2019 NHL Draft: Consensus Last Minute Mock

After fielding and filtering feedback for a couple weeks — gleaning insight and gaining new information from fellow scouts, media and fans, among trusted sources — it’s become clear that there is no consensus this year.

My eighth annual mock draft was well received for the most part, but it’s going to be impossible to please (and appease) everybody ahead of the 2019 NHL Entry Draft this weekend in Vancouver.

Most of the feedback pertained to the first round, as per usual, and to the 5-14 range in particular. Those 10 picks have been the hardest to pin down. The prospects pegged for that range haven’t changed much in terms of the names in consideration, but projecting the order in which their names will be called has been changing by the minute — certainly by the day.

The safe bets end at No. 2, with everyone seemingly confident that Jack Hughes will go first overall to the New Jersey Devils and Kaapo Kakko second to the New York Rangers. Barring an unforeseen blockbuster trade, there shouldn’t be any surprises at the very top of the draft.

There isn’t as much certainty when it comes to the third and fourth overall picks, with a fair bit of debate over the order in which the likeliest candidates would be selected. Those being Alex Turcotte and Bowen Byram.

Then, all bets are off in that aforementioned 5-14 range. I’ll spare you the spoilers here, but if you want a full rundown of the possibilities and probabilities, be sure to check out my first-round preview that features 12 different versions of those 10 picks.

For this consensus mock, I had to settle on one version — by far the most difficult decision for me throughout this draft year — but I’m happy with how things worked out and hopeful that I’ll have more than two hits in the first round. I’m cautiously optimistic that number could be closer to 10, if not more, but I’m also bracing for the worst of outcomes.

Nobody knows how this year’s draft is going to play out — not beyond the top two, certainly not beyond the top four, and it’s a total crapshoot outside the top 31 like every other year. To correctly predict 20 picks out of 217 over seven rounds would be a significant accomplishment — at an 11 per cent success rate, as poor as that might sound.

That’s the goal — the benchmark I’ve set for myself over the years — and after taking all kinds of feedback into consideration, this is as close as I could come to a consensus.

I was tempted to hold off for another day or two — to factor in Bob McKenzie’s final rankings, which are always influential — but I wanted to test the accuracy of my sources and see how their feedback holds up.

So without further ado, I present to you, my consensus mock for the 2019 NHL Entry Draft, which is based primarily on that feedback and doesn’t necessarily reflect my personal opinions.

First Round

1) New Jersey Devils — Jack Hughes (LC, USA, NTDP U18)

2) New York Rangers — Kaapo Kakko (RW/LC, Finland, TPS Liiga)

3) Chicago Blackhawks — Alex Turcotte (LC, USA, NTDP U18)

4) Colorado Avalanche (from Ottawa) — Bowen Byram (LD, Canada, Vancouver WHL)

5) Los Angeles Kings — Kirby Dach (RC/RW, Canada, Saskatoon WHL)

6) Detroit Red Wings — Trevor Zegras (LC, USA, NTDP U18)

7) Buffalo Sabres — Matthew Boldy (LW, USA, NTDP U18)

8) Edmonton Oilers — Philip Broberg (LD, Sweden, AIK Allsvenskan)

9) Anaheim Ducks — Dylan Cozens (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

10) Vancouver Canucks — Cole Caufield (RW, USA, NTDP U18)

11) Philadelphia Flyers — Peyton Krebs (LC/LW, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

12) Minnesota Wild — Arthur Kaliyev (LW, USA, Hamilton OHL)

13) Florida Panthers — Vasili Podkolzin (RW, Russia, SKA St. Petersburg MHL)

14) Arizona Coyotes — Phillip Tomasino (RW/RC, Canada, Niagara OHL)

15) Montreal Canadiens — Ville Heinola (LD, Finland, Lukko Liiga)

16) Colorado Avalanche — Alex Newhook (LC/LW, Canada, Victoria BCHL)

17) Vegas Golden Knights — Victor Söderström (RD, Sweden, Brynäs SHL)

18) Dallas Stars — Moritz Seider (RD, Germany, Adler Mannheim DEL)

19) Ottawa Senators (from Columbus) — Ryan Suzuki (LC, Canada, Barrie OHL)

20) New York Rangers (from Winnipeg) — Pavel Dorofeyev (LW/RW, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL)

21) Pittsburgh Penguins — Cam York (LD, USA, NTDP U18)

22) Los Angeles Kings (from Toronto) — Thomas Harley (LD, Canada/USA, Mississauga OHL)

23) New York Islanders — Raphaël Lavoie (RW/RC, Canada, Halifax QMJHL)

24) Nashville Predators — Nils Hoglander (LW, Sweden, Rogle SHL)

25) Washington Capitals — Brett Leason (RW/RC, Canada, Prince Albert WHL, overager)

26) Calgary Flames — Lassi Thomson (RD, Finland, Kelowna WHL)

27) Tampa Bay Lightning — Nolan Foote (LW/LC, Canada/USA, Kelowna WHL)

28) Carolina Hurricanes — Patrik Puistola (LW, Finland, LeKi Mestis)

29) Anaheim Ducks (from San Jose via Buffalo) — Samuel Poulin (LW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

30) Boston Bruins — Alex Vlasic (LD, USA, NTDP U18)

31) Buffalo Sabres (from St. Louis) — Simon Holmstrom (RW/LW, Sweden, HV71 J20)

Second Round

32) Ottawa Senators — Tobias Björnfot (LD, Sweden, Djurgardens J20)

33) Los Angeles Kings — Vladislav Kolyachonok (LD, Belarus, Flint OHL)

34) New Jersey Devils — John Beecher (LC, USA, NTDP U18)

35) Detroit Red Wings — Egor Afanasyev (LC, Russia, Muskegon USHL)

36) Carolina Hurricanes (from Buffalo) — Spencer Knight (G, USA, NTDP U18)

37) Carolina Hurricanes (from N.Y. Rangers) — Marshall Warren (LD, USA, NTDP U18)

38) Edmonton Oilers — Jamieson Rees (LC, Canada, Sarnia OHL)

39) Anaheim Ducks — Jakob Pelletier (LW/RW, Canada, Moncton QMJHL)

40) Vancouver Canucks — Kaedan Korczak (RD, Canada, Kelowna WHL)

41) Philadelphia Flyers — Connor McMichael (LC, Canada, London OHL)

42) Minnesota Wild — Nick Robertson (LW/LC, USA, Peterborough OHL)

43) Chicago Blackhawks — Bobby Brink (RW, USA, Sioux City USHL)

44) Ottawa Senators (from Florida via San Jose) — Anttoni Honka (RD, Finland, KeuPa HT Mestis)

45) Arizona Coyotes — Matthew Robertson (LD, Canada, Edmonton WHL)

46) Montreal Canadiens — Brayden Tracey (LW, Canada, Moose Jaw WHL)

47) Colorado Avalanche — Nathan Légaré (RW, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

48) Vegas Golden Knights — Yegor Spiridonov (RC/LW, Russia, Magnitogorsk MHL)

49) New York Rangers (from Dallas) — Albin Grewe (RW/LC, Sweden, Djurgardens J20)

50) Montreal Canadiens (from Columbus via Vegas) — Adam Beckman (LW/LC, Canada, Spokane WHL)

51) Winnipeg Jets — Ryan Johnson (LD, USA, Sioux Falls USHL)

52) Florida Panthers (from Pittsburgh) — Ilya Nikolayev (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

53) Toronto Maple Leafs — Billy Constantinou (RD, Canada, Kingston OHL)

54) Detroit Red Wings (from N.Y. Islanders via Vegas) — Karl Henriksson (LC/LW, Sweden, Frölunda J20)

55) New Jersey Devils (from Nashville) — Henry Thrun (LD, USA, NTDP U18)

56) Washington Capitals — Samuel Fagemo (LW/RW, Sweden, Frolunda SHL, overager)

57) New York Islanders (from Calgary) — Robert Mastrosimone (LC, USA, Chicago USHL)

58) New York Rangers (from Tampa Bay) — Daniil Misyul (LD, Russia/Belarus, Lokomotiv Yaroslavl KHL)

59) Carolina Hurricanes — Antti Saarela (LC/LW, Finland, Lukko Liiga)

60) Detroit Red Wings (from San Jose) — Hugo Alnefelt (G, Sweden, HV71 J20)

61) New Jersey Devils (from Boston) — Domenick Fensore (LD, USA, NTDP U18)

62) St. Louis Blues — Shane Pinto (RW, USA, Tri-City USHL)

Third Round

63) Colorado Avalanche (from Ottawa) — Michal Teply (RW, Czech Republic, Bili Tygri Liberec)

64) Los Angeles Kings — Blake Murray (LC, Canada, Sudbury OHL)

65) Philadelphia Flyers (from New Jersey via Edmonton) — Samuel Bolduc (LD, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

66) Detroit Red Wings — Antti Tuomisto (RD, Finland, Assat U20)

67) Buffalo Sabres — John Farinacci (RC, USA, Dexter U.S. High School)

68) New York Rangers — Daniil Gutik (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

69) Florida Panthers (from Edmonton) — Pyotr Kochetkov (G, Russia, Ryazan VHL, overager)

70) New Jersey Devils (from Anaheim) — Valentin Nussbaumer (LW/LC, Switzerland, Shawinigan QMJHL)

71) Vancouver Canucks — Albert Johansson (LD, Sweden, Farjestad SHL)

72) Philadelphia Flyers — Artemi Knyazev (LD, Russia, Chicoutimi QMJHL)

73) Minnesota Wild — Mikko Kokkonen (LD, Finland, Jukurit Liiga)

74) Arizona Coyotes (from Chicago) — Maxim Cajkovic (RW/LW, Slovakia, Saint John QMJHL)

75) Nashville Predators (from Florida) — Layton Ahac (LD, Canada, Prince George BCHL)

76) Arizona Coyotes — Jordan Spence (RD, Canada, Moncton QMJHL)

77) Montreal Canadiens — Semyon Chistyakov (LD, Russia, Tolpar Ufa MHL)

78) Colorado Avalanche — Alex Campbell (LW/LC, Canada, Victoria BCHL)

79) Vegas Golden Knights — Mads Sogaard (G, Denmark, Medicine Hat WHL)

80) New Jersey Devils (from Dallas) — Ethan Phillips (RC, Canada, Sioux Falls USHL)

81) Columbus Blue Jackets — Nikita Alexandrov (LC, Germany/Russia, Charlottetown QMJHL)

82) Vegas Golden Knights (from Winnipeg) — Jackson LaCombe (LD, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

83) Ottawa Senators (from Pittsburgh) — Alex Beaucage (RW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

84) Toronto Maple Leafs — Mattias Norlinder (LD, Sweden, MODO Allsvenskan, overager)

85) Edmonton Oilers (from N.Y. Islanders) — Graeme Clarke (RW, Canada, Ottawa OHL)

86) Vegas Golden Knights (from Nashville) — Jayden Struble (LD, USA, St. Sebastian’s U.S. High School)

87) Los Angeles Kings (from Washington) — Ethan Keppen (LW, Canada, Flint OHL)

88) Calgary Flames — Simon Lundmark (RD, Sweden, Linkoping J20)

89) Tampa Bay Lightning — Sasha Mutala (RW, Canada, Tri-City WHL)

90) Carolina Hurricanes — Henri Nikkanen (LC, Finland, Jukurit Liiga)

91) San Jose Sharks — Hunter Jones (G, Canada, Peterborough OHL)

92) Boston Bruins — Michael Vukojevic (LD, Canada, Kitchener OHL)

93) St. Louis Blues — Ben Brinkman (LD, USA, Minnesota NCAA)

Fourth Round

94) Ottawa Senators — Martin Hugo Has (RD, Czech Republic, Tappara Liiga)

95) Los Angeles Kings — Luke Toporowski (LW, USA, Spokane WHL)

96) New Jersey Devils — Drew Helleson (RD, USA, NTDP U18)

97) Detroit Red Wings — Kim Nousiainen (LD, Finland, KalPa Liiga)

98) Pittsburgh Penguins (from Buffalo) — Taylor Gauthier (G, Canada, Prince George WHL)

99) Minnesota Wild (from N.Y. Rangers via Boston) — Ryder Donovan (RC/RW, USA, Duluth-East U.S. High School)

100) Edmonton Oilers — Josh Williams (RW, Canada, Edmonton WHL)

101) Anaheim Ducks — Trevor Janicke (RW, USA, Central Illinois USHL)

102) Vancouver Canucks — Aaron Huglen (F, USA, Fargo USHL)

103) Philadelphia Flyers — Matvei Guskov (LC, Russia, London OHL)

104) Florida Panthers (from Minnesota via Pittsburgh) — Marcus Kallionkieli (F, Finland, Sioux City USHL)

105) Chicago Blackhawks — Harrison Blaisdell (LW, Canada, Chilliwack BCHL)

106) Florida Panthers — Matias Maccelli (LW, Finland, Dubuque USHL)

107) Arizona Coyotes — Dillon Hamaliuk (LW, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

108) Montreal Canadiens — Dustin Wolf (G, USA, Everett WHL)

109) Nashville Predators (from Colorado) — Case McCarthy (RD, USA, NTDP U18)

110) Vegas Golden Knights — Vladislav Firstov (F, Russia, Waterloo USHL)

111) Dallas Stars — Tuukka Tieksola (F, Finland, Kärpät U20)

112) New York Rangers (from Columbus) — Kirill Slepets (RW/LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL, overager)

113) Winnipeg Jets — Jake Lee (LD, Canada, Seattle/Kelowna WHL)

114) Florida Panthers (from Pittsburgh) — Nikita Okhotyuk (LD, Russia, Ottawa OHL)

115) Toronto Maple Leafs — Mikhail Abramov (RW, Russia, Victoriaville QMJHL)

116) Calgary Flames (from N.Y. Islanders) — Ronnie Attard (RD, USA, Tri-City USHL, overager)

117) Nashville Predators — Leevi Aaltonen (LW, Finland, KalPa Liiga)

118) Washington Capitals — Yaroslav Likhachyov (RW, Russia, Gatineau QMJHL)

119) Los Angeles Kings (from Calgary via Montreal) — Owen Lindmark (RC, USA, NTDP U18)

120) Tampa Bay Lightning — Xavier Parent (LW, Canada, Halifax QMJHL)

