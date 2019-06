2019 NHL Draft Rankings: BSC’s Top 250

Draft season is here.

With the 2019 NHL Entry Draft right around the corner, it’s time to release my final 250 rankings for this year’s draft class.

There will be hundreds of mock drafts and draft rankings released over the course of any given year. With that in mind, there will never be two identical draft rankings or mock drafts given how many players are eligible to be ranked each and every year.

That’s what makes the scouting process so difficult but also so interesting at the same time.

For many, even ranking the best players inside the first round is hard as there’s almost never a consensus for the 31 players included, let alone the order they should be ranked. With a list as inclusive as this one, the lines become very blurred about who should even be mentioned and who just fails to make the cut.

This list will include players from all over the world who were given opportunities in their countries, in their own respective leagues, at the international level and beyond.

With the draft order set and teams finally ready to make their decisions, this is the most exciting time of the year.

Without further delay, here is my top 250 rankings for the 2019 NHL Entry Draft:

First Round

1) Jack Hughes (LC, USA, NTDP U18)

2) Kaapo Kakko (RW/LC, Finland, TPS Liiga)

3) Cole Caufield (RW, USA, NTDP U18)

4) Bowen Byram (LD, Canada, Vancouver WHL)

5) Dylan Cozens (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

6) Alex Turcotte (LC, USA, NTDP U18)

7) Vasili Podkolzin (RW, Russia, SKA St. Petersburgh MHL)

8) Trevor Zegras (LC, USA, NTDP U18)

9) Peyton Krebs (LC/LW, Canada, Kootenay WHL)

10) Kirby Dach (RC/RW, Canada, Saskatoon WHL)

11) Matthew Boldy (LW, USA, NTDP U18)

12) Alex Newhook (LC/LW, Canada, Victoria BCHL)

13) Philip Broberg (LD, Sweden, AIK Allsvenskan)

14) Ville Heinola (LD, Finland, Lukko Liiga)

15) Arthur Kaliyev (Lw, USA, Hamilton OHL)

16) Cam York (LD, USA, NTDP U18)

17) Phillip Tomasino (RW/RC, Canada, Niagra OHL)

18) Victor Soderstrom (RD, Sweden, Brynas SHL)

19) Ryan Suzuki (LC, Canada, Barrie OHL)

20) Tobias Bjornfot (LD, Sweden, Djurgardens J20)

21) Raphael Lavoie (RW/RC, Canada, Halifax QMJHL)

22) Moritz Seider (RD, Germany, Adler Mannheim DEL)

23) Spencer Knight (G, USA, NTDP U18)

24) Bobby Brink (RW, USA, Sioux City USHL)

25) Nils Hoglander (LW, Sweden, Rogle SHL)

26) Brett Leason (RW/RC, Canada, Prince Albert WHL)

27) Thomas Harley (LD, Canada, Mississauga OHL)

28) Matthew Robertson (LD, Canada, Edmonton WHL)

29) Jakob Pelletier (LW/RW, Canada, Moncton QMJHL)

30) Simon Holmstrom (RW/LW, Sweden, HV71 J20)

31) Pavel Dorofeyev (LW/RW, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL)

Second Round

32) Lassi Thomson (RD, Finland, Kelowna WHL)

33) Egor Afanasyev (LC, Russia, Muskegon USHL)

34) Ilya Nikolayev (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

35) Nick Robertson (LW, USA, Peterborough OHL)

36) Robert Mastrosimone (LC, USA, Chicago USHL)

37) Anttoni Honka (RD, Finland, KeuPa HT Mestis)

38) Kaedan Korczak (RD, Canada, Kelowna WHL)

39) Mikko Kokkonen (LD, Finland, Jukurit Liiga)

40) Nathan Legare (RW, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

41) Connor McMichael (LC, Canada, London OHL)

42) Adam Beckman (LW, Canada, Spokane WHL)

43) John Beecher, LC, USA, NTDP U18)

44) Vladislav Kolyachonok (LD, Belarus, Flint OHL)

45) Jamieson Rees (LC, Canada, Sarnia OHL)

