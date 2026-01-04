Projected Lineups for Hurricanes vs Devils – 01/04/26

The Carolina Hurricanes take on the New Jersey Devils at Prudential Center today. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

HURRICANES (24-14-3) at DEVILS (22-17-2)

7 p.m. ET; FDSNSO, MSGSN

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov — Sebastian Aho — Nikolaj Ehlers
Taylor Hall — Mark Jankowski — Jackson Blake
Jordan Martinook — Jordan Staal — Logan Stankoven
William Carrier– Jesperi Kotkaniemi — Eric Robinson

Shayne Gostisbehere – Jalen Chatfield
K’Andre Miller — Sean Walker
Alexander Nikishin — Joel Nystrom

Brandon Bussi
Frederik Andersen

Scratched: Gavin Bayreuther, Noah Philp, Mike Reilly

Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Pyotr Kochetkov (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate.

Devils projected lineup

Jack Hughes — Nico Hischier — Jesper Bratt
Timo Meier — Dawson Mercer — Arseny Gritsyuk
Ondrej Palat — Cody Glass — Connor Brown
Juho Lammikko — Luke Glendening — Stefan Noesen

Jonas Siegenthaler — Dougie Hamilton
Luke Hughes — Brett Pesce
Brenden Dillon — Colton White

Jake Allen
Jacob Markstrom

Scratched: Dennis Cholowski, Paul Cotter

Injured: Zack MacEwen (lower body), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Simon Nemec (lower body)

