Projected Lineups for Oilers vs Islanders – 10/16/25

The Edmonton Oilers take on the New York Islanders at UBS Arena tonight. Here are the projected/expected lineups sourced from NHL.com staff writers, independent correspondents, and others.

OILERS (2-0-1) at ISLANDERS (0-3-0)

7:30 p.m. ET (HULU, ESPN+, SN360)

Oilers projected lineup

Andrew Mangiapane — Connor McDavid — David Tomasek
Ryan Nugent-Hopkins — Leon Draisaitl — Jack Roslovic
Vasily Podkolzin — Trent Frederic — Kasperi Kapanen
Isaac Howard — Adam Henrique — Matt Savoie

Mattias Ekholm — Evan Bouchard
Darnell Nurse — Troy Stecher
Brett Kulak — Ty Emberson

Stuart Skinner
Calvin Pickard

Scratched: Curtis Lazar, Noah Philp

Injured: Mattias Janmark (undisclosed), Zach Hyman (wrist), Jake Walman (undisclosed), Alec Regula (undisclosed)

Status report:

The Oilers did not conduct a morning skate Thursday.

Islanders projected lineup

Jonathan Drouin — Bo Horvat — Emil Heineman
Anthony Duclair — Mathew Barzal — Kyle Palmieri
Anders Lee — Jean-Gabriel Pageau — Maxim Shabanov
Simon Holmstrom — Casey Cizikas — Kyle MacLean

Matthew Schaefer — Scott Mayfield
Adam Pelech — Ryan Pulock
Alexander Romanov — Tony DeAngelo

David Rittich
Ilya Sorokin

Scratched: Marc Gatcomb, Adam Boqvist, Maxim Tsyplakov

Injured: Pierre Engvall (hip surgery), Semyon Varlamov (knee surgery), Ethan Bear (upper body)

Status report

Rittich will start in his Islanders debut. … MacLean will make his season debut. … Tsyplakov, a forward, will be a healthy scratch.

