Projected Lineups for Oilers vs Canadiens – 12/14/25

The Edmonton Oilers take on the Montreal Canadiens at the Bell Centre tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
OILERS (15-11-6) at CANADIENS (16-11-4)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, SNW, NHLN
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins — Connor McDavid — Zach Hyman
Vasily Podkolzin — Leon Draisaitl — Matthew Savoie
Trent Frederic — Adam Henrique — Mattias Janmark
Andrew Mangiapane — Curtis Lazar — David Tomasek
Mattias Ekholm — Evan Bouchard
Darnell Nurse — Alec Regula
Spencer Stastney — Ty Emberson
Calvin Pickard
Tristan Jarry
Scratched: Max Jones, Riley Stillman
Injured: Connor Clattenburg (eye), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (undisclosed), Jack Roslovic (undisclosed), Jake Walman (undisclosed)
Status report
Neither team held a morning skate. … Pickard could start after Jarry made 25 saves in his Penguins debut, a 6-3 win at the Toronto Maple Leafs on Saturday.
Canadiens projected lineup
Cole Caufield — Nick Suzuki — Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky — Oliver Kapanen — Ivan Demidov
Alexandre Texier — Owen Beck — Josh Anderson
Joe Veleno — Jake Evans — Brendan Gallagher
Mike Matheson — Alexandre Carrier
Lane Hutson — Noah Dobson
Arber Xhekaj — Adam Engstrom
Jakub Dobes
Sam Montembeault
Scratched: Jared Davidson, Jayden Struble, Jacob Fowler
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)
Status report
Dobes or Montembeault will likely start; Fowler, who was recalled from Laval of the American Hockey League on Wednesday, made 23 saves in a 5-4 overtime loss at the New York Rangers on Saturday after making 36 in his NHL debut, a 4-2 win at the Pittsburgh Penguins on Thursday.