121) Carolina Hurricanes — Aku Räty (RW, Finland, Kärpät U20)

122) Buffalo Sabres (from San Jose) — Patrick Moynihan (RW, USA, NTDP U18)

123) Chicago Blackhawks (from Boston) — Arseni Gritsyuk (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

124) Toronto Maple Leafs (from St. Louis) — Egor Serdyuk (RW, Russia, Victoriaville QMJHL)

Fifth Round

125) Ottawa Senators — Justin Bergeron (LD, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, overager)

126) Los Angeles Kings — Bryce Brodzinski (RW, USA, Blaine High School, overager)

127) New Jersey Devils — Colten Ellis (G, Canada, Rimouski QMJHL)

128) Detroit Red Wings — Cameron Rowe (G, USA, NTDP U18)

129) Washington Capitals (from Buffalo via Detroit) — Roman Bychkov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

130) New York Rangers — Massimo Rizzo (LC/LW, Canada, Penticton BCHL)

131) Montreal Canadiens (from Edmonton) — Ilya Mironov (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

132) Anaheim Ducks — Zac Jones (LD, USA, Tri-City USHL)

133) Vancouver Canucks — Braden Doyle (LD, USA, Lawrence Academy U.S. High School)

134) Winnipeg Jets (from Philadelphia) — Reece Newkirk (LC, Canada, Portland WHL)

135) Vegas Golden Knights (from Minnesota) — Dmitri Sheshin (RW, Russia, Magnitogorsk MHL)

136) Montreal Canadiens (from Chicago) — Xavier Simoneau (LW/LC, Canada, Drummondville QMJHL)

137) Florida Panthers — Juuso Pärssinen (LW/LC, Finland, TPS U20)

138) Montreal Canadiens (from Arizona via Los Angeles) — Lucas Feuk (LC/LW, Sweden, Sodertalje J20)

139) Vegas Golden Knights (from Montreal) — Rhett Pitlick (LW, USA, Chaska U.S. High School)

140) Colorado Avalanche — Lukas Parik (G, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

141) Vegas Golden Knights — Mike Koster (LD, USA, Chaska U.S. High School)

142) Dallas Stars — Elmer Soderblom (LW, Sweden, Frölunda J20)

143) Detroit Red Wings (from Columbus) — Nikola Pasic (LC, Sweden, Linkoping J20)

144) Winnipeg Jets — Oleg Zaytsev (LC, Russia, Red Deer WHL)

145) Pittsburgh Penguins — Logan Barlage (RC/RW, Canada, Lethbridge WHL)

146) Toronto Maple Leafs — Nick Porco (LW, Canada, Saginaw OHL)

147) New York Islanders — Adam Liska (LW, Slovakia, Slovan Bratislava KHL, overager)

148) Nashville Predators — Jami Krannila (LC, Finland, Sioux Falls USHL)

149) Minnesota Wild (from Washington via Montreal) — Ilya Konovalov (G, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL, overager)

150) Calgary Flames — Isaiah Saville (G, USA, Tri-City USHL)

151) Pittsburgh Penguins (from Tampa Bay via Chicago) — Judd Caulfield (RW, USA, NTDP U18)

152) Carolina Hurricanes — Ondrej Psenicka (RW/LW, Czech Republic, Sparta Praha U19)

153) San Jose Sharks — Martin Lang (LW, Czech Republic, Kamloops WHL)

154) Boston Bruins — Vojtech Strondala (LC, Czech Republic, Kometa Brno)

155) St. Louis Blues — Marcel Barinka (F, Czech Republic, Halifax QMJHL)

Sixth Round

156) Vancouver Canucks (from Ottawa) — Alex Brännstam (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

157) Los Angeles Kings — Matt Brown (F, USA, Des Moines USHL, overager)

158) New Jersey Devils — Arvid Costmar (RC, Sweden, Linköping J20)

159) Detroit Red Wings — Matias Mäntykivi (LC, Finland, SaiPa U20)

160) Buffalo Sabres — Kalle Loponen (RD, Finland, Hermes Mestis)

161) New York Rangers — Cade Webber (LD, USA, NTDP U18)

162) Edmonton Oilers — Aliaksei Protas (LC, Belarus, Prince Albert WHL)

163) Anaheim Ducks — Samuel Hlavaj (G, Slovakia, Lincoln USHL)

164) Vancouver Canucks — Albin Sundsvik (LC, Sweden, Skelleftea J20)

165) Philadelphia Flyers — Gianni Fairbrother (LD, Canada, Everett WHL)

166) Minnesota Wild — Cole Moberg (LD, Canada, Prince George WHL)

167) Chicago Blackhawks — Evgeny Oxentyuk (RW/LC, Belarus, Team Belarus U20)

168) Florida Panthers — Michael Gildon (LW, USA, NTDP U18)

169) Philadelphia Flyers (from Arizona) — Artyom Galimov (LC, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

170) Montreal Canadiens — Kristian Tanus (LW/LC, Finland, LeKi Mestis, overager)

171) Colorado Avalanche — Carter Berger (LD, Canada, Victoria BCHL, overager)

172) Minnesota Wild (from Vegas) — Maxim Denezhkin (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

173) Dallas Stars — Greg Meireles (RC/RW, Canada, Kitchener OHL, overager)

174) Arizona Coyotes (from Columbus) — Trent Miner (G, Canada, Vancouver WHL)

175) Buffalo Sabres (from Winnipeg) — Anthony Romano (RW, Canada, Sioux Falls USHL)

176) Arizona Coyotes (from Pittsburgh) — Henry Rybinski (LW/RW, Canada, Seattle WHL)

177) Buffalo Sabres (from Toronto) — Max Crozier (RD, Canada, Sioux Falls USHL, overager)

178) New York Islanders — Yegor Chinakhov (F, Russia, Omskie Yastreby MHL)

179) Nashville Predators — Roope Taponen (G, Finland, HIFK U20)

180) Vancouver Canucks (from Washington) — Christopher Merisier-Ortiz (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

181) Carolina Hurricanes (from Calgary) — Krystof Hrabik (LC, Czech Republic, Tri City WHL, overager)

182) Tampa Bay Lightning — Marc Del Gaizo (LD, USA, UMass Amherst NCAA, overager)

183) Carolina Hurricanes — Iivari Rasanen (LD, Finland, Tappara U20)

184) San Jose Sharks — Taro Jentzsch (LW/RC, Germany, Sherbrooke QMJHL, overager)

185) Boston Bruins — Grant Silianoff (F, USA, Cedar Rapids USHL)

186) Anaheim Ducks (from St. Louis) — Quinn Schmiemann (LD, Canada, Kamloops WHL)

Seventh Round

187) Ottawa Senators — Adam Ahman (G, Sweden, IK Oskarshamn Allsvenskan, overager)

188) Los Angeles Kings — Eli Zummack (RW/RC, Canada, Spokane WHL, overager)

189) New Jersey Devils — Yannick Bruschweiler (LW, Switzerland, Zurich Lions NLA, overager)

190) Detroit Red Wings — Tag Bertuzzi (LW, Canada, Hamilton OHL)

191) Buffalo Sabres — Erik Portillo (G, Sweden, Frölunda J20, overager)

192) Boston Bruins (from N.Y. Rangers) — Lukas Rousek (LC/LW, Czech Republic, Sparta Praha Czech, overager)

193) Edmonton Oilers — Vladimir Alistrov (LW, Belarus, Edmonton WHL)

194) Chicago Blackhawks (from Anaheim) — Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

195) Vancouver Canucks — Artur Gatiyatov (F, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL, overager)

196) Philadelphia Flyers — Keean Washkurak (LC, Canada, Mississauga OHL)

197) Minnesota Wild — Amir Miftakhov (G, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

198) Tampa Bay Lightning (from Chicago) — Nikita Rtishchev (RW, Russia, Zvezda Moskva VHL, overager)

199) Florida Panthers — Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

200) Arizona Coyotes — Jeremy McKenna (RW, Canada, Moncton QMJHL, overager)

201) Philadelphia Flyers (from Montreal) — Keegan Stevenson (RC, Canada, Guelph OHL)

202) Colorado Avalanche — Luke Bast (LD, Canada, Brooks AJHL)

203) Pittsburgh Penguins (from Vegas) — Valeri Orekhov (LD, Kazakhstan, Barys Astana KHL, overager)

204) Toronto Maple Leafs (from Dallas) — Albert Lyckasen (RD, Sweden, Linköping J20)

205) New York Rangers (from Columbus) — Mark Kastelic (RC, USA/Canada, Calgary WHL, overager)

206) Montreal Canadiens (from Winnipeg) — Jacob Grönhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

207) Pittsburgh Penguins — Alex Yakovenko (LD, Russia/Kazakhstan, Muskegon USHL, overager)

208) Toronto Maple Leafs — Jacob LeGuerrier (RD, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

209) New York Islanders — Brady Meyer (LC, USA, Green Bay USHL)

210) Nashville Predators — Luka Burzan (LW/LC, Canada, Brandon WHL, overager)

211) Washington Capitals — Nolan Maier (G, Canada, Saskatoon WHL)

212) Columbus Blue Jackets (from Calgary via Ottawa) — Otto Latvala (RD, Finland, LeKi Mestis, overager)

213) Tampa Bay Lightning — Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

214) Calgary Flames (from Carolina) — Quinn Olson (LW, Canada, Okotoks AJHL)

215) San Jose Sharks — Jonathan Brinkman (LW, Denmark, Aalborg Pirates)

216) Carolina Hurricanes (from Boston via N.Y. Rangers) — Filip Koffer (RW, Czech Republic, Pardubice U19)

217) St. Louis Blues — Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Consensus Mock Swaps

Added (20)

Fifth Round

151) Pittsburgh Penguins (from Tampa Bay via Chicago) — Judd Caulfield (RW, USA, NTDP U18)

Sixth Round

158) New Jersey Devils — Arvid Costmar (RC, Sweden, Linköping J20)

161) New York Rangers — Cade Webber (LD, USA, NTDP U18)

172) Minnesota Wild (from Vegas) — Maxim Denezhkin (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

173) Dallas Stars — Greg Meireles (RC/RW, Canada, Kitchener OHL, overager)

181) Carolina Hurricanes (from Calgary) — Krystof Hrabik (LC, Czech Republic, Tri City WHL, overager)

Seventh Round

187) Ottawa Senators — Adam Ahman (G, Sweden, IK Oskarshamn Allsvenskan, overager)

192) Boston Bruins (from N.Y. Rangers) — Lukas Rousek (LC/LW, Czech Republic, Sparta Praha Czech, overager)

194) Chicago Blackhawks (from Anaheim) — Ilya Altybarmakyan (LW/RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

196) Philadelphia Flyers — Keean Washkurak (LC, Canada, Mississauga OHL)

199) Florida Panthers — Ryan Siedem (RD, USA, Central Illinois USHL)

200) Arizona Coyotes — Jeremy McKenna (RW, Canada, Moncton QMJHL, overager)

201) Philadelphia Flyers (from Montreal) — Keegan Stevenson (RC, Canada, Guelph OHL)

205) New York Rangers (from Columbus) — Mark Kastelic (RC, USA/Canada, Calgary WHL, overager)

206) Montreal Canadiens (from Winnipeg) — Jacob Grönhagen (LC, Sweden, HV71 J20)

208) Toronto Maple Leafs — Jacob LeGuerrier (RD, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

210) Nashville Predators — Luka Burzan (LW/LC, Canada, Brandon WHL, overager)

213) Tampa Bay Lightning — Roman Basran (G, Canada, Kelowna WHL)

216) Carolina Hurricanes (from Boston via N.Y. Rangers) — Filip Koffer (RW, Czech Republic, Pardubice U19)

217) St. Louis Blues — Cole Mackay (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Removed (20)

Sixth Round

158) New Jersey Devils — Filip Lindberg (G, Finland, UMass Amherst NCAA, overager)

161) New York Rangers — Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

179) Nashville Predators — Lassi Lehtinen (G, Finland, Lukko Liiga, overager)

185) Boston Bruins — Zdenek Sedlak (RW/RC, Czech Republic, Kärpät U20, overager)

Seventh Round

189) New Jersey Devils — Filip Cederqvist (LW/RW, Sweden, Växjö SHL, overager)

191) Buffalo Sabres — Matej Blumel (LW, Czech Republic, Waterloo USHL, overager)

192) Boston Bruins (from N.Y. Rangers) — Karel Plasek (LW/RW, Czech Republic, Kometa Brno Czech, overager)

193) Edmonton Oilers — Jere Innala (LW, Finland, HPK Liiga, overager)

194) Chicago Blackhawks (from Anaheim) — Ivan Drozdov (RW/LW, Belarus, Dinamo Minsk KHL, overager)

196) Philadelphia Flyers — David Kvasnicka (LD, Czech Republic, Plzen, overager)

197) Minnesota Wild — Grigori Dronov (LD, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL, overager)

199) Florida Panthers — Joonas Oden (F, Finland/USA, KooKoo Liiga, overager)

201) Philadelphia Flyers (from Montreal) — David Aubrecht (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19, overager)

202) Colorado Avalanche — David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

208) Toronto Maple Leafs — Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Färjestad SHL, overager)

209) New York Islanders — Kirill Tyutyayev (F, Russia, Avto Yekaterinburg MHL, overager)

210) Nashville Predators — Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

211) Washington Capitals — Vladislav Sukhachyov (G, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL, overager)

213) Tampa Bay Lightning — Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

216) Carolina Hurricanes (from Boston via N.Y. Rangers) — Santeri Hatakka (LD, Finland, Jokerit U20)

Draft Re-Entries

NOTE: These 21 prospects were previously drafted but not signed by the annual June 1 deadline and thus are eligible again as overagers. The top seven could get selected the second time around — particularly the top four — but the odds are against them, so I didn’t include any re-entries in my consensus mock. For the record, here is how I have them ranked.

