Projected Lineups for Avalanche vs Wild – 12/20/25

The Colorado Avalanche take on the Minnesota Wild at Grand Casino Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

AVALANCHE (25-2-7) at WILD (22-9-5)

6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen — Nathan MacKinnon — Martin Necas
Gabriel Landeskog — Brock Nelson — Valeri Nichushkin
Victor Olofsson — Ross Colton — Gavin Brindley
Parker Kelly — Jack Drury — Joel Kiviranta

Devon Toews — Cale Makar
Josh Manson — Brent Burn
Samuel Girard — Sam Malinski

Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood

Scratched: Zakhar Bardakov

Injured: Logan O’Connor (hip surgery)

Status report

Neither team will hold a morning skate.

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov — Ryan Hartman – Mats Zuccarello
Marcus Johansson — Joel Eriksson Ek — Matt Boldy
Yakov Trenin — Danila Yurov — Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno — Nico Sturm – Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes — Brock Faber
Jonas Brodin — Jared Spurgeon
Jake Middleton — David Jiricek

Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson

Scratched: Matt Kierstad

Injured: Zach Bogosian (lower body), Daemon Hunt (lower body)

Status report

Wallstedt will start after Gustavsson made 28 saves in a 5-2 win against the Edmonton Oilers on Saturday.

