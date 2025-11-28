Projected Lineups for Canadiens vs Golden Knights – 11/28/25

The Montreal Canadiens take on the Vegas Golden Knights at the T-Mobile Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
CANADIENS (12-7-3) at GOLDEN KNIGHTS (10-5-8)
4 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield — Nick Suzuki — Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky — Oliver Kapanen — Ivan Demidov
Florian Xhekaj — Jake Evans — Josh Anderson
Jared Davidson — Joe Veleno — Brendan Gallagher
Mike Matheson — Noah Dobson
Jayden Struble — Lane Hutson
Adam Engstrom — Alexandre Carrier
Sam Montembeault
Jakub Dobes
Scratched: Joshua Roy, Arber Xhekaj, Alexandre Texier
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)
Status report
Neither team skated Thursday after both played on Wednesday night.
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev — Jack Eichel – Branden Bowman
Mitch Marner — Brett Howden — Mark Stone
Brandon Saad — Tomas Hertl — Pavel Dorofeyev
Reilly Smith — Colton Sissons — Keegan Kolesar
Brayden McNabb — Shea Theodore
Noah Hanifin — Zach Whitecloud
Ben Hutton — Kaedan Korczak
Carl Lindbom
Akira Schmid
Scratched: Alexander Holtz, Cole Reinhart
Injured: Adin Hill (lower body), Jeremy Lauzon (undisclosed), William Karlsson (lower body)
