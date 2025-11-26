Projected Lineups for Flames vs Lightning – 11/26/25

The Calgary Flames take on the Tampa Bay Lightning at the Benchmark International Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

FLAMES (8-13-3) at LIGHTNING (13-7-2)

7 p.m. ET; The Spot, SN360

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau — Morgan Frost — Matt Coronato
Yegor Sharangovich — Nazem Kadri — Joel Farabee
Connor Zary — Mikael Backlund — Blake Coleman
Ryan Lomberg — John Beecher — Adam Klapka

Kevin Bahl — Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov — MacKenzie Weegar
Joel Hanley — Brayden Pachal

Dustin Wolf
Devin Cooley

Scratched: Jake Bean, Dryden Hunt, Sam Morton

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)

Status report

The Flames are expected to dress the same lineup they used in a 5-2 win at the Vancouver Canucks on Sunday.

Lightning projected lineup

Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Nikita Kucherov
Jake Guentzel — Nick Paul — Dominic James
Zemgus Girgensons — Yanni Gourde — Pontus Holmberg
Gage Goncalves — Jack Finley — Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser — Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous — Emil Lilleberg
Declan Carlile — Steven Santini

Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson

Scratched: Curtis Douglas, Maxim Groshev

Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)

Status report

Holmberg is expected to return after missing seven games with an undisclosed injury. … McDonagh, a defenseman who has missed seven games, should resume skating next week, Lightning coach Jon Cooper said.