Liam Hawel (RC, Canada, Guelph OHL)

Noel Hoefenmayer (LD, Canada, Ottawa OHL)

D’Artagnan Joly (RW, Canada, Rimouski QMJHL)

Scott Walford (LD, Canada, Victoria WHL)

Brett Davis (RW, Canada, Red Deer WHL)

Jarret Tyszka (LD, Canada, Seattle WHL)

Ryan McGregor (LC/LW, Canada, Sarnia OHL)

Jocktan Chainey (LD, Canada, Halifax QMJHL)

Pavel Koltygin (LC, Russia, Drummondville QMJHL)

Kyle Olson (RW/RC, Canada, Tri-City WHL)

Cédric Paré (LC, Canada, Rimouski QMJHL)

Brady Gilmour (LC, Canada, Saginaw OHL)

David Noël (LD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Daniel Bukac (RD, Czech Republic, Niagara OHL)

Maxim Zhukov (G, Russia, Green Bay USHL)

Jordan Hollett (G, Canada, Medicine Hat WHL)

Reilly Webb (RD, Canada, Saginaw OHL)

Zach Gallant (LC, Canada, Peterborough OHL)

Cole Fraser (RD, Canada, Peterborough OHL)

Jacob Paquette (LD, Canada, Niagara OHL)

Jacob Golden (LD, Canada, Erie OHL)

Honourable Mentions

218) Ilya Morozov (LD, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

219) David Kvasnicka (LD, Czech Republic, Plzen, overager)

220) Zdenek Sedlak (RW/RC, Czech Republic, Kärpät U20, overager)

221) Karel Plasek (LW/RW, Czech Republic, Kometa Brno Czech, overager)

222) David Aubrecht (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19, overager)

223) Grigori Dronov (LD, Russia, Metallurg Magnitogorsk KHL, overager)

224) David Aebischer (RD, Switzerland, Gatineau QMJHL)

225) Santeri Hatakka (LD, Finland, Jokerit U20)

226) Wiljami Myllyla (F, Finland, HIFK U20)

227) Max Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

228) Ludvig Hedstrom (LD, Sweden, Djurgårdens J20)

229) Alexander Popovic (LD, Sweden, MODO J20)

230) Mikko Petman (RW, Finland, Lukko Liiga)

231) Aleks Haatanen (LW/RW, Finland, Pelicans U20)

232) Jere Innala (LW, Finland, HPK Liiga, overager)

233) Joonas Oden (F, Finland/USA, KooKoo Liiga, overager)

234) Jett Alexander (G, Canada, North York OJHL, overager)

235) Spencer Kersten (F, Canada, Oakville OJHL, overager)

236) Josh Nodler (RC, USA, Fargo USHL)

237) Austen Swankler (LC, USA, Sioux Falls USHL)

238) Jack Malone (F, USA, Youngstown USHL)

239) Nick Abruzzese (F, USA, Chicago USHL, overager)

240) Matej Blumel (LW, Czech Republic, Waterloo USHL, overager)

241) Garrett Pinoniemi (LC, USA, Holy Family Catholic High School)

242) Matthew Stienburg (RC/RW, Canada, St. Andrew’s College High School)

243) Thomas Schweighardt (RD, USA, Don Bosco Prep U.S. High School)

244) Maxence Guenette (RD, Canada, Val-d’Or QMJHL)

245) Raphaël Harvey-Pinard (LW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL, overager)

246) Phillip Schultz (LC/LW, Denmark, Victoria WHL, overager)

247) David Kope (RW, Canada, Edmonton WHL)

248) Connor Horning (RD, Canada, Swift Current WHL)

249) Ethan Anders (G, Canada, Red Deer WHL)

250) Matthew Davis (G, Canada, Spruce Grove AJHL)

251) Danil Antropov (RW, Canada/Kazakhstan, Oshawa OHL)

252) Cole Schwindt (RW, Canada, Mississauga OHL)

253) Joe Carroll (LW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

254) Brooklyn Kalmikov (LW, Canada, Cape Breton QMJHL)

255) Brett Budgell (LC, Canada, Charlottetown QMJHL)

256) Sean Larochelle (RD, Canada, Victoriaville QMJHL)

257) Jan Bambula (LW/RW, Czech Republic, AZ Havirov)

258) Martin Beranek (RW/LW, Czech Republic, Ceske Budejovice)

259) Premysl Svoboda (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

260) Maxim Shabanov (LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

261) Dmitri Zaitsev (F, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

262) Kirill Tyutyayev (F, Russia, Avto Yekaterinburg MHL, overager)

263) Ivan Drozdov (RW/LW, Belarus, Dinamo Minsk KHL, overager)

264) Vladislav Sukhachyov (G, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL, overager)

265) Vladimir Sartakov (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

266) Matthew Struthers (LC, Canada, North Bay OHL, overager)

267) Jacob Tortora (LW, USA, Barrie OHL, overager)

268) Alex Steeves (F, USA, Notre Dame NCAA, overager)

269) Jaxon Nelson (RC, USA, Omaha USHL, overager)

270) Tyce Thompson (RC, USA/Canada, Providence NCAA, overager)

271) Linus Nyman (LW/RW, Finland, Lukko Liiga, overager)

272) Jerry Turkulainen (RW, Finland, JYP Liiga, overager)

273) Filip Cederqvist (LW/RW, Sweden, Växjö SHL, overager)

274) Carl Jakobsson (LW/RW, Sweden, Färjestad SHL, overager)

275) Mark Rubinchik (LD, Russia, Toros Neftekamsk VHL, overager)

276) Pavel Gogolev (LW, Russia, Guelph OHL, overager)

277) Aleksei Sergeev (LC, Russia, Quebec QMJHL, overager)

278) Stepan Starkov (F, Russia, Sochi KHL, overager)

279) Andrei Pribylsky (RD, Russia, Dynamo Moskva KHL)

280) Nikita Vashchenko (LD, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

281) Nikolai Burenov (LD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

282) Danila Galenyuk (LD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL, overager)

283) Janis Jérôme Moser (LD, Switzerland, Biel-Bienne NLA, overager)

284) Filip Lindberg (G, Finland, UMass Amherst NCAA, overager)

285) Lassi Lehtinen (G, Finland, Lukko Liiga, overager)

286) Luca Hollenstein (G, Switzerland, Zug NLA, overager)

287) Daniel Dvorak (G, Czech Republic, Hradec Kralove U19, overager)

288) Simon Jellus (LC/LW, Slovakia, Luleå J20)

289) Michal Mrazik (LW, Slovakia, Rögle BK J20)

290) Nikita Mikhailov (LC, Russia, Sibir Novosibirsk KHL, overager)

291) Georgi Ivanov (LC, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL, overager)

292) Mikhail Shalagin (F, Russia, Spartak Moskva MHL, overager)

293) Amir Garayev (LW, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

294) Alexei Tsyplakov (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

295) Trevor Kuntar (LC, USA, Youngstown USHL)

296) Lynden Breen (F, Canada, Central Illinois USHL)

297) Ty Jackson (LC, Canada, Dubuque USHL)

298) Will Francis (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

299) Cooper Moore (LD, USA, Brunswick Prep U.S. High School)

300) Alex Aslanidis (G, USA, Avon Old Farms U.S. High School)

301) Logan Stein (G, USA, Waterloo USHL)

302) Jonathan Lemieux (G, Canada, Val-d’Or QMJHL)

303) Carter Gylander (G, Canada, Sherwood Park AJHL)

304) Conner McDonald (RD, Canada, Edmonton WHL, overager)

305) Jake Christiansen (LD, Canada, Everett WHL, overager)

306) Montana Onyebuchi (RD, Canada, Kamloops WHL, overager)

307) Brayden Pachal (RD, Canada, Prince Albert WHL, overager)

308) Sergei Sapego (LD, Belarus, Prince Albert WHL, overager)

309) Tarun Fizer (RW, Canada, Victoria WHL)

310) Jakin Smallwood (RW, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

311) Clay Hanus (LD, USA, Portland WHL)

312) T.J. Lloyd (RD, Canada, Spruce Grove AJHL)

313) Zachary Okabe (F, Canada/Australia, Grande Prairie AJHL)

314) Ethan Leyh (LW, Canada, Langley BCHL)

315) Kevin Wall (F, USA, Chilliwack BCHL, overager)

316) Brendan Budy (LW, Canada, Tri-City USHL, overager)

317) Jérémie Bucheler (RD, Canada, Victoria BCHL, overager)

318) Luke Johnson (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

319) Noah Ganske (RD, USA, Green Bay USHL, overager)

320) Josh Maniscalco (RD, USA, Arizona State NCAA, overager)

321) Spencer Meier (RD, USA, St. Cloud State NCAA, overager)

322) Jack Jensen (LW, USA, Eden Prairie High School, overager)

323) Jett Jungels (LW, USA, Edina U.S. High School, overager)

324) Mike Vorlicky (RD, USA, Edina U.S. High School, overager)

325) Jackson Jutting (LC, USA, Minnesota Magicians NAHL)

326) Brett Chorske (RC, USA, Edina U.S. High School)

327) Travis Treloar (RC, Sweden, Chicago USHL)

328) Andre Lee (LC/LW, Sweden/USA, Sioux Falls USHL, overager)

329) Gabriel Seger (LC/LW, Sweden, Amarillo NAHL, overager)

330) Aarne Intonen (LC, Finland, TPS U20)

331) Konsta Hirvonen (LC/LW, Finland, HIFK U20)

332) Valtteri Ojantakanen (F, Finland, Jokerit U20)

333) Alexander Daryin (F, Russia, Loko Yaroslavl MHL, overager)

334) Alexander Gordin (F, Russia, SKA-Varyagi Morozova MHL)

335) Dmitri Voronkov (LW, Russia, Bars Kazan VHL, overager)

336) Marek Berka (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

337) Jan Bernovsky (RW, Czech Republic, HC Vitkovice U19)

338) Filip Prikryl (LC/RW, Czech Republic, Saint John QMJHL)

339) Oliver Turan (RD, Slovakia, Acadie-Bathurst QMJHL)

340) Andrew Perrott (RD, USA/Canada, Owen Sound OHL)

341) Lev Starikov (LD, Russia, Des Moines USHL)

342) Roddy Ross (G, Canada/USA, Seattle WHL, overager)

343) Logan Neaton (G, USA, Prince George BCHL, overager)

344) Ryan Hughes (LC, Canada, Saskatoon WHL, overager)

345) Carson Focht (LC, Canada, Calgary WHL, overager)

346) Kyle Topping (LC, Canada, Kelowna WHL, overager)

347) Nathan Dunkley (LC, Canada, London OHL, overager)

348) Jonathan Yantsis (F, Canada, Kitchener OHL, overager)

349) Hugo Leufvenius (LC/LW, Sweden, Sarnia OHL, overager)

350) Egor Sokolov (RW, Russia, Cape Breton QMJHL, overager)

Top 350 Swaps

Added (5)

201) Keegan Stevenson (RC, Canada, Guelph OHL)

302) Jonathan Lemieux (G, Canada, Val-d’Or QMJHL)

314) Ethan Leyh (LW, Canada, Langley BCHL)

346) Kyle Topping (LC, Canada, Kelowna WHL, overager)

347) Nathan Dunkley (LC, Canada, London OHL, overager)

Removed (5)

334) Adam McCormick (LD, Canada, Cape Breton QMJHL, overager)

339) Dominic Vidoli (LD, USA, Sioux City USHL, overager)

340) Colin Schmidt (RC, USA, Jamestown NAHL, overager)

343) Nando Eggenberger (LW/RW, Switzerland, Oshawa OHL, overager)

347) Jesper Myrenberg (G, Sweden, Linköping J20, overager)

On My Radar (1,142)

NOTE: Listed by position in alphabetical order.

First-Time Eligibles (398)

Forwards (226)

Sergei Alkhimov (F, Russia, Regina WHL)

Isac Andersson (LC/LW, Sweden,Frölunda J20)

Tyler Angle (LC, Canada, Windsor OHL)

Sam Antenucci (LC, USA, Brookings NAHL)

Semyon Astashevsky (LC, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Filiph Åström (LC/LW, Sweden, Frölunda J20)

Camaryn Baber (RC/RW, Canada, Saginaw OHL)

Vladimir Bakanin (RW, Russia, Tolpar Ufa MHL)

Brockton Baker (LW, USA, Sioux City USHL)

Elan Bar-Lev-Wise (RC, Canada, Vernon BCHL)

Erik Bargholtz (RW, USA, Janesville NAHL)

Dan Bartos (RW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Danil Bashkirov (F, Russia, Tolpar Ufa MHL)

John Beaton (LC, Canada, Kemptville CCHL)

Daniil Berestnev (LW, Russia, Val-d’Or QMJHL)

Tomas Bernat (RW, Czech Republic, Rytiri Kladno U19)

Kyle Bettens (RC/RW, Canada/USA, Steinbach MJHL)

Luke Bignell (LC, Canada, Barrie OHL)

Mathieu Bizier (LC, Canada, Rimouski QMJHL)

Oscar Bjerselius (LC, Sweden, Djurgardens J20)

Kaden Bohlsen (RC, USA, Des Moines USHL)

Brendan Bowie (RW, Canada, St. Andrew’s College High School)

Jacob Braccini (RW, USA, Buffalo Minn. U.S. High School)

Kieran Brown (F, England, Sheffield EIHL)

Ethan Browne (LC, Canada, Prince George WHL)

Max Bulawka (RC, Canada, West Kelowna BCHL)

Mika Burkhalter (RC/RW, Switzerland, Bern U20)

Jeffrey Burridge (RW, Canada, Burlington OJHL)

Yegor Buyalsky (RW, Belarus, Moose Jaw WHL)

Petr Cajka (LC/LW, Czech Republic, Erie OHL)

Brian Carrabes (C, USA, Kimball Union U.S. High School)

Filip Cenka (LC, Slovakia, Team Slovakia U20)

Erik Cermak (LW, Czech Republic, Peterborough OHL)

Alexander Cherny (LW/RW, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Yegor Chizhikov (LW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Carter Chorney (RW, Canada, Swift Current WHL)

Rob Christy (LW/LC, USA, St. Thomas Academy U.S. High School)

Eric Ciccolini (RW, Canada, Toronto Jr. Canadiens OJHL)

Hunter Cloutier (F, Canada, Virden MJHL)

Matous Cmiel (RW, Czech Republic, HC Trinec U19)

Peter Colby (F, USA, Edina U.S. High School)

Liam Connors (RW, USA, St. Sebastian’s High School)

Matt Cormier (RC, USA, The Rivers U.S. High School)

Kyle Crosbie (RC, Canada, Kelowna WHL)

Corey Cunningham (LW, Canada, Prince George BCHL)