46) Marshall Warren (LD, USA, NTDP U18)

47) Alex Vlasic (LD, USA, NTDP U18)

48) Jordan Spence (RD, Canada, Moncton QMJHL)

49) Nolan Foote (LW/LC, Canada

50) Tracey Brayden (LW, Canada, Moose Jaw WHL)

51) Michal Teply (RW, Czech Republic, Bili Tygri Liberec)

52) Samuel Poulin (LW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

53) Patrik Puistola (LW, Finland, Leki Mestis)

54) Semyon Chistayakov (LD, Russia, Tolpa Ufa MHL)

55) Albin Grewe (RW/LC, Sweden, Djurgardens J20)

56) Shane Pinto (RW, USA, Tri-City USHL)

57) Samuel Fagemo (LW/RW, Sweden, Frolunda SHL)

58) Valentin Nussbaumer (LW/LC, Switzerland, Shawinigan QMJHL)

59) Ryan Johnson (LD, USA, Sioux Falls USHL)

60) Blake Murray (LC, Canada, Sudbury OHL)

61) Antti Tuomisto (RD, Finland, Assat U20)

62) Karl Henriksson (LC/LW, Sweden, Frolunda J20)

Third Round

63) Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

64) Artemi Knyazev (LD, Russia, Chicoutimi QMJHL)

65) Daniil Misyul (LD, Russia/Belraus, Lokomotiv Yaroslavl KHL)

66) Samuel Bolduc (LD, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

67) Maxim Cajkovic (RW/LW, Slovakia, Saint John QMJHL)

68) Pyotr Kochetkov (G, Russia, Ryazan VHL)

69) Albert Johansson (LW, Sweden, Farjestad SHL)

70) Trevor Janick (RW, USA, Central Illinois USHL)

71) Matias Maccelli (LW, Finland, Dubuque USHL)

72) Tuukka Tieksola (RW, Finland, Karpat U20)

73) Domenick Fensore (LD, USA, NTDP U18)

74) Billy Constantinou (RD, Canada, Kingston OHL)

75) Drew Helleson (RD, USA, NTDP U18)

78) Vlasislav Firstov (F, Russia, Waterloo USHL)

79) Yegor Spiridonov (RC/LW), Russia, Magnitogorsk MHL)

80) Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

81) Ben Brinkman (LW, USA, Minnesota NCAA)

82) Hunter Jones (G, Canada, Peterborough OHL)

83) Santti Saarela (LC/LW, Finland, Lukko Liiga)

84) Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL)

85) Hugo Alnefelt (G, Sweden, HV71 J20)

86) Mikhail Abramov (RW, Russia, Victoriaville QMJHL)

87) Aaron Huglen (F, USA, Fargo USHL)

88) Dustin Wolf (G, USA, Everett WHL)

89) Simon Lundmark (RD, Sweden, Linkoping J20)

90) Ethan Phillips (RC, Canada, Sioux Falls USHL)

91) Sasha Mutala (RW, Canada, Tri-City WHL)

92) Ethan Keppen (LW, USA, Spokane WHL)

93) Henry Thrun (LD, USA, NTDP U18)

Fourth Round

94) Mads Sogaard (G, Denmark, Medicine Hat WHL)

95) Marcus Kallionkieli (F, Finland, Sioux City USHL)

96) John Farinacci (RC USA, Dexter U.S. High School)

97) Justin Bergeron (LD, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

98) Massimo Rizzo (LC/LW, Canada, Penticton BCHL)

99) Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

100) Graeme Clarke (RW, Canada, Ottawa OHL)

101) Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL)

102) Alex Beaucage (RW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

103) Aliaksei Protas (LC, Belarus, Prince Albert WHL)

104) Nikita Alexandrov (LC, Germany/Russa, Charlottetown QMJHL)

105) Matvei Guskov (LC, Russia, London OHL)

106) Isaiah Saville (G, USA, Tri-City USHL)

107) Layton Ahac (LD, Canada, Prince George BCHL)

108) Egor Serdyuk (RW, Russia, Victoriaville QMJHL)

