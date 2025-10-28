Projected Lineups for Golden Knights vs Hurricanes –10/28/25

The Vegas Golden Knights take on the Carolina Hurricanes at the Lenovo Center today. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
GOLDEN KNIGHTS (5-1-3) at HURRICANES (6-2-0)
6:30 p.m. ET; FDSNSO, SCRIPPS
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev — Jack Eichel — Brandon Saad
Pavel Dorofeyev — Tomas Hertl — Mitch Marner
Reilly Smith — William Karlsson — Alexander Holtz
Cole Reinhardt — Brett Howden — Keegan Kolesar
Brayden McNabb — Shea Theodore
Ben Hutton — Zach Whitecloud
Jeremy Lauzon — Kaedan Korczak
Akira Schmid
Carl Lindbom
Scratched: Jaycob Megna
Injured: Noah Hanifin (undisclosed), Mark Stone (upper body), Adin Hill (lower body), Colton Sissons (undisclosed)
Status report
Reinhardt draws into the lineup, replacing Sissons
Hurricanes projected lineup
Nikolaj Ehlers – Sebastian Aho — Seth Jarvis
Taylor Hall — Logan Stankoven — Jackson Blake
Jordan Martinook — Jordan Staal — Andrei Svechnikov
Mark Jankowski — Jesperi Kotkaniemi — Bradly Nadeau
Mike Reilly — Sean Walker
Shayne Gostisbehere — Jalen Chatfield
Alexander Nikishin — Joel Nystrom
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Domenick Fensore
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body), William Carrier (lower body), Eric Robinson (upper body), Jaccob Slavin (lower body), K’Andre Miller (lower body)
Status report
The Hurricanes did not have a morning skate. … Gostisbehere, who missed three games with a lower-body injury, practiced Monday and could return. … Kochetkov, a goalie who has not played this season, returned to practice Monday.
