (8), Ondrej Palat (6)
SABRES 4 at STARS 1
Thompson Scores Twice, Sabres Beat Stars 4-1 For 10th Straight Win
Dallas Stars Scoring Summary
P1 0:15 – Mavrik Bourque (6) from Jason Robertson (23), Miro Heiskanen (28)
Buffalo Sabres Scoring Summary
P2 7:44 – Josh Doan (11) from Tage Thompson (17)
P2 17:05 – Bowen Byram (9) from Noah Ostlund (4), Alex Tuch (20)
P3 9:21 – Thompson (19) from Doan (15), Byram (11)
P3 11:35 – Thompson (20) from Ostlund (5), Owen Power (8)
BLUES 1 at AVALANCHE 6
MacKinnon and Nichushkin Have Big Nights as Avalanche Cruise Past Blues
Colorado Avalanche Scoring Summary
P1 1:00 – Valeri Nichushkin (9) from Artturi Lehkonen (18), Brock Nelson (14)
P1 3:13 – Nathan MacKinnon (33) from Josh Manson (11), Devon Toews (12)
P1 3:26 – Nichushkin (10) from Manson (12), Brent Burns (15)
P1 4:39 – MacKinnon (34) from Martin Necas (32), Gabriel Landeskog (15)
P2 9:41 – Nelson (16) from Cale Makar (33), MacKinnon (35)
P3 16:06 – Nichushkin (11) from Sam Malinski (19), MacKinnon (36)
St. Louis Blues Scoring Summary
P3 14:32 – Dalibor Dvorsky (6) from Matthew Kessel (1)
FLYERS 1 at FLAMES 5
Flames Dominant on New Year’s Eve With 5-1 Win Over the Flyers
Calgary Flames Scoring Summary
P1 13:30 – Mikael Backlund (10) from Matt Coronato (10), Blake Coleman (8)
P2 3:08 – Jonathan Huberdeau (8) from MacKenzie Weegar (10), Yan Kuznetsov (5)
P2 12:03 – Rasmus Andersson (8) from Connor Zary (7), Nazem Kadri (24)
P2 17:52 – Yegor Sharangovich (8) from Coronato (11), Weegar (11)
P3 9:37 – Zary (6) from Ryan Lomberg (2)
Philadelphia Flyers Scoring Summary
P2 8:49 – Travis Konecny (13) Unassisted
BRUINS 6 at OILERS 2
Bruins Were Opportunistic in 6-2 Victory Over Oilers
Boston Bruins Scoring Summary
P1 7:28 – David Pastrnak (16) from Elias Lindholm (19), Charlie McAvoy (19)
P1 18:13 – Casey Mittelstadt (9) from Viktor Arvidsson (9), Hampus Lindholm (10)
P2 7:05 – Hampus Lindholm (3) from Fraser Minten (8), Arvidsson (10)
P2 18:19 – Jonathan Aspirot (2) from Pastrnak (27)
P3 4:20 – Elias Lindholm (6) from Morgan Geekie (16), Alex Steeves (3)
P3 14:34 – Pastrnak (17) from Minten (9), Marat Khusnutdinov (8)
Edmonton Oilers Scoring Summary
P1 19:19 – Zach Hyman (12) from Connor McDavid (46), Leon Draisaitl (37)
P3 7:22 – Jack Roslovic (12) from Darnell Nurse (9), Connor Ingram (1)