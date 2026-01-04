Projected Lineups for Hurricanes vs Devils – 01/04/26

The Carolina Hurricanes take on the New Jersey Devils at Prudential Center today. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
HURRICANES (24-14-3) at DEVILS (22-17-2)
7 p.m. ET; FDSNSO, MSGSN
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov — Sebastian Aho — Nikolaj Ehlers
Taylor Hall — Mark Jankowski — Jackson Blake
Jordan Martinook — Jordan Staal — Logan Stankoven
William Carrier– Jesperi Kotkaniemi — Eric Robinson
Shayne Gostisbehere – Jalen Chatfield
K’Andre Miller — Sean Walker
Alexander Nikishin — Joel Nystrom
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Gavin Bayreuther, Noah Philp, Mike Reilly
Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Pyotr Kochetkov (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate.
Devils projected lineup
Jack Hughes — Nico Hischier — Jesper Bratt
Timo Meier — Dawson Mercer — Arseny Gritsyuk
Ondrej Palat — Cody Glass — Connor Brown
Juho Lammikko — Luke Glendening — Stefan Noesen
Jonas Siegenthaler — Dougie Hamilton
Luke Hughes — Brett Pesce
Brenden Dillon — Colton White
Jake Allen
Jacob Markstrom
Scratched: Dennis Cholowski, Paul Cotter
Injured: Zack MacEwen (lower body), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Simon Nemec (lower body)