109) Ronnie Attard (RD, USA, Tri-City USHL)

110) Colten Ellis (G, Canada, Rimouski QMJHL)

111) Kim Nousiainen (LD, Finland, KalPa Liiga)

112) Jayden Struble (LD, USA, St. Sebastian’s U.S. High School)

113) Yaroslav Likhachyov (RW, Russia, Gatineau QMJHL)

114) Zac Jones (LD, USA, Tri-City USHL)

115) Jake Lee (LD, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

116) Owen Lindmark (RC, USA, NTDP U18) v

117) Cameron Rowe (G, USA, NTDP U18)

118) Xavier Parent (LW, Canada, Halifax QMJHL)

119) Mattias Norlinder (LD, Sweden, MODO Allsvenskan)

120) Jackson LaCombe (LD, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

121) Michael Vukojevic (LD, Canada, Kitchener OHL)

122) Dillon Hamaliuk (LW, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

123) Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

124) Patrick Moynihan (RW, USA, NTDP U18)

Fifth Round

125) Leevi Aaltonen (LW, Finland, KalPA Liiga)

126) Alex Campbell (LW/LW, Canada, Victoria BCHL)

127) Reece Newkirk, LC, Canada, Portland WHL)

128) Marcel Barinka (F, Czech Republic, Halifax QMJHL)

129) Roman Bychkov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

130) Case McCarthy (RD, USA, NTDP U18)

131) Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL)

132) Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yarosalvl MHL)

133) Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Kometa Brno)

134) Henri Nikkanen (LC, Finland, Jukurit Liiga)Nikita Okhotyuk (LD, Russia, Ottawa OHL)

135) Nikola Pasic (LC, Sweden, Likoping J20)

136) Artyom Galimov (LC, Russia, Bars Kazan VHL)

137) Kirill Slepets (RW/LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

138) Brady Meyer (LC, USA, Green Bay USHL)

139) Ryder Donovan (RC/RW, USA, Duluth-East U.S. High School)

140) Marc Del Gaizo (LD, USA, UMass Amherst NCAA)

141) Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA)

142) Arseni Gritsyuk (LW, Russia, Omskie Yastreby MHL)

143) Max Crozier (RD, Canada, Sioux Falls USHL)

144) Mike Koster (LD, USA, Chaska U.S. High School)

145) Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL

146) Martin Hugo Has (RD, Czech Republic (Tappara Liiga)

147) Grant Gillianoff (LF, USA, Cedar Rapids USHL)

148) Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL)

149) Cole Moberg (LD, Canada, Prince George WHL)

150) Trent Miner (G, Canada, Vancouver WHL)

151) Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL)

152) Quinn Schmeimann (LD, Canada, Kamloops WHL)

153) Samuel Hlavaj (G, Sloavkia, Lincoln USHL)

154) Ilya Konovalov (G, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL)

155) Henry Rybinski (LW/RW, Canada, Seattle WHL)

Sixth Round

156) Oleg Zaytsev (LC, Russia, Red Deer WHL)

157) Elmer Soderblom (LW, Sweden, Frolunda J20)

158) Kalle Loponen (RD, Finland, Hermes Mestis)

159) Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

160) Michael Gildon (LW, USA, NTDP U18)

161) Luke Bast (LD, Canada, Brooks AJHL)

162) Eli Zummack (RW/RC, Canada, Spokane WHL)

163) Matias Mantykivi (Lc, Finland, SaiPa U20)

164) Gianni Fairbrother (LD, Canada, Everett WHL)

165) Harrison Blaisdell (LW, Canada, Chilliwack BCHL)

166) Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea J20)

167) Quinn Olson (LW, Canada, Okotoks AJHL)

168) Joonas Oden (F, Finland/USA, KooKoo Liiga,)

169) Cade Webber (LD, USA, NTDP U18)

170) Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

171) Lukas Parik (G, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

172) Taro Jentzsch (LW/RC, Germany, Sherbrooke QMJHL)

173) Aku Raty (RW, Finland, Karpat U20)

