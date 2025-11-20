Projected Lineups for Islanders vs Red Wings – 11/20/25

The New York Islanders take on the Detroit Red Wings at the Little Caesars Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
ISLANDERS (11-7-2) at RED WINGS (12-7-1)
7 p.m. ET; FDSNDET, MSGSN2
Islanders projected lineup
Emil Heineman — Bo Horvat — Kyle Palmieri
Jonathan Drouin — Mathew Barzal — Simon Holmstrom
Anders Lee — Jean-Gabriel Pageau — Maxim Shabanov
Casey Cizikas — Calum Ritchie — Anthony Duclair
Matthew Schaefer — Ryan Pulock
Adam Pelech — Tony DeAngelo
Adam Boqvist — Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Kyle MacLean, Maxim Tsyplakov, Marshall Warren
Injured: Semyon Varlamov (knee), Ethan Bear (upper body)
Status report
The Islanders recalled Warren from Bridgeport of the American Hockey League after defenseman Alexander Romanov went on injured reserve with an upper-body injury.
Red Wings projected lineup
Alex DeBrincat — Dylan Larkin — Lucas Raymond
Patrick Kane — J.T. Compher — Marco Kasper
Emmitt Finnie — Nate Danielson — Mason Appleton
Michael Rasmussen — Andrew Copp — James van Riemsdyk
Simon Edvinsson — Moritz Seider
Ben Chiarot — Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic — Albert Johansson
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Jonatan Berggren, Jacob Bernard-Docker
Injured: Elmer Soderblom (undisclosed)
Status report
Gibson will start for the Red Wings after Talbot started and won the past two games. … Holmstrom will return to the lineup after missing Tuesday’s 3-2 win against the Dallas Stars with an illness.
