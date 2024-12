Projected Lineups for the Rangers vs Devils – 12/23/24

The New York Rangers take on the New Jersey Devils at the Prudential Center today. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

RANGERS (16-16-1) at DEVILS (22-11-3)

1 p.m. ET; MSGSN, MSG

Rangers projected lineup

Artemi Panarin — Vincent Trocheck — Alexis Lafreniere

Chris Kreider — Filip Chytil — Will Cuylle

Reilly Smith — Mika Zibanejad — Brett Berard

Adam Edstrom — Sam Carrick — Jimmy Vesey

Ryan Lindgren — Adam Fox

Braden Schneider — Will Borgen

Urho Vaakanainen — Chad Ruhwedel

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Jonny Brodzinski, Zac Jones

Injured: K’Andre Miller (upper body)

Suspended: Matt Rempe

Status report:

Rempe, a forward, received an eight-game suspension on Sunday for boarding and elbowing Dallas Stars defenseman Miro Heiskanen on Dec. 20.

Devils projected lineup

Paul Cotter — Jack Hughes — Dawson Mercer

Timo Meier — Nico Hischier — Stefan Noesen

Ondrej Palat — Erik Haula — Jesper Bratt

Tomas Tatar — Justin Dowling — Nathan Bastian

Brenden Dillon — Dougie Hamilton

Jonas Siegenthaler — Johnathan Kovacevic

Luke Hughes — Brett Pesce

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Kurtis MacDermid

Injured: Curtis Lazar (knee), Santeri Hatakka (shoulder)

Status report

The Devils assigned defenseman Colton White to Utica of the American Hockey League on Sunday.

