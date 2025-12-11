Projected Lineups for Panthers vs Avalanche – 12/11/25

The Florida Panthers take on the Colorado Avalanche at Ball Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

PANTHERS (15-12-2) at AVALANCHE (21-2-7)

9:30 p.m. ET; ESPN, SNE, TVAS

Panthers projected lineup

Eetu Luostarinen — Anton Lundell — Sam Reinhart
Carter Verhaeghe — Sam Bennett — Brad Marchand
A.J. Greer — Evan Rodrigues — Mackie Samoskevich
Jesper Boqvist — Jack Studnicka — Noah Gregor

Gustav Forsling — Aaron Ekblad
Niko Mikkola — Seth Jones
Jeff Petry — Uvis Balinskis

Daniil Tarasov
Sergei Bobrovsky

Scratched: Donovan Sebrango, Luke Kunin

Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee), Jonah Gadjovich (upper body), Dmitry Kulikov (shoulder), Cole Schwindt (arm)

Status report

The Panthers did not conduct a morning skate Thursday following a 4-3 win at the Utah Mammoth on Wednesday

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen — Nathan MacKinnon — Martin Necas
Gabriel Landeskog — Brock Nelson — Ross Colton
Valeri Nichushkin — Jack Drury — Victor Olofsson
Gavin Brindley — Parker Kelly — Joel Kiviranta

Devon Toews — Cale Makar
Josh Manson — Brent Burns
Samuel Girard — Sam Malinski

Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood

Scratched: Zakhar Bardakov, Ilya Solovyov

Injured: Logan O’Connor (hip surgery)

Status report

Brindley will return after missing 10 games with a lower-body injury; he will replace Bardakov, a forward.

