Projected Lineups for Finland vs Sweden – 2/15/25

Finland takes on Sweden at the Bell Centre this afternoon in the second game of the 4 Nations Face-Off. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

1 p.m. ET; ABC, ESPN+, SN, TVAS

Finland projected lineup

Artturi Lehkonen — Aleksander Barkov — Mikko Rantanen

Roope Hintz — Sebastian Aho — Mikael Granlund

Eetu Luostarinen — Anton Lundell — Patrik Laine

Teuvo Teravainen — Erik Haula — Joel Armia

Niko Mikkola — Esa Lindell

Olli Maatta — Henri Jokiharju

Urho Vaakanainen — Nikolas Matinpalo

Kevin Lankinen

Juuse Saros

Scratched: Juuso Valimaki, Kaapo Kakko, Ukko-Pekka Luukkonen

Injured: None

Sweden projected lineup

William Nylander — Mika Zibanejad — Rickard Rakell

Adrian Kempe — Elias Pettersson — Filip Forsberg

Jesper Bratt — Joel Eriksson Ek — Lucas Raymond

Gustav Nyquist — Elias Lindholm — Viktor Arvidsson

Victor Hedman — Jonas Brodin

Mattias Ekholm — Erik Karlsson

Rasmus Dahlin — Gustav Forsling

Filip Gustavsson

Linus Ullmark

Scratched: Leo Carlsson, Rasmus Andersson, Samuel Ersson

Injured: None

Status report

Pennanen said Friday he’s leaving open the possibility for a lineup change beyond Lankinen in for Saros. When asked if he’s playing, Kakko, a forward, said he hadn’t been told yet. … Valimaki, a defenseman, said he is not playing for a second straight game.

