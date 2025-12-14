Projected Lineups for Canucks vs Devils – 12/14/25

The Vancouver Canucks take on the New Jersey Devils at Prudential Center. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
CANUCKS (11-17-3) at DEVILS (18-13-1)
12:30 p.m. ET; MSGSN, NHLN, SN
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk — Marco Rossi — Brock Boeser
Nils Hoglander — David Kampf — Conor Garland
Evander Kane — Drew O’Connor — Kiefer Sherwood
Liam Ohgren — Max Sasson — Linus Karlsson
Marcus Pettersson — Filip Hronek
Zeev Buium — Tyler Myers
Elias Pettersson — Tom Willander
Thatcher Demko
Kevin Lankinen
Scratched: Lukas Reichel, P.O Joseph
Injured: Elias Pettersson (upper body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Status report
The Canucks acquired forwards Rossi and Ohgren, defenseman Buium and a first-round pick in the 2026 NHL Draft in a trade with the Minnesota Wild for defenseman Quinn Hughes on Friday; Rossi is questionable to play because of a lower-body injury; Buium and Ohgren are expected to be in the lineup
Devils projected lineup
Jesper Bratt — Nico Hischier — Dawson Mercer
Ondrej Palat — Cody Glass — Connor Brown
Paul Cotter — Juho Lammikko — Stefan Noesen
Xavier Parent — Luke Glendening — Angus Crookshank
Jonas Siegenthaler — Dougie Hamilton
Brenden Dillon — Luke Hughes
Dennis Chowlowski — Colton White
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Calen Addison, Timo Meier
Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (lower body), Brett Pesce (hand), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Arseny Gritsyuk (upper body), Simon Nemec (lower body)
Status report:
Meier (personal leave/family health matter) was placed on the non-roster list; the forward will miss his third straight game. … Addison, a defenseman, was recalled from Utica of the American Hockey League on Saturday.
