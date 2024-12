Projected Lineups for the Rangers vs Panthers – 12/30/24

The New York Rangers take on the Florida Panthers at Amerant Bank Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

RANGERS (16-18-1) at PANTHERS (22-13-2)

7 p.m. ET; SCRIPPS, MSGSN, NHLN, TVAS

Rangers projected lineup

Artemi Panarin — Vincent Trocheck — Alexis Lafreniere

Chris Kreider — Mika Zibanejad — Reilly Smith

Will Cuylle — Filip Chytil — Brett Berard

Adam Edstrom — Sam Carrick — Jimmy Vesey

Ryan Lindgren — Adam Fox

K’Andre Miller — Will Borgen

Urho Vaakanainen — Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Jonny Brodzinski, Zac Jones

Injured: None

Suspended: Matt Rempe

Status report

The Rangers did not hold a morning skate. … Rempe, a forward, will serve the fourth of his eight-game suspension for boarding and elbowing Dallas Stars defenseman Miro Heiskanen on Dec. 20.

Latest for THW:

Panthers projected lineup

Evan Rodrigues — Aleksander Barkov — Sam Reinhart

Carter Verhaeghe — Sam Bennett — Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen — Anton Lundell — Jesper Boqvist

A.J. Greer — Tomas Nosek — Mackie Samoskevich

Gustav Forsling — Aaron Ekblad

Dmitry Kulikov — Adam Boqvist

Uvis Balinskis — Nate Schmidt

Sergei Bobrovsky

Spencer Knight

Scratched: None

Injured: Niko Mikkola (upper body), Jonah Gadjovich (upper body)

Status report

Tkachuk missed practice Sunday and did not skate Monday morning, but Florida coach Paul Maurice said it was for maintenance.

Latest for THW: