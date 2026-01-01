Projected Lineups for Lightning vs Kings – 01/01/26

The Tampa Bay Lightning take on the Los Angeles Kings at Crypto.com Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.
LIGHTNING (23-13-3) at KINGS (16-13-9)
7 p.m. ET; The Spot, FDSNW
Lightning projected lineup
Gage Goncalves — Brayden Point — Nikita Kucherov
Brandon Hagel — Anthony Cirelli — Jake Guentzel
Zemgus Girgensons — Yanni Gourde — Pontus Holmberg
Nick Paul — Jack Finley — Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser — Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous — Erik Cernak
Declan Carlile — Max Crozier
Jonas Johansson
Andrei Vasilevskiy
Scratched: Curtis Douglas, Dominic James
Injured: Ryan McDonagh (lower body), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Scott Sabourin (undisclosed)
Status report
The Lightning did not hold a morning skate following a 4-3 overtime win at the Anaheim Ducks on Wednesday.
Kings projected lineup
Alex Laferriere — Anze Kopitar — Adrian Kempe
Warren Foegele — Quinton Byfield — Trevor Moore
Kevin Fiala — Alex Turcotte — Andrei Kuzmenko
Joel Armia — Samuel Helenius — Corey Perry
Mikey Anderson — Drew Doughty
Joel Edmundson — Brandt Clarke
Brian Dumoulin — Cody Ceci
Darcy Kuemper
Anton Forsberg
Scratched: Jeff Malott, Jacob Moverare
Injured: None
Status report
Kuemper was activated off injured reserve on Tuesday after being unavailable the past six games because of an upper-body injury and could start. Goalie Pheonix Copley was reassigned to Ontario of the American Hockey League on Wednesday.