Daniel D’Amato (RW, Canada, Erie OHL)

Daniel D’Amico (LW, Canada, Windsor OHL)

Ronny Dähler (LC, Switzerland, Bern U20)

Nick Davis (RW, Canada, Markham OJHL)

Kevin Delaney (LW, USA, Edina U.S. High School)

Gabriel Denis (LC, Canada, Shawinigan QMJHL)

Graham Dickerson (RW, Canada, Kitchener OHL)

Michael Drabek (LC, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Ryan Drkulec (F, USA, Waterloo USHL)

Dalton Duhart (LC/LW, Canada/USA, Barrie OHL)

Jaydon Dureau (LW, Canada, Portland)

Carson Dyck (F, Canada, Okotoks AJHL)

Lucas Edmonds (RW, Sweden/Canada, Karlskrona J20)

Adam Edström (LC, Sweden, Mora J20)

Charles Eklund (RW/LW, Sweden, Mora SHL)

Elias Ekström (LW/RW, Sweden, Örebro J20)

Kaleb Ergang (RW, Canada, Okotoks AJHL)

Cooper Fensterstock (RC/RW, USA, Amarillo NAHL)

Nicolas Ferenyi (LW/LC, Slovakia, Dukla Trencin U20)

Tim Fleischer (RC, Germany, Hamilton OHL)

P.J. Fletcher (LC, USA, Wenatchee BCHL)

Gunnarwolfe Fontaine (F, USA, Chicago USHL)

Garrett Foster (RW, USA, Phillips Exeter Academy)

Jordan Frasca (LC, Canada, Windsor OHL)

Conor Frenette (LC, Canada, Victoriaville QMJHL)

Martin Friden (LW, Sweden, Vaxjo J20)

Reilly Funk (LC, Canada, Portage MJHL)

Jacob Gaucher (RC, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Keighan Gerrie (RC, Canada, Thunder Bay SIJHL)

Max Giangualano (LW, Canada, Canmore AJHL)

Ty Glover (LC, Great Britain/Canada, Buffalo Jr. Sabres OJHL)

Andrej Golian (LW, Slovakia, Team Slovakia U20)

Gage Goncalves (LC, Canada, Everett WHL)

Ruslan Gospodynko (LW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Gustav Green (LC, Denmark, Rungsted Seier Capital)

Robert Griffin (RC, USA, Boston Jr. Bruins NCDC)

Shane Griffin (RW/RC, USA, Lakeville North U.S. High School)

Josh Groll (LW, USA, Chicago USHL)

Brayden Guy (LW, Canada, Sarnia OHL)

Santtu Hakanen (LC, Finland, HPK U20)

Mathias Hänninen (LW, Finland, KooKoo U20)

Kyle Harris (LC, Canada/USA, Flint OHL)

Jozef Hascak (RW, Slovakia, Trencin U20)

Elis Hede (LC, Finland, RB Hockey Akademie Czech U19)

Kasperi Heinänen (RW, Finland, HPK U20)

Will Hillman (LW, USA, Blaine U.S. High School)

Justin Hryckowian (LW, Canada, Salisbury U.S. High School)

Timur Ibragimov (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Dylan Jackson (RW, Canada, Dubuque USHL)

Mikkel Jensen (LC, Denmark, SønderjyskE)

David Jindra (LW/RW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Wilson Johansson (RW, Sweden, Färjestad J20)

Zack Jones (LC, USA, Boston Jr. Bandits)

Daniel Jouza (LW, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Hampus Karlsson (LC, Sweden, Karlskrona J20)

David Karlstrom (LC/RW, Sweden, AIK J20)

Tye Kartye (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Ivan Kazakov (LW/LC, Russia, Kapitan Stupino, MHL)

Liam Keeler (LC, Canada, Edmonton WHL)

Nino Kinder (LC, Germany, Eisbären Juniors Berlin U20)

Benjamin Korhonen (LW, Finland, KalPa U20)

Tyler Kostelecky (RC, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Adam Kremen (LC/LW, Czech Republic, Karlovy Vary U19)

Trevor Kukkonen (LC/LW, USA, Maple Grove U.S. High School)

Teddy Lagerback (RC/RW, USA, Minnetonka U.S. High School)

Landon Langenbrunner (LC, USA, Minnesota Wilderness NAHL)

Anton Larsson (LC/LW, Sweden, Djurgarden J20)

Leon Larsson (RW, Sweden, Almtuna J20)

Oscar Lawner (LW/RW, Sweden, Färjestad J20)

Donte Lawson (LC/LW, USA, Greenway U.S. High School)

Mark Liwiski (LW/LC, Canada, Kelowna WHL)

Veikko Loimaranta (LW, Finland, Karhu-Kissat U20)

Josh Lopina (RC, USA, Lincoln USHL)

Josh Luedtke (F, USA, Minnetonka U.S. High School)

Konstantin Lukin (LW, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Liam Malmquist (RW/LW, USA, Edina U.S. High School)

Michael Mancinelli (RC, USA, Des Moines USHL)

David Maniacek (LW/RW, Slovakia, Dukla Trencin U20)

Kosta Manikis (RC, Canada, Toronto Jr. Canadiens OJHL)

Felix-Antoine Marcotty (RW, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Bradley Marek (LC, USA, Central Illinois USHL)

William Margel (LW/LC, USA, Selects Academy)

Jérémy Martin (LW, Canada, Shawinigan QMJHL)

Tomas Mazura (F, Czech Republic, Kimball Union U.S. High School)

Ben McCartney (LW, Canada, Brandon WHL)

Brendan McFadden (RC, USA, St. Thomas Academy U.S. High School)

Cullen McLean (LC, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Peter Melcher (LW, Slovakia, Everett WHL)

Arlo Merritt (LC, Canada, Kimball Union U.S. High School)

Julian Mettler (LW/LC, Switzerland, Kloten NLB)

Jérémy Michel (RW, Canada, Val-d’Or QMJHL)

Vladislav Mikhailov (LC, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Takhir Mingachev (F, Russia, Samara VHL)

Cam Mitchell (F, Canada, Spruce Grove AJHL)

Cody Morgan (RC, Canada, Flint OHL)

Alex Morozoff (LC, Canada, Red Deer WHL)

Koby Morrisseau (LC, Canada, Regina WHL)

Brad Morrissey (RW, Canada, Tri-City USHL)

Cole Muir (LC, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

Gleb Murtazin (F, Russia, Green Bay USHL)

Navrin Mutter (LC, Canada, Hamilton OHL)

Radek Muzik (RW/LW, Czech Republic, Luleå J20)

Adam Najman (F, Czech Republic, Benatky nad Jizerou Czech2)

Vincent Nardone (LW, Canada, Flin Flon SJHL)

Nikita Nesterenko (LC, USA, Lawrenceville U.S. High School)

Jackson Niedermayer (LW, USA/Canada, Penticton BCHL)

Alex Nordstrom (F, USA, Grande Prairie AJHL)

Ryan O’Neill (RW/RC, USA, St. Thomas Academy U.S. High School)

Albin Olofsson (LW, Sweden, Västerås J20)

Ilya Ovechkin (F, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Kristóf Papp (LC, Hungary, Madison USHL)

Tyler Paquette (RW, USA, Des Moines USHL)

Bailey Peach (RW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Jonas Peterek (RW, Czech Republic, Frydek-Mistek)

Mike Petizian (LW, Canada, Kitchener OHL)

Emmett Pierce (RW, Canada, Flint OHL)

Simon Pinard (F, Canada, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Theodor Pistek (RW/LW, Czech Republic, Örebro J18)

Denis Pochivalov (F, Russia, Torpedo Nizhny Novgorod KHL)

Nick Poisson (LW/RW, Canada, Prince George BCHL)

Mason Primeau (LC, Canada, Guelph OHL)

Patrik Prymula (F, Czech Republic, Sparta Praha U18)

Gavin Puskar (LC/LW, USA, Hotchkiss U.S. High School)

Jack Ring (LW, USA, Boston Advantage U18)

Tyler Rollwagen (LC, USA, Shattuck St. Mary’s U.S. High School)

Mitchell Russell (RW/RC, Canada, North Bay OHL)

Jakub Rychlovsky (LC, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Ilya Safonov (LC, Russia, Irbis Kazan MHL)

Joel Salzgeber (LC, Switzerland, Langnau U20)

Christian Sarlo (LW, USA, Chicago USHL)

Jan Sarvas (LW/RW, Slovakia, Banska Bystrica U20)

Danil Savunov (F, Russia, Dizel Penza VHL)

Elvis Schläpfer (LC, Switzerland, Biel-Bienne U20)

Charlie Schoen (RW, USA, Andover U.S. High School)

Dean Schwenninger (LC, Switzerland, Zug U20)

Zakhar Shablovsky (F, Russia, Spartak Moskva MHL)

Kolton Shindle (F, Canada, Portage MJHL)

Vladislav Shutov (RW/RC, Russia, Reaktor Nizhnikamsk MHL)

Carl Sjöberg (RW/LC, Sweden, Örebro J20)

Dominik Sklenar (LW, Czech Republic, Hradec Kralove U19)

Dominik Sojka (LC, Slovakia, Banska Bystrica U20)

Kyen Sopa (RW, Switzerland, Niagara OHL)

Ryan Sorkin (RC, USA, New Jersey Rockets NCDC)

Emmett Sproule (LW/LC, Canada, Erie OHL)

Sam Stange (RW, USA, Eau Claire North U.S. High School)

Daniil Stepanov (RC, Belarus, Moose Jaw WHL)

Yves Stoffel (RW/LW, Switzerland, Zug U20)

Matthew Sutton (RW, USA, Gilmour Academy)

Janis Svanenbergs (RC/RW, Latvia, HK Riga MHL)

Alex Swetlikoff (LC, Canada, Kelowna WHL)

Connor Tait (RW, USA, New Jersey Hitmen NCDC)

Leevi Teissala (F, Finland, TPS U20)

Daniil Tesanov (RW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Camden Thiesing (RC, USA, Green Bay USHL)

Daniel V. Tkac (LC/LW, Slovakia/USA, Merritt BCHL)

Matej Toman (LW, Czech Republic, Prince George WHL)

Alex Trombley (LC/LW, USA, Oakland Jr. Grizzlies)

Roc Truman (F, Canada, Drumheller AJHL)

Artur Turansky (RW, Slovakia, Selects Academy)

Eric Uba (RW, Canada, Flint OHL)

Ilya Usov (LW/LC, Belarus, Salisbury High School)

Yannik Valenti (RW, Germany, Vancouver WHL)

Adrian Valigura (LW, Slovakia, HK Poprad U20)

Joel Wahlgren (LC/LW, Sweden, Modo J20)

Nate Warner (LC/LW, USA, St. Cloud Cathedral U.S. High School)

Timmy Washe (RW, USA, Victory Honda U18)

Keijo Weibel (LW/RW, Switzerland/Finland, Langnau U20)

Danny Weight (F, USA, NTDP U18)

Dylan Wendt (RC/RW, USA, Green Bay USHL)

Brett Wieschorster (LW, Canada, Sherwood Park AJHL)

Griffin Wilson (LC, Canada, Owen Sound OHL)

Jacob Winterton (LW, Canada, Flint OHL)

Ethan Wolthers (RC, USA/Netherlands, Cedar Rapids USHL)

Jack Works (F, Canada, Okotoks AJHL)

Alex Young (RC, Canada, Canmore AJHL)

Tyler Young (RW, USA, Lawrence Academy)

Nicholas Zabaneh (LW, Canada, Green Bay USHL)

Patriks Zabusovs (F, Latvia, Riga MHL)

Ilya Zakharov (F, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Cael Zimmerman (LC, Canada, Calgary WHL)

Danil Zinovyev (LW/LC, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Defencemen (124)

Anthony Aguanno (LD, Canada, Kingston OHL)

Cade Alami (LD, USA, Mid-Fairfield Rangers U18)

Yegor Alanov (LD, Russia/Germany, Vaxjo J20)

Jacson Alexander (LD, Canada, Edmonton WHL)

Malik Alishlalov (LD, Russia, Westminster Prep U.S. High School)

Nathan Allensen (LD, Canada, Barrie OHL)

Nicklas Andrews (LD, USA, Brookings NAHL)

Vadim Antipin (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Yegor Arbuzov (LD, Russia, Spokane WHL)

Daniel Baker (LD, Canada, Medicine Hat WHL)

Jarrett Baker (LD, Canada, Drummondville QMJHL)

Inaki Baragano (RD, Switzerland, Lausanne U20)

Alfred Barklund (LD, Sweden, Örebro HK J20)

Vladislav Barkovsky (LD, Belarus, Yunior Minsk)

Noah Beck (RD, Canada, St. Michael’s OJHL)

Jaxon Bellamy (LD, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Tommy Bergsland (RD, USA, Wayzata U.S. High School)

Nick Bochen (RD, Canada, Prince George BCHL)

Mitchell Brewer (LD, Canada, Oshawa OHL)

Arseni Brinkman (LD, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Jonas Brondberg (LD, Denmark, Växjö Lakers J20)

Michael Brown (LD, USA, Boston Jr. Bruins NCDC)

Mitchell Brown (RD, Canada, Tri-City WHL)

Yegor Bryutov (LD, Russia, Tyumenski Legion MHL)

Spencer Cox (LD, USA, Fargo USHL)

Grant Docter (LD, USA, Minnetonka U.S. High School)

Michael Feenstra (LD, USA, Dubuque USHL)

Chase Felgueiras (RD, Canada, Humboldt SJHL)

Cedric Fiedler (LD, Switzerland/USA, Fargo USHL)

Joey Foss (LD, USA, Odessa NAHL)

Ethan Frisch (RD, USA, Green Bay USHL)

Ilya Gatiyatulin (D, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Chris Giroday (LD, Canada, Green Bay USHL)

Simon Gnyp (LD, Germany, Kölner Haie DEL)

Mikhail Gonchar (LD, Russia/USA, Shattuck St. Mary’s Midget Prep)

Darian Gotz (RD, USA, Hermantown U.S. High School)

Nick Hauck (LD, USA, Blaine U.S. High School)

Louka Henault (LD, Canada, Windsor OHL)

Mathew Hill (LD, Canada, Barrie OHL)

Matus Hlavac (LD, Czech Republic, Olomouc U19)

