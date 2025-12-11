Projected Lineups for Panthers vs Avalanche – 12/11/25

The Florida Panthers take on the Colorado Avalanche at Ball Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
PANTHERS (15-12-2) at AVALANCHE (21-2-7)
9:30 p.m. ET; ESPN, SNE, TVAS
Panthers projected lineup
Eetu Luostarinen — Anton Lundell — Sam Reinhart
Carter Verhaeghe — Sam Bennett — Brad Marchand
A.J. Greer — Evan Rodrigues — Mackie Samoskevich
Jesper Boqvist — Jack Studnicka — Noah Gregor
Gustav Forsling — Aaron Ekblad
Niko Mikkola — Seth Jones
Jeff Petry — Uvis Balinskis
Daniil Tarasov
Sergei Bobrovsky
Scratched: Donovan Sebrango, Luke Kunin
Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee), Jonah Gadjovich (upper body), Dmitry Kulikov (shoulder), Cole Schwindt (arm)
Status report
The Panthers did not conduct a morning skate Thursday following a 4-3 win at the Utah Mammoth on Wednesday
Latest for THW:
- Panthers’ Carter Verhaeghe Is on a Hot Streak
- NHL Morning Recap – December 11, 2025
- Panthers Break Tie in Last Minute to Beat Mammoth
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen — Nathan MacKinnon — Martin Necas
Gabriel Landeskog — Brock Nelson — Ross Colton
Valeri Nichushkin — Jack Drury — Victor Olofsson
Gavin Brindley — Parker Kelly — Joel Kiviranta
Devon Toews — Cale Makar
Josh Manson — Brent Burns
Samuel Girard — Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Zakhar Bardakov, Ilya Solovyov
Injured: Logan O’Connor (hip surgery)
Status report
Brindley will return after missing 10 games with a lower-body injury; he will replace Bardakov, a forward.
Latest for THW:
- NHL Morning Recap – December 10, 2025
- Predators Get Final Stop in Shootout To Win 4-3 vs. Avalanche
- Projected Lineups for Avalanche vs Predators – 12/9/25