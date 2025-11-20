Projected Lineups for Islanders vs Red Wings – 11/20/25

The New York Islanders take on the Detroit Red Wings at the Little Caesars Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

ISLANDERS (11-7-2) at RED WINGS (12-7-1)

7 p.m. ET; FDSNDET, MSGSN2

Islanders projected lineup

Emil Heineman — Bo Horvat — Kyle Palmieri
Jonathan Drouin — Mathew Barzal — Simon Holmstrom
Anders Lee — Jean-Gabriel Pageau — Maxim Shabanov
Casey Cizikas — Calum Ritchie — Anthony Duclair

Matthew Schaefer — Ryan Pulock
Adam Pelech — Tony DeAngelo
Adam Boqvist — Scott Mayfield

Ilya Sorokin
David Rittich

Scratched: Kyle MacLean, Maxim Tsyplakov, Marshall Warren

Injured: Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)

Status report

The Islanders recalled Warren from Bridgeport of the American Hockey League after defenseman Alexander Romanov went on injured reserve with an upper-body injury.

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat — Dylan Larkin — Lucas Raymond
Patrick Kane — J.T. Compher — Marco Kasper
Emmitt Finnie — Nate Danielson — Mason Appleton
Michael Rasmussen — Andrew Copp — James van Riemsdyk

Simon Edvinsson — Moritz Seider
Ben Chiarot — Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic — Albert Johansson

John Gibson
Cam Talbot

Scratched: Jonatan Berggren, Jacob Bernard-Docker

Injured: Elmer Soderblom (undisclosed)

Status report

Gibson will start for the Red Wings after Talbot started and won the past two games. … Holmstrom will return to the lineup after missing Tuesday’s 3-2 win against the Dallas Stars with an illness.

