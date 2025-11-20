Projected Lineups for Oilers vs Lightning – 11/20/25

The Edmonton Oilers take on the Tampa Bay Lightning at the Benchmark International Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

OILERS (9-9-4) at LIGHTNING (10-7-2)

7:30 p.m. ET; HULU, ESPN+, SNW, SNO, SNE

Oilers projected lineup

Matt Savoie — Connor McDavid — Jack Roslovic
Vasily Podkolzin — Leon Draisaitl — Andrew Mangiapane
Trent Frederic — Adam Henrique — Zach Hyman
Mattias Janmark — David Tomasek

Darnell Nurse — Evan Bouchard
Mattias Ekholm — Brett Kulak
Jake Walman — Alec Regula
Ty Emberson

Calvin Pickard
Stuart Skinner

Scratched: None

Injured: Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (upper body), Curtis Lazar (upper body)

Status report

The Oilers are expected dress 11 forwards and seven defensemen, as they did in a 7-4 loss at the Washington Capitals on Wednesday.

Lightning projected lineup

Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Nikita Kucherov
Jake Guentzel — Brayden Point — Nick Paul
Oliver Bjorkstrand — Dominic James — Gage Goncalves
Curtis Douglas — Yanni Gourde — Zemgus Girgensons

J.J. Moser — Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous — Erik Cernak
Declan Carlile — Emil Lilleberg

Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson

Scratched: Jack Finley, Steven Santini

Injured: Ryan McDonagh (undisclosed), Pontus Holmberg (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed)

Status report

Paul will make his season debut after missing the first 19 games with an upper-body injury. … Hedman is “probably a couple of weeks away still,” Lightning coach Jon Cooper said; the defenseman was placed on injured reserve Thursday.