174) Alex Brannstam (LD, Sweden, Djurgardens J20)

175) Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Aalborg Pirates)

176) Lucas Feuk (LC/LW, Sweden, Sodertalje J20)

177) Nick Porco (LW, Canada, Saginaw OHL)

178) Yegor Chinakhov (LF, Russia, Omskie Yastreby MHL)

179) Filip Lindberg (G, Finland, UMass Amherts NCAA)

180) Adam Liska (LW, Slovakia, Slovan Brastislava KHL)

181) Santeri Hatakka (LD, Finland, Jokerit U20)

182) Evgeny Oxentyuk (RW/LC, Belarus, Team Belarus U20)

183) Judd Caulfield (RW, USA, NTDP U18)

184) Maxim Denezhkin (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

185) Josh Nodler (RC, USA, Fargo USHL)

186) Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL)

Seventh Round

187) Rhett Pitlick (LW, USA, Chaska U.S. High School)

188) Roope Taponen (G, Finland HIFK U20)

189) Austen Swankler (LC, USA, Sioux Falls USHL)

190) Trevor Kuntar (LC, USA, Youngstown USHL)

191) Wiljami Myllyla (RF, Finland, HIFK U20)

192) Arvid Costmar (RC, Sweden, Linkoping J20)

193) Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

194) Anthony Romano (RW, Canada, Sioux Falls USHL)

195) Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, MODO J20)

196) Juuso Parssinen (LW/LC, Finland, TPS U20)

197) Jack Malone (RF, USA, Youngstown USHL)

198) Jacob Gronhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

199) Otto Latvala (Rd, Finland, LeKi Mestis)

200) Jami Krannila (LC, Finland, Sioux Falls USHL)

201) Nick Abruzzese (LF, USA, Chicago USHL)

202) Matt Brown (LF, USA, Des Moines USHL)

203) Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Sparta Praha U19)

204) Kristian Tanus (LC/LW, Finland, LeKi Mestis)

205) Jeremy McKenna (Rw, Canada, Moncton QMJHL)

206) Nikita Rtishchev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL)

207) Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linkoping J20)

208) Alexander Popovic (LD, Sweden, MODO J20)

209) Raphael Harvey-Pinard (LW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

210) Connor Horning (RD, Canada, Swift Current WHL)

211) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

212) Carter Berger (LD, Canada, Victoria BCHL)

213) Iivari Rasanen (LD, Finland, Tappara U20)

214) Martin Lang (LW, Czech Republic, Kamloops WHL)

215) Lundvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgardens J20)

216) Bryce Brodzinski (RW, USA, Blaine High School)Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Farjestad SHL)

217) Filip Koffer (RW, Czech Republic, Pardubice U19)

Honorable Mentions

218) Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

219) Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

220) Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov)

221) Maxence Guenette (RD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

222) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

223) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

224) Adrei Pribylsky (RD, Russia, Dynamo Mokva KHL)

225) Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

226) Lynden Breen (LC, Canada, Central Illinois USHL)

227) Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

228) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL)

229) Brandon Doyle (LD, USA, Lawrence Academy U.S. High School)

230) Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Lulea J20)

231) Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

232) Cole Schwindt (RW, Canada, Mississauga OHL)

233) Krystof Hrabik (LC, Czech Republic, Tri-City WHL)

234) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

235) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

236) Lukas Rousek (LC/LW, Czech Republic, Spara Praha Czech)

237) Will Francis (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

239) Jakin Smallwood (RW, Canada, Kootenay WHL)

240) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL)

241) David Kope (RW, Canada, Edmonton WHL)

242) Aleks Haatanen (LW/RW, Finland, Pelicans U20)

243) Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

244) T.J. Lloyd (RD, Canada, Spruce Grove AJHL)

245) Linus Nyman (LW/RW, Finland, Lukko Liiga)

246) Jacob LeGuerrier (RD, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

247) Kevin Wall (F, USA, Chilliwack BCHL)

248) Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino MHL)

249) Michael Mrazik (LW, Slovakia, Rogle BK J20)

250) Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhsttan, Oshawa OHL)