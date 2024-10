Projected Lineups for Predators vs Lightning – 10/28/24

The Tampa Bay Lightning play the Nashville Predators tonight (Oct. 28) in Tampa Bay at Amalie Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

PREDATORS (3-5-0) at LIGHTNING (5-3-0)

7:30 p.m. ET; HULU, ESPN+, TVAS

Predators projected lineup

Filip Forsberg — Ryan O’Reilly — Gustav Nyquist

Steven Stamkos — Colton Sissons — Jonathan Marchessault

Mark Jankowski — Tommy Novak — Luke Evangelista

Zachary L’Heureux — Michael McCarron — Cole Smith

Brady Skjei — Roman Josi

Jeremy Lauzon — Alexandre Carrier

Marc Del Gaizo — Luke Schenn

Juuse Saros

Scott Wedgewood

Scratched: Juuso Parssinen, Philip Tomasino, Dante Fabbro

Injured: None

Lightning projected lineup

Jake Guentzel — Brayden Point — Nikita Kucherov

Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Conor Geekie

Cameron Atkinson — Nick Paul — Michael Eyssimont

Zemgus Girgensons — Luke Glendening — Mitchell Chaffee

Victor Hedman — J.J. Moser

Ryan McDonagh — Erik Cernak

Emil Lilleberg — Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Darren Raddysh

Injured: None

Status report

Kucherov and Hagel did not participate in the morning skate (maintenance) but are expected to play.

