Projected Lineups for Golden Knights vs Flames – 10/14/25

The Vegas Golden Knights take on the Calgary Flames at the Scotiabank Saddledome today. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
GOLDEN KNIGHTS (1-0-2) at FLAMES (1-2-0)
9 p.m. ET; SN1, SCRIPPS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev — Jack Eichel — Mark Stone
Reilly Smith — William Karlsson — Brandon Saad
Pavel Dorofeyev — Tomas Hertl — Mitch Marner
Cole Reinhardt — Colton Sissons — Keegan Kolesar
Brayden McNabb — Shea Theodore
Ben Hutton — Zach Whitecloud
Jeremy Lauzon — Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Alexander Holtz, Brett Howden
Injured: Noah Hanifin (undisclosed)
Status report
Reinhardt, a forward, will make his season debut for Vegas in his hometown.
Flames projected lineup
Matvei Gridin — Nazem Kadri — Matt Coronato
Joel Farabee — Morgan Frost — Yegor Sharangovich
Samuel Honzek — Mikael Backlund — Blake Coleman
Ryan Lomberg — Connor Zary — Adam Klapka
Kevin Bahl — Rasmus Andersson
MacKenzie Weegar — Daniil Miromanov
Joel Hanley — Zane Parekh
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Justin Kirkland, Brayden Pachal, Jake Bean
Injured: Jonathan Huberdeau (undisclosed), Martin Pospisil (undisclosed)
Status report
Miromanov, a defenseman, will make his season debut. … Huberdeau participated in an optional morning skate. The forward had resumed skating Monday.
