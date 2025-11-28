Projected Lineups for Canadiens vs Golden Knights – 11/28/25

The Montreal Canadiens take on the Vegas Golden Knights at the T-Mobile Arena. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

CANADIENS (12-7-3) at GOLDEN KNIGHTS (10-5-8)

4 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield — Nick Suzuki — Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky — Oliver Kapanen — Ivan Demidov
Florian Xhekaj — Jake Evans — Josh Anderson
Jared Davidson — Joe Veleno — Brendan Gallagher

Mike Matheson — Noah Dobson
Jayden Struble — Lane Hutson
Adam Engstrom — Alexandre Carrier

Sam Montembeault
Jakub Dobes

Scratched: Joshua Roy, Arber Xhekaj, Alexandre Texier

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)

Status report

Neither team skated Thursday after both played on Wednesday night.

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev — Jack Eichel – Branden Bowman
Mitch Marner — Brett Howden — Mark Stone
Brandon Saad — Tomas Hertl — Pavel Dorofeyev
Reilly Smith — Colton Sissons — Keegan Kolesar

Brayden McNabb — Shea Theodore
Noah Hanifin — Zach Whitecloud
Ben Hutton — Kaedan Korczak

Carl Lindbom
Akira Schmid

Scratched: Alexander Holtz, Cole Reinhart

Injured: Adin Hill (lower body), Jeremy Lauzon (undisclosed), William Karlsson (lower body)

