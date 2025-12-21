Projected Lineups for Avalanche vs Wild – 12/20/25

The Colorado Avalanche take on the Minnesota Wild at Grand Casino Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
AVALANCHE (25-2-7) at WILD (22-9-5)
6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, ALT
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen — Nathan MacKinnon — Martin Necas
Gabriel Landeskog — Brock Nelson — Valeri Nichushkin
Victor Olofsson — Ross Colton — Gavin Brindley
Parker Kelly — Jack Drury — Joel Kiviranta
Devon Toews — Cale Makar
Josh Manson — Brent Burn
Samuel Girard — Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Zakhar Bardakov
Injured: Logan O’Connor (hip surgery)
Status report
Neither team will hold a morning skate.
Latest for THW:
- NHL Morning Recap – December 20, 2025
- Projected Lineups for Jets vs Avalanche – 12/19/25
- 3 Takeaways from the Avalanche’s 5-3 Win Over the Kraken
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov — Ryan Hartman – Mats Zuccarello
Marcus Johansson — Joel Eriksson Ek — Matt Boldy
Yakov Trenin — Danila Yurov — Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno — Nico Sturm – Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes — Brock Faber
Jonas Brodin — Jared Spurgeon
Jake Middleton — David Jiricek
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Matt Kierstad
Injured: Zach Bogosian (lower body), Daemon Hunt (lower body)
Status report
Wallstedt will start after Gustavsson made 28 saves in a 5-2 win against the Edmonton Oilers on Saturday.
Latest for THW:
- 3 Takeaways From the Wild’s 5-2 Win Over the Oilers
- NHL Morning Recap – December 21, 2025
- Wild Hang On, Defeat Oilers 5-2