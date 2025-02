Projected Lineups for Canada vs Sweden – 2/12/25

Team Canada takes on Team Sweden at the Bell Centre in Montreal in the first game of the 4 Nations Face-Off Tournament. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

4 Nations Face-Off, Bell Centre, Montreal

8 p.m. ET; MAX, truTV, TNT, SN, TVAS

Canada projected lineup

Sam Reinhart — Connor McDavid — Mitch Marner

Sidney Crosby — Nathan MacKinnon — Mark Stone

Brad Marchand — Brayden Point — Seth Jarvis

Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Travis Konecny

Devon Toews — Cale Makar

Shea Theodore — Drew Doughty

Josh Morrissey — Colton Parayko

Jordan Binnington|

Adin Hill

Scratched: Sam Bennett, Travis Sanheim, Sam Montembeault

Injured: None

Sweden projected lineup

William Nylander — Mika Zibanejad — Rickard Rakell

Filip Forsberg — Elias Pettersson — Adrian Kempe

Jesper Bratt — Joel Eriksson Ek — Lucas Raymond

Gustav Nyquist — Elias Lindholm — Viktor Arvidsson

Victor Hedman — Jonas Brodin

Mattias Ekholm — Erik Karlsson

Rasmus Dahlin — Gustav Forsling

Filip Gustavsson

Linus Ullmark

Scratched: Leo Carlsson, Rasmus Andersson, Samuel Ersson

Injured: None

Status report

Canada held an optional morning skate Wednesday; Sweden held a full team skate.