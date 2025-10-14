Projected Lineups for Golden Knights vs Flames – 10/14/25

The Vegas Golden Knights take on the Calgary Flames at the Scotiabank Saddledome today. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

GOLDEN KNIGHTS (1-0-2) at FLAMES (1-2-0)

9 p.m. ET; SN1, SCRIPPS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev — Jack Eichel — Mark Stone
Reilly Smith — William Karlsson — Brandon Saad
Pavel Dorofeyev — Tomas Hertl — Mitch Marner
Cole Reinhardt — Colton Sissons — Keegan Kolesar

Brayden McNabb — Shea Theodore
Ben Hutton — Zach Whitecloud
Jeremy Lauzon — Kaedan Korczak

Adin Hill
Akira Schmid

Scratched: Alexander Holtz, Brett Howden

Injured: Noah Hanifin (undisclosed)

Status report

Reinhardt, a forward, will make his season debut for Vegas in his hometown.

Flames projected lineup

Matvei Gridin — Nazem Kadri — Matt Coronato
Joel Farabee — Morgan Frost — Yegor Sharangovich
Samuel Honzek — Mikael Backlund — Blake Coleman
Ryan Lomberg — Connor Zary — Adam Klapka

Kevin Bahl — Rasmus Andersson
MacKenzie Weegar — Daniil Miromanov
Joel Hanley — Zane Parekh

Dustin Wolf
Devin Cooley

Scratched: Justin Kirkland, Brayden Pachal, Jake Bean

Injured: Jonathan Huberdeau (undisclosed), Martin Pospisil (undisclosed)

Status report

Miromanov, a defenseman, will make his season debut. … Huberdeau participated in an optional morning skate. The forward had resumed skating Monday.