Albin Hjalmarsson (LD, Sweden, Djurgardens J20)

Helge Holmstrand (LD, Sweden, HV71 J20)

Leon Hüttl (RD, Germany, Löwen Frankfurt DEL2)

Matej Ilencik (LD, Slovakia, Södertälje J18)

Christopher Inniss (RD, Canada, Rimouski QMJHL)

Samuel Johannesson (RD, Sweden, Rogle J20)

Nolan Jones (LD, Canada, Lethbridge WHL)

Patrick Keegan (LD, USA, Cushing Academy U.S. High School)

Jakub Kleiner (RD, Czech Republic, Pirati Chomutov U19)

Jan Klodner (LD, Czech Republic, Zdar nad Sazavou U19)

Måns Krämer (LD, Sweden, Frölunda J18)

Luke Krys (RD, USA/Canada, Salisbury High School)

Noah Laaouan (RD, Canada, Charlottetown QMJHL)

Grayson Ladd (RD, Canada, Windsor OHL)

Keegan Langefels (LD, USA, Eden Prairie U.S. High School)

John Larkin (LD, USA, Youngstown USHL)

Nathan Larose (RD, Canada, Saint John QMJHL)

Matus Lukas Lavicka (LD, Slovakia, Team Slovakia U20)

Jayden Lee (RD, Canada, Powell River BCHL)

Atso Lehtinen (LD, Finland, HPK U20)

Luis Lindner (LD, Austria, RB Hockey Akademie Czech U19)

Mason Lohrei (LD, USA, Culver Military Academy Prep)

Anton Lukichev (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Mico Luoto (LD, Finland, Jokerit U20)

Jonatan Lundgren (LD, Sweden, Skelleftea J20)

Alexander Lundqvist (LD, Sweden, Leksands J20)

Simon Mack (RD, Canada, Brockville CCHL)

Emil Malysjev (LD, Sweden/Russia, Saskatoon WHL)

Emil Martinsen Lilleberg (LD, Norway, Sparta Sarpsborg)

Yegor Martynov (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Cameron McDonald (LD, USA, Muskegon USHL)

Evan McIntyre (LD, Canada, Penticton BCHL)

Ben Meehan (LD, USA, Dexter U.S. High School)

Jackson Millar (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

Mason Millman (LD, Canada, Saginaw OHL)

Jan Mlcak (LD, Czech Republic, Kometa Brno U19)

Dylan Moulton (LD, USA, Chippewa NAHL)

David Mudrak (RD, Slovakia, TUTO U20)

Ilya Nikolayev (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Kennedy O’Connor (LD, USA, Loomis Chaffee U.S. High School)

Michael Palandra (RD, Canada, Aurora OJHL)

Eric Parker (RD, Canada, Okotoks AJHL)

Tommy Pasanen (RD, Germany/Finland, Sioux City USHL)

Thomas Pelletier (RD, Canada, Drummondville QMJHL)

Davis Pennington (LD, USA, Wilkes-Barre/Scranton NAHL)

Marc-Antoine Pépin (LD, Canada, Shawinigan QMJHL)

Lucas Peric (LD, Canada, Ottawa OHL)

Daniel Poizl (LD, Czech Republic, Sazavou U19)

Jordan Power (LD, Canada, Lincoln USHL)

Philipp Preto (LD, Germany, Jungadler Mannheim U20)

Kirby Proctor (LD, Canada, Des Moines USHL)

Moritz Raab (LD, Germany, Jungadler Mannheim U20)

Jasper Rannisto (LD, Finland, Blainville-Boisbriand QMJHL)

Patrik Rasin (LD, Czech Republic, Dukla Jihlava U19)

Lucas Bjerre Rasmussen (LD, Denmark, Odense)

Jimmy Rayhill (RD, USA, The Gunnery Prep U.S. High School)

Samuel Régis (LD, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

Ivan Rogov (LD, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Simon Rose (LD, Canada, North Bay OHL)

Liam Ross (LD, Canada, Sudbury OHL)

Denys Rubanik (LD, Switzerland, Davos U20)

Nikita Sedov (LD, Russia, Regina WHL)

Joonas Sillanpaa (LD, Finland, Kamloops WHL)

Brian Silver (RD, USA, Omaha USHL)

Roman Sinitsyn (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Samuel Sjölund (LD, Sweden/USA, AIK J20)

Hunter Skinner (RD, USA, Muskegon USHL)

Nathan Staios (LD, Canada/USA, Windsor OHL)

Mikhail Stikhanovsky (LD, Russia, Mamonty Yugry MHL)

Adam Subrt (LD, Czech Republic, HC Litvinov U19)

Jiri Suhrada (LD, Czech Republic, Pelicans U20)

Garrett Sundquist (LD, USA, Selects Academy)

Philip Törnqvist (LD, Sweden, Karlskrona J20)

David Turecek (RD, Czech Republic, Karlovy Vary U19)

Dmitri Tyuvilin (LD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Zach Uens (LD, Canada, Wellington OJHL)

Igor Usmanov (LD, Russia, Lada Togliatti VHL)

Jackson van de Leest (LD, Canada, Calgary WHL)

Ondrej Volrab (RD, Czech Republic, Rytiri Kladno U19)

Hunter Weiss (LD, USA, Chippewa NAHL)

Sergei Yanevsky (RD, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Pavel Yelizarov (LD, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Jack York (RD, Canada, Kitchener OHL)

Jakub Zurek (LD, Czech Republic, Bili Tygri Liberec U19)

Goaltenders (48)

Tobias Ancicka (G, Germany, Eisbären Juniors Berlin U20)

Dominic Basse (G, USA, Selects Academy)

Zachary Bennett (G, Canada, Selkirk MJHL)

Boston Bilous (G, Canada, Prince Albert WHL)

Cole Brady (G, Canada, Janesville NAHL)

Gabriel Carriere (G, Canada, Kanata CCHL)

Luke Cavallin (G, Canada/England, Flint OHL)

Nicolas Daws (G, Canada, Guelph OHL)

Davide Fadani (G, Italy, Lugano U20)

Byron Fancy (G, Canada, Red Deer WHL)

Ilya Gorbunov (G, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Jet Greaves (G, Canada, Barrie OHL)

Mack Guzda (G, USA/Canada, Owen Sound OHL)

Ethan Haider (G, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Kaleb Johnson (G, USA, Minnesota Wilderness NAHL)

Tomas Keinänen (G, Finland, TPS U20)

Patrik Kozel (G, Slovakia, Liptovsky Mikulas U20)

Sebastian Labora (G, Canada, St. Michael’s OJHL)

Joshua Langford (G, USA, Chippewa NAHL)

Andrew MacLean (G, USA, Owen Sound OHL)

Jesse Makaj (G, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

Thommy Monette (G, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Nathan Moore (G, Canada, Portage MJHL)

Derek Mullahy (G, USA, Dexter U.S. High School)

Marcus Nygren (G, Sweden, MODO J20)

Victor Ostman (G, Sweden, HV71 J20)

Ryan Ouellette (G, USA, Yorkton SJHL)

Luke Pearson (G, Canada, Whitby OJHL)

Kari Piiroinen (G, Finland, Windsor OHL)

Isaac Poulter (G, Canada, Swift Current WHL)

Rayce Ramsay (G, Canada, Humboldt SJHL)

Adam Romancik (G, Slovakia, Skalica U20)

Cal Sandquist (G, USA, Wenatchee BCHL)

Joe Sharib (G, USA, Cushing Academy)

Mattias Scholl (G, USA, Fairbanks NAHL)

Arturs Silovs (G, Latvia, HK Riga MHL)

Jan Skorpik (G, Czech Republic, Sparta Praha U19)

Ethan Taylor (G, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Carl Tetachuk (G, Canada, Lethbridge WHL)

Henrik Tikkanen (G, Finland, HIFK U20)

Tomas Vlk (G, Czech Republic, Pardubice U19)

Florian Vuichard (G, Switzerland, Lausanne U20)

Samuel Vyletelka (G, Slovakia, Wilkes-Barre/Scranton NAHL)

Matteus Ward (G, Sweden, Linköping J20)

Mitchell Weeks (G, Canada, Newmarket OJHL)

Noah West (G, USA, Jamestown NAHL)

Henry Wilder (G, USA, Hotchkiss U.S. High School)

Jack Williams (G, USA, Springfield NAHL)

Overagers (744)

Forwards (453)

Tobias Åhström (LW/RW, Sweden, MODO J20)

Jonah Alexander (LC, Canada, St. Michael’s OJHL)

Yaroslav Alexeyev (LW, Russia, Baie-Comeau QMJHL)

Ben Almquist (LW, USA, Austin NAHL)

Lucas Andersen (LW/RW, Denmark, Karlskrona HK J20)

Linus Andersson (RW/LW, Sweden, Vita Hästen Allsvenskan)

Corey Andonovski (RW, Canada, Princeton NCAA)

Nikita Anokhovsky (LC, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Simon Appelquist (LW, Sweden, Brynas J20)

Josh Arnold (LC, Canada, Wenatchee BCHL)

Dominik Arnost (C, Czech Republic, Sparta Praha U19)

Robert Arrak (LC/RW, Estonia, Sport Liiga)

Arjun Atwal (LC/LW, Canada, Sherwood Park AJHL)

Ilya Badanin (RW, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Roman Badanin (LW, Russia, Omskie Yastreby MHL)

Akash Bains (LW, Canada, Everett WHL)

Jozef Balaz (F, Czech Republic, Vitkovice Czech)

Artyom Baltruk (RW/RC, Belarus, Lida Belarus)

Jack Bayless (RW, USA, Minnetonka U.S. High School)

Artyom Belotsky (C/W, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Alexander Belyayev (F, Russia, Mamonty Yugry MHL)

Jonathan Bendorf (LW, USA, Aberdeen NAHL)

Marc-Antoine Benoit (F, Canada, Bonnyville AJHL)

Carl Berglund (C/RW, Sweden, Sioux Falls USHL)

Félix Bibeau (LC, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

Damir Bilyalov (F, Russia, Atlanty Mytishchi MHL)

Mikhail Bitsadze (LC/LW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Samuel Bitten (LC, Canada, Ottawa OHL)

Owen Blocker (RC, Canada, Swift Current WHL)

Lucas Boka (RW, USA, Windsor OHL)

Wyatt Bongiovanni (LC, USA, Quinnipiac NCAA)

Jacques Bouquot (LC, USA, Chilliwack BCHL)

Cassidy Bowes (LW, Canada, Penticton BCHL)

Nick Bowman (LC, Canada, Tri-City WHL)

Simon Boyko (RW, Canada, Brooks AJHL)

Jason Brancheau (F, USA, Amarillo NAHL)

Carson Brière (RC/RW, USA/Canada, Johnstown NAHL)

Elijah Brown (LC, Canada, Medicine Hat WHL)

Parker Brown (F, USA, Fairbanks NAHL)

Andrew Bruder (LC, Canada, Niagara OHL)

Conner Bruggen-Cate (RC/LW, Canada, Kelowna/Seattle WHL)

Jay Buchholz (F, USA, Portage MJHL)

Shane Bulitka (LC, Canada, Sudbury OHL)

Tyler Burnie (RW, Canada, Kingston OHL)

Matt Cameron (F, USA, Waterloo USHL)

Tyler Campbell (F, Canada, Brooks AJHL)

Connor Caponi (F, USA, Waterloo USHL)

Thomas Caron (LW, Canada, Quebec QMJHL)

Tyler Carpenter (F, USA, Omaha USHL)

Macauley Carson (LW, Canada, Sudbury OHL)

Logan Cash (F, Canada, Vernon BCHL)

Joe Cassetti (LW, USA, Waterloo USHL)

Orrin Centazzo (LW/LC, Canada, Kamloops WHL)

Brad Chenier (LW, Canada, North Bay OHL)

Ray Christy (F, USA, Brooks AJHL)

Ondrej Chrtek (C, Czech Republic, Bili Tygri Liberec Czech)

Ryan Chyzowski (LW, Canada, Medicine Hat WHL)

Garrett Clegg (RW, Canada, Sherwood Park AJHL)

Bradley Cocca (LW, Canada, Merritt BCHL)

Ilijah Colina (RC/RW, Canada, Prince George WHL)

Ben Copeland (F, USA, Colorado College NCAA)

Cole Coskey (RW, USA, Saginaw OHL)

Braden Costello (C/LW, USA, Green Bay USHL)

Louis-Filip Côté (LW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

Andrew Coxhead (RC, Canada, Quebec QMJHL)

Ethan Crossman (LW, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Victor Cubars (RW, Denmark/Latvia, Malmö J20)

Lucas Cullen (F, Canada, Everett WHL)

Brandon Cutler (RW, Canada, Victoria WHL)

Mika Cyr (LC/LW, Canada, Moncton QMJHL)

Isak Dahlin (LC/RW, Sweden, AIK J20)

Sayan Daniyar (LC, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL)

Jeremy Davidson (RW, USA, Fargo USHL)

Adam Dawe (RW/RC, Canada, Maine NCAA)

Jack DeBoer (RC, USA/Canada, Boston University NCAA)

Ethan De Jong (RC, Canada, Quinnipiac NCAA)

Matt DeMelis (F, USA, Youngstown USHL)

Cedric Desruisseaux (LC/LW, Canada, Drummondville QMJHL)

Parm Dhaliwal (F, Canada, West Kelowna BCHL)

Sean Dhooghe (RC/RW, USA, Wisconsin NCAA)

Alex DiPaolo (LW, Canada, Coquitlam BCHL)

Vojtech Dobias (RW, Czech Republic, Berani Zlin Czech U19)

Nikita Dolgopyatov (RW, Russia, Krasnaya Armiya MHL)

Chris Douglas (RW, Canada, Red Deer WHL)

Konstantin Dubin (LW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Daine Dubois (LC, Canada, Bonnyville AJHL)

Justin Ducharme (RW/LW, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Jake Durham (RW, Canada, Flint OHL)

Jaroslav Dvorak (F, Czech Republic, Stadion Litomerice Czech2)

Danila Dyadenkin (F, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Tobias Eder (RC, Germany, EHC München DEL)

Nando Eggenberger (LW/RW, Switzerland, Oshawa OHL)

Magnus Eisenmenger (LC, Germany/Sweden, Löwen Frankfurt DEL2)

