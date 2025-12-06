Projected Lineups for Wild vs Canucks – 12/6/25

The Minnesota Wild take on the Vancouver Canucks at Rogers Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

WILD (15-8-5) at CANUCKS (10-15-3)

10 p.m. ET; CITY, SNP, FDSNNOX, FDSNWI

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov — Danila Yurov — Mats Zuccarello
Marcus Johansson — Joel Eriksson Ek — Matt Boldy
Yakov Trenin — Nico Sturm — Vladimir Tarasenko
Liam Ohgren — Ryan Hartman — Tyler Pitlick

Jacob Middleton — Jared Spurgeon
Jonas Brodin — Brock Faber
Zeev Buium — Zach Bogosian

Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson

Scratched: Daemon Hunt, Hunter Haight, Ben Jones

Injured: Marcus Foligno (lower body), Vinnie Hinostroza (lower body), Marco Rossi (lower body)

Status report

Yurov will return after missing two games with an undisclosed injury, replacing Hartman on the top forward line, replacing Jones. … Rossi, a forward out since Nov. 11, remains week to week.

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk — Elias Pettersson — Linus Karlsson
Brock Boeser — Max Sasson — Conor Garland
Drew O’Connor — David Kampf — Kiefer Sherwood
Arshdeep Bains — Aatu Raty — Jonathan Lekkerimaki

Quinn Hughes — Filip Hronek
Elias Nils Pettersson — Tyler Myers
Marcus Pettersson — Tom Willander

Nikita Tolopilo
Kevin Lankinen

Scratched: Lukas Reichel, P.O. Joseph

Injured: Evander Kane (illness), Thatcher Demko (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Status report

The Canucks did not hold a morning skate. … Tolopilo is expected to start after Lankinen made 14 saves in a 4-1 loss to the Utah Mammoth on Friday. … Kane, a top-line forward who missed the game Friday, could return.

