Projected Lineups for Rangers vs Red Wings- 11/7/25

The New York Rangers travel to Detroit tonight for an Original Six matchup with the Red Wings at Little Caesars Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

RANGERS (6-6-2) at RED WINGS (9-5-0)

7 pm ET; FDSNDETX, NHLN, MSG, SNP, SNO, SNE, TVAS

Rangers projected lineup

Artemi Panarin — Mika Zibanejad — Taylor Raddysh
Will Cuylle — J.T. Miller — Alexis Lafreniere
Conor Sheary — Noah Laba — Jonny Brodzinski
Jaroslav Chmelar — Sam Carrick — Juuso Parssinen

Vladislav Gavrikov — Adam Fox
Carson Soucy — Will Borgen
Connor Mackey — Braden Schneider

Jonathan Quick
Igor Shesterkin

Scratched: Matthew Robertson, Adam Edstrom

Injured: Vincent Trocheck (upper body), Urho Vaakanainen (lower body)

Status report

The Rangers held an optional morning skate. Trocheck, a forward, and Vaakanainen, a defenseman, each took part, but neither is expected to play. … Chmelar will make his NHL debut.

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie — Dylan Larkin — Lucas Raymond
Patrick Kane — Marco Kasper — Alex DeBrincat
Andrew Copp — J.T. Compher — Mason Appleton
James van Riemsdyk — Michael Rasmussen — Elmer Soderblom

Simon Edvinsson — Moritz Seider
Ben Chiarot — Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic — Albert Johansson

Cam Talbot
John Gibson

Scratched: Jacob Bernard-Docker, Jonatan Berggren

Injured: None

Status report

Kane will play after missing nine games because of an upper-body injury. Berggren, a forward, will come out of the lineup.