Shawn Element (LC, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Max Ellis (RW, USA, Muskegon USHL)

Jamie Engelbert (LC, Canada, Cobourg OJHL)

Eric Engstrand (LW/RW, Sweden, Frolunda J20)

Eemil Erholtz (F, Finland, Sport U20)

Milos Fafrak (LW, Slovakia, Des Moines USHL)

Adam Falk (LC/LW, Sweden, Djurgårdens J20)

Martin Fasko-Rudas (LW, Slovakia, Everett WHL)

Yegor Filin (RW, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Christophe Fillion (RW, Canada, Wenatchee BCHL)

Oliwer Fjellström (LW/RW, Sweden, Frölunda SHL)

Parker Ford (RC, USA, Sioux City USHL)

Zane Franklin (RW, Canada, Kamloops WHL)

Liam Freeborn (RW, Canada, Calgary Mustangs AJHL)

Petr Fridrich (RC, Czech Republic, Vitkovice U19)

Vladislav Fyodorov (LW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Riese Gaber (RW, Canada, Dubuque USHL)

Adam Gajarsky (C, Czech Republic, Fargo USHL)

Mark Gallant (F, USA, Langley BCHL)

Logan Ganie (F, Canada, Spruce Grove AJHL)

Joseph Garreffa (RW, Canada, Kitchener OHL)

Will Gavin (F, USA/Sweden, Northern Cyclones NCDC)

Emils Gegeris (LW, Latvia, Dinamo Riga KHL)

Igor Geraskin (LW, Russia, Severstal Cherepovets KHL)

Jeremi Gerber (RW, Switzerland, Bern NLA)

Patrick Giles (RC/RW, USA, Boston College NCAA)

Lane Gilliss (LW, Canada, Portland WHL)

Brad Ginnell (LW/LC, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

Danil Gizatullin (LW, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Levi Glasman (F, Canada, Powell River BCHL)

Jake Goldowski (C, USA, Saginaw OHL)

Maxim Golod (LW, Canada, Erie OHL)

Sergei Golodnyuk (F, Russia, Mamonty Yugry MHL)

Sergei Goncharuk (F, Russia, Atlanty Mytishchi MHL)

Elijah Gonsalves (RW/RC, Canada, Wellington OJHL)

Mathieu Gosselin (RC, Canada, Merritt BCHL)

German Grachyov (F, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Simon Gravel (F, Canada, Brooks AJHL)

Connor Gregga (RC, Canada, Coquitlam BCHL)

Jake Gricius (LC/LW, USA, Portland WHL)

Andrei Grishakov (F, Russia, Ladia Togliatti MHL)

Alex Gritz (F, USA, Erie OHL)

Max Grondin (LC, Canada, Peterborough OHL)

Matthew Grouchy (RW, Canada, Quebec QMJHL)

Nicolas Guay (RW, Canada, Drummondville QMJHL)

Hugo Gustafsson (LC, Sweden, Södertälje J20)

Connor Gutenberg (RC, Canada, Brandon WHL)

Santeri Haarala (F, Finland, Sport Liiga)

Gary Haden (LC, Canada, Saskatoon WHL)

Robin Haglund Mathisen (RC/RW, Norway, Stavanger Norway)

Aleksi Halme (LW, Finland, Jokerit U20)

James Hamblin (LW, Canada, Medicine Hat WHL)

Mike Hardman (F, USA, West Kelowna BCHL)

Santeri Hartikainen (RC/RW, Finland, Corpus Christi NAHL)

Cameron Hausinger (RW, USA, Red Deer WHL)

Cameron Hebert (RW, Canada, Johnstown NAHL)

Anton Heikkinen (RW, Sweden, HV71 J20)

Ben Helgeson (C/W, USA, Vernon BCHL)

Jakob Heljemo (C/LW, Sweden, Växjö J20)

Reece Henry (RW, Canada, Portage MJHL)

Tyler Hinam (RW, Canada, Rouyn-Noranda QMJHL)

Brady Hinz (C/RW, Canada, Peterborough OHL)

Jan Hladonik (LC, Czech Republic, Ocelari Trinec Czech)

Hunter Holmes (LC, Canada, Flint OHL)

Matt Holmes (LW, USA, Chilliwack BCHL)

Dawson Holt (RC, Canada, Vancouver WHL)

Tanner Hopps (F, Canada, Drayton Valley AJHL)

Patrik Hrehorcak (LW, Czech Republic, Rouyn-Noranda QMJHL)

Rickard Hugg (LC/LW, Sweden, Kitchener OHL)

Nolan Hutcheson (LW, Canada, Sudbury OHL)

Joona Ikonen (RW, Finland, Ilves Liiga)

Ville Immonen (LC, Finland, Sport U20)

Harrison Israels (LW, Canada, Oakville OJHL)

Juha Jääskä (LW/RW, Finland, HIFK Liiga)

Viktors Jasunovs (LW/RW, Latvia/Sweden, AIK J20)

D-Jay Jerome (RW, Canada, Victoria WHL)

Isaac Johnson (RW/LW, USA, Tri-City/Winnipeg WHL)

Carter Jones (F, USA, Trail BCHL)

Jadon Joseph (RC, Canada, Vancouver WHL)

Sean Josling (RW, Canada, Sarnia OHL)

Jan Kalus (RW, Czech Republic, Frydek-Mistek Czech 2)

Kolton Kanaski (F, Canada, Virden MJHL)

Jiri Karafiat (RW/RC, Czech Republic, Vsetin Czech2)

Mark Katsevich (F, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Maxim Kazakov (RW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Austen Keating (LC/LW, Canada, Ottawa OHL)

Brett Kemp (RC, Canada, Medicine Hat WHL)

Jan Kern (LW/C, Czech Republic, Omaha USHL)

Timur Khafizov (F, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Arsen Khisamutdinov (F, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Cal Kiefiuk (LW, USA, Central Illinois USHL)

Regan Kimens (LW, Canada, Coquitlam BCHL)

Bryce Kindopp (RW, Canada, Everett WHL)

Liam Kindree (RW, Canada, Kelowna WHL)

Adam Klapka (F, Czech Republic, Bili Tygri Liberec Czech U19)

Aleksi Klemetti (LW, Finland, KalPa Liiga)

Jeremy Klessens (F, Canada, Drayton Valley AJHL)

Leo Klimov (LW, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Matt Koethe (F, USA, Fairbanks NAHL)

David Kofron (RW, Czech Republic, Frydek-Mistek Czech2)

Gilian Kohler (RW, Switzerland, Biel-Bienne U20)

Andrej Kollár (RC, Slovakia, Muskegon USHL)

Ty Kolle (LC, Canada, Regina WHL)

Maxim Kolmykov (F, Russia, Dizel Penza VHL)

Kristjan Kombe (LC/LW, Estonia/Finland, HPK Liiga)

Lev Komissarov (F, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Matthew Kopperud (LW, USA, Merritt BCHL)

Jesse Koskenkorva (LC/LW, Finland, Sport Liiga)

Pavel Kousal (LW/RW, Czech Republic, Mlada Boleslav Czech)

Kristian Kovacik (LC, Slovakia, Acadie-Bathurst QMJHL)

Jakub Kover (RW, Slovakia, Team Slovakia U20)

Cade Kowalski (LC/RW, Canada, Flin Flon SJHL)

Matt Kowalski (F, Canada, Vernon BCHL)

Kirill Kozhevnikov (LC, Russia, Mamonty Yugry MHL)

Ivan Kozlov (LW, Russia, Val-d’Or QMJHL)

Filip Krivosik (RC/RW, Slovakia, HPK Liiga)

Vojtech Kropacek (LC, Czech Republic, Sparta Praha U19)

Ilya Kruglov (F, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Kasyn Kruse (F, USA, Swan Valley MJHL)

Adam Kubik (F, Czech Republic, Rytiri Kladno Czech2)

Pavel Kukshtel (F, Russia, SKA-Neva St. Petersburg VHL)

Andrej Kukuca (RC, Slovakia, Seattle WHL)

Vladislav Kuliyev (F, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Kyler Kupka (F, Canada, Camrose AJHL)

Daniel Kurovsky (LW, Czech Republic, AZ Havirov Czech2)

Michal Kvasnica (RW/LW, Czech Republic, Portland WHL)

Severi Lahtinen (RW/LW, Finland, Pelicans Liiga)

Daniil Lapin (F, Russia, Yermak Angarsk VHL)

Reed Lebster (RW, USA, Des Moines USHL)

Jakob Lee (RC, Canada, Brooks AJHL)

Jackson Leppard (LW, Canada, Prince George WHL)

Sven Leuenberger (C, Switzerland, EVZ Academy NLB)

David Levin (LW/RW, Canada, Sudbury OHL)

David Lilja (LC/LW, Sweden, Färjestad J20)

Gustav Lindberg (LW, Sweden, Västerås Allsvenskan)

Emil Lindblom (RW, Sweden, AIK J20)

Ivan Lisin (LC, Russia, Zauralie Kurgan VHL)

Daniil Lobanov (RW/LW, Russia, Krasnya Armiya MHL)

Bryan Lockner (RW, USA, Medicine Hat WHL)

Viktor Lodin (LC/LW, Sweden, Örebro J20)

Quintin Loon-Stewardson (LC, Canada, Battlefords SJHL)

Aatu Luusuaniemi (C, Finland, SaiPa U20)

Ricky Lyle (LW, USA, Duluth-East U.S. High School)

Connor Lyons (LW, Canada, Canmore AJHL)

Anderson MacDonald (LW, Canada, Acadie-Bathurst QMJHL)

Matthew MacDougall (LW, Canada, Erie OHL)

Connor MacEachern (F, Canada, Youngstown USHL)

Ondrej Machala (F, Czech Republic, Dynamo Pardubice Czech)

Carson MacKinnon (LW, Canada, Rimouski QMJHL)

Lukas Macklin (RW/LW, Sweden, AIK Allsvenskan)

Kyle MacLean (LW/LC, USA/Canada, Oshawa OHL)

Ryan Mahshie (F, Canada, Brooks AJHL)

Thomas Maia (F, Canada, Oakville OJHL)

Eetu Maki (RW, Finland, Sport U20)

Otto Makinen (LC, Finland, TUTO Mestis)

Roope Mäkitalo (LC, Finland, Pelicans Liiga)

James Malm (LW, Canada, Calgary WHL)

Ethan Manderville (RC, Canada, Ottawa Jr. Senators CCHL)

Demid Mansurov (F, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Dustin Manz (RC, USA, Prince George BCHL)

Igor Martynov (RW, Belarus, Victoria WHL)

Maxim Marushev (RC, Russia, Bars Kazan VHL)

Josh Maser (LW, Canada, Prince George WHL)

Keaton Mastrodonato (RC, Canada, Alberni Valley BCHL)

Olivier Mathieu (LW, Canada, Victoriaville QMJHL)

Leif Mattson (RW, Canada, Kelowna WHL)

Carl Mattsson (LC/LW, Sweden, Luleå SHL)

Devlin McCabe (RW, USA, Sioux City USHL)

Riley McCutcheon (RW, Canada, Cobourg OJHL)

Aidan McDonough (F, USA, Cedar Rapids USHL)

Nick McHugh (LW, Canada, Mississauga OHL)

Ethan McIndoe (LC/LW, Canada, Spokane WHL)

Marc McLaughlin (RC, USA, Boston College NCAA)

Brannon McManus (RC/RW, USA, Minnesota NCAA)

Adam McMaster (LC, Canada, Owen Sound OHL)

Connor McMenamin (LW, USA, Tri-City USHL)

Mikhail Meshcheryakov (C, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Mick Messner (LW, USA, Wisconsin NCAA)

Erik Middendorf (LW, USA, Colorado College NCAA)

Kalle Miketinac (C, Sweden, Karlskrona Allsvenskan)

Maxim Mikhailov (F, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Vladislav Mikhalchuk (RW, Belarus, Prince George WHL)

Denis Mikhnin (RW, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Carson Miller (RC, Canada, Victoria WHL)

Dennis Miller (RW, Russia/Germany, Spartak Moskva MHL)

Ryan Miotto (F, Canada, Alberni Valley BCHL)

Marco Miranda (LW, Switzerland, ZSC Lions NLA)

Spencer Moe (RW, Canada, Prince Albert WHL)

Jesse Moilanen (C/W, Finland, Kärpät U20)

Sami Moilanen (RW, Finland, Tappara Liiga)

Joey Molenaar (LW, USA, Tri-City USHL)

Billy Moskal (RC, Canada, London OHL)

Rylan Mosley (LW, Canada, Carleton Place CCHL)

Nicolas Müller (RC/RW, Switzerland, MODO J20)

Ivan Muranov (LW/RW, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Linus Nässén (LC/W, Sweden, Frölunda SHL)

Ryan Naumovski (F, USA, New Jersey NAHL)

Anton Nazarevich (F, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Zack Nazzarett (LW, USA, New Jersey NAHL)

Griffin Ness (F, USA, Waterloo USHL)

Brett Neumann (RC, Canada, Oshawa OHL)

Arttu Nevasaari (RW, Finland, TPS U20)

Mason Nevers (RC, USA, Edina U.S. High School)

Tristen Nielsen (LC, Canada, Vancouver WHL)

Artyom Nikolayev (F, Russia, SKA-Neva St. Petersburg VHL)

Josh Nixon (RW, Canada, Oakville OJHL)

Kirill Nizhnikov (RW, Russia, Almaz Cherepovets MHL)

Isaac Nurse (RW, Canada, Hamilton OHL)

Daniil Ogirchuk (LW, Russia/Estonia, SKA-Neva St. Petersburg VHL)

Oliver Okuliar (LW, Slovakia, Sherbrooke QMJHL)

Kaid Oliver (LW, Canada, Victoria WHL)

Matthew Osadick (LW/LC, Canada, Swan Valley MJHL)

Alexander Oskin (RW, Russia, Tolpar Ufa MHL)

Shane Ott (F, USA, Drumheller AJHL)

Dmitry Ovechkin (RW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Alexei Ozhgikhin (F/D, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Michael Pastujov (RW, USA/Russia, Michigan NCAA)

Josh Paterson (RC, Canada, Portland WHL)

Max Patterson (RW, Canada, Everett WHL)

Adam Pauliny (C, Slovakia, MHC Martin Slovakia2)

