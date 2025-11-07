Projected Lineups for Rangers vs Red Wings- 11/7/25

The New York Rangers travel to Detroit tonight for an Original Six matchup with the Red Wings at Little Caesars Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
RANGERS (6-6-2) at RED WINGS (9-5-0)
7 pm ET; FDSNDETX, NHLN, MSG, SNP, SNO, SNE, TVAS
Rangers projected lineup
Artemi Panarin — Mika Zibanejad — Taylor Raddysh
Will Cuylle — J.T. Miller — Alexis Lafreniere
Conor Sheary — Noah Laba — Jonny Brodzinski
Jaroslav Chmelar — Sam Carrick — Juuso Parssinen
Vladislav Gavrikov — Adam Fox
Carson Soucy — Will Borgen
Connor Mackey — Braden Schneider
Jonathan Quick
Igor Shesterkin
Scratched: Matthew Robertson, Adam Edstrom
Injured: Vincent Trocheck (upper body), Urho Vaakanainen (lower body)
Status report
The Rangers held an optional morning skate. Trocheck, a forward, and Vaakanainen, a defenseman, each took part, but neither is expected to play. … Chmelar will make his NHL debut.
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie — Dylan Larkin — Lucas Raymond
Patrick Kane — Marco Kasper — Alex DeBrincat
Andrew Copp — J.T. Compher — Mason Appleton
James van Riemsdyk — Michael Rasmussen — Elmer Soderblom
Simon Edvinsson — Moritz Seider
Ben Chiarot — Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic — Albert Johansson
Cam Talbot
John Gibson
Scratched: Jacob Bernard-Docker, Jonatan Berggren
Injured: None
Status report
Kane will play after missing nine games because of an upper-body injury. Berggren, a forward, will come out of the lineup.
