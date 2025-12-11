Projected Lineups for Lightning vs Devils – 12/11/25

The Tampa Bay Lightning take on the New Jersey Devils at Prudential Center. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
LIGHTNING (17-11-2) at DEVILS (17-12-1)
7 p.m. ET; The Spot, MSG
Lightning projected lineup
Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Nikita Kucherov
Jake Guentzel — Brayden Point — Oliver Bjorkstrand
Zemgus Girgensons — Yanni Gourde — Pontus Holmberg
Curtis Douglas — Nick Paul — Scott Sabourin
J.J. Moser — Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous — Emil Lilleberg
Declan Carlile — Max Crozier
Jonas Johansson
Brandon Halverson
Scratched: Dominic James, Gage Goncalves, Jack Finley
Injured: Ryan McDonagh (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed), Andrei Vasilevskiy (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed)
Status report
The Lightning did not hold a morning skate Thursday. … Hedman, a defenseman, was placed on injured reserve and Carlile was recalled from Syracuse of the American Hockey League on Thursday.
Devils projected lineup
Jesper Bratt — Nico Hischier — Stefan Noesen
Ondrej Palat — Dawson Mercer — Paul Cotter
Arseny Gritsyuk — Cody Glass — Connor Brown
Xavier Parent — Luke Glendening — Angus Crookshank
Jonas Siegenthaler — Dougie Hamilton
Brenden Dillon — Luke Hughes
Colton White — Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Juho Lammikko, Dennis Cholowski, Timo Meier
Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (lower body), Brett Pesce (hand), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist)
Status report
Meier has taken a personal leave of absence from the Devils; the forward is tending to a family health matter. … Dadonov, a forward, was placed on injured reserve and Parent is expected to make his NHL debut after being recalled from Utica of the AHL on Thursday. … Jack Hughes will miss his 14th straight game but the center has been skating on his own without a stick for more than a week, per Devils coach Sheldon Keefe. “He’s on schedule but he’s far enough away that they don’t even tell me how he’s doing,” Keefe said. “I just know because I know what he’s up to.”