Alexander Pavlenko (F, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Radovan Pavlik (RW, Czech Republic, Hradec Kralove Czech)

Jaden Peca (RW, Canada, Sault Ste. Marie OHL)

Trevor Peca (RC/RW, USA/Canada, Buffalo Jr. Sabres OJHL)

Ryan Peckford (LC, Canada, Spruce Grove AJHL)

Kirill Petkov (F, Russia/Belarus, SKA-Neva St. Petersburg VHL)

Ville Petman (LC/LW, Finland, Lukko Liiga)

Chantz Petruic (LC/LW, Canada, Yorkton SJHL)

Logan Pietila (RW, USA, Dubuque USHL)

Yuri Platonov (RW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Gera Poddubnyi (LC/LW, Russia, Erie OHL)

Alexander Podkorytov (F, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL)

Ben Poisson (LC, Canada, Prince George BCHL)

Stepan Pokorny (F, Czech Republic, Aberdeen NAHL)

Alexei Polodyan (LW, Russia, Varyagi im. Morozova MHL)

Jason Polin (RC, USA, Cedar Rapids USHL)

Yegor Postnov (LW/LD, Russia, Lincoln USHL)

Anthony Poulin (LC, Canada, Victoriaville QMJHL)

Jakub Pour (RW, Czech Republic, Plzen Czech)

Austin Pratt (LW/RC, USA, Regina WHL)

Aljaz Predan (LC, Slovenia, EC Salzburg II AlpsHL)

Tyler Preziuso (RW, Canada, Medicine Hat WHL)

Josh Prokop (RC/RW, Canada, Calgary WHL)

Noah Prokop (RC, USA, Green Bay USHL)

Jiri Pruzek (LC, Czech Republic, Stadion Litomerice Czech2)

Roman Pucek (LW, Czech Republic, Sault Ste. Marie OHL)

Cole Purboo (RW, Canada, Windsor OHL)

Valtteri Puustinen (LW, Finland, HPK Liiga)

Danil Pyatin (RW, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Matthew Quercia (F, USA, Boston University NCAA)

Carter Randklev (LC, USA, Fargo USHL)

Jack Randl (LW, USA, Michigan NCAA)

Maxim Rasseykin (LC, Russia, Avtomobilist Yekaterinburg KHL)

Ethan Regnier (RW, Canada, Swift Current WHL)

Zach Rehbaum (F, USA, Northern Cyclones NCDC)

Marko Reifenberger (LC, USA, Wenatchee BCHL)

Willie Reim (F, USA, West Kelowna BCHL)

Cole Reinhardt (LW, Canada, Brandon WHL)

Arnaud Riat (RW, Switzerland, Geneve-Servette U20)

Jack Ricketts (LC, Canada, Oakville OJHL)

Félix Robert (LC, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Connor Roberts (RC, Canada, Flint OHL)

Pavel Rotenberg (RW, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Ryan Roth (RW, USA, Sault Ste. Marie OHL)

Nathaël Roy (RW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Nikita A. Rozhkov (F, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Samuel Salonen (LW, Finland, Pelicans U20)

Ryan Sandelin (RC, USA, Penticton BCHL)

Ben Sanderson (LW, Canada, Vernon BCHL)

Parker Saretsky (F, Canada, Spruce Grove AJHL)

Ryan Savage (RW, USA/Canada, Muskegon USHL)

Riley Sawchuk (RC, Canada, Tri-City WHL)

Ethan Scardina (F, Canada, Nanaimo BCHL)

Wyatt Schlaht (LC/LW, USA, Lincoln USHL)

Sandro Schmid (LC/RW, Switzerland, Malmo J20)

Colin Schmidt (RC, USA, Jamestown NAHL)

Dylan Seitz (LC/LW, USA, Moncton QMJHL)

Brendan Semchuk (RW, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

Erkka Seppala (LC/LW, Finland, LeKi Mestis)

Nikita Shashkov (F, Russia, Sibirskie Snaipery Novosibirsk MHL)

Timur Sharifyanov (F, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Neil Shea (F, USA, Chicago USHL)

Dante Sheriff (RW, Canada/Jamaica, Austin NAHL)

Vyacheslav Shevchenko (LC, Russia, Sokol Krasnoyarsk VHL)

Otakar Sik (F, Czech Republic, Stadion Litomerice Czech2)

Dmitri Silantyev (LC/LW, Russia, Atlanty Mytishchi MHL)

Lukas Sillinger (LC, Canada, Penticton BCHL)

David Silye (RC, Canada, Penticton BCHL)

Axel Simic (RC/RW, Switzerland, Lausanne NLA)

Jan Sir (LC/LW, Czech Republic, Benatky nad Jizerou Czech2)

Wilmer Skoog (LC, Sweden, Minot NAHL)

Daniil Skorikov (RW, Russia, Toros Neftekamsk VHL)

Brandon Skubel (RW, Canada, Drummondville QMJHL)

Andrei Smirnov (F, Russia, Atlanty Mytishchi MHL)

Deniss Smirnovs (LC, Latvia, Geneve-Servette U20)

Samuel Solem (LW, Norway, Brynäs J20)

Samuel Solensky (LC/RW, Slovakia, Johnstown NAHL)

Jonathan Sorenson (LC, USA, Fairbanks NAHL)

Maxim Sorkin (LC, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Adam Stacho (RW, Slovakia, Bismarck NAHL)

Wojtek Stachowiak (LW, Germany/Poland, Michigan State NCAA)

Yegor Stepanov (C, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Chase Stevenson (F, Canada, Trail BCHL)

Murphy Stratton (RW, USA, Wenatchee BCHL)

Brodi Stuart (LW, Canada, Kamloops WHL)

Sergei Sulev (F, Russia, Dizel Penza VHL)

Nolan Sullivan (F, USA, Muskegon USHL)

Matej Svoboda (F, Czech Republic, Northern Cyclones NCDC)

Connor Sweeney (F, USA, Lawrence Academy U.S. High School)

Marcus Sylvegard (RW/LW, Sweden, Malmo SHL)

Keenan Taphorn (RW, Canada, Moose Jaw WHL)

Benjamin Tardif (LW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Christophe Tellier (LC, Canada, Wenatchee BCHL)

Nikita Tertyshny (F, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL)

Ben Thomas (RC, USA, Powell River BCHL)

Nils Thomasson (LC, Sweden, Luleå J20)

Razat Timirov (F, Russia, Irbis Kazan MHL)

Artturi Toivola (LC, Finland, Pelicans Liiga)

Radim Toman (RW, Czech Republic, Poruba Czech2)

Maxim Trépanier (LW, Canada, Halifax QMJHL)

Bobby Trivigno (LW, USA, UMass Amherst NCAA)

Oliver True (RW, Denmark, Rungsted Seier Capital Denmark)

Vladislav Tsitsyura (LW, Russia, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Maxim Tsyplakov (LW, Russia, Spartak Moskva KHL)

Cole Tymkin (RW, Canada, London OHL)

Samuli Vainionpää (F/LD, Finland, Ilves Liiga)

Anton Vasilyev (F, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Matt Verboon (RW/LC, Switzerland/Canada, Salmon Arm BCHL)

Danil Veryayev (RW, Russia, Torpedo Nizhny Novgorod KHL)

Pavel Voronkov (F, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Alex-Olivier Voyer (RW, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Tim Wahlgren (C/W, Sweden, Västerviks Allsvenskan)

Liam Walsh (LW, USA, Cedar Rapids USHL)

T.J. Walsh (LW, USA, Des Moines USHL)

Carl Wassenius (LC/RW, Sweden, AIK J20)

Brayden Watts (LW, USA, Vancouver WHL)

Matthew Wedman (LW, Canada, Seattle WHL)

Nolan Welsh (RW, Canada, Prince George BCHL)

Mac Welsher (LC, USA, Des Moines USHL)

Max Wennlund (LC, Sweden, HV71 SHL)

Lukas Wernblom (LC/LW, Sweden, MODO Allsvenskan)

Jared Westcott (LW, USA, Sioux Falls USHL)

Marty Westhaver (F, Canada, Victoria BCHL)

Gian-Marco Wetter (LC/LW, Switzerland, Davos U20)

Richard Whittaker (LC/LW, Canada, Mississauga OHL)

Orca Wiesblatt (RW, Canada, Portage MJHL)

Joshua Wildauer (F, USA, Coquitlam BCHL)

Tyler Williams (F, USA, Nanaimo BCHL)

Jason Willms (LC, Canada, Barrie OHL)

Jack Wismer (RW, Canada, Flint OHL)

Tim Wohlgemuth (LC, Germany, ERC Ingolstadt DEL)

Teddy Wooding (RC, USA, Vernon BCHL)

Chase Wouters (RC/LW, Canada, Saskatoon WHL)

Alexander Yaremchuk (LW, Russia, Avangard Omsk KHL)

Chad Yetman (RW, Canada, Erie OHL)

Gleb Zaitsev (LC, Russia, Admiral Vladivostok KHL)

William Zapernick (RW, Canada, Sherwood Park AJHL)

Alec Zawatsky (LW, Canada, Moose Jaw WHL)

Alexander Zhabreyev (LC, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Artyom Zhuk (F, Belarus, SKA-1946 St. Petersburg MHL)

Defencemen (196)

Jakub Adamek (LD, Czech Republic, Ocelari Trinec Czech U19)

Maxim Afanasyev (LD, Russia, Lokomotiv Yaroslavl KHL)

Santeri Airola (RD, Finland, SaiPa U20)

Dmitri Alexeyev (LD, Russia, Chelmet Chelyabinsk MHL)

Grant Anderson (RD, USA, Omaha USHL)

Dylan Anhorn (LD, Canada, Prince George BCHL)

Nicolas Appendino (LD, Germany, Bismarck NAHL)

Axel Arnred (LD, Sweden, Alvesta SK J20)

Jonathan Aspirot (LD/LW, Canada, Moncton QMJHL)

Jonatan Asplund (LD, Sweden, AIK J20)

Gleb Babintsev (LD, Russia, Stalnye Lisy Magnitogorsk MHL)

Davyd Barandun (LD, Switzerland, Davos NLA)

Venyamin Baranov (LD, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Calle Behm (LD, Sweden, Luleå J20)

Christian Berger (LD, USA, Madison USHL)

Axel Bergkvist (LD, Sweden, Leksands Allsvenskan)

Filip Bernath (LD, Czech Republic, Karlovy Vary U19)

Anton Björkman (LD, Sweden, IK Oskarshamn Allsvenskan)

Jakob Bondesson (LD, Sweden, Rögle BK SHL)

Artyom Borshyov (LD, Belarus, Northern Cyclones NCDC)

Jakob Brahaney (LD, Canada, Kingston OHL)

Scooter Brickey (RD, USA, Des Moines USHL)

Ondrej Buchtela (RD, Czech Republic, Piráti Chomutov Czech)

Martin Bucko (RD, Slovakia, Dynamo Pardubice Czech U19)

Colby Bukes (RD, USA, Muskegon USHL)

Kaleb Bulych (RD, Canada, Vancouver WHL)

Ethan Cap (LD, Canada, Edmonton WHL)

Alec Capstick (LD, Canada, Langley BCHL)

Declan Carlile (LD, USA/Canada, Muskegon USHL)

Ryan Carmichael (RD, USA, Lincoln USHL)

Gianfranco Cassaro (LD, Canada, Youngstown USHL)

Boris Cesanek (LD, Slovakia, Poprad Slovakia)

Austin Chorney (RD, Canada, West Kelowna BCHL)

Sean Comrie (RD, Canada, Denver NCAA/Kelowna WHL)

Powell Connor (RD, Canada, Trail BCHL)

Antoine Crete-Belzile (LD, Canada, Cape Breton QMJHL)

Tomas Dajcar (LD, Czech Republic, Olomouc Czech)

Samat Daniyar (RD, Kazakhstan, Snezhnye Barsy Astana MHL)

Brendan Datema (RD, USA, Amarillo NAHL)

Hayden Davis (RD, Canada, Saginaw OHL)

Tristan De Jong (RD, Canada, Moncton QMJHL)

Georgi Dedov (LD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

Liam Dennison (LD, Canada, Youngstown USHL)

Leon Denny (LD, Canada, Shawinigan QMJHL)

Alexander Dersch (RD, Germany, Charlottetown QMJHL)

Dmitri Deryabin (LD, Belarus, Cedar Rapids USHL)

Marcel Dlugos (LD, Slovakia, Team Slovakia U20)

Lukas Doudera (LD, Czech Republic, Litvinov Czech)

Pontus Englund (RD, Sweden, Timrå J20)

Brehdan Engum (LD, USA, Waterloo USHL)

William Ennis (LD, Canada, Oshawa OHL)

Colby Enns (RD, USA, Central Illinois USHL)

Kalle Eriksson (LD, Sweden, Madison USHL)

Caleb Everett (RD, USA, Saginaw OHL)

Christian Felton (RD, USA, Kimball Union U.S. High School)

Walter Flower (RD, Canada, Halifax QMJHL)

Michael Gaspar (LD, Czech Republic, Stadion Litomerice Czech2)

Dmitri Gavrilovich (RD, Russia, Russkie Vityazi Chekhov MHL)

Alexis Girard (LD, Canada, Grande Prairie AJHL)

Kirill Goloshchapov (LD, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Fredrik Granberg (LD, Sweden, Skellefteå AIK J20)

Corson Green (LD, USA, Connecticut NCAA)

Nick Grima (RD, Canada, Sarnia OHL)

Grigori Gryaznov (LD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Lucas Gustavsson (RD, Sweden, Brynäs SHL)

Liam Ham (LD, Canada, Mississauga OHL)

Quinn Hanna (RD, Canada, Wellington OJHL)

Tomas Hanousek (RD, Czech Republic/Sweden, Bili Tygri Liberec Czech)

Aiden Hansen-Bukata (LD, Canada, Nanaimo BCHL)

Reece Harsch (RD, Canada, Saskatoon WHL)

Chase Hartje (LD, USA, Kootenay/Winnipeg WHL)

Filip Hasa (LD, Sweden, Frölunda J20)

Wyatt Head (LD, Canada, West Kelowna BCHL)

Tom Hedberg (LD, Sweden, MODO Allsvenskan)

Mika Henauer (LD, Switzerland, Langenthal NLB)

Jacob Herauf (LD, Canada, Red Deer WHL)

Daniel Hilsendager (LD, Canada, Omaha USHL)

Akito Hirose (LD, Canada, Salmon Arm BCHL)

Dane Hirst (LD, Canada, Swan Valley MJHL)

Jake Hobson (RD, Canada, Melfort SJHL)

Frantisek Hrdinka (LD, Czech Republic, Slavia Praha Czech2)

Brett Humberstone (LD, Canada, Wellington OJHL)

Sam Huston (LD, Canada, Portage MJHL)

Conner Hutchison (LD, USA, Penticton BCHL)

Michal Ivan (LD, Slovakia, Drummondville QMJHL)

Samuel Jonsson (LD, Sweden, Rögle SHL)

Jack Judson (RD, Canada, Vernon BCHL)

Evgeny Kalabushkin (LD, Russia, SKA-1946 MHL)

Roman Kalinichenko (LD, Russia, Tri-City WHL)

Ilya Karpukhin (LD, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL)

Olli Kaskinen (LD, Finland, TPS Liiga)

Matthew Kellenberger (RD, Canada, Princeton NCAA)

Juuso Ketola (RD, Finland, Hermes Mestis)

Makar Khabarov (LD, Russia, Severstal Cherepovets KHL)

Nick King (LD, Canada, North Bay OHL)

Nolan Kneen (RD, Canada, Saskatoon WHL)

Nate Knoepke (LD, USA, Nebraska-Omaha NCAA)

Brandon Koch (LD, USA, Wenatchee BCHL)

Juho Korhonen (LD, Finland, Karpat Liiga)

Daniel Kowalczyk (LD, Czech Republic, Kometa Brno U19)

Dakota Krebs (RD, Canada, Calgary WHL)

Gregory Kreutzer (RD, USA, Drummondville QMJHL)

Miroslav Kukla (LD, Czech Republic, Hradec Kralove U19)

Patrick Kyte (LD, Canada, Halifax QMJHL)

Pier-Olivier Lacombe (RD, Canada, Quebec QMJHL)

Jack Lagerstrom (RD, USA, Penticton BCHL)

Elias Laitamaki (LD, Finland, Ilves Liiga)

Owen Lalonde (RD, Canada, Guelph OHL)

Kade Landry (LD, Canada, Hamilton OHL)

Yann-Félix Lapointe (LD, Canada, Sherbrooke QMJHL)

Oliver Joakim Larsen (RD, Denmark, IK Pantern Allsvenskan)

Simon Le Coultre (LD, Switzerland, Moncton QMJHL)

Justin Lee (LD, Canada, Fargo USHL)

Jordan Lepage (RD, Canada, Rimouski QMJHL)

Léon Lerebäck (RD, Sweden, Frölunda J20)

Graham Lillibridge (LD, USA, Yale NCAA)

Christian Lindberg (LD, Sweden, Oskarshamn Allsvenskan)

William Lindgren (LD, Sweden, Örebro HK J20)

Jake Livingstone (RD, Canada, Langley BCHL)

Andrew Lucas (RD, USA, Brooks AJHL)

John Ludvig (LD, Canada, Portland WHL)

Alexander Lyakhov (RD, Russia, Irbis Kazan MHL)

Brady Lyle (RD, Canada, Owen Sound OHL)

Keenan MacIsaac (LD, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Justin MacPherson (LD, Canada, Kitchener OHL)

David Maier (RD, Austria, North Bay OHL)

Nikita Makeyev (RD, Russia, Zvezda Moskva VHL)

Zack Malik (LD, Czech Republic/USA, North Bay OHL)

Anton Malyshev (RD, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Max Martin (LD, Canada, Prince Albert WHL)

Amedeo Mastrangeli (RD, Canada, Whitby OJHL)

Joey Maziarz (LD, Canada, North York OJHL)

Tyler McBay (LD, Canada, Brockville CCHL)

Adam McCormick (LD, Canada, Cape Breton QMJHL)

Riley McCourt (LD, Canada, Flint OHL)

C.J. McGee (LD, USA, Shreveport NAHL)

Griffin Mendel (LD, Canada, Denver NCAA)

Jakub Michalek (RD, Czech Republic, Ocelari Trinec U19)

Tommy Miller (RD, USA, Michigan State NCAA)

Danil Mokrushev (LD, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Tobias Möller (LD, Germany, Jungadler Mannheim U20)

Saveli Olshansky (D/F, Russia, Zauralie Kurgan VHL)

Semyon Perelyayev (LD, Russia, Avto YekaterinburgMHL)

Lukas Pilö (RD, Sweden, Oskarshamn Allsvenskan)

Dylan Plouffe (LD, Canada, Vancouver WHL)

Alexei Puzanov (LD, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Garrett Pyke (LD, Canada, Oakville OJHL)

Harrison Rees (RD, Canada, North York OJHL)

Merrick Rippon (LD, Canada, Ottawa OHL)

Carter Robertson (LD, Canada, Owen Sound OHL)

Dmitry Rodionychev (RD, Russia, Torpedo Nizhny Novgorod KHL)

David Romanak (LD, Slovakia, Team Slovakia U20)

Elias Rosen (LD, Sweden, Tri-City USHL)

Santeri Salmela (LD, Finland, KooKoo Liiga)

Adam Samuelsson (LD, USA/Sweden, Sioux City USHL)

Brandon Scanlin (LD, Canada, Brooks AJHL)

Ryan Schoettler (LD, Canada, Prince George WHL)

Ben Schultheis (RD, USA, Minnesota Magicians NAHL)

Vit Seemann (LD, Czech Republic, Pirati Chomutov U19)

Mikhail Semeneko (LD, Russia, Dynamo Moskva MHL)

Jacob Semik (LD, USA, Dubuque USHL)

Gleb Semyonov (LD, Russia, Reaktor Nizhnekamsk MHL)

Peetro Seppala (LD, Finland, KooKoo Liiga)

Alexander Sevostyanov (RD, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Alexander Shepelev (D, Russia, Chelmet Chelyabinsk VHL)

Gleb Shutov (LD, Russia, Krylia Sovetov Moskva MHL)

Jonathan Smart (LD, Canada, Penticton BCHL)

Mason Snell (LD, Canada, Penticton BCHL)

Nikita Solopanov (LD, Russia, Krasnaya Armiya Moskva MHL)

Ilya Solovyov (LD, Belarus, Team Belarus U20)

John Spetz (RD, USA, Chicago USHL)

Tyler Spott (LD, Canada/USA, Green Bay USHL)

Jan Stibingr (RD, Czech Republic, Slavia Praha Czech2)

Nejc Stojan (LD, Slovenia, Jesenice AlpsHL)

Peter Stratis (RD, Canada, Sudbury OHL)

Jacob Svensson (LD/LC/RW, Sweden, Almtuna Allsvenskan)

Vladislav Syomin (LD, Russia, SKA St. Petersburg KHL)

Eero Teravainen (LD, Finland, Jokipojat Mestis)

Hunter Toale (RD, USA, Johnstown NAHL)

Cade Townend (LD, Canada, Carleton Place CCHL)

Ondrej Trejbal (LD, Czech Republic, Minnesota Wilderness NAHL)

Chris Trouba (RD, USA, Johnstown NAHL)

Daniil Valitov (RD, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Saku Vesterinen (RD, Finland, KalPa Liiga)

Dominic Vidoli (LD, USA, Sioux City USHL)

Pito Walton (RD, USA, Coquitlam BCHL)

Dalton Weigel (LD, USA, Aberdeen NAHL)

Jake Willets (RD, USA, Amarillo NAHL)

Moritz Wirth (LD, Germany, Minnesota Magicians NAHL)

Zach Wytinck (LD, Canada, Brandon WHL)

Pyotr Yasinsky (LD, Russia, Belye Medvedi Chelyabinsk MHL)

Libor Zabransky (RD, Czech Republic, Fargo USHL)

Luke Zazula (LD, Canada, Kamloops WHL)

Bogdan Zhilyakov (LD, Russia, Dynamo St. Petersburg MHL)

Will Zmolek (RD, USA, Cedar Rapids USHL)

Nikita Zorkin (LD, Russia, SKA-Varyagi im. Morozova MHL)

Goaltenders (95)

Arseni Akhmetov (G, Russia, Kapitan Stupino MHL)

Daniel Allin (G, Canada, Drumheller AJHL)

Cedrick Andree (G, Canada/Netherlands, Ottawa OHL)

Eetu Anttila (G, Finland, TPS U20)

Oskar Autio (G, Finland, Penn State NCAA)

Will Barber (G, Canada, Oakville OJHL)

Jake Barczewski (G, USA, Tri-City USHL)

Tristan Bérubé (G, Canada, Rimouski QMJHL)

Ryan Bischel (G, USA, Fargo USHL)

Francis Boisvert (G, Canada, Ottawa Jr. Senators CCHL)

Griffin Bowerman (G, Canada, Camrose AJHL)

Adam Brizgala (G, Czech Republic, Rytiri Kladno Czech2)

Bailey Brkin (G, Canada, Spokane WHL)

Mathieu Caron (G, Canada, Chilliwack BCHL)

Pierce Charleson (G, Canada, Brooks AJHL)

Stephane Charlin (G, Switzerland, Genève-Servette U20)

Daniel Chenard (G, Canada, Chilliwack BCHL)

Tristan Côté-Cazenave (G, Canada, Victoriaville QMJHL)

Chris Curr (G, Canada, Fort McMurray AJHL)

Drew DeRidder (G, USA, Michigan State NCAA)

Isaiah DiLaura (G, USA, Prince George WHL)

Kai Edmonds (G, Canada, Barrie OHL)

Pontus Eltonius (G, Sweden, Huddinge IK Div. 1)

Adam Evanoff (G, Canada, Moose Jaw WHL)

Shane Farkas (G, Canada, Portland WHL)

Evan Fear (G, USA, Waterloo USHL)

Lucas Fitzpatrick (G, Canada, Baie-Comeau QMJHL)

Vladimir Galkin (G, Russia, Avto Yekaterinburg MHL)

Eric Green (G, USA, UMass-Lowell NCAA)

Joel Grzybowski (G, Canada, Battlefords SJHL)

August Hedlund (G, Sweden, AIK J20)

Jakob Hellsten (G, Sweden, Leksands J20)

Easton Hesse (G, Canada, Bonnyville AJHL)

Connor Hopkins (G, USA, West Kelowna BCHL)

Liam Hughes (G, Canada, Lethbridge WHL)

Jere Huhtamaa (G, Finland, Jokerit U20)

Colton Incze (G, Canada, Windsor OHL)

Daniil Isayev (G, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Creed Jones (G, Canada, Gatineau QMJHL)

Keegan Karki (G, USA, Corpus Christi NAHL)

Troy Kobryn (G, USA, Cedar Rapids USHL)

Kristian Kolar (G, Czech Republic, Plzen U19)

Ben Kraws (G, USA, Sioux City USHL)

Leevi Laakso (G, Finland, EC Salzburg II AlpsHL)

Joseph Lamoreaux (G, USA, Madison USHL)

Ethan Langenegger (G, Canada, Salmon Arm BCHL)

Daniel Lebedeff (G, Finland, Wisconsin NCAA)

Dorrin Luding (G, Canada, Saskatoon WHL)

Tanner Marshall (G, Canada, Brooks AJHL)

Jiri Matousek (G, Czech Republic, AZ Havirov U19)

Duncan McGovern (G, Canada, Kootenay/Winnipeg WHL)

Ryan McInchak (G, USA, Muskegon USHL)

Cole McLaren (G, Canada, Halifax QMJHL)

Dean McNabb (G, Canada, Regina WHL)

Alexei Melnichuk (G, Russia, SKA Neva-St. Petersburg VHL)

Robin Meyer (G, Switzerland, EVZ Academy NLB)

Jan Mican (G, Czech Republic, Pirati Chomutov U19)

Conrad Molder (G, Estonia/Finland, Sport U20)

Anthony Morrone (G, Canada, Drummondville QMJHL)

Jesper Myrenberg (G, Sweden, Linköping J20)

Dylan Myskiw (G, Canada, Edmonton WHL)

Gleb Nosov (G, Russia, Dizel Penza VHL)

Kalle Nurmi (G, Finland, Lukko U20)

Vladislav Okoryak (G, Russia, Loko Yaroslavl MHL)

Juraj Ovecka (G, Slovakia, Team Slovakia U20)

Max Paddock (G, Canada, Regina WHL)

Carmine-Anthony Pagliarulo (G, Canada, Quebec QMJHL)

Max Palaga (G, Canada, Everett WHL)

Shawn Parkinson (G, Canada, Melfort SJHL)

Jasper Patrikainen (G, Finland, Pelicans U20)

Dominik Pavlat (G, Czech Republic, Pirati Chomutov U19)

Yaniv Perets (G, Canada, Boston Jr. Bruins NCDC)

Blake Pietila (G, USA, Cedar Rapids USHL)

Anthony Popovich (G, Canada, Guelph OHL)

Aidan Porter (G, USA, Vernon BCHL)

James Porter (G, USA, Kelowna WHL)

Christian Propp (G, Canada, North Bay OHL)

Patrick Pugliese (G, USA, Nipawin SJHL)

Christian Purboo (G, Canada, North Bay OHL)

Matt Radomsky (G, Canada, Steinbach MJHL)

Oskari Salminen (G, Finland, KooKoo Liiga)

Todd Scott (G, USA, Edmonton WHL)

Adam Scheel (G, USA, North Dakota NCAA)

Alexis Shank (G, Canada, Chicoutimi QMJHL)

Timur Shiyanov (G, Russia, Lausanne U20)

Dylan St. Cyr (G, USA/Canada, Notre Dame NCAA)

Carl Stankowski (G, Canada, Calgary WHL)

Jaxson Stauber (G, USA, Sioux Falls USHL)

Clay Stevenson (G, Canada, Coquitlam BCHL)

Dershahn Stewart (G, Canada, Cobourg OJHL)

Janis Voris (G, Latvia, Springfield NAHL)

Oscar Wallden (G, Sweden, Djurgårdens J20)

Beck Warm (G, Canada, Tri-City WHL)

Matthew Welsh (G, Canada, Charlottetown QMJHL)

Daniil Yakovlev (G, Russia, Loko Yaroslavl MHL)